Итоги сезона для российских легионеров. Многим прошедший год испортили травмы

Завершился сезон почти для всех российских легионеров. Исключение составляют только те, чьи команды выступают в лигах, играющих по схеме «весна-осень». Например, сейчас в самом разгаре чемпионаты для Никиты Хайкина в Норвегии и Алексея Миранчука с Магомедом-Шапи Сулеймановым в США. Остальным же пора подводить итоги работы, проделанной за прошедший футбольный год. Рассказываем, кто из наших «иностранцев» может быть доволен сезоном-2024/2025, а кто – разочарован.

Наши легионеры в сезоне-2024/2025

Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)

Матвей Сафонов Фото: Getty Images

Мы часто слышим от футболистов, что командные достижения для них важнее индивидуальных. С этой точки зрения Сафонов должен быть счастлив первому сезону в «ПСЖ». Если в России Матвей не завоевал ни одного трофея с «Краснодаром», то с парижским клубом наш голкипер выиграл всё что мог – Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Но, судя по словам Сафонова, он не до конца доволен. Всё же статус дублёра Джанлуиджи Доннаруммы – это не то, о чём мечтал первый номер российской сборной. Хотя сыграл Матвей не так уж и мало: в нынешнем сезоне у него 17 матчей во всех турнирах, 13 пропущенных мячей и семь «сухарей».

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин Фото: Getty Images

Главной звезде российского футбола, в отличие Сафонова, будет нечего вспомнить о нынешнем сезоне. «Монако» не взял ни одного трофея, уступив в битве за Суперкубок «ПСЖ» – 0:1. Сам Александр четыре раза выбывал из строя из-за травм лодыжки и разрыва отводящей мышцы. Пропустил в общей сумме четыре с половиной месяца. В Лиге 1 у полузащитника всего 19 матчей и три гола. Это самый нерезультативный из семи сезонов Головина во французском чемпионате. Впрочем, Александр вернулся в Лигу чемпионов (там у россиянина 0+1 в девяти играх), да и команда снова решила задачу попадания в ЛЧ – финишировала третьей в Лиге 1. Поэтому всё не так печально.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев Фото: ФК «Гавр»

И у другого полузащитника сборной России, играющего во Франции, сезон не заладился. Первый год в Лиге 1 получился для Кузяева лучше второго. В нынешнем Далер поучаствовал всего в 12 матчах и забил один гол. Ещё однажды сыграл в Кубке Франции. Экс-хавбеку «Зенита» тоже мешали травмы. Повреждения паха и берцовой кости оставили его без футбола на два с половиной месяца. Но хуже другое – Кузяеву недоставало тренерского доверия. Дидье Дигар не относился настолько позитивно к Далеру, как его предшественник Лука Элснер. «Гавр» чудом избежал попадания в стыки, заняв 15-е место, а россиянин, видимо, уйдёт летом свободным агентом.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Травмы преследовали российских легионеров не только во Франции, но и в Испании. Захаряну болячки испортили весь его второй год за границей. Первый по большому счёту ушёл на адаптацию к топ-лиге, однако Арсен хотя бы стабильно играл. А в завершившемся сезоне у полузащитника четыре матча во всех турнирах и около 90 минут на поле в общей сумме. Самое удивительное, что Захарян при этом совершил почти столько же результативных действий, сколько в прошлом сезоне: забил один мяч и отдал одну голевую передачу. «Реалу Сосьедад» похвастаться нечем – команда заняла 11-е место в Примере. Теперь все надежды на новый чемпионат с другим тренером. А для Арсена самое важное – вылечить сухожилие.

Николай Обольский («Кордова», Испания)

Николай Обольский Фото: cordobacf.com

Не забудем в нашем обзоре и про единственного представителя России во вторых дивизионах топ-5 лиг Европы. Обольский уже пять лет в Испании, но только в этом сезоне добрался до Сегунды. Играл за «Кордову», которая на многое не замахивалась – заняла 14-е место в турнире из 22 команд. Николай поучаствовал в 33 матчах, однако только 10 раз выходил в стартовом составе. Результативность для нападающего была скромной: три забитых мяча и три голевые передачи. Хотя концовку чемпионата Обольский провёл ударно, оформив 2+1. Так что в «Кордове», быть может, и останется, тем более контракт Николая действует до лета 2026-го.

Иван Злобин («Фамаликан», Португалия)

Иван Злобин Фото: fcfamalicao.pt

Российский голкипер несколько лет ждал второго шанса в «Фамаликане» после того, как не использовал первый четыре года назад. В этом сезоне наконец дождался и очень прилично заиграл. По словам Виталия Кафанова, Злобин стал реальным кандидатом в сборную страны. Но и тут Ивану не повезло. В декабре он выбыл из-за разрыва почки и перенёс операцию. Восстановление заняло два с половиной месяца. Только в конце сезона вратарь вернулся на поле, выходя в последних турах с капитанской повязкой. Всего Злобин провёл 15 матчей, пропустил 18 мячей и выдал пять «сухарей». «Фамаликан» финишировал в Примейре на седьмом месте.

Виталий Лысцов («Боавишта», Португалия)

Виталий Лысцов Фото: boavistafc.pt

Центральный защитник отыграл за «Боавишту» всего три с половиной месяца. До феврале Лысцов был безработным после ухода прошлым летом из «Лейрии», за которую играл во втором португальском дивизионе. Найти команду в Примейре помогло стечение обстоятельств: «Боавиште» из-за долгов запретили регистрировать новичков, но после закрытия зимнего окна клубу разрешили заявить свободных агентов. Аутсайдер элиты подписал сразу 10 игроков, в том числе известных в Европе – Лейвина Курзава, Марко ван Гинкела и Томаша Вацлика. Однако эта весёлая банда не спасла команду из Порту от вылета. «Боавишта» покинула элитный дивизион, заняв последнее место. Виталий сыграл восемь