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Португалия — Испания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Испания — Португалия, Лига наций, 8 июня 2025: Ямаль против Роналду, новый талант португальского футбола Родригу Мора

У Испании — Ямаль, а у Португалии — свой уникум. Мора скоро разорвёт европейский футбол!
Анатолий Романов
Родригу Мора
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Знакомимся с атакующим полузащитником «Порту». Ровесник Ламина.

Финал Лиги наций между Португалией и Испанией подаётся через противостояние Криштиану Роналду и Ламина Ямаля. С одной стороны – 40-летняя звезда, с другой – новая, 17-летняя. Такие сравнения всегда яркие, вызывают живой интерес у публики. Однако в португальской сборной тоже появился выдающийся талант, фактически ровесник вингера «Барселоны». Знакомьтесь, Родригу Мора. Это атакующий полузащитник «Порту», дебютант и самый молодой игрок в составе своей национальной команды, который всего на два месяца старше испанского уникума. Мора раскрылся чуть позже, но скоро о нём будут говорить если не так, как о Ямале, то тоже много и громко.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Этот сезон – первый для Моры в большом «Порту». Дебютировал он за первую команду в сентябре 2024-го… за полярным кругом! Вышел на замену в выездной встрече Лиги Европы с «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Тогда Родригу было 17 лет 4 месяца 20 дней. Атакующего полузащитника аккуратно подтягивали к основе, очевидно, держа в уме, что он всё же не столь одарён физически. Рост Моры всего 168 см. Но футбол прекрасен тем, что и маленький тут может быть гигантом.

В нынешнем сезоне Примейры Родригу – только 14-й в составе «Порту» по сыгранному времени (1377 минут). Он поучаствовал в 23 матчах португальского чемпионата, 16 раз выходил в основе. Тем не менее по результативности атакующий полузащитник – второй после центрфорварда Саму Агеховы (бывшего Омородиона). Мора набрал 14 очков, забив 10 мячей и сделав четыре голевые передачи. Однажды даже дубль оформил – во встрече с «Фамаликаном», чьи ворота в тот вечер защищал почти двухметровый серб с гордой фамилией Царевич. В апреле юный хавбек «Порту» был признан лучшим игроком апреля в Примейре.

В среднем за 90 минут игры в португальском чемпионате у Моры 2,9 удара по воротам (1,1 в створ) и 3,5 дриблинга – по этим показателям он в топ-3 в «Порту». Поиграл Родригу и в Лиге Европы – пять матчей, правда, пока без результативных действий. Transfermarkt оценивает полузащитника уже в € 40 млн, хотя ещё год назад напротив его имени стояла скромная трёшка.

Родригу Мора в «Порту»

Родригу Мора в «Порту»

Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

«Порту» сейчас переживает не самое счастливое время. Новый президент клуба, бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пытается привести в порядок финансовое состояние «драконов». За последний год бывший чемпион страны продал игроков на € 171,4 млн, а купил – на € 56,7 млн. Впрочем, нынешним летом подписал уже пару игроков на € 28,3 млн, а значит, будут и ещё дорогие трансферы «на выход». Мора – один из самых ценных активов «Порту».

«Мора – это игрок, чей потенциал значительно выше среднего, – признаёт главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. – Мы говорим о 18-летнем футболисте, который решает исход матчей. Нам нужно похвалить работу его тренера в клубной команде. Учитывая, как много трудится Родригу изо дня в день, мы уверены в этом игроке. Он доказывает свою ценность, как и другие молодые».

Посодействовали прогрессу Моры в нынешнем сезоне в той или иной степени сразу три тренера. Начинал «Порту» чемпионат под руководством Витора Бруну, которого отправили в отставку в январе. Затем неделю в качестве исполняющего обязанности командой руководил глава молодёжного департамента клуба Жозе Тавареш – с ним сыграли два матча. А завершили сезон «драконы» уже при аргентинце Мартине Ансельми. «Порту» финишировал на третьем месте, чему, конечно, никто в команде не был рад. Отстал на 11 очков от чемпиона «Спортинга» и на девять — от «Бенфики».

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Родригу из тех футболистов, которые строят игру команды и творят на поле. Болельщики таких особенно любят. Маленький да вёрткий – техничный, умный, креативный. У Моры низкий центр тяжести, который позволяет ему хорошо сохранять мяч и показывать волшебные фокусы своей сильной правой ногой. А игровой интеллект – успешно действовать на разных позициях в группе атаки.

Мору, конечно, уже сравнивали с Ямалем. Причём в Испании. Например, газета AS провела параллель между ними в одном из своих материалов. У нас Родригу, наверное, сопоставляли бы с Андреем Аршавиным. Журналисты считают, что Мора побьёт трансферный рекорд «Порту». На сегодняшний день первое место делят испанец Нико Гонсалес и Отавио, которых продавали соответственно в «Манчестер Сити» и саудовский «Аль-Наср» за € 60 млн. В контракте Родригу прописаны отступные в размере € 70 млн. А действует он ещё пять лет.

Родригу Мора

Родригу Мора

Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

Мора в «Порту» – с детства. В академию клуба попал в девятилетнем возрасте. Кстати, полузащитник – сын бывшего футболиста Жозе Мануэла, который звёзд с неба не хватал, но тоже учился бить по мячу в академии «Порту», а потом попылил немного в составе «Браги» и «Морейренсе». Однако главным его достижением в футболе должна стать подготовка Родригу.

В 15 лет 8 месяцев 10 дней Мора впервые сыграл во взрослом футболе за фарм-клуб «Порту» во втором дивизионе. Тогда он установил рекорд – оказался самым молодым профессиональным игроком в истории местного чемпионата. В прошлом году на Евро-2024 для 17-летних Родригу дошёл до финала в составе сборной Португалии и стал лучшим бомбардиром, набрав 5+2 в шести матчах. В том же сезоне Мора разрывал в Юношеской лиге УЕФА – аналоге Лиги чемпионов для 19-летних. Полузащитник и там выиграл гонку снайперов, забив семь мячей в девяти встречах, включая победный гол в ворота «Барселоны».

Увидеть дуэль Мора – Ямаль было бы не менее интересно, чем спор Ламина с Криштиану. У Роналду был свой соперник из «Барсы» с фамилией из пяти букв на протяжении всей карьеры, так что пусть появляются новые легендарные противостояния. Не удивляйтесь, если Родригу дебютирует за первую сборную Португалии в финале Лиги наций, выйдет на замену и забьёт или отдаст голевую передачу.

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