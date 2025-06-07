Италия провалила старт отбора на ЧМ-2026. Холанд и Сёрлот устроили наикрутейшее шоу!

У вратарей «ПСЖ» не самый удачный день в национальных командах. Сафонов «привёз» гол в матче с Нигерией и лишил российскую сборную победы, а Доннарумма понял, что испытывал Зоммер в финале Лиги чемпионов.

Честно говоря, у сборной Италии не пошли дела ещё перед началом сборов. Защитник «Интера» Франческо Ачерби отказался от вызова в национальную команду и публично обвинил Лучано Спаллетти в неуважении. В чём оно заключается, правда, футболист не объяснил. Труднообъясним и лайк Роберто Манчини под заявлением Ачерби – Спаллетти оправдал это хакерской атакой, во что не очень верится. В общем, атмосфера у итальянцев была что надо.

Добить итальянский футбол вызвались норвежцы, собравшие, возможно, самое талантливое поколение в истории. И речь не только об Эдегоре и Холанде. Вот, к примеру, первый гол сборной Италии: хозяева перехватили неточную передачу Бареллы и довели мяч до Сёрлота. Форвард «Атлетико» отцепился от опеки Копполы (не режиссёра «Крёстного отца», а юного таланта из «Вероны»), усадил Доннарумму на газон ложным ударом и элегантно занёс мяч в сетку.

Весь первый тайм прошёл под промозглым дождём, что могло помочь техничным итальянцам – они который год стараются играть в атаку и контроль, по всем лекалам современного футбола. До чужой трети добирались без проблем, а вот завершающий манёвр продумать не могли. Вот и выходило, что условные Удоджи или Дзаппакоста упирались в лицевую и уповали только на навесы, которые уверенно перекусывали норвежцы.

Норвегия — Италия Фото: Claudio Villa/Getty Images

Зато контратакующий настрой хозяев работал как надо. На 34-й минуте о себе заявила ещё одна звёздочка скандинавского футбола – 20-летний Антонио Нуса. Вратарь Нюланд запустил атаку забросом на атакующую линию, Торсбю обработал мяч и придержал его для Антонио. Потом Нуса убежал от Ровеллы и Ди Лоренцо, превратив итальянский дуэт в нелепую пару из телеситкомов – уж слишком картинно и нелепо они столкнулись друг с другом, пытаясь остановить норвежца. Словив кураж, Антонио подобрался к линии штрафной и со всей мощи прошил Доннарумму ударом в ближний угол. Вратарский угол, знаем, но такой мяч почти нереально было отразить.

Когда казалось, что для итальянцев хуже первый тайм не может сложиться, о себе напомнил Эрлинг Холанд – нападающий давно не заявлял о себе. И вот подвернулся повод: Эдегор великолепной передачей вывел Холанда один на один с Доннаруммой, форвард эталонно переиграл Джиджи и занёс мяч в пустые ворота. Разгром уже в первом тайме.

Лучано Спаллетти Фото: Claudio Villa/Getty Images

Что ещё страшнее (для Италии, конечно), так это то, что во втором тайме игра совсем не изменилась. Норвежцы продолжали наказывать гостей острыми выпадами, однако ни один из них не завершился забитым мячом. Хотя был, к примеру, очень оригинальный розыгрыш штрафного от Эдегора и Берге, завершившийся ударом в штангу.

Отборочный этап для итальянцев начался с провала. Возможно, это к лучшему: так больше шансов переосмыслить подход и не допустить третьего подряд невыхода на ЧМ. В группе ещё есть кусачие израильтяне, но, с другой стороны, это всё равно не Швейцария с Зоммером – хотя бы на том спасибо.