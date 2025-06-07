«Николич сам хочет уйти из ЦСКА». Главное о самой неожиданной новости РПЛ этого лета

Эту ночь болельщики ЦСКА запомнят надолго. Сразу после матча сборной России «Чемпионат» первым сообщил, что греческий АЕК хочет назначить Марко Николича главным тренером команды. Клуб при этом выкупит контракт тренера в случае, если сам серб согласится на работу. Такая новость могла появиться в любой момент в отношении зарубежного тренера из РПЛ. Естественно, на победителей всегда есть спрос, но он редко приводит к итоговым последствиям.

Однако в этот раз ситуация стала развиваться. А информация – подтверждаться. Журналист Иван Карпов добавил, что АЕК и Николич уже договариваются о контракте, а сумма отступных – € 600 тыс. А дальше снова наши источники финализировали – серб сам выкупит свой контракт. Если договорится об итоговых деталях с греческим клубом. А там в этом уже не сомневаются.

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Местный портал Gazzetta.gr проинформировал, что стороны и вовсе уже обо всём договорились. Утверждены срок контракта, который составит два года, и зарплата тренера. Осталось только выплатить компенсацию ЦСКА. Портал Sport24.gr добавил: Николич не искал работу после сезона с ЦСКА, но греки оказались очень настойчивы. Спортивный директор клуба Хавьер Рибалта около четырёх раз встречался с сербом, рассказывая о концепции и будущем развитии команды с Марко. А владелец клуба Мариос Илиопулос лично летал в Белград убеждать специалиста стать главным.

Для всех в ЦСКА появившаяся информация – большая неожиданность. Ведь ещё неделю назад Марко выиграл Кубок России, после чего в раздевалке заявил о чемпионских амбициях на следующий сезон. Сейчас же шансов на то, что его уговорят остаться, очень мало. Скорее, их почти нет. Среди причин такого решения Николича называют два момента: тренер остался недоволен зимней работой клуба на рынке и не верит, что летом ситуация изменится. Плюс – процессами принятий решений. Видимо, речь идёт о том, что сам он не очень глубоко погружён в трансферную работу, ведь известный факт – в ЦСКА тренер в основном работает с игроками, а не выбирает их. «Это не желание выбить новый контракт с клубом – Николич сам хочет уйти из ЦСКА. Он понимает, что уходит на пике», – добавил один из собеседников «Чемпионата».

А ведь ещё неделю назад было так:

Появляются и конспирологические теории. Якобы во всём виноват именно Рибалта, который ранее работал спортивным директором «Зенита», а после мог занять аналогичную должность в «Спартаке». А финт с приглашением Николича – в том, чтобы облегчить жизнь петербуржцам в следующем сезоне. Ну а дальше – завести специалиста в «Зенит», где его работу высоко ценят. Выглядит абсурдно. Хотя сейчас люди готовы поверить во всё что угодно. Единственная правда здесь – у Николича и Рибалты действительно хорошие, дружеские отношения.

Хавьер Рибалта Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Так или иначе, если Николич всё-таки уйдёт (а трудно представить сценарий, при котором ЦСКА найдёт рычаги убеждения), то команду, которая неделю назад взяла Кубок России, ждут большие изменения. Будет новый тренер, новые идеи, которые вряд ли связаны с «ромбом». Видимо, обновится и состав – некоторые наверняка выразят желание поменять клуб.

Самого Николича тоже в каком-то смысле можно понять: в Греции писали, что одна из причин такого решения – желание быть ближе к семье. Территориально между странами и правда всего 800 км. Плюс возможность сыграть в еврокубках уже в следующем сезоне. АЕК начнёт участие с квалификации Лиги конференций. Да, по стоимости состава – это четвёртый клуб Греции, однако побороться за серебро и Кубок они точно способны. Плюс там есть звёзды – за команду, например, выступают Эрик Ламела и Антони Марсьяль. С трансферами летом всё также будет окей. Так что Марко точно будет интересно. А золото РПЛ – как-нибудь в другой раз.