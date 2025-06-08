Кто нужен ЦСКА после Николича? Есть сразу несколько кандидатов

Марко Николич покидает ЦСКА. Неожиданность, которая совсем скоро станет фактом. Можно сколько угодно рассуждать о причинах, однако едва ли в ЦСКА должны сильно рефлексировать. В клубе понимают: сейчас важно как можно быстрее выбрать другого тренера, чтобы начать летнюю трансферную кампанию и провести нормальные сборы.

На российском рынке есть кандидаты, которые готовы возглавить топ-клуб. Но наверняка москвичи обратят внимание и на зарубежных, ведь приглашение Николича и правда можно назвать успехом.

Сейчас же предлагаем вам принять участие в нашем рейтинге: мы выбрали четырёх кандидатов на пост будущего тренера ЦСКА. Можно проголосовать и за отдельный вариант. И написать, почему вы так считаете.

В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.