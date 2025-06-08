Топ-развязка Лиги наций! Германия, Франция, Португалия и Испания бьются за призы. LIVE

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Друзья, всем привет! Финальная стадия Лиги наций — мини-турнир с топовыми вывесками. Сегодня, 8 июня, состоятся матч за третье место и финал. И пропускать не хочется ни одну из этих игр.

Во встрече за третье место сойдутся Германия и Франция. Немцы в полуфинале первыми забили Португалии, но позволили сопернику совершить камбэк, а точку поставил Роналду. Французы же устроили дикую зарубу с Испанией, по ходу которой проигрывали в четыре мяча, однако в итоге едва не совершили чудо: итоговый счёт — 4:5. Теперь двум проигравшим командам придётся решать судьбу бронзовых медалей.

В решающем матче будет не менее интересно. Португалия против Испании — уже классическая вывеска для европейского футбола. Страны-соседки с кучей талантливых футболистов. Кто же возьмёт финал? У Португалии наверняка, как всегда, мотивирован одержимый титулами Роналду, а у Испании по-прежнему в пиковой форме находится Ямаль.

«Чемпионат» будет следить за развязкой Лиги наций в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!