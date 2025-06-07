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Андорра — Англия — 0:1, обзор матча квалификации ЧМ-2026, голы: Кейн, Мадуэке, Тухель, статистика, 7 июня 2025

Англия сделала ещё один шаг к ЧМ-2026. Но результат матча с аутсайдером не впечатляет
Кирилл Закатченко
Отчёт Андорра — Англия — 0:1
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Гол Кейна принёс фавориту три очка во встрече с Андоррой.

Сборная Англии продолжает выступление в отборе ЧМ-2026. После двух домашних побед с общим счётом 5:0 команда Томаса Тухеля провела гостевую встречу с Андоррой.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Кейн – 50'    

Казалось, у англичан не возникнет никаких проблем, с учётом гигантской разницы в классе. Сложно было поверить в то, что скромная команда Андорры отберёт очки у фаворита. Но по итогам первого тайма на табло стадиона в Барселоне (именно там проходила игра) горели два нуля. Довольно неожиданный результат.

Конечно, преимущество было на стороне Англии. 83% владения мячом, 10 ударов (четыре — в створ), восемь угловых — статистика гостей по итогам первой половины. Футболисты Андорры пробили всего один раз, однако в створ не попали. У англичан пару раз приложился Нони Мадуэке, ещё пару — Джуд Беллингем. Плюс Гарри Кейну не хватило нескольких сантиметров, чтобы замкнуть прострел с фланга. Маловато для игры с откровенно слабым соперником.

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Возможно, англичане вышли на матч с излишней верой в собственные силы. Они подолгу катали мяч, но нередко застревали в очень плотной обороне сборной Андорры. Впрочем, рано или поздно защита номинальных хозяев должна была дрогнуть. Это произошло спустя всего пять минут после перерыва. Кейн не пробил Икера (отличное имя для вратаря) Альвареса с первой попытки, однако спустя пару секунд замкнул прострел Мадуэке. Гарри не прощает соперника из таких позиций. Это третий гол форварда «Баварии» в нынешнем отборочном цикле.

К слову, Кейн и Мадуэке выделялись на фоне остальных футболистов. Гарри попробовал перекинуть вратаря ударом внешней стороной стопы из-за пределов штрафной площади — Альварес спокойно забрал мяч. А потом Икер грамотно выбрал позицию при ударе Мадуэке в створ. Англичане сидели на чужой половине поля, перекатывали мяч с фланга на фланг, периодически проверяли вратаря.

Англии хватило одного гола для победы в матче с Андоррой

Англии хватило одного гола для победы в матче с Андоррой

Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Пожалуй, главный сейв Альвареса состоялся в концовке встречи. Вышедший на замену Эберечи Эзе бил головой под перекладину, но голкипер перевёл мяч на угловой. Номинальные хозяева без стеснения оборонялись всей командой даже после того, как пропустили. Понять их можно — всё-таки в составе сборной Андорры нет футболистов уровня «Реала» или «Баварии». А счёт 0:1 в матче с таким соперником можно признать неплохим. Хотя тот же Мадуэке в добавленное время пробил не в створ, а вдоль ворот.

Англия проведёт следующую игру в квалификации ЧМ-2026 также с Андоррой — они встретятся 6 сентября. Видимо, там в ворота аутсайдера влетит гораздо больше мячей. А 10 июня команду Тухеля ждёт товарняк с Сенегалом. Андорра в этот же день сразится на выезде с Сербией в отборе чемпионата мира.

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