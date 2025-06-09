«На асфальте валялись гайки от нашего самолёта!» Откровения Манише про «Динамо» и Моуринью

Куча историй о том, что творилось в московском клубе 20 лет назад. А ещё – как Аленичев съехал на машине вниз по лестнице!

Массовая закупка «Динамо» португальцами в 2005 году – легендарное явление для нашего чемпионата. О той команде вспоминают до сих пор – как о проекте, который был обречён на провал, несмотря на колоссальный бюджет. Спустя 20 лет ключевой футболист той команды Манише рассказал, как всё это выглядело изнутри. Он приехал в Москву для участия в гала-матче Фонбет Первый Еврокубок, и нам удалось пообщаться не только о «Динамо», но и о Моуринью, Роналду и много чём ещё.

Манише Фото: Из личного архива Манише

– Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?

– Комментирую футбол на CNN. Работаю послом ФИФА, УЕФА и португальской лиги. А ещё занимаюсь винным бизнесом. Сейчас даже расширили ассортимент – добавили шампанское, сыры и другие продукты. Эта отрасль очень конкурентна, но когда ты отдаёшься делу и веришь в него, то удаётся преуспеть. Я занимаюсь всем этим с 2016 года.

– Продукты, которые вы поставляете, можно купить в Лиссабоне или вообще в Португалии?

– Во всём мире. Экспортируем много вина в Китай, Канаду, США, всю Европу.

– В Россию?

– Пока нет – из-за проблем, которые сейчас существуют. Хотя я бы очень хотел продавать в России, тут большой рынок. У меня есть контакты в этом регионе. Вероятно, в ближайшее время будет общение с некоторыми инвесторами, чтобы распространять наши продукты в Москве. Город развивается, высокий уровень жизни. Тут любят хорошо поесть и выпить, а рестораны – одни из лучших в мире. Идеально для нашего бренда.

– Для вас всё это больше хобби или бизнес?

– С тех пор как назвались #18 by Maniche, мы хотим развиваться. Давно мечтал и о таком деле, и об отеле. Интересны отрасли, которые не связаны с футболом. Хотя мне было необходимо адаптироваться к новым обстоятельствам. До того как попасть на этот рынок, я два с половиной года стажировался. Заниматься проектами и не добиваться успеха – такое не для меня. Конечно, воспринимаю как бизнес.

Манише Фото: Из личного архива Манише

– Сколько стоит бутылка вашего вина?

– € 34,90.

– Вы ещё работали тренером, но достаточно быстро закончили. Почему?

– Недостаточно связывал себя с проектом. Футбол требует много времени и терпения. Погружаешься на 24 часа в день, а мне всё-таки хотелось оставить немного места и для семьи.

– Кажется, Виллаш-Боаш в своё время так же закончил карьеру тренера, чтобы больше жить для себя.

– Только сейчас он стал президентом «Порту» – и ему уже особо не до чего. На самом деле, ещё тяжелее. Очень много вещей, которыми приходится заниматься. Нужно всё держать под контролем, создавать условия для подчинённых. Такая головная боль!

– Вы ведь тоже управляли клубом в какой-то момент?

– Да, был президентом клуба с острова Мадейра «Камаша». Год занимался командой, а потом покинул её, когда многие обещания не стали выполняться. Это была моя мечта – руководить клубом, но окружение оказалось неподходящим.

«Моуринью вылез из контейнера с грязной одеждой и сказал, что никто не должен знать о его присутствии»

– Я же не ошибусь, если скажу, что Моуринью – главный тренер в вашей карьере?

– Я был с ним в «Бенфике», «Порту» и «Челси». Он верил в мои способности, и я всегда буду ему благодарен. Мы идентифицируем себя друг с другом. У Моуринью сильный характер, всегда хочет побеждать, отдаётся максимально. А ещё очень тонко понимает менталитет футболистов. Он каждый раз вытаскивал из нас ещё чуть больше. Вы видите его mind games [психологические игры] во время пресс-конференций. Такие же штуки он проворачивает в раздевалке. С ним просто нельзя оставаться на месте – только постоянно развиваться. Он выиграл всё что можно и даже больше. Я жду, когда Жозе возглавит сборную Португалии. Он ранее отказывался от этой должности, но при новом президенте футбольной федерации может сложиться. Однажды Моуринью наверняка возглавит нашу сборную.

– При этом в последнее время его карьера идёт на спад?

