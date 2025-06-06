Ничья 1:1 с Нигерией — не так уж и плохо. Но безумно жаль упускать победу именно так.

Россия пропустила и не выиграла впервые за девять матчей! Какая же обидная ошибка Сафонова

Нигерия — один из самых серьёзных соперников сборной России после международного бана. Да, в Москву не приехали многие звёзды: в недавнем прошлом супергерой «Наполи» Осимхен, Лукман из «Аталанты», Айуоби и Бейсси из «Фулхэма», Айна из «Ноттингем Форест», Чуквезе из «Милана».

Но состав всё равно набрался приличный: с Оньекой из «Аугсбурга», Деле-Баширу из «Лацио», Осайи-Самуэлем из «Фенербахче», Оньедикой из «Брюгге», Уче из «Хетафе», Саймоном из «Нанта». Главную же опасность для россиян вроде бы представлял гигант из «Байера» Бонифасе. На деле пропущенный гол стал следствием грубой ошибки.

Валерий Карпин выпустил в основе сразу пять выходцев из «Ростова»: дебютанта Мелёхина, Осипенко, Ваханию, перешедшего зимой в «Динамо» Глебова и Комличенко. Сразу стало понятно, какой клуб стал базовым для сборной. Разрешил все проблемы с алиментами и впервые за год вернулся в состав победитель ЛЧ Сафонов — и сразу с капитанской повязкой. Компанию им составили Круговой, Батраков, Антон Миранчук, Мостовой и Глушенков. Возможно, на их месте оказались бы Алексей Миранчук, Головин, Обляков, Кузяев и Воробьёв, однако они по разным причинам матч пропускали.

Нигерия завладела мячом с первых минут: сборная России давненько не оказывалась под такими прессингом и давлением. Гренада, Замбия, Сирия и Бруней, простите. Если россиянам и удавалось наладить контроль, то исключительно на своей половине поля. Редкие вылазки в атаку чаще всего завершались неточными передачами. Нигерийцы, впрочем, моментов тоже не создавали.

Первый удар в сторону ворот случился только на 19-й минуте. Зато какой! Глушенков крутил с углового прямо в ворота. Комличенко и Мостовому нигерийцы сориентироваться помешали. Осипенко пытался добавить и попал в соперника, получив жёлтую за опасную игру.

Максим Осипенко Фото: РИА Новости

Россия постепенно перехватила инициативу, особенно активна была левофланговая связка Кругового и Мостового. Нигерия тем не менее плотно оборонялась и долго не давала свободных зон. Что ж, не можешь забить сам — сделай так, чтобы тебе помог соперник. Круговой на 27-й минуте ускользнул от Осайи-Самуэля, продрался в штрафную и прострелил на Комличенко. Вместо него завершителем выступил Аджайи, поразив собственные ворота.

Нигерийцы пытались чем-то ответить — получалось разве что перекатывать мяч. Сафонов включался в игру исключительно ради передач — даже у Доннаруммы в финале ЛЧ работы набиралось больше. До 40-й минуты, когда Деле-Баширу сыграл в стенку с Бонифасе, оторвался от Мелёхина и выбежал с Матвеем один на один. Яркий прыжок капитана заруинил выстрел полузащитника «Лацио» в дальний угол.

Глушенков тут же ответил, разрезав оборону проникающим пасом — и Мостовой в касание с правого края зарядил во внешнюю сторону сетки. На том первый тайм и завершился, оставив смешанные впечатления: смотрелись лучше, отлично оборонялись и реализовали один из немногих шансов, но всё же позволили устроить расстрел.

Спасение Матвея Сафонова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В перерыве Мостового поменял Садулаев. Футбол пошёл поживее. Комличенко сбрасывал Глушенкову — тот в касание зарядил сильно выше. Бонифасе бил головой в падении прямо в руки Сафонову. Мелёхин с близкого расстояния неточно замкнул с лёта в касание подачу Глушенкова со стандарта. Да, из небольшого офсайда, VAR на матче не было — могли и засчитать. Всё это — за 11 с небольшим минут.

Карпин дал побегать полчаса Баринову и Гладышеву, выпустив их вместо Миранчука и Глушенкова. Чуть меньше времени досталось Адамову и Сергееву — они поменяли Ваханию и Комличенко. А потом Сафонов превратился из героя в антигероя: пытался отдать слабую передачу на Глебова и не увидел надвигающегося Арокодаре. Перехват, гол, добрый вечер. Не пропускали в восьми матчах кряду — «Химки» с тех пор дважды вылетели из РПЛ. И такой досадный финал серии.

Матвей Сафонов и Данил Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Адамов классно перехватил мяч и проверил реакцию Окойе. Гладышеву помешал рикошет. Баринов неточно завершил закидушку Батракова с углового и позже в одиночестве с лёта пальнул в перекладину вслед за прострелом Кругового. Сам же Батраков выцеливал в дальний нижний угол — и увидел эффектное спасение вратаря. Россияне устроили финальный штурм и не преуспели — выход Кисляка на несколько минут не помог. Счёт 1:1 не назвать несправедливым. Но как же обидно упустили победу! Да и в концовке организовали парад упущенных возможностей.

10 июня Россия сыграет в Минске с Беларусью, и там наверняка практику получат Лунёв, Максименко, Пальцев, Абдулкадыров, Горшков, Ибишев, Щетинин и Пруцев с Пиняевым. Время начинать новую серию.