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Германия — Франция: прямая онлайн-трансляция матча Лиги наций, где смотреть, 8 июня 2025, финал Португалия — Испания

Топ-развязка Лиги наций! Германия, Франция, Португалия и Испания бьются за призы. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Топ-развязка Лиги наций! LIVE
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Матч за третье место и финал — следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Финальная стадия Лиги наций — мини-турнир с топовыми вывесками. Сегодня, 8 июня, состоятся матч за третье место и финал. И пропускать не хочется ни одну из этих игр.

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во встрече за третье место сойдутся Германия и Франция. Немцы в полуфинале первыми забили Португалии, но позволили сопернику совершить камбэк, а точку поставил Роналду. Французы же устроили дикую зарубу с Испанией, по ходу которой проигрывали в четыре мяча, однако в итоге едва не совершили чудо: итоговый счёт — 4:5. Теперь двум проигравшим командам придётся решать судьбу бронзовых медалей.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В решающем матче будет не менее интересно. Португалия против Испании — уже классическая вывеска для европейского футбола. Страны-соседки с кучей талантливых футболистов. Кто же возьмёт финал? У Португалии наверняка, как всегда, мотивирован одержимый титулами Роналду, а у Испании по-прежнему в пиковой форме находится Ямаль.

«Чемпионат» будет следить за развязкой Лиги наций в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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