– Понимаю вопрос. Многие так думают, однако факты говорят об обратном. Вот его путь: с «Порту» взял и чемпионат, и Лигу чемпионов. «Челси» не выигрывал английскую лигу 50 лет, но при Моуринью смог. С ним «Реал» выиграл практически всё. «Интер» – вообще всё, хотя команда давно не побеждала. С «Ромой» взял первый европейский титул за 50 лет. И это несмотря на все финансовые сложности. С «Тоттенхэмом» так хорошо уже не получилось. Команда не была сбалансированной, а купить подходящих игроков не было возможности.

– С «Фенербахче» сейчас тоже не очень.

– Мне нравится Моуринью, потому что он не боится рисковать и идти в сложные команды. В Турции очень требовательные фанаты, а сама лига крайне конкурентна. Там действительно нелегко. Мне кажется, ему как раз удаётся хорошо адаптироваться к новому футболу, новому поколению.

– Чем оно отличается от старого?

– Сейчас футболисты в 19-20 лет становятся миллионерами. Тренеру тяжелее достучаться до игрока и объяснить ему, что ещё многого нужно добиться. Если ты хорошо зарабатываешь и считаешь себя успешным, то не хочешь слушать критику. Вокруг парня сразу появляются родители, братья, агенты, представители – они говорят, говорят, говорят. Таких футболистов тяжело направлять.

Жозе Моуринью во времена руководства «Тоттенхэмом» – клуб уволил его за пару дней до финала Кубка лиги Фото: Justin Setterfield/Getty Images

– Вы сказали, про mind games. Они были в отношении вас?

– Конечно. Чтобы я не расслаблялся в «Порту», Моуриньо угрожал мне покупкой двух футболистов на мою позицию. И даже брал трёх, но всё равно ставил меня, а я не терял концентрацию. Моуринью – очень умный. Он понимал, что со мной имеет смысл выстраивать коммуникацию так, а с другим игроком – иначе.

– Это правда, что Моуринью в раздевалке вылезал из контейнера с грязной одеждой?

– То был матч с «Боавиштой», когда она была намного сильнее, чем сейчас. Для «Порту» это всегда были сложные игры – потому что дерби. И тут ещё наш главный тренер оказался удалён и общался с тренерами на скамейке по рации. В перерыве в раздевалке он внезапно вылез из контейнера с грязной одеждой и сказал, что никто не должен знать о его присутствии. Мы были удивлены, потому знали только про рацию. А тут — бац! Фокус в стиле Копперфильда.

– Что тогда сказал Моуринью?

– Что матч тяжёлый, но у нас есть все шансы на победу, которая придаст нам уверенности и откроет путь к чемпионству. Мы тогда победили, а потом и выиграли чемпионат, как Жозе и предсказывал.

«Поднялись на борт, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолёта!»

– Ваш переход в московское «Динамо». Каким изначально вам преподносили этот проект?

– Мы выдали сильный Евро-2004, и многие клубы уже мной интересовались: «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер»… Само собой, я хотел поехать в одну из этих команд, но мой агент Жорже Мендеш сказал, что всё готово для перехода в «Динамо». От меня зависели трансферы ещё двух футболистов – Сейтаридиса и Коштиньи. Они только со мной готовы были ехать. Вся сделка без меня оказывалась равна нулю. А для «Порту» это были важные продажи, рекордные. Хотя, конечно, я не был готов играть вне Португалии.

– Как быстро вы разочаровались?

– Я приехал в «Динамо», а через две недели родилась дочь. Меня не отпустили к ней, потому что уже шли матчи чемпионата России. Я мог понять это решение, но грустил. Ну и нужно учитывать уровень инфраструктуры в клубе. Сейчас он отличный, теперь многие хотят в «Динамо». Крутой стадион, классная база и больше зрителей, однако тогда всё было иначе. Я привык играть в Лиге чемпионов и побеждать, а оказался в РФПЛ. Причём «Динамо» не было ведущей командой России. Тогда выделялись ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак», мы же оставались ниже. Никто не объяснял нам философию клуба, а иностранцам стоит рассказывать об истории команды. Видел только статую Яшина – и больше ничего. Я приехал из клуба, где футболисты могли сконцентрироваться на игре и не беспокоиться ни о чём.

Коштинья и Манише Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– А в «Динамо» было не так?

– Вот даже взять экипировку. У нас на одной ноге оказывалась белая гетра, на другой – синяя. Мы сами занимались своими бутсами, в отличие от того, как это было устроено в «Порту». Разница в организации была колоссальной, сейчас уже наверняка нет такой пропасти.

