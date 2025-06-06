Яркое 7 июня: Англия и Нидерланды в квалификации к чемпионату мира по футболу, Макдэвид — Бобровский в НХЛ и волейбольная Лига наций!

Топ-матчи субботы: финал Кубка Стэнли, Соболенко против Гауфф на «РГ» и отбор к ЧМ-2026

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, финал, второй матч

Интрига: сможет ли всё-таки Бобровский остановить звёздных соперников?

В первом матче финала вышла напряжённая борьба, победителем из которой вышел «Эдмонтон». Главными героями встречи стали лидеры «Ойлерз» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Они же создали и победный гол — канадец отдал на немца, и тот пробил Сергея Бобровского. Российский вратарь провёл хороший матч, но всё же не смог остановить звёздное нападение «нефтяников». Сумеет ли он что-то противопоставить Макдэвиду и Драйзайтлю на этот раз?

🏐 10:00: Турция — Польша, Лига наций, женщины

Интрига: готова ли Турция вернуться на пьедестал Лиги наций?

Обе европейские команды в текущем розыгрыше Кубка наций претендуют на пьедестал: Польша хочет повторить успех прошлого сезона, а Турция планирует вернуться в призовую тройку. У обеих команд самый боевой состав. Дирижировать игрой действующих чемпионок Европы будет Мелисса Варгас, а блистательная блокирующая Агнешка Корнелюк постарается остановить турецкую атаку.

🏆🎾 16:00: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 2), «Ролан Гаррос», финал

Интрига: кому достанется первый титул на «Ролан Гаррос»?

В финале «Ролан Гаррос» встретятся первая и вторая ракетки мира — теннисистки, на счету каждой из которых уже есть титулы ТБШ — Арина Соболенко и Кори Гауфф. При этом никто из них до этого ещё не побеждал именно в Париже. Девушки ранее играли 10 раз, и счёт личных встреч у них пока равный — 5-5. При этом на грунтовом покрытии счёт тоже равный — 1-1.

⚽️ 19:00: Андорра — Англия, ЧМ-2026 — Европа, 3-й тур

Интрига: сколько голов забьют Кейн и компания?

С исходом матча вопросов здесь никаких быть не может: уж слишком разный класс у команд. Но это не значит, что встречу нужно пропускать. Веселье и голевой парад гарантированы. Англичане встречались с андоррцами шесть раз и суммарно забили 25 мячей. У Гарри Кейна за сборную 71 гол, и достигнуть трёхзначной отметки он явно не прочь. Андорра, готовься.

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⚽️ 21:45: Финляндия — Нидерланды, ЧМ-2026 — Европа, 3-й тур

Интрига: прервётся ли печальная традиция финнов?

Финляндия встречалась с Нидерландами в официальных матчах 10 раз и не вырвала ни одной победы. Логично, скажете вы, и будете правы. Но Нидерланды иногда оступаются тогда, когда от них этого не ждут. В прошлом году, к примеру, скатали ничьи с венграми и боснийцами, уступали австрийцам. У Рональда Кумана куражная команда, ждать от которой можно чего угодно.

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⚽️ 21:45: Албания — Сербия, ЧМ-2026 — Европа, 3-й тур

Интрига: крайне принципиальное соперничество

Матчи Сербии и Албании – больше, чем просто футбол. У стран давняя вражда, и, когда встречаются их команды, на поле летят искры. Другая причина следить за данным противостоянием – представители РПЛ. Сербы вызвали Страхиню Эраковича из «Зенита» и Срджана Бабича из «Спартака», албанцы – Мирлинда Даку из «Рубина».