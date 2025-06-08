История мировой футбольной звезды — Криштиану Роналду

Рассказываем главное об одном из самых узнаваемых и успешных спортсменов в истории футбола.

Основная информация



Место рождения: Фуншал, Португалия

Дата рождения: 5 февраля 1985 года

Возраст: 40 лет

Рост и вес: 187 см и 84 кг

Семейное положение: гражданский брак

Амплуа: нападающий

Номер на футболке: 7

Где играет: «Аль-Наср»

Детство и юность

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился 5 февраля 1985 года в городе Фуншал на острове Мадейра, Португалия. Он стал четвёртым и самым младшим ребёнком в семье, где мать работала поваром, а отец — садовником.

Есть популярное заблуждение, что Роналду — это футбольный псевдоним. На самом деле у него двойное имя, которое дали ещё при рождении. Назвать ребёнка Криштиану посоветовала родная тётка футболиста (сестра матери), а Роналду уже добавил его отец, в честь президента США Рональда Рейгана.

Семья жила скромно, и детство будущей звезды не было беззаботным. Криштиану с ранних лет отличался любовью к футболу и трудолюбием, за что получил прозвище Абельинья, с португальского – Пчёлка.

В восемь лет Роналду начал играть за местную детскую команду «Андоринья», где его отец подрабатывал администратором. Уже тогда он выделялся среди сверстников талантом и упорством. Вскоре на него обратили внимание скауты крупных клубов Мадейры — «Насьонала» и «Маритиму». В итоге Криштиану выбрал «Насьонал», а затем, в 11 лет, переехал в Лиссабон, чтобы продолжить обучение в академии «Спортинга».

Переезд в столицу дался нелегко: мальчик страдал от насмешек из-за акцента и тосковал по дому. В 15 лет у него диагностировали тахикардию, потребовавшую операции на сердце. Через пару дней после лазерной операции Криштиану уже вернулся к тренировкам. Однако все трудности только закалили характер Роналду и сделали его ещё более целеустремлённым.

Криштиану Роналду в детстве с семьёй Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Клубная карьера

«Спортинг»

В сезоне-2002/2003 дебютировал за основную команду «Спортинга». Его талант и скорость быстро заметили тренеры и болельщики. Уже в 17 лет Роналду забивал голы и стал игроком основы, чем и привлёк внимание ведущих европейских клубов. Всего за «Спортинг» Криштиану сыграл 31 матч, забил пять голов и сделал шесть ассистов.

Криштиану Роналду в «Спортинге» Фото: PAULO DUARTE/AP Photo/ТАСС

«Манчестер Юнайтед»

Летом 2003 года Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» за £ 12 млн. Под руководством сэра Алекса Фергюсона португалец быстро адаптировался к английскому футболу.

В первые годы он больше проявлял себя как ассистент, но со временем стал ключевым бомбардиром команды. В сезоне-2007/2008 Роналду забил 31 гол в АПЛ (всего за сезон — 42 гола), помог «Юнайтед» выиграть чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а сам получил «Золотой мяч» и звание лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Всего в первое пребывание в «Манчестер Юнайтед» (2003-2009) Роналду сыграл 292 встречи и забил 118 голов.

Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Реал» Мадрид

В 2009 году Роналду перешёл в мадридский «Реал» за € 94 млн — на тот момент рекордная сумма трансфера. Презентация игрока прошла на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», на неё пришли 80 тысяч человек. Для сравнения, в его родном городе население 112 тысяч.

Криштиану взял девятый номер, так как семёрка была занята Раулем, на тот момент капитаном «Реала». И только после ухода Рауля в сезоне-2010/2011 Роналду забрал седьмой номер.

Первый сезон с Криштиану для команды был неудачным в плане трофеев. Но это не помешало Роналду наколотить 33 гола в 35 матчах и стать лучшим бомбардиром «Реала».

В Испании он достиг пика карьеры: стал лучшим бомбардиром в истории клуба, четырежды выиграл Лигу чемпионов и дважды — чемпионат Испании.

За девять лет в «Реале» Роналду забил более 450 голов и установил множество рекордов, включая 50 голов за 51 встречу и пента-трик за восемь минут.

Криштиану Роналду в «Реале» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Ювентус»

В 2018 году Роналду перешёл в итальянский «Ювентус» за € 117 млн — это до сих пор самый дорогой трансфер в истории туринского клуба.

В Турине он дважды выиграл Серию А и Кубок Италии. Хотя в Лиге чемпионов с «Ювентусом» добиться успеха не удалось, Роналду продолжил демонстрировать высочайший уровень игры.

Всего за итальянский клуб Криштиану забил 101 гол в 134 матчах.

Криштиану Роналду в «Ювентусе» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Возвращение в «Манчестер Юнайтед»

В 2021 году Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» всего за € 17 млн. Скромно относительно предыдущих сумм.

Предсказуемо Криштиану стал лидером атаки. Однако из-за конфликтов с тренерским штабом и нестабильных результатов команды он покинул клуб в 2022 году. Произошло это после скандального интервью, где португалец раскритиковал работу клуба и, в частности, тренера Эрика тен Хага.

