Цифры Дьёкереша — уровень Месси, Роналду и Холанда! Теперь у него выбор из двух топов АПЛ

Виктор Дьёкереш – удивительное явление для современного футбола. У него нет ни одного матча в топ-лигах, однако его обсуждают как одну из топ-звёзд. Нападающий почти всю карьеру провёл во вторых лигах – Швеция, Германия, Англия. И только последние два сезона играет в высшей лиге, но и то – в Португалии. Последние годы чемпионат этой страны считается седьмым в таблице коэффициентов УЕФА (выше – топ-5 лиги и Нидерланды). При этом на форварда сейчас претендуют гранды Европы.

Виктор Дьёкереш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Если взглянуть на ленту новостей за последние месяцы, список претендентов на Дьёкереша впечатляет. Причём речь идёт преимущественно об английских командах, которые традиционно располагают крупнейшим бюджетом на трансферы.

Sky: «Арсенал» провёл переговоры с Дьёкерешем, «канониры» могут купить его за € 60-70 млн

Mundo Deportivo: Дьёкереш может перейти в «Атлетико» благодаря контракту с Nike

Бен Джейкобс (GiveMeSport): в шорт-листе «Челси» в том числе Дьёкереш

Николо Скира: «Манчестер Юнайтед» готов выкупить нападающего Дьёкереша

Виктор Дьёкереш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Похоже, главными претендентами остаются «Арсенал» и «МЮ». Об этом говорит в том числе инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, у «Спортинга» и футболиста есть договорённость, что его отпустят примерно за € 65 млн (Transfermarkt оценивает Дьёкереша в € 75 млн). При этом лондонцы продолжают интересоваться Беньямином Шешко из «Лейпцига», а манчестерцы уже взяли в атаку Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона» и претендуют на Брайана Мбемо из «Брентфорда». Правда, оба скорее вингеры, чем центральные нападающие. Тут важно отметить, что тренер «МЮ» Рубен Аморим отлично знает Дьёкереша по совместной работе в «Спортинге». Что касается «Челси», то после покупки Лиама Делапа вероятность трансфера Виктора в команду Энцо Марески снизилась.

Почему Европа сходит с ума по Дьёкерешу?

Когда в нём хотят усомниться, то сравнивают с другим центральным нападающим – Дарвином Нуньесом. Он перешёл из «Бенфики» в «Ливерпуль» за € 85 млн и провалился в АПЛ. Судя по всему, уругваец покинет Англию уже этим летом. Только вот сравнение выглядит натянутым. У Нуньеса был лишь один хороший сезон в чемпионате Португалии, когда он забил 26 мячей. У Дьёкереша таких сезона два. То есть он подтвердил свои качества на более долгой дистанции. И при этом забил значительно больше.

В дебютном сезоне чемпионата Португалии – 29 мячей, а во втором – 39. Всего 68 голов в 66 встречах. Больше забитых мячей, чем игр – такое показывали единицы в современном футболе: Лионель Месси, Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд. «Арсенал» рассматривает альтернативой Шешко, который играет в более крутом чемпионате, однако забил в минувшем сезоне Бундеслиги 13 мячей, а в прошлом – 14. В этой ситуации Дьёкереш выглядит более желанной кандидатурой.

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Швед неплохо показал себя на высоком уровне, пускай и на более короткой дистанции. В этом сезоне ЛЧ у нападающего шесть голов за 606 минут. Два мяча забил с пенальти, но статистика всё равно хорошая. Особенно при 4,6 ожидаемого гола в этом турнире. В плане реализации нападающему помогает поставленный удар с обеих ног. Он остаётся правшой, однако неплохо завершает и с левой. Например, во встрече с «Лейпцигом» Виктор не стал подрабатывать под ногу, которую контролировал соперник, а пробил с левой.

Хотя Дьёкереша не назовёшь жадным футболистом – он готов делиться мячом. Сначала бросаются в глаза его мощный удар и игра корпусом, но при более детальном изучении обнаруживаются, насколько Виктор хорош в подыгрыше. Например, в ключевом матче за чемпионство с «Бенфикой» форвард оказался один против троих на углу штрафной, и рядом не было никого из партнёров. Тем не менее он дождался Франсишку Тринкана и выдал ему ассист внешней стороной стопы.

Дьёкереш в матче с «Бенфикой» Фото: Скрин из трансляции

Бомбардиры такого плана обычно не ищут тонких решений, однако Дьёкереш хорошо видит поле и любит обострять в том числе передачами. В прошедшем чемпионате Португалии он стал четвёртым футболистом во всей лиге и по ожидаемым ассистам (6,9), и по ключевым передачам (61). Если к этому добавить отличные показатели по продвижению мяч за счёт дриблинга, становится понятно, почему за Дьёкерешем гоняются топ-клубы АПЛ.