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Трансферы футбола, лето-2025, кого купили Реал, Ливерпуль, Бавария, МЮ, Кунья, Хёйсен, Александер-Арнольд, Та

«Реал» взял уже двух, а ещё усилились «Челси», «Ливерпуль» и «Бавария». Трансферы Европы
Кирилл Закатченко
Трансферы футбола, лето-2025
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«МЮ» потратил на новичка более € 70 млн! Собрали главные сделки за последнее время.

Лето — время для большого потока трансферных новостей. Кого купил «Реал»? Кто ушёл из «Байера»? Рассказываем о значимых сделках последних дней в Европе и не только.

Матеус Кунья: «Вулверхэмптон» → «Манчестер Юнайтед» (€ 74,2 млн)

Матеус Кунья

Матеус Кунья

Фото: David Rogers/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» оформил пока что самый дорогой трансфер этого лета. У Матеуса Куньи есть опыт игры в АПЛ — ранее он выступал за «Вулверхэмптон» (82 матча, 29 голов). Ради перехода 26-летнего бразильца «МЮ» заплатит € 74,2 млн. Правда, по данным ESPN, топ-клуб Англии сделает это в течение четырёх-пяти лет. Бывший защитник «МЮ» Гари Невилл позитивно оценил этот переход. По словам эксперта, Кунья способен делать то, что требуется от футболиста группы атаки. А ещё Гари доволен, что Кунья прекрасно знаком с АПЛ.

Плюсы и минусы новичка «МЮ»:
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Дин Хёйсен: «Борнмут» → «Реал» (€ 59,5 млн)

Дин Хёйсен

Дин Хёйсен

Фото: Stu Forster/Getty Images

Ещё несколько месяцев назад Хёйсен был абсолютным ноунеймом, но сезон-2024/2025 оказался прорывным для него. Успешная игра в форме «Борнмута» позволила защитнику дебютировать в составе сборной Испании. Кстати, Дин сменил спортивное гражданство, ведь ранее выступал за юниорскую сборную Нидерландов. «Реал» заплатил за новичка почти € 60 млн, а сам защитник подписал контракт до 2030 года. Хёйсен признался, что его кумиром был Серхио Рамос. Новичок «Реала» стремится быть похожим на легендарного игрока обороны.

Как меняется «Реал» при новом тренере:
«Реал» при Алонсо изменится до неузнаваемости. Аргументы мощные
«Реал» при Алонсо изменится до неузнаваемости. Аргументы мощные

Жан-Клер Тодибо: «Ницца» → «Вест Хэм» (€ 42 млн)

Жан-Клер Тодибо

Жан-Клер Тодибо

Фото: Julian Finney/Getty Images

Французский защитник играл за «Вест Хэм» с лета 2024-го — английский клуб арендовал футболиста на один сезон. 29 матчей во всех турнирах, четыре жёлтые карточки — статистика Тодибо в лондонской команде. Игра Тодибо так впечатлила боссов «Вест Хэма», что они выкупили его у «Ниццы» за € 42 млн. К 25 годам Жан-Клер накопил опыт выступлений за такие клубы, как «Барселона» (пять встреч), «Бенфика», «Тулуза», «Шальке». Но чаще всего выходил на поле в форме «Ниццы» (136 матчей).

Жереми Фримпонг: «Байер» → «Ливерпуль» (€ 40 млн)

Жереми Фримпонг

Жереми Фримпонг

Фото: liverpoolfc.com

«Всё прошло довольно легко. «Ливерпуль» проявил интерес, и, конечно, моё решение было очевидным. Для меня это выглядело так, что я обратился к своим агентам со словами: «Ребята, что бы ни произошло, просто сделайте это», — так Фримпонг прокомментировал переезд в АПЛ. Кстати, у нидерландца есть опыт игры в Англии — он выступал за молодёжку «Манчестер Сити». Но теперь его ждёт совсем другой опыт. Лучший клуб АПЛ заплатил € 40 млн за 24-летнего Фримпонга. За 4,5 года в Германии Жереми стал победителем Бундеслиги, Кубка и Суперкубка Германии. А ещё забил 30 мячей и отдал 44 результативные передачи в 190 матчах.

