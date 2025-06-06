«В «ПСЖ» это просто не тренируют». Карпин, Сафонов и другие герои матча России с Нигерией

Сборная России сыграла вничью с командой Нигерии в «Лужниках» (1:1). Команда Валерия Карпина впервые за девять матчей не победила. Тренер ответил на вопросы журналистов после товарищеской встречи.

– Как оцените матч России с Нигерией? Складывалось ощущение, что игроки не всегда понимали, как выходить из обороны в атаку.

– Не соглашусь, что не понимали, как выходить в атаку в первом тайме. Возможно, была боязнь потерять мяч, перестраховывались. Нужно было давать передачи вперёд после того, как выводили на мяч Осипенко, Мелехина и так далее. Присутствовала боязнь ошибиться, потерять мяч. А так — первые 35 минут мне понравились больше всего в этой игре.

Расстройство сегодня было, потому что позволяли ошибки, позволили выйти нападающему соперника один на один с нашего же аута. С Замбией такие ошибки прощаются, а здесь — нет. Поэтому расстройства было больше.

— Как объясняете ошибку Сафонова?

— Думаю, в «ПСЖ» они это просто не тренируют. Не тренируют передачу вратаря на опорного полузащитника.

— Что можно выделить позитивного по такой игре?

— Всё. Начиная с прессинга. Не помню, кроме выхода один на один, у Нигерии ни одного момента. Если брать полумомент во втором тайме, то у нас таких было 10.

— Этот состав сильнейший на данный момент?

— Из тех, кто сейчас доступен и на сборе — да. А так — Дивеев недоступен, Головин недоступен, Обляков недоступен.

Матвей Сафонов, вратарь сборной России:

– В ближайшее время будет принято решение, останусь ли я в расположении сборной или поеду готовиться к клубному чемпионату мира в США.

Ни в коем случае не чувствую себя главным или самым популярным в сборной. Понятно, что есть ажиотаж, связанный с тем, что меня год не было в России, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Это большое событие как для меня, так и для российских болельщиков. Ажиотаж связан с этим, потому что это было буквально неделю назад. Согласен, что мало кто из России выигрывал ЛЧ. Но я не считаю, что я главная звезда сборной, если моя команда выиграла этот турнир.

– В Париже вас спрашивают о российском футболе?

– После поездки во Вьетнам, где начался ураган, приехал в клуб и рассказал об этом. Некоторые в «ПСЖ» интересуются сборной России, какие там новости, но это не первые вопросы, которые они задают.

— Остались ли эмоции от победы в Лиге чемпионов?

— Я вернулся в Россию, в расположение сборной — домой. Приехал в положительном настроении, однако старался сразу переключиться на работу. Все разговоры были о сопернике. У меня было не так много времени на подготовку, поэтому я больше концентрировался на том, что мне нужно будет делать в матче. Тактические требования в сборной и «ПСЖ» различаются. А медали привёз и показал тем, кто хотел.

– Как вас встретили в России?

— Это был неожиданный и приятный сюрприз от сборной. Встретили меня с кубком Лиги чемпионов. Не ожидал такого. Можно сказать, что немного продлили моё празднование.

— Поспать с кубком удалось?

— Я с кубками не сплю.

— Думали об аренде?

— Можно говорить об аренде только тогда, когда клуб хочет отдать в аренду. Я не конфликтный человек. Если мне говорят, что всё в порядке и нет никаких разногласий, то смысл говорить об аренде? Какую-то практику я всё равно получаю — сыграл 16 матчей за «ПСЖ». В аренде сыграю в два раза больше, однако это всегда тяжёлый вопрос. Мы доказали, что «ПСЖ» — самый сильный клуб мира на сегодняшний день. Стоит ли уходить в аренду из самого сильного клуба мира? Это вопрос дискуссии. Я об этом не думал. Устраивает ли меня моё положение? Нет. Но только в моих силах его поменять.

– Как прокомментируете свою ошибку?

– В матче есть как хорошие, так и отрицательные моменты. Однако в любом случае сегодня в голове у меня та ошибка или оплошность, которая случилась. Сегодня мне нужно сделать выводы из отрицательного и запомнить положительное. Не утопать в печали, тоске и самокопании. Это точно не про меня. Сейчас я уже готов к новым вызовам. Ошибка — это опыт, который нужно преобразовывать в положительное.

Матвей Сафонов Фото: «Чемпионат»

Я очень хотел сыграть за сборную, очень ждал. За последнюю неделю произошло очень много всего эмоционального и хорошего. Сильнее меня никто не расстроен моей ошибкой.