– Какие ещё моменты напрягали?

– Помню, мы играли в гостях, я тогда ещё забил (скорее всего, Манише говорит про выездной матч с «Аланией». – Прим. «Чемпионата»). Летим обратно: поднялись на борт, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолёта! У нас ещё борт такой, весьма старенький. Сейчас это звучит как весёлая байка, но тогда я переживал. Спрашивал у российских игроков – это вообще нормально?

– Возможно вам было бы проще адаптироваться, если бы вы взяли с собой семью. Почему не стали?

– Сейчас условия для жизни здесь намного лучше, чем в 2005-м. Тогда видел даже дыры от пуль в стене. Здорово, что теперь в России инфраструктура на другом уровне, в том числе новые стадионы. Наверное, раньше больше внимания уделяли другим видам спорта: гимнастике, хоккею, а футбол оставался где-то четвёртым видом спорта.

– Не совсем так. Если говорить о победах на международном уровне, то верно. А вот в плане внимания болельщиков футбол и раньше был спортом №1 в России.

– В любом случае хоть мне и было удобно из-за большого числа португальцев, но проект нужно было строить снизу, а не сверху. Сейчас у «Динамо» та же база?

Трофеи «Динамо» Фото: fcdm.ru

– Место прежнее, а поля, помещения и оборудование – новые.

– Здорово, потому что при мне всё было старым. Клуб с такой историей, как «Динамо», заслуживал большего.

– Слышал, что в «Динамо» были драки между португальцами и россиянами.

– Нет, дело вообще не в этом. Какие-то стычки бывают и между португальцами, и между россиянами. Был разве что случай с Колодиным, который грубовато сыграл против меня. А такое всегда может произойти на тренировке. Само собой, мой брат на поле заступился за меня, однако проблем в этом плане не было.

– Но общались вы наверняка по своим группам?

– Конечно, было удобно, что в команде столько португальцев. Мы больше общались между собой, а россияне – между собой. Такое разделение не очень хорошо для команды. Хотя мы всё равно много раз звали к нам домой россиян на ужин. Сидели с… правый защитник, блондин, капитаном у нас был. Точилин! С нами был и Колодин.

– Как вы общались за ужином, не говоря на одном языке?

– Как говорил мой отец: смейся, если не знаешь, что говорить!

«Кобелева выселили, чтобы я в номер заехал»

– Как вы вообще проводили время в Москве? Большой город, деньги есть, семья далеко…

– Я понимаю, о чём вы хотите сказать. Вообще, часто рассказываю друзьям, что им стоит посетить этот красивый город. Приехать с семьёй, познакомиться с историей. Я же мог и дома отдыхать. Тем более что рядом были теннисные корты, куда я тоже заглядывал. Мог поехать поужинать, потому что у меня был водитель. Какое-то время ко мне приставляли даже охранника.

– Пригодился?

– Он был со мной практически всё время. Разве что домой ко мне не заглядывал. Ему не приходилось никого от меня ограждать, и я достаточно скоро отказался от охраны. Водителя оставил, конечно.

– За время в «Динамо» вы запомнились достаточно скандальным интервью.

– Я говорил о проблемах клуба. Что пришёл из команды, которая взяла ЛЧ, а тут не оказалось условий для работы. Я был разочарован только этим. Моё интервью перевернули и неправильно преподнесли. О России я не отзывался плохо. Футбольные результаты были плохими, и критика ложилась на меня, как на футболиста, за которого много заплатили. «Динамо» не победило? Это Манише! Получалось несправедливо. Мистер Федорычев хотел построить серьёзную команду. И я рад нашему знакомству – он ко мне относился как отец и с большим уважением. Я хотел оправдать это доверие, но не смог. Местами клуб был выстроен неправильно.

Манише в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Могли бы привести ещё пример, что было не так?

– За день до игры у нас заезд в отель, а прямо под нами казино и дискотека. Я объяснял: «Мистер Федорычев, это так не работает». Были и другие вещи, например, питание. Рад, что сейчас у футболистов «Динамо» нет таких проблем.

– Ещё хотел вас спросить про тренера «Динамо»…

– Ха!

– Почему вы уже начали улыбаться?

– Помню, я впервые оказался на базе «Динамо». Самый большой номер там был, конечно, у тренера. Так его выселили, чтобы я туда заехал. Я объяснил, что не надо так делать – это подстава. Как это повлияет на отношение тренера ко мне?