Возвращение в «МЮ» стало менее триумфальным, чем первый заход, тем не менее Роналду успел забить 27 голов в 54 матчах.

«Аль-Наср»

С 2023 года португалец выступает за «Аль-Наср» (Саудовская Аравия), где продолжает радовать болельщиков результативностью и лидерскими качествами. За первый сезон (2023/2024) Роналду забил 35 голов в 31 встрече.

Трофеев за «Аль-Наср» немного, а точнее, один — победа в арабской Лиге чемпионов. Несмотря на скромные показатели клуба, у Роналду рекордная зарплата — более € 200 млн с учётом рекламных контрактов.

Карьера в сборной Португалии

Дебют Роналду в главной сборной Португалии состоялся в 2003 году. С тех пор он не пропустил ни одного крупного турнира, поучаствовав в шести чемпионатах Европы и пяти чемпионатах мира.

В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы, а в 2019 году — победителем Лиги наций УЕФА.

Криштиану Роналду в сборной Португалии Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Стоит отметить, что Роналду — рекордсмен сборной по количеству матчей (более 200) и голов (более 130).

Личная жизнь

Криштиану Роналду — одна из самых медийных личностей в мире. Его частная жизнь всегда находится под пристальным вниманием СМИ. В разное время ему приписывали романы с известными моделями и актрисами. Например, с россиянкой Ириной Шейк. Их роман продлился пять лет, с 2010 по 2015 год.

С 2016 года Криштиану состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес, которая воспитывает их общих детей, а также родившихся ранее детей Роналду.

Криштиану Роналду с семьёй Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

У Роналду пятеро детей: Криштиану-младший, Матео, Ева, Аланна и Белла. В 2022 году близнецы, которых ждал Роналду, появились на свет, но мальчик, к сожалению, скончался вскоре после родов.

Кстати, Криштиану-младший пошёл по стопам отца и уже успел отличиться за юношескую сборную Португалии (до 15 лет) — забил два гола в ворота Хорватии, принеся своей команде победу.

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Достижения и рекорды

Командные достижения:

чемпион Европы 2016 года;

победитель Лиги наций УЕФА 2019 года;

пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА;

четырёхкратный победитель клубного чемпионата мира;

чемпион Англии, Испании и Италии;

обладатель Кубков и Суперкубков Англии, Испании и Италии.

Личные достижения:

пятикратный обладатель «Золотого мяча»;

четырёхкратный обладатель «Золотой бутсы»;

лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов УЕФА;

лучший бомбардир сборной Португалии;

лучший бомбардир чемпионатов Англии, Испании и Италии.

Португалец продолжает бить рекорды: Криштиану Роналду побил рекорд Герда Мюллера по голам головой в официальных матчах

Сколько зарабатывает Криштиану Роналду

Криштиану Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes. В 2024-2025 годах его годовой доход составил около $ 275–285 млн, включая зарплату в саудовском клубе «Аль-Наср» и доходы от рекламных контрактов. По данным Forbes, только за сезон-2024/2025 он заработал $ 220 млн на поле и ещё около $ 65 млн — вне его.

Роналду сотрудничает с ведущими мировыми брендами: Nike, Herbalife, Clear и Binance. Его контракт с «Аль-Насром» гарантирует ему около $ 200 млн в год и рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления. Роналду также получает доход от собственного бренда CR7 и других бизнес-проектов.

Криштиану Роналду Фото: Waleed Zein/Getty Images

Противостояние с Месси

Соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси — одно из самых ярких в истории футбола. Оба футболиста многократно выигрывали «Золотой мяч» (в сумме — 13 раз), забили более 800 голов за карьеру и установили множество рекордов.

Роналду и Месси встречались друг с другом в 37 матчах: 18 раз в Ла Лиге, шесть раз в Лиге чемпионов, пять раз в Кубке Испании, пять раз в Суперкубке Испании, а также трижды — в товарищеских встречах. В этих матчах преимущество у Месси: его команды одержали 17 побед, команды Роналду — 11, ещё девять игр завершились ничьей. Оба забили по 23 гола в очных матчах, однако Месси отдал 12 голевых передач, а Роналду — только одну.

Сравнения между ними продолжаются по сей день: Месси считается лучшим дриблёром и ассистентом, а Роналду — более результативным игроком при игре головой и лидером по скорости и физической подготовке. Их соперничество сравнивают с противостоянием Мохаммеда Али и Джо Фрейзера в боксе или Айртона Сенны и Алена Проста в гонках Формулы-1.

Влияние и наследие

Криштиану Роналду — не только выдающийся футболист, но и успешный бизнесмен, владелец собственного бренда CR7. Он занимается благотворительностью, сотрудничает с ведущими мировыми брендами и является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В 2020 году он стал первым футболистом, заработавшим $ 1 млрд.

Роналду — образец трудолюбия, дисциплины и стремления к совершенству. Его путь от скромного мальчика с Мадейры до мировой звезды вдохновляет миллионы людей по всему миру. Даже в 40 лет он продолжает ставить рекорды и доказывать, что возраст — не помеха для великих достижений.

Социальные сети

Помимо успехов в спорте, Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 1 млрд подписчиков в сумме со всех соцсетях.