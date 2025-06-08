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Трансферы, лето-2025: Марк-Андре тер Штеген может покинуть Барселону, подробности, причины продажи, кого купят, Жоан Гарсия

«Барселона» избавляется от легенды. На место тер Штегена готовят скандальный трансфер
Кирилл Закатченко
Марк-Андре тер Штеген может покинуть «Барселону»
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Между клубом и вратарём вспыхнул конфликт, а его потенциального преемника уже проклинают фанаты.

Марк-Андре тер Штеген больше не сыграет за «Барселону»? Испанский клуб готов проститься с вратарём, если завершит трансфер нового голкипера. Как получилось, что каталонцам больше не нужен немец?

Тер Штеген пропустил почти весь сезон из-за тяжёлой травмы

Возможно, вы удивитесь, но тер Штеген играет за «Барсу» уже более 10 лет. Немецкий вратарь перешёл в испанский клуб летом 2014-го. Чего он добился с того момента? Победитель Лиги чемпионов, шестикратный победитель Примеры, шестикратный победитель Кубка Испании, победитель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. Плюс он провёл 422 матча в форме «Барселоны» — очень впечатляющий результат!

Тер Штеген наверняка достиг бы отметки в пять сотен встреч, если бы не травмы. В сезоне-2020/2021 он вылетел на 2,5 месяца из-за операции на колене, а в сезоне-2023/2024 пропустил 19 матчей из-за повреждения спины. В сентябре 2024 года немца ждала новая неудача — разрыв коленной чашечки. Итог: 51 пропущенная игра. Тер Штеген вернулся в строй в концовке сезоне и дважды вышел на поле в чемпионате Испании.

В этом сезоне Марк-Андре тер Штеген чаще сидел на трибуне, чем играл

В этом сезоне Марк-Андре тер Штеген чаще сидел на трибуне, чем играл

Фото: David Ramos/Getty Images

Тер Штегену 33 года — такой возраст никак не назовёшь критическим для вратаря. Но, похоже, «Барселоне» нужен более молодой голкипер. Команде интересен 24-летний Жоан Гарсия из «Эспаньола». Кстати, его называют самым талантливым каталонским вратарём со времён Виктора Вальдеса, который сделал себе имя в «Барселоне». Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уверен, что Гарсия примет предложение (информация от RAC-1). По данным источника, если Жоан ответит согласием, то босс «Барсы» расстанется с тер Штегеном. Контракт немца, если что, истекает только летом 2028-го.

В последнее время Марк-Андре считался неприкосновенным, однако теперь у него другой статус. «Барселона» рассматривает Гарсию как основного вратаря и не планирует отдавать его в аренду. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Вторым голкипером в таком случае, скорее всего, будет Войцех Щенсны. Поляк почти наверняка продлит контракт.

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Почему «Барса» хочет продать немецкого вратаря

Руководству «Барселоны» не понравилось поведение тер Штегена. Немецкий вратарь был недоволен тем, что его не заявили на ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Интером» (3:4). По информации Sport.es, Марк-Андре отказался от поездки с командой в Италию и остался работать по индивидуальной программе в Барселоне. Подобное отношение капитана сделало атмосферу в раздевалке напряжённее.

Вторая причина — в «Барселоне» сомневаются, что Марк-Андре вернёт себе былую форму после тяжёлой травмы колена. Третья — «Барселона» за счёт продажи голкипера сократит зарплатную ведомость. Кстати, ранее немец согласился продлить контракт с каталонским клубом с понижением зарплаты.

«Барса» готова выплатить Марку-Андре все деньги за год по контракту. Цель — заставить немца пойти на досрочное расторжение договора. В клубе нет уверенности, что удастся продать голкипера. Правда, Sport.es пишет, что тер Штеген вряд ли согласится на такое предложение. На сайте Marca провели опрос среди пользователей: 53% респондентов считает, что «Барсе» стоит продать немецкого вратаря.

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Как реагирует тер Штеген

В конце мая издание Marca сообщило, что тер Штеген недоволен информацией о возможной продаже. По данным источника, немец дал понять, что не хочет уходить и планирует побороться за место основного голкипера.

На следующий день Марк-Андре подчеркнул, что останется в каталонском клубе: «Со мной никто не разговаривал. Знаю, что в следующем году буду в «Барселоне». «Барса» — один из крупнейших клубов, конкуренция — это нормально. Для меня ситуация не изменится. С нетерпением жду следующего сезона».

В «Барселоне» сомневаются, что тер Штеген вернётся на прежний уровень

В «Барселоне» сомневаются, что тер Штеген вернётся на прежний уровень

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ещё через пять дней вратарь отказался от подробного комментария и сослался на игру в составе сборной: «Сейчас не время говорить на эту тему. Я сосредоточен на игре в составе сборной Германии. Уже говорил об этом. Мне больше нечего добавить. Поговорим об этом в другой раз».

Тер Штеген хочет поехать на чемпионат мира, который пройдёт летом следующего года. Естественно, для этого нужна игровая практика в клубе. Если Марка-Андре не видят в роли основного вратаря в «Барсе», то ему нет смысла оставаться в составе сине-гранатовых.

Вопрос по трансферу Гарсии уже решён?

Официального объявления пока не было. Предполагается, что всё решится в ближайшие дни. Сумма трансфера, если он состоится, составит примерно € 25 млн. В родном городе Гарсии — Сальене (провинция Барселоны) — уже появились неприятные надписи в адрес голкипера. «Крыса», «предатель», «пошли «Барселону» куда подальше» — всё это посвящено Гарсии.

Жоан Гарсия целует эмблему «Эспаньола»

Жоан Гарсия целует эмблему «Эспаньола»

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Любопытно, что в конце мая главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес выразил сомнение в переходе Гарсии в другую каталонскую команду: «Может, он уже продан, однако клуб мне ничего не сказал. Лично я сильно сомневаюсь, что он подпишет контракт с «Барселоной». Не говорю, что даю руку на отсечение, что этого не произойдёт, но почти».

Интересно, чем же в итоге завершится эта сага?

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