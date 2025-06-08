Кто нужен ЦСКА после Николича? Есть сразу несколько кандидатов

Марко Николич покидает ЦСКА. Неожиданность, которая совсем скоро станет фактом. Можно сколько угодно рассуждать о причинах, однако едва ли в ЦСКА должны сильно рефлексировать. В клубе понимают: сейчас важно как можно быстрее выбрать другого тренера, чтобы начать летнюю трансферную кампанию и провести нормальные сборы.
На российском рынке есть кандидаты, которые готовы возглавить топ-клуб. Но наверняка москвичи обратят внимание и на зарубежных, ведь приглашение Николича и правда можно назвать успехом.
Сейчас же предлагаем вам принять участие в нашем рейтинге: мы выбрали четырёх кандидатов на пост будущего тренера ЦСКА. Можно проголосовать и за отдельный вариант. И написать, почему вы так считаете.
В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Сергей Игнашевич, 45 лет
Последний клуб: «Балтика»
Это будет красивый сценарий. Почти что идеальный. Тренер целый год искал работу после ухода из «Балтики», вёл переговоры в том числе с Самарой, но раз за разом оказывался без финального предложения. По разным причинам. Однако этим летом Сергей наверняка хочет кого-то потренировать. Не будет РПЛ — опустится ниже. Продолжать терять тонус и укрепляться в статусе эксперта ему вряд ли хочется.
Другой вопрос — подходят ли тренерские идеалы Игнашевича ЦСКА. По «Балтике» мы помним, что он стремился к привлекательному футболу, порой игнорируя результат. Во второй части сезона он отходил от этого, но всё равно не спас команду. И был уволен. Зато у Игнашевича есть большое преимущество: едва ли, в отличие от того же Николича, он будет настаивать на каких-то конкретных трансферах или лезть в работу спортивного департамента. Просто пока не тот вес.
Игнашевич будет заниматься именно тренерством. С теми футболистами, которые будут в доступе. А вдруг получится? Тогда болельщики точно будут в восторге.
Марцел Личка, 47 лет
Последний клуб: «Динамо»
Не успел чех покинуть «Динамо», как его стали связывать с другими командами. Сообщалось об интересе из «Крыльев» и «Пари НН». Самарцы уже выбрали Магомеда Адиева, нижегородцы не знают, как убрать Виктора Гончаренко, так что Марцел всё ещё без работы. Наверняка исполняет давнее желание — гуляет по Праге и наслаждается родиной.
При этом в случае обращения ЦСКА чех наверняка рассмотрит предложение. Ведь логичнее менять один топ-клуб на другой, а не опускаться ниже. Можно по-разному оценивать работу Лички в «Динамо», но она точно не была провальной. В первый сезон — борьба за чемпионство, во второй — снижение результатов, и в итоге команда оказалась на пятом месте. При этом сезон заканчивал уже Ролан Гусев.
Да, концептуально видение футбола у тренера и клуба, вероятно, различается. Однако всегда возможен компромисс. С Личкой, конечно, всё изменится. Но такое можно сказать про любого другого тренера. Зато точно будет весело. Не сомневайтесь.
Игорь Осинькин, 60 лет
Последний клуб: «Крылья Советов»
Освободившийся после пятилетки в «Крыльях» Игорь Осинькин вышел на рынок свободных тренеров. Однако пока не сказать, что за ним стоит очередь. Всё же работа в Самаре была хоть и интересной, но специфической. В топ-клубах далеко не всегда заинтересованы в развитии своих. Если это не «Локомотив». Нужно бороться за титулы. И не факт, что Осинькин к этому готов.
С другой стороны, пять лет работы тренера явно многому научили. Была преодолена куча кризисных ситуаций, которые сам он ни разу не упускал. Да, порой команда сильно просаживалась, однако, несмотря на разное противодействие, всегда из них выходила.
Понятно, что можно снова пойти в клуб из середины таблицы и болтаться в районе 7-10-го мест. Но у любого человека есть амбиции. Возможно, пора реализовывать их и Осинькину.
Ролан Гусев, 47 лет
Последний клуб: «Динамо»
Четырьмя матчами в «Динамо» Ролан Гусев не убедил руководство в том, что сможет вывести команду на новый уровень. И вряд ли всё сломал разгром от «Краснодара» в последнем туре. Просто Ролана воспринимали как временщика. Как бы он этого ни отрицал. А теперь ждут Валерия Карпина.
Говорят, Гусев войдёт в штаб Карпина, однако сложно поверить, что, почувствовав вкус работы в РПЛ главным, Ролан не рассмотрит новое предложение. Так почему бы не попробовать с ЦСКА? У него есть как минимум одно большое преимущество: с 2021 по 2023 год он работал с молодёжной командой клуба. А значит, хорошо знает Кисляка, Глебова, Абдулкадырова и прочих юношей, которые уже становятся важными игроками ЦСКА.
Да и с точки зрения преемственности это красивый сюжет, пусть в ЦСКА полузащитник и провёл чуть меньше времени, чем в «Динамо». Но три чемпионских титула, Кубок УЕФА, России, Суперкубок — всё это есть. Может, рискнуть и дать шанс проявить себя?
Другой тренер. Черчесов, Слуцкий, Березуцкий или Юран?
Здесь самые неожиданные кандидаты. Может ли Станислав Черчесов возглавить ЦСКА? Глубоко теоретически — да. Практически — вряд ли. Дело не только в идеологических причинах. Скорее в том, что этому тренеру нужно всё контролировать. А в московском клубе и без него хватает таких.
Возвращение Слуцкого? Тоже возможно. Вероятно, Леонид Викторович был бы не прочь получить ещё один шанс в РПЛ при всей любви к работе за рубежом. Однако для этого нужно слишком заманчивое предложение.
Василий Березуцкий сейчас с Азербайджане и недавно выиграл Кубок страны. А это, по сути, стало гарантом продления соглашения. И в ближайшее время оттуда он не уйдёт.
Сергей Юран — тоже любопытно, но уж слишком мощное лобби должно быть, чтобы этот проект осуществился.
А кого хотели бы видеть в ЦСКА вы?