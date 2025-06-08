Топ-развязка Лиги наций! Германия, Франция, Португалия и Испания бьются за призы. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Друзья, всем привет! Финальная стадия Лиги наций — мини-турнир с топовыми вывесками. Сегодня, 8 июня, состоятся матч за третье место и финал. И пропускать не хочется ни одну из этих игр.
Во встрече за третье место сойдутся Германия и Франция. Немцы в полуфинале первыми забили Португалии, но позволили сопернику совершить камбэк, а точку поставил Роналду. Французы же устроили дикую зарубу с Испанией, по ходу которой проигрывали в четыре мяча, однако в итоге едва не совершили чудо: итоговый счёт — 4:5. Теперь двум проигравшим командам придётся решать судьбу бронзовых медалей.
В решающем матче будет не менее интересно. Португалия против Испании — уже классическая вывеска для европейского футбола. Страны-соседки с кучей талантливых футболистов. Кто же возьмёт финал? У Португалии наверняка, как всегда, мотивирован одержимый титулами Роналду, а у Испании по-прежнему в пиковой форме находится Ямаль.
«Чемпионат» будет следить за развязкой Лиги наций в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
- 8 июня 2025
-
01:18
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:33
-
00:24
-
00:18
-
00:13
-
00:10
- 7 июня 2025
-
23:50
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:24
-
23:16
-
23:10
-
23:07
-
22:49
-
22:44
-
22:43
-
22:30
-
22:18
-
22:16
-
22:01
-
21:53
-
21:39
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:19
-
21:07
-
21:05
-
21:02
-
20:55