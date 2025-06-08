Топ-матчи понедельника: отбор к ЧМ-2026, баскетбольная суперсерия ЦСКА — «Зенит» и НБА

За чем следить 9 июня: Италия — Молдавия, Бельгия — Уэльс, волейбольная Лига наций и футзал. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 1:00: Канада — Сербия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: Джованни Гвидетти против своей бывшей команды

Интересный и максимально равный на бумаге матч под занавес первой недели женской Лиги наций — Канада примет Сербию. Обе команды пока не блещут: канадки на домашнем этапе выиграли пока только однажды, у команды Зорана Терзича вообще нет побед. Дополнительная интрига — Канаду с нынешнего сезона тренирует Джованни Гвидетти, чьим предыдущим местом работы была как раз сербская команда. Смогут ли сербки одержать первую победу на Кирой ван Рик и компанией?

🏆🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, финал, второй матч

Интрига: фаворит сделает выводы из ошибок?

«Оклахома-Сити Тандер» вела в первом матче финала с преимуществом в 15 очков, но умудрилась в четвёртой четверти его разбазарить. Тайриз Халибёртон реализовал победный бросок, а «громовержцы» потерпели поражение со счётом 110:111. MVP НБА Шей Гилджес-Александер набрал 38 очков, но даже это не помогло. Удастся ли домашней команде сыграть более собранно?

⚽️ 4:00: «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити», МЛС

Интрига: одолеет ли «Канзас-Сити» неудобного соперника?

«Канзас-Сити», за который играет россиянин Магомед-Шапи Сулейманов, выдала серию из четырёх матчей без поражений (одна победа, три ничьих). Правда, она по-прежнему находится за пределами зоны плей-ин в Западной конференции. Пока «Канзас» занимает 12-е место, а нужно попасть в топ-9. А что «Лос-Анджелес»? Шестая команда конференции. В последних четырёх встречах регулярного чемпионата МЛС она трижды сыграла вничью. Клуб из Калифорнии четыре раза одержал победу в пяти предыдущих матчах со «Спортингом».

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⚽️ 17:00: Казахстан — Северная Македония, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли Казахстан серию Северной Македонии без поражений?

Сборная Казахстана проведёт третью встречу в отборе ЧМ-2026. Ранее команда не справилась с Уэльсом (1:3), но обыграла Лихтенштейн (2:0). Сейчас Казахстан располагается на третьей строчке в таблице группы, чего не хватит даже для попадания в стыки. А вот Северная Македония пока не потерпела ни одного поражения — одна победа и две ничьих. Они поделили очки с бельгийцами (1:1), что нужно признать отличным результатом. Так что Казахстан ждёт достаточно тяжёлый матч.

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🏆🏀 19:30: ЦСКА — «Зенит», Единая лига ВТБ, финал, шестой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: армейцы станут чемпионами?

«Зенит» находится на грани в финале Единой лиги. Команда отдала пятый домашний матч, в котором лидировала с преимуществом в 13 очков в начале четвёртой четверти. ЦСКА оформил красочный камбэк и теперь выбился вперёд в серии за чемпионство (3-2). Армейцам остаётся сделать последний шаг к кубку Белова. Оформить победу в Единой лиге на домашнем паркете было бы отличным моментом, не так ли? Правда, «Зенит» не стоит списывать со счетов.

⚽️ 19:30: «КПРФ» — «Тюмень», Суперлига, серия за третье место, первый матч

Интрига: у кого больше мотивации?

«КПРФ» и «Тюмень» проиграли свои полуфинальные серии фаворитам. Но если у тюменской команды не было шансов в противостоянии с «Ухтой», то футзалисты из Климовска на равных рубились с действующим чемпионом страны «Газпромом-Югра». У кого из неудачников полуфинальных баталий осталось больше мотивации в битве за бронзу? «КПРФ» в нынешнем сезоне уже выиграл Кубок России, а вот «Тюмень» может остаться вообще без призов.

⚽️ 21:45: Италия — Молдавия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа I, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как Италия проведёт заключительный матч при Спаллетти?

Италия отвратительно стартовала в отборе ЧМ-2026. 0:3 в гостевой встрече с Норвегией — хуже не придумаешь. Встреча с Молдавией станет последней для Лучано Спаллетти. Тренер уже объявил, что покинет свой пост после игры. Италии обязательно нужно брать три очка, иначе можно совсем осложнить задачу по выходу на чемпионат мира с первого места в группе. Молдавия — подходящий соперник. Эта команда уступила в двух матчах в отборе с общим счётом 2:8. Кого обыгрывать, если не её?

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⚽️ 21:45: Бельгия — Уэльс, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 4-й тур

Интрига: одержит ли Бельгия первую победу в отборе?

Пока Бельгия занимает предпоследнее место в группе из пяти команд. С другой стороны, она провела всего один матч — ничья с Северной Македонией (1:1). А вот Уэльс возглавляет таблицу — семь очков по итогам трёх встреч. Поскольку Бельгия играет на своём стадионе, ей нужно набирать три очка, иначе ситуация станет заметно сложнее. В последних четырёх матчах с бельгийцами Уэльс не одержал ни одной победы (две ничьих, два поражения). Смогут ли валлийцы прервать неудачную серию?

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⚽️ 21:45: Хорватия — Чехия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа L, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: хорваты остановят победную серию чехов?

Чехи отлично стартовали в квалификации — три победы подряд с общим счётом 8:1. С другой стороны, они обыграли Фарерские острова (2:1), Гибралтар (4:0) и Черногорию (2:0). Очевидно, самыми тяжёлыми будет встречи с хорватами. Те пока повели только один матч в отборе — разнесли на выезде Гибралтар (7:0). Если чехи справятся с хорватами, то увеличат отрыв от них до девяти очков. Правда, у балканской сборной будет две встречи в запасе. Команды трижды играли друг с другом, и чехи ни разу не одолели хорватов (две ничьих, одно поражение).