Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 7 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи субботы: финал Кубка Стэнли, Соболенко против Гауфф на «РГ» и отбор к ЧМ-2026
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 июня 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 7 июня: Англия и Нидерланды в квалификации к чемпионату мира по футболу, Макдэвид — Бобровский в НХЛ и волейбольная Лига наций!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 7 июня в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, финал, второй матч

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли всё-таки Бобровский остановить звёздных соперников?

В первом матче финала вышла напряжённая борьба, победителем из которой вышел «Эдмонтон». Главными героями встречи стали лидеры «Ойлерз» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Они же создали и победный гол — канадец отдал на немца, и тот пробил Сергея Бобровского. Российский вратарь провёл хороший матч, но всё же не смог остановить звёздное нападение «нефтяников». Сумеет ли он что-то противопоставить Макдэвиду и Драйзайтлю на этот раз?

Статистика плей-офф НХЛ
Боб уже превосходил ожидания в своей карьере:
«Его пытались обменять». Как Бобровский из провала стал главным творцом успехов «Флориды»
«Его пытались обменять». Как Бобровский из провала стал главным творцом успехов «Флориды»

🏐 10:00: Турция — Польша, Лига наций, женщины

Лига наций (ж) . Предварительный этап
07 июня 2025, суббота. 10:00 МСК
Турция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: готова ли Турция вернуться на пьедестал Лиги наций?

Обе европейские команды в текущем розыгрыше Кубка наций претендуют на пьедестал: Польша хочет повторить успех прошлого сезона, а Турция планирует вернуться в призовую тройку. У обеих команд самый боевой состав. Дирижировать игрой действующих чемпионок Европы будет Мелисса Варгас, а блистательная блокирующая Агнешка Корнелюк постарается остановить турецкую атаку.

Статистика Лиги наций, женщины
На Олимпиаде Варгас Турцию не спасла:
Бразилия — с бронзой, турчанки без медалей. Сенсации в женском волейболе не случилось
Бразилия — с бронзой, турчанки без медалей. Сенсации в женском волейболе не случилось

🏆🎾 16:00: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 2), «Ролан Гаррос», финал

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Интрига: кому достанется первый титул на «Ролан Гаррос»?

В финале «Ролан Гаррос» встретятся первая и вторая ракетки мира — теннисистки, на счету каждой из которых уже есть титулы ТБШ — Арина Соболенко и Кори Гауфф. При этом никто из них до этого ещё не побеждал именно в Париже. Девушки ранее играли 10 раз, и счёт личных встреч у них пока равный — 5-5. При этом на грунтовом покрытии счёт тоже равный — 1-1.

Сетка «Ролан Гаррос». Женщины
Лучшие теннисистки мира добрались до решающего матча в Париже:
Соболенко — впервые в финале «РГ». А обидчица Мирры взяла лишь три гейма в полуфинале
Соболенко — впервые в финале «РГ». А обидчица Мирры взяла лишь три гейма в полуфинале

⚽️ 19:00: Андорра — Англия, ЧМ-2026 — Европа, 3-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько голов забьют Кейн и компания?

С исходом матча вопросов здесь никаких быть не может: уж слишком разный класс у команд. Но это не значит, что встречу нужно пропускать. Веселье и голевой парад гарантированы. Англичане встречались с андоррцами шесть раз и суммарно забили 25 мячей. У Гарри Кейна за сборную 71 гол, и достигнуть трёхзначной отметки он явно не прочь. Андорра, готовься.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Недавно англичане засветились на Формуле-1:
Фото
Игроки сборной Англии и Тухель посетили гонку Формулы-1 в Испании

⚽️ 21:45: Финляндия — Нидерланды, ЧМ-2026 — Европа, 3-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Финляндия
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервётся ли печальная традиция финнов?

Финляндия встречалась с Нидерландами в официальных матчах 10 раз и не вырвала ни одной победы. Логично, скажете вы, и будете правы. Но Нидерланды иногда оступаются тогда, когда от них этого не ждут. В прошлом году, к примеру, скатали ничьи с венграми и боснийцами, уступали австрийцам. У Рональда Кумана куражная команда, ждать от которой можно чего угодно.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Куман резко против проведения клубного чемпионата мира:
Куман: клубный чемпионат мира — это абсурд!

⚽️ 21:45: Албания — Сербия, ЧМ-2026 — Европа, 3-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Албания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: крайне принципиальное соперничество

Матчи Сербии и Албании – больше, чем просто футбол. У стран давняя вражда, и, когда встречаются их команды, на поле летят искры. Другая причина следить за данным противостоянием – представители РПЛ. Сербы вызвали Страхиню Эраковича из «Зенита» и Срджана Бабича из «Спартака», албанцы – Мирлинда Даку из «Рубина».

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Даку провёл прекрасный сезон:
3 сборные сезона РПЛ от «Чемпионата»! Здесь только лучшие
3 сборные сезона РПЛ от «Чемпионата»! Здесь только лучшие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android