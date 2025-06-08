Вот что бывает, когда есть Мбаппе. Германия отдала матч Франции, хотя имела кучу моментов!

Германия и Франция стали неудачниками полуфиналов Лиги наций. Немцы вели в матче с Португалией, но пропустили дважды за пять минут. Французы превратили 1:5 с испанцами в 4:5 — не повезло, что добавили ко второму тайму пять минут, а не хотя бы 10. В соперничестве за третье место Германия поначалу доминировала. А потом в дело вступил Мбаппе.

Дидье Дешам сделал сразу восемь изменений по сравнению с предыдущей встречей, не тронув только Мбаппе, Рабьо и Меньяна. Главное, что в основе оказался Шерки — именно его гениальный выход на замену позволил надеяться на камбэк с Испанией. Юлиан Нагельсман не был столь категоричен, но кое-что всё равно поменял: тройку центральных защитников на двойку, плюс с первых минут вышли Грос, Адейеми и Фюллькруг.

Германия сразу же показала, кто тут хозяин стадиона. 5:0 по ударам и 80% владения к шестой минуте — просто нечто. Удивительно, как не забили Вольтемаде и Адейеми — Меньян потащил их не самые изобретательные удары в упор. А Динь вынес мяч из ворот головой после попытки Фюллькруга.

Выдержав стартовый натиск, Франция выравняла игру. Например, претендовала на пенальти, когда Кох выносил мяч и попал по ноге Коло Муани. Словак Кружляк вместе с бригадой VAR это проигнорировали. Ещё реакцию тер Штегена проверили Шерки и Баде. «Барселоне» Марк-Андре уже, кажется, не нужен. А вот сборной его спасения помогают.

11-метровый не случился и в противоположные ворота. Адейеми упал после контакта с Лукасом Эрнандесом. Кружляк оценил видеоповтор и дал немцу жёлтую за симуляцию. Нагельсман от возмущения аж подошёл к Дешаму в попытках объяснить, что фол всё-таки был. Вольтемаде прибавил грусти своему тренеру, угодив в штангу и позже не переиграв Меньяна с близкого расстояния.

Итог первого тайма феноменален не только из-за плохой немецкой реализации. Мбаппе в добавленное время принял заброс Тчуамени на левом краю штрафной, сместился вправо и чётко пальнул в дальний угол из-под Киммиха. Тер Штеген задел мяч. Но толку? Вот что бывает, когда у вас в команде есть действительно топовый нападающий.

Этот гол стал для 50-м для Килиана в сборной. Забьёт ещё восемь раз — обгонит Жиру и станет лучшим бомбардиром в истории Франции. На старте второй половины едва не состоялся дубль. Нужно было чуть точнее пробить либо в ближний угол.

Килиан Мбаппе празднует гол Германии Фото: Alex Grimm/Getty Images

В перерыве Вольтемаде поменял Ундав. И вскоре показал, как нужно забивать. Вот только ранее Фюллькруг протаранил Рабьо, поэтому Кружляк под аккомпанемент недовольства трибун гол аннулировал.

Французы получили уйму пространства и стали разрывать немецкую оборону. По правому флангу прорывались Шерки с Коло Муани. Первый не воспользовался шансом сам. Второй — отдал на Тюрама и услышал звон штанги. Плохой передачей запорол контратаку «четыре в три» тот же Коло Муани, за что, вероятно, вскоре оказался на лавке. Мбаппе красиво бил с лёта в падении — тер Штеген вытянулся в струнку и совершил главное спасение матча. А всего их набралось шесть. Столько же и у Меньяна.

Что же немцы? Во втором тайме они сникли, и одним пропущенным мячом для них дело не ограничилось. Неразбериха с участием Та и Коха привела к очередному контрвыпаду французов. Мбаппе и Олисе вышли вдвоём на одного тер Штегена, и Килиан ассистировал Майклу.

1+1 Мбаппе привели Францию к утешительной бронзе. Германию же подвела реализация: по xG они соперника превзошли — 2,51 на 2,33. Находись на месте Вольтемаде или Фюллькруга праймовый Клозе, французам было бы больно. А так, страдают именно немцы.