Когда вратарь играет постоянно, появляется уверенность, потому что ты всегда в тонусе. Для меня немного тяжеловато в плане уверенности, потому что бывает всего один матч за месяц — нужно выйти и сыграть его. А до этого я пять сезонов был основным вратарём в «Краснодаре». В моей карьере сильно поменялась ситуация. Мне нужно находить способы всегда быть в тонусе. Это большой опыт для меня, потому что я не был в ситуации, когда стабильно являюсь вторым вратарём. Я вижу в этом только то, что могу дальше развиваться как профессионал и быть готовым.

— Агкацев теперь ваш основной конкурент в сборной?

— Неправильно выделять кого-то одного. В России всегда была очень сильная вратарская школа. Очень много достойных вратарей сейчас в сборной. Я бы не выделял кого-то одного. Нет такого, что кто-то один первый номер. Всё в конкуренции.

— Предскажете нового чемпиона России? В прошлый раз получилось.

— Я больше ничего не буду говорить. Пусть будет так, что я один раз угадал чемпиона — и все это запомнят, чем следующие ошибки.

Данил Глебов, полузащитник сборной России:

– Хорошее впечатление, хороший соперник. Достаточно солидно сегодня сыграли, было немало моментов. Как Нигерия приехала не сильным составом? Их футболисты играют в ведущих чемпионатах. Я считаю, что ничего глобального не случилось. Ошибки бывают — может, недопоняли с Матвеем друг друга. Всё нормально.

Николай Комличенко, нападающий сборной России:

– Нигерия — нормальная, физически сильная команда, неуступчивая. Это то, чего я и ожидал. Все такие атлетичные, мощные. Никто очень не выделялся, все — как на подбор. Бегут, борются, бьются. Наверное, это самый мощный соперник, с которым я играл. Труднее всего было выдержать высокий темп, немного душновато. В РПЛ темп не такой, чуть пониже. У Нигерии был нормальный состав, как и уровень сопротивления. Может, где-то всё зависело от нас — позволяли им всё делать.

– Поедете на матч с Беларусью?

– Думаю, да.

— Грустно, что прервалась сухая серия?

— Да нет. Товарищеский матч, чего грустить? Нормально играли, моменты были, содержание встречи было целостное. Смотрелись неплохо против хорошей команды.

Николай Комличенко Фото: «Чемпионат»

— Поддержали Сафонова?

— Да, поддержали. Он зашёл в раздевалку, сразу извинился. Всё нормально, бывает. Конечно, мы очень ждали Сафонова в сборной. Это большой плюс, когда приезжает вратарь такого уровня. Всегда хочется ему забивать на тренировках (смеётся).

— Медали показывал?

— Кому-то показал, но я не видел и не спрашивал. Чего на них смотреть? Медали как медали.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– В «Лужниках» классная футбольная атмосфера. Слышали болельщиков, мне понравилось. При Станиславе Саламовиче (Черчесове. — Прим. «Чемпионата») я тоже был в сборной, играл против Шотландии, Бельгии вроде. Но там было пошумнее, вообще биток. Однако этот матч напомнил о тех.

— Была информация, что вам звонил тренер «Спартака» Станкович.

— Без комментариев

Эрик Шель, главный тренер сборной Нигерии:

Главный тренер сборной Нигерии Фото: «Чемпионат»

– Прекрасный матч, отличная атмосфера и болельщики. Сборная России — прекрасная команда, которая сыграла отлично, тяжёлый матч для нас. Они были хороши и технически, и особенно в прессинге. Ничья — справедливый результат.

— Кого выделите в составе сборной России?

— Много хороших игроков. Хочу отметить Комличенко. Игра здорово выстроена, особенно на флангах, выход из обороны в атаку прекрасно поставлен. Сыграть вничью с Россией — повод для гордости.

— С какой другой сборной могли бы сравнить сборную России?

— У африканских команд не всегда есть возможность играть с европейскими командами. Повторюсь, сборная России сильна в прессинге. Я бы сравнил вашу команду со сборной Германии. Это довольно умный футбол. Но российскую сборную отличает движение. Если приехать сюда, не изучив игру сборной России, то вы испытаете очень много проблем.

— Ожидали такой ошибки от Сафонова?

— Все ошибаются. К голам всегда приводят ошибки. Они случаются со всеми. Нельзя винить только вратаря. Сафонов — прекрасный вратарь, я слежу за чемпионатом Франции.