– Вряд ли после такого он будет чувствовать себя главным.

– Тогда был Кобелев. Хороший тренер и человек, сам играл в Испании, но поскольку «Динамо» было новым проектом с большим числом португальцев, то вскоре поставили Вортманна, который говорит по-португальски. Тогда на этом языке больше говорили на тренировках.

Андрей Кобелев Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

– С кем из россиян у вас сложились самые тёплые отношения?

– Один из моих лучших друзей – Аленичев, с которым я играл в «Порту». Мы планируем на днях поужинать. У меня хорошие отношения и с Егором Титовым.

– Вы же с ним не пересекались по карьере.

– Общаемся, потому что дружим с Аленичевым. Пересекаемся на московском Кубке Легенд, на который я уже пять-шесть раз приезжал. А ещё у Титова был тот же агент, что у меня – Паулу Барбоза, с которым я сотрудничал до Мендеша. На поле же язык не так уж и нужен. Ты просто чувствуешь партнёра – быстрым отдаёшь пас на ход, медленным – в ноги. Простые вещи. Не требуется изучать один язык. И поверьте – многие футболисты не общаются в раздевалке, а просто уважают друг друга, и этого достаточно.

– Чем запомнился Аленичев за время, когда вы играли вместе?

– Он очень забавный. Помню, если кто-то отдавал неудачную передачу, то Аленичев поворачивался ко мне и тихонько говорил: «Как же плохо, слабенький, ну очень слабенький». С ним вообще много историй связано, я просто не могу их рассказывать.

– Очень нужно. Хотя бы одну.

– Мы стали чемпионами, и у нас был командный ужин. Аленичев приехал на машине и потом не знал, где выезд с парковки. В результате он начал съезжать… по лестнице! Прямо по ступенькам – машина сильно наклонилась и встала… Спрашиваю: «Дружище, что ты творишь?» И он такой: «Получается, выезд всё-таки не здесь?»

«Когда-то и Роналду закончит, но сейчас он наш главный посол»

– Вы застали Роналду ещё юношей. Он тогда был другим человеком?

– На самом деле, точно таким же. Роналду при мне начинал в сборной, когда ему было 18 лет. Уже тогда было видно: сильная личность, ментально устойчив, целеустремлённый.

– По каким вещам это чувствовалось?

– Он всегда говорил, что хочет стать лучшим. Сколари останавливал тренировку, а Роналду оставался отрабатывать удары, бить в перекладину. Первый приходил на занятия, последним уходил. Всегда хотел большего, всегда смотрел на вещи амбициозно. Я плохо играю головой? Натренирую этот навык! Левая нога, правая – неважно. Он столько работал, что для меня точно не стало сюрпризом его превращение в лучшего футболиста планеты.

– Насколько нынешний Роналду может быть проблемой для сборной Португалии? На ЧМ-2022 он был явно разочарован, оставаясь на скамейке. Евро-2024 отыграл в основе, но не лучшим образом.

– Я слышал разные мнения на этот счёт. Мне кажется, что Роналду – это точно не проблема. Тренер определяет, как действует команда и какие футболисты полезнее. Защитники смотрят на Роналду не так, как на других нападающих. Он забирает на себя больше внимания. Кроме того, он стабильно забивает. А это не так просто делать в любой части света. В том числе в Саудовской Аравии. Да, там не самая сильная лига в мире, но там тоже тяжело забивать.

Криштиану Роналду в сборной Португалии Фото: Maja Hitij — UEFA/UEFA via Getty Images

– В сборной ему рано заканчивать?

– Моё поколение ушло. Когда-то и Роналду закончит, однако сейчас он наш главный посол. Португалия известна во многом благодаря ему и Фигу. Это необходимо уважать. И он всё ещё полезен. Он не так много бежит, а скорее игрок штрафной площади. Если к нему приходит мяч, то из трёх попыток он забьёт дважды. Само собой, он не забивает, если оказывается без мяча. Так что тут вопрос динамики команды, а не проблема Роналду.

– При этом сборная Португалии всё ещё топовая по игре.

– Безусловно, но большую роль играет усталость футболистов. Они измотаны после сезона. Естественно, кто-то получает травмы, у кого-то спад формы. Я вполне вижу, как Роналду может принести пользу на ЧМ-2026. Это не значит, что в каждом матче по 90 минут. Если тренер решит, что какой-то из матчей Роналду начнёт на скамейке, то он это примет. Только это должно быть решение тренера, а не давление со стороны болельщиков.