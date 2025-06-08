Стрессовый старт Сербии в отборе ЧМ! В Албании пришлось терпеть фанатов и тащить пенальти

Сборная Сербии стартовала в отборочном цикле ЧМ-2026. И сразу же — матчем с Албанией! К этой игре по понятным причинам было приковано повышенное внимание. Достаточно вспомнить скандал на Евро-2024, когда Федерация футбола Сербии потребовала от УЕФА наказать албанских болельщиков за политические провокации и угрожала сняться с турнира. Тогда «отличился» и нападающий «Рубина» Даку, заработавший дисквалификацию за оскорбления сербов.

Сегодняшнюю встречу Даку начал в запасе. У сербов на скамейке тоже находился представитель РПЛ – защитник Бабич из «Спартака». А вот другой прекрасно знакомый нам игрок обороны из сборной Сербии зенитовец Эракович попал в основу. Главный тренер Драган Стойкович сделал ставку на схему 3-5-2, и Страхиня занял позицию правого центрального в тройке. Эракович вместе с партнёрами по центру защиты Миленковичем из «Ноттингем Форест» и Павловичем из «Милана» должен был сдержать центрфорварда албанцев Маная из турецкого «Сивасспора».

Поначалу сербы не испытывали никаких проблем в обороне. Первое касание в штрафной команды Стойковича албанцы совершили только после получаса игры. В этот отрезок запомнился разве что дальний удар экс-железнодорожника Митая, когда Эракович пригнулся и мяч полетел в створ – голкипер Петрович спокойно отбил его кулаками. В равном в целом футболе сборная Сербии побольше владела мячом и территорией. Но остроты было мало с обеих сторон. Зато стыков и фолов – достаточно. Естественно, никто не хотел уступать в такой атмосфере. Фанаты освистывали сербов, а в отправившегося подавать угловой Лукича полетели предметы с трибун. Судья остановил игру, сделал паузу, обратился к капитану албанцев.

Болельщики хозяев сами себя заводили. Любое единоборство, завершавшееся падением албанского игрока, встречалось недовольным гулом, давлением на судью. Первый тайм катился к нулевой ничьей, и вдруг в штрафной сербов произошёл несчастный случай. Самарджич, вынося мяч, ударил хитро пропихнувшего ногу Хюсая. Это был «железный» пенальти. Однако команду Стойковича спас Петрович – Броя пробил не лучшим образом, и вратарь взял 11-метровый.

Албания — Сербия — 0:0 Фото: Armando Babani/Getty Images

Календарь отборочного цикла ЧМ-2026 был свёрстан таким образом, что Албания, в отличие от Сербии, к июню провела уже два матча. Завершила их прогнозируемо – проиграла Англии (0:2) и победила Андорру (3:0). Очевидно, обе сборные воспринимали эту встречу как один из раундов дуэли за вторую строчку в группе и попадание в стыки. Побороться с Англией за первое место, дающее прямую путёвку на ЧМ-2026, будет тяжело. Чтобы выиграть битву, надо побеждать дома. И в начале второго тайма албанцы усилили давление. Пошли в прессинг, снова организовали голевой момент, который загубил Броя.

Эмоции накалились ещё сильнее – и вскоре предметы полетели с трибун уже в Эраковича. Пластиковый стаканчик попал ему в голову. Зенитовец свалился на землю и всем своим видом показывал, как ему больно. Диктор на стадионе просил фанатов не буянить, игроки сборной Албании тоже показывали жестами, что надо успокоиться. Получить 0:3 они точно не хотели. А вот агрессии на поле хозяевам надолго не хватило. Сербы перехватили инициативу, и Митрович должен был забивать, выиграв борьбу у Джимсити (причём далеко не в первый раз!). Но после его удара головой прекрасный сейв сотворил Стракоша.

На последние полчаса бразильский тренер сборной Албании Силвиньо выпустил Даку. Нападающий «Рубина» был очень активен и соорудил голевой момент для Байрами, придумав пас пяткой. Однако хавбек «Рейнджерс» не использовал хороший шанс. Ничего более острого албанцы уже не создали, хотя в концовке поддавили сербов. Тогда складывалось впечатление, что команду Стойковича удовлетворит ничья. Сербия уступила в итоге по ударам (8:10, в створ – 2:4), тем не менее одно очко всё же забрала. Во втором круге эти сборные сыграют в октябре.