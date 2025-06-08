«Барселона» избавляется от легенды. На место тер Штегена готовят скандальный трансфер

Между клубом и вратарём вспыхнул конфликт, а его потенциального преемника уже проклинают фанаты.

Марк-Андре тер Штеген больше не сыграет за «Барселону»? Испанский клуб готов проститься с вратарём, если завершит трансфер нового голкипера. Как получилось, что каталонцам больше не нужен немец?

Тер Штеген пропустил почти весь сезон из-за тяжёлой травмы

Возможно, вы удивитесь, но тер Штеген играет за «Барсу» уже более 10 лет. Немецкий вратарь перешёл в испанский клуб летом 2014-го. Чего он добился с того момента? Победитель Лиги чемпионов, шестикратный победитель Примеры, шестикратный победитель Кубка Испании, победитель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. Плюс он провёл 422 матча в форме «Барселоны» — очень впечатляющий результат!

Тер Штеген наверняка достиг бы отметки в пять сотен встреч, если бы не травмы. В сезоне-2020/2021 он вылетел на 2,5 месяца из-за операции на колене, а в сезоне-2023/2024 пропустил 19 матчей из-за повреждения спины. В сентябре 2024 года немца ждала новая неудача — разрыв коленной чашечки. Итог: 51 пропущенная игра. Тер Штеген вернулся в строй в концовке сезоне и дважды вышел на поле в чемпионате Испании.

В этом сезоне Марк-Андре тер Штеген чаще сидел на трибуне, чем играл Фото: David Ramos/Getty Images

Тер Штегену 33 года — такой возраст никак не назовёшь критическим для вратаря. Но, похоже, «Барселоне» нужен более молодой голкипер. Команде интересен 24-летний Жоан Гарсия из «Эспаньола». Кстати, его называют самым талантливым каталонским вратарём со времён Виктора Вальдеса, который сделал себе имя в «Барселоне». Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уверен, что Гарсия примет предложение (информация от RAC-1). По данным источника, если Жоан ответит согласием, то босс «Барсы» расстанется с тер Штегеном. Контракт немца, если что, истекает только летом 2028-го.

В последнее время Марк-Андре считался неприкосновенным, однако теперь у него другой статус. «Барселона» рассматривает Гарсию как основного вратаря и не планирует отдавать его в аренду. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Вторым голкипером в таком случае, скорее всего, будет Войцех Щенсны. Поляк почти наверняка продлит контракт.

Почему «Барса» хочет продать немецкого вратаря

Руководству «Барселоны» не понравилось поведение тер Штегена. Немецкий вратарь был недоволен тем, что его не заявили на ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Интером» (3:4). По информации Sport.es, Марк-Андре отказался от поездки с командой в Италию и остался работать по индивидуальной программе в Барселоне. Подобное отношение капитана сделало атмосферу в раздевалке напряжённее.

Вторая причина — в «Барселоне» сомневаются, что Марк-Андре вернёт себе былую форму после тяжёлой травмы колена. Третья — «Барселона» за счёт продажи голкипера сократит зарплатную ведомость. Кстати, ранее немец согласился продлить контракт с каталонским клубом с понижением зарплаты.

«Барса» готова выплатить Марку-Андре все деньги за год по контракту. Цель — заставить немца пойти на досрочное расторжение договора. В клубе нет уверенности, что удастся продать голкипера. Правда, Sport.es пишет, что тер Штеген вряд ли согласится на такое предложение. На сайте Marca провели опрос среди пользователей: 53% респондентов считает, что «Барсе» стоит продать немецкого вратаря.

Как реагирует тер Штеген

В конце мая издание Marca сообщило, что тер Штеген недоволен информацией о возможной продаже. По данным источника, немец дал понять, что не хочет уходить и планирует побороться за место основного голкипера.

На следующий день Марк-Андре подчеркнул, что останется в каталонском клубе: «Со мной никто не разговаривал. Знаю, что в следующем году буду в «Барселоне». «Барса» — один из крупнейших клубов, конкуренция — это нормально. Для меня ситуация не изменится. С нетерпением жду следующего сезона».

В «Барселоне» сомневаются, что тер Штеген вернётся на прежний уровень Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ещё через пять дней вратарь отказался от подробного комментария и сослался на игру в составе сборной: «Сейчас не время говорить на эту тему. Я сосредоточен на игре в составе сборной Германии. Уже говорил об этом. Мне больше нечего добавить. Поговорим об этом в другой раз».

Тер Штеген хочет поехать на чемпионат мира, который пройдёт летом следующего года. Естественно, для этого нужна игровая практика в клубе. Если Марка-Андре не видят в роли основного вратаря в «Барсе», то ему нет смысла оставаться в составе сине-гранатовых.

Вопрос по трансферу Гарсии уже решён?

Официального объявления пока не было. Предполагается, что всё решится в ближайшие дни. Сумма трансфера, если он состоится, составит примерно € 25 млн. В родном городе Гарсии — Сальене (провинция Барселоны) — уже появились неприятные надписи в адрес голкипера. «Крыса», «предатель», «пошли «Барселону» куда подальше» — всё это посвящено Гарсии.

Жоан Гарсия целует эмблему «Эспаньола» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Любопытно, что в конце мая главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес выразил сомнение в переходе Гарсии в другую каталонскую команду: «Может, он уже продан, однако клуб мне ничего не сказал. Лично я сильно сомневаюсь, что он подпишет контракт с «Барселоной». Не говорю, что даю руку на отсечение, что этого не произойдёт, но почти».

Интересно, чем же в итоге завершится эта сага?