Разбор трансфера:
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«Ливерпуль» заменил Трента ещё до его ухода. Трансфер Фримпонга — и логичный, и странный

Лиам Делап: «Ипсвич» → «Челси» (€ 35,5 млн)

Лиам Делап

Лиам Делап

Фото: chelseafc.com

Делап — воспитанник «Манчестер Сити», который покинул клуб прошлым летом. За один год в форме «Ипсвич Таун» он оформил 12 голов в 40 встречах. «Челси» приметил 22-летнего нападающего и заключил с ним контракт до 2031 года. У парня есть проблемы с дисциплиной, о чём свидетельствуют 13 жёлтых карточек. Согласитесь: довольно много для нападающего. Плюс он провёл всего один полноценный сезон на уровне АПЛ, так что Лиаму ещё необходимо подтвердить свою состоятельность.

Попытка осознать политику «Челси»:
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Энцо Ле Фе: «Рома» → «Сандерленд» (€ 23 млн)

Энцо Ле Фе

Энцо Ле Фе

Фото: George Wood/Getty Images

«Рома» купила французского полузащитника прошлым летом. За полсезона в столице Италии Энцо отыграл 10 встреч во всех турнирах, но провёл на поле суммарно всего 460 минут. Далее последовало предложение об аренде со стороны «Сандерленда». В Англии Ле Фе получил больше игровой практики и вышел вместе с командой в АПЛ. «Сандерленд» выкупил права на футболиста, а тот заключил контракт на четыре года. По данным журналиста Николо Скиры, опция выкупа стала обязательной, поскольку английский клуб получил повышение в классе.

Ллойд Келли: «Ньюкасл» → «Ювентус» (€ 17,2 млн)

Ллойд Келли

Ллойд Келли

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Английский защитник переехал в Турин в зимнее трансферное окно. Тогда клубы договорились об аренде до конца сезона. С того момента Келли отбегал 15 матчей в составе «Ювентуса» и провёл на поле суммарно 1279 минут. Судя по всему, руководители итальянского клуба остались довольны выступлением англичанина. Итог: «Ювентус» выкупил права на футболиста за € 17,2 млн. Кстати, до отъезда в Италию Келли выступал исключительно в Англии («Бристоль Сити», «Борнмут», «Ньюкасл»).

Пьер Калюлю: «Милан» → «Ювентус» (€ 14,3 млн)

Пьер Калюлю

Пьер Калюлю

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Ещё один случай, когда «Ювентус» выкупил права на арендованного защитника. Правда, в отличие от Келли, Пьер играл за «Ювентус» с лета 2024 года. 39 матчей во всех турнирах, один гол, три жёлтые карточки и одна красная — статистика француза в туринском клубе. Теперь «Юве» приобрёл игрока на постоянной основе, а тот подписал контракт до 2029 года. Чёрно-белые заняли четвёртое место в Серии А, так что в новом сезоне и Калюлю, и Келли могут снова сыграть в Лиге чемпионов.

Трент Александер-Арнольд: «Ливерпуль» → «Реал» (€ 10 млн)

Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд

Фото: Michael Regan/Getty Images

Об уходе защитника в «Реал» было известно давно. Но «Ливерпуль» всё-таки получил компенсацию, несмотря на то что футболист стал бы свободным агентом 30 июня. Почему? «Реал» заплатил € 10 млн за досрочное расторжение договора. Благодаря этому Трент сыграет за новую команду на клубном чемпионате мира, который пройдёт в США. Англичанин подписал контракт до лета 2031 года. Если верить Mundo Deportivo, то сам Трент получил € 20 млн в качестве подписного бонуса. Неплохая прибавка к зарплате.

А как вы относитесь к трансферу?
Трент и «Ливерпуль» — всё! И переход в «Реал» — никакое не предательство
Трент и «Ливерпуль» — всё! И переход в «Реал» — никакое не предательство

Жонатан Та: «Байер» → «Бавария» (свободный агент)

Жонатан Та

Жонатан Та

Фото: fcbayern.com

«Бавария» регулярно переманивает к себе немецких футболистов. На этот раз мюнхенский клуб заполучил защитника национальной команды Жонатана Та. Более того, «Бавария» не заплатила за переход ни евро, поскольку немец перешёл в статусе свободного агента. Контракт – до лета 2029 года. В немецкой прессе появилась информация, что зарплата 29-летнего Та составит € 14 млн за сезон. «Байер» в новом сезоне будет совершенно другим. Ушёл тренер Алонсо, ушли Та и Фримпонг. Вероятно, в скором времени из Леверкузена уедет и Флориан Вирц.

«Бавария» упустила Вирца:
Пока что главный трансфер лета! Зачем вообще «Ливерпуль» даёт рекордные деньги за Вирца?
Пока что главный трансфер лета! Зачем вообще «Ливерпуль» даёт рекордные деньги за Вирца?

Эрик Дайер: «Бавария» → «Монако» (свободный агент)

Эрик Дайер

Эрик Дайер

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Эрик играл за «Тоттенхэм» в период с 2014 по 2024 год. Далее последовали аренда в «Баварию» и последующий переход в мюнхенский клуб в статусе свободного агента. В минувшем сезоне англичанин провёл 28 матчей в составе немецкого клуба, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Теперь 31-летний футболист попробует свои силы в составе «Монако», где выступает Александр Головин. Дайер перешёл туда на правах свободного агента и получил возможность снова сыграть в Лиге чемпионов.

Жоржиньо: «Арсенал» → «Фламенго» (свободный агент)

Жоржиньо

Жоржиньо

Фото: ФК «Фламенго»

«Верона», «Наполи», «Челси», «Арсенал» — клубы, за которые раньше выступал Жоржиньо. А ещё он провёл более 50 встреч в составе сборной Италии. 33-летний Жоржиньо впервые в карьере решил уехать в чемпионат Бразилии. Теперь полузащитник поиграет за «Фламенго», в который перешёл бесплатно. В сезоне-2024/2025 натурализованный итальянец чаще оказывался в запасе, нежели выходил на поле. 15 матчей в АПЛ, 705 минут, пять жёлтых карточек, ни одного результативного действия.

Другие трансферы

  • «Брентфорд» выкупил у «Фиорентины» защитника Микаеля Кайоде. Сумма сделки составила € 17,5 млн. Кайоде играл за английский клуб с начала 2025 года.
  • «Эвертон» активировал опцию выкупа полузащитника Карлоса Алькараса. «Фламенго» получит от английского клуба € 15 млн.
  • Габри Вейга вернулся в Европу — «Порту» купил его за € 15 млн. Два предыдущих сезона испанец провёл в Саудовской Аравии, где играл за «Аль-Ахли».
  • Резервный голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер продолжит карьеру в составе «Брентфорда». Сумма трансфера составила € 14,8 млн. Контракт подписан по схеме «5+1».
  • «Интер» выложил € 14 млн за опорного полузащитника Петара Сучича. До этого 21-летний футболист выступал за «Динамо» из Загреба.
  • 24-летний защитник Лоранс Ассиньон перешёл из «Ренна» в «Штутгарт». Немецкий клуб заплатил € 12 млн за футболиста, который набрал 9 (4+5) очков по системе «гол+пас» в минувшем сезоне.
  • «Байер» нашёл себе нового вратаря — им стал 31-летний Марк Флеккен. Он играл в Германии за «Гройтер Фюрт», «Дуйсбург» и «Фрайбург», а в 2023-м оказался в «Брентфорде». «Байер» заплатил за переход € 10 млн.
  • «Майнц» тоже отдал € 10 млн, но за переход нападающего Бенедикта Холлербаха. Ранее он играл за «Унион». В минувшем сезоне 24-летний форвард забил девять мячей в 34 матчах Бундеслиги.
  • Польский форвард Кшиштоф Пёнтек продолжит карьеру в Катаре. «Аль-Духаиль» купил 29-летнего поляка у «Истанбул Башакшехир» за € 10 млн. В прошедшем сезоне Пёнтек забил 31 мяч в составе турецкого клуба.
  • «Лацио» выкупил у «Арсенала» Нуну Тавареша за € 5 млн. Португалец провёл прошлый сезон в Риме в аренде и отдал восемь голевых передач в 23 встречах Серии А.
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