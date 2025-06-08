«Я жалею себя. Я не справился». Италия уволила Спаллетти и готова продлить карьеру Раньери

Итальянцы кошмарно дебютировали в отборе к ЧМ-2026, пропустив три безответных мяча от Норвегии. После такого есть неиллюзорный риск пролететь мимо третьего подряд первенства планеты: норвежцы собрали за три матча девять очков, у Израиля их набралось шесть. Поражение, пусть и разгромное, — в любом случае не приговор. Но только не для Лучано Спаллетти. Его официально отправили в отставку.

За что уволили Спаллетти

Лучше всего состояние сборной Италии иллюстрирует тот факт, что она нанесла первый удар по воротам Норвегии лишь на 90+2-й минуте. Было совершенно непонятно, во что играют итальянцы. Матч провалили абсолютно все основные игроки. Замены патовую ситуацию не исправили. Норвежцы легчайше проникали в чужую штрафную, наплевав на высокий статус соперника и его трёх центральных защитников.

«Мы пропустили первый гол, которого можно было избежать, а затем соперник воспользовался открытыми пространствами, что создало для нас множество проблем. После этого ситуация усложнилась. Когда счёт стал 2:0, они отошли на свою половину поля, и нам стало трудно найти свободные зоны. Более того, отсутствие игроков, способных вывести партнёра на поле один на один, также сказалось на игре.

Я руковожу этой командой, и это тот состав, который я сам выбрал, поэтому продолжаю работать с этими игроками. Нам необходимо улучшить определённые аспекты, поскольку мы не можем позволять соперникам получать преимущество, теряя мяч. По нашей оценке, это лучший состав, поэтому мы продолжаем работать с ним», — разочарованно констатировал Спаллетти.

Лучано Спаллетти тренирует сборную Италии Фото: Claudio Villa/Getty Images

Как выяснилось, с фразой «продолжаем работать» тренер поторопился. Официально о его отставке объявили воскресным вечером. Понятно же всё стало раньше — после уничижительных слов главы Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины:

«Сборная Норвегии обладает выдающимися качествами и на данный момент сильнее нашей. Можно проиграть, но не таким образом. Это неприемлемо. Нам нужно понять, почему так произошло. Я даже не хочу думать, что Италия снова останется без чемпионата мира.

Синяя футболка — это не просто цвет, это историческое наследие. Надевая эту футболку, ты несёшь груз, гордость миллионов граждан. Эта футболка вам не принадлежит, её вам одолжили дети, которые смотрят на вас, потому что мечтают её надеть. Они хотят увидеть в ваших глазах желание вновь подняться, когда вы падаете. Когда вы носите её, вы с народом».

Габриэле Гравина Фото: Claudio Villa/Getty Images

Неудача в игре с Норвегией — далеко не первая для Спаллетти. Он возглавил команду в сентябре 2023-го и с трудом преодолел квалификацию Евро-2024: итальянцы потеряли очки в матчах с Македонией (1:1) и Англией (1:3), скатали нулевую ничью с Украиной и превзошли её лишь по дополнительным показателям.

На самом турнире удалось выйти из группы за счёт позднего гола Дзакканьи хорватам на 90+8-й минуте (1:1). Чтобы в 1/8 финала без шансов отлететь от Швейцарии (0:2) и впервые с 2004 года не пробиться в топ-8. В Лиге наций пределом стал четвертьфинал: Германия с общими 5:4 оказалась сильнее. Предстоящая встреча с Молдавией станет для Спаллетти последней.

«Мне жаль, я не собирался сдаваться. Предпочёл бы остаться на своём посту и продолжать выполнять свою работу. Я всегда воспринимал эту должность как служение стране. Я беру на себя ответственность, которая на мне лежит. FIGC оказала мне всю возможную поддержку. Но таковы результаты. Победа и убедительность завтрашнего матча были бы идеальны для того, кто заменит меня.

Мне больно из-за того, что я не показал себя с лучшей стороны и не справился. Я жалею себя. Когда согласился на эту работу, знал, что будет сложно. И у меня ничего не получилось. Что касается прошлого матча, вы были добры, говоря о нём. Мы заслуживали худшего. Я создал проблемы своими результатами и был убежден, что всё могло сложиться иначе. Но я должен взять на себя ответственность. Мне нравятся эта футболка, эта работа и игроки, которых я тренировал, и завтра вечером я попрошу их продемонстрировать то, о чём я просил, даже если мне не удастся заставить их проявить себя наилучшим образом», — резюмировал Лучано.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Claudio Villa/Getty Images

Итальянцы не отпустят Раньери на пенсию?

Занять первое место и напрямую отобраться на ЧМ будет архисложно. В группе I пять команд. Норвегии осталось провести две встречи с Эстонией, принять Израиль с Молдавией и съездить в Италию. Приятный календарь, комфортная разница мячей «+10» — всё говорит в её пользу. Второе место даст только путёвку в плей-офф, но и её нужно отобрать у Израиля.

Выбираться, вероятно, итальянцы начнут с Клаудио Раньери. Которому никак не дадут отдохнуть. Мэтр ушёл на пенсию весной 2024-го, когда сохранил для «Кальяри» место в Серии А. В ноябре пришлось вернуться в терпящую бедствие «Рому». Итог — римляне поднялись с 12-го места на пятое и до последнего боролись за попадание в Лигу чемпионов. Всё, заслуженный отдых? Вполне вероятно, нет.

Как написал инсайдер Джанлука Ди Марцио, главные кандидаты на вакантное место в сборной Италии — Раньери и Стефано Пиоли. Экс-тренер «Милана» считается фаворитом, однако связан контрактом с «Аль-Насром» Криштиану Роналду до лета 2027 года и не сможет его покинуть минимум до начала июля из-за «налоговых причин». Да и кто сказал, что саудовский гранд так просто отпустит тренера?

Клаудио Раньери в «Роме» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Забавно, что после матча с Норвегией напомнил о себе безработный Роберто Манчини: «Если бы можно было всё вернуть назад, я бы не покидал сборную. Я об этом жалею: были недопонимания, если бы я больше говорил с президентом, всё бы продолжилось. Это моя ошибка. Вернувшись в то время, я бы остался. Тренировать сборную — самое прекрасное, что может быть, а побеждать с ней — ещё лучше».

Судя по всему, руководство итальянского футбола не простило Манчини за побег в Саудовскую Аравию. Раньери же много раз намекал, что хотел бы поработать со сборной Италии. Например, когда феерил с «Лестером»: «Конечно же, сборная Италии — особый случай. Я никогда не буду исключать, что стану её тренером. В конце концов, у «Лестера» и сборной Италии даже цвет футболок одинаковый — синий».

А вот его слова из 2010-го, когда он возглавлял «Рому» первый раз: «Да, я хочу поработать с национальной командой. У меня есть мечта — поучаствовать в чемпионате мира или Европы. Если моей следующей командой окажется сборная Италии, тем лучше». Время пришло?