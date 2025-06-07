Топ-события воскресенья: финалы Лиги наций и «Ролан Гаррос», а еще яркий вечер UFC

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 8 июня в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

👊 7:00: Мераб Двалишвили (Грузия) — Шон О'Мэлли (США), UFC 316, титульный бой

Интрига: главный реванш дивизиона

Мераб Двалишвили цепко удерживает звание чемпиона UFC в легчайшем весе. Соперников для него почти не осталось, поэтому приходится проводить реванши: Шон О'Мэлли получил вторую попытку справиться с борьбой и прессингом грузина. После первого поражения от Мераба американец полностью изменил подход к тренировкам: отказался от социальных сетей, компьютерных игр и вредной пищи. Поможет ли это одолеть доминирующего чемпиона UFC?

🏐 14:30: Китай — Турция, Лига наций, женщины

Интрига: смогут ли китаянки нанести Турции первое поражение?

Один из главных матчей недели в Лиге наций. Китаянки на домашнем этапе уже потерпели одно поражение — от команды Польши — и полны решимости реабилитироваться. Турчанки же польскую команду в пяти сетах обыграли, доказав, что даже без Эбрар Каракурт и Мелиссы Варгас они — серьёзная сила.

🏐 16:00: Бразилия — Италия, Лига наций, женщины

Интрига: ещё одна «лобовая» встреча двух грандов женского волейбола

Матч из категории «смотреть обязательно». Бразильянки на своей площадке сыграют с Италией Хулио Веласко, в распоряжении которого едва ли не все сильнейшие. Правда, итальянки уже едва не оступились во встрече с Германией. Но с хозяйками настрой точно будет совсем другой, да и полные трибуны добавят антуража.

Диагональная сборной Бразилии Киси Насименто будет выступать в России в следующем сезоне: Официально «Локомотив» подписал бразильскую диагональную Киси Насименто

⚽️ 16:00: Германия — Франция, Лига наций УЕФА, матч за третье место

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто реабилитируется за поражение в полуфинале?

Сборная Германии не смогла выйти в финал Лиги наций, хотя провела полуфинал на домашнем стадионе. Она открыла счёт в матче с Португалией, после чего дважды пропустила. Теперь у немцев остался шанс побороться за третье место. Французы безнадёжно «горели» во встрече с испанцами, однако обеспечили нервную концовку для соперника. Итоговый счёт — 5:4 в пользу чемпионов Европы. Кто из двух топовых сборных завершит турнир в топ-3?

🏆🎾 16:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2), «Ролан Гаррос», финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: защитит ли Алькарас прошлогодний титул на «Ролан Гаррос»?

В мужском финале «Ролан Гаррос», как и в женском, встретятся первая и вторая ракетки мира — теннисисты, на счету каждого из которых уже по несколько титулов ТБШ. Янник Синнер выиграл два Australian Open подряд (2024 и 2025), а также последний US Open (2024). В активе Карлоса Алькараса четыре подобных титула, в том числе и прошлогодний «Ролан Гаррос», а также два Уимблдона (2023, 2024) и US Open (2022). В официальных матчах теннисисты встречались 11 раз, и пока впереди Алькарас — 7-4, причём на грунте счёт более близкий — 2-1 в пользу испанца.

⚽️ 17:30: Узбекистан — Россия, товарищеский матч, U21

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи U21 — 2025 Товарищеские матчи U21 — 2025 08 июня 2025, воскресенье. 17:30 МСК Узбекистан U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: российская молодёжка снова обыграет Узбекистан?

Российская молодёжка, как и первая команда, отстранена от выступления в международных турнирах. По этой причине она проводит товарищеские матчи. В июне она дважды играет со сверстниками из Узбекистана. Первая встреча уже завершилась победой российской сборной со счётом 3:0 в пользу команды Ивана Шабарова. Константин Дорофеев, Антон Шамонин и Виктор Окишор — авторы результативных ударов. Впереди — вторая игра в Узбекистане. Что российские футболисты покажут на этот раз?

Тренер российской молодёжки подвёл итоги первого матча: «Было непросто». Тренер молодёжной сборной России Шабаров — о матче с Узбекистаном

🏆⚽️ 22:00: Португалия — Испания, Лига наций УЕФА, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто станет победителем Лиги наций?

Год назад испанские футболисты завоевали золото чемпионата Европы. Теперь у них есть возможность одержать итоговую победу в Лиге наций УЕФА. В полуфинале Испания вела с преимуществом в четыре мяча, однако французы сократили отставание до минимума. Тем не менее чемпионы Европы всё-таки прошли дальше. Теперь их ждёт встреча с Португалией, которая одержала волевую победу в матче с немцами. В прошлом и испанцы, и португальцы брали трофей Лиги наций. Кто сделает это во второй раз?