Зачем «Сочи» и «Черноморцу» мог понадобиться договорняк? Разбор скандала

Теперь уже бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарёв выступил с программной пресс-конференцией. Там он объяснил всё: почему клуб остался без лицензии для участия в РПЛ, что не так с местным стадионом. А заодно объявил, что больше не будет помогать финансами. Зато планирует создать в регионе новую команду и построить для неё стадион. Но пока это всего лишь анонс. До производственной части ещё далеко.

По идее, именно это должно было стать главным в его выступлении. Однако не стало. Ведь общественность зацепилась за не менее важный сюжет: Шишкарёв намекнул, что «Сочи» пытался организовать договорной матч с «Черноморцем» в последнем туре Первой лиги.

Сергей Шишкарёв бывший инвестор «Черноморца» «Один эпизод меня попросили оставить за кадром, но я постараюсь очень аккуратно высказаться, чтобы не рождать новую волну слухов. Пускай это звучит полностью от меня. То, что сделал господин Пономарёв (генеральный директор. — Прим. «Чемпионата») накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом. На эту тему был намёк в разговоре с Олегом Петровичем Василенко (главным тренером. — Прим. «Чемпионата»), а также был разговор с четырьмя ведущими футболистами. Какой-то рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Это произошло в тяжёлый для команды момент, когда парни уже догадывались, что не сыграют в стыковых матчах. В итоге им предлагают поступить не по-спортивному — для меня это за гранью. Я считаю это подлостью и предательством. С Пономарёвым я больше никогда в жизни дело иметь не буду. Логику действительно сложно искать. Могу предположить, что была попытка преподнести некий сюрприз и возможность. Услуга за услугу».

Та игра в итоге закончилась победой «Черноморца» 2:1. И запомнилась тем, что сочинцы, по сути, привезли на встречу второй состав. Позже это объяснялось подготовкой к стыковым матчам, куда клуб попал с пятого места. Как раз из-за того, что команда из Новороссийска не получила лицензию. Да, напрямую бывший инвестор не говорит, что кто-то из «Сочи» пришёл к Пономарёву и предложил сдать игру. Наверняка Шишкарёв как никто другой понимает последствия. Однако даже такой намёк — уже повод для разбирательств. В РФС, например, сообщили, что проведут проверку после этих слов.

Общественность же уже стала искать мотивацию для «Сочи» выйти на клуб с таким предложением. Теория сложилась не самая очевидная, однако наиболее подходящая. Впрочем, важно — она лишь теория. Якобы сочинцы могли предложить «Черноморцу» сдать матч в обмен на стадион. Та самая «услуга за услугу». То есть «Черноморец» получил бы разрешение играть на стадионе в Адлере. И это, по сути, гарантировало получение лицензии. В случае победы команда Морено занимала бы четвёртое место и выходила в стыковых встречах на «Пари НН». А «Черноморец», оказавшись на третьей строчке, играл бы с «Ахматом».

Сергей Шишкарёв и Максим Пономарёв Фото: Пресс-служба ФК «Черноморец»

Но Новороссийск, со слов Шишкарёва, отказался участвовать в такой истории. При этом решение никак не отразилось на «Сочи». Да, они заняли пятое место, но всё равно оказались в стыковых матчах с соперником, которого желали. И вернулись в РПЛ. Отсюда возникает вопрос: если формат поражения им тоже подходил (поэтому они и привезли второй состав), зачем было предлагать играть на стадионе?

Главным злодеем, если ориентироваться на слова Шишкарёва, стал генеральный директор клуба Максим Пономарёв, который и выходил на тренера и игроков с предложением. Сам он всё отрицает.

Максим Пономарёв генеральный директор «Черноморца» «Я в шоке и удивлён. У меня ощущение, что Сергея Николаевича кто-то ввёл в заблуждение. Во-первых, диалог с футболистами перед игрой с «Сочи» действительно был: были четыре человека, один из которых вообще не принимал участия в матче. Это были самые старшие ребята, и они очень переживали за судьбу и возможность выступить в стыковых играх. Я сказал, что мы пытаемся до последнего решить вопрос со стадионом. Не было никакой попытки или даже намёка организовать договорной матч. Это даже не имело бы никакого значения, потому что на тот момент мы обеспечили себе место в стыковых встречах. У этого диалога есть свидетели. Мне сейчас пишут сами футболисты, о разговоре с которыми идёт речь, — поддерживают, удивляются и опровергают любые подобные вещи. Ощущение, что Сергею Николаевичу просто кто-то донёс информацию в удобном виде, которая не является правдой».

В любом случае расследования этой истории не избежать. Если только Шишкарёв сам вдруг не признает, что ошибся или его не так поняли. Но главное — уже никто не говорит, что Новороссийск теряет важного инвестора. И теперь функционирование клуба в прежнем виде под вопросом. Все будут обсуждать историю с «Сочи», где пока на этот счёт никто не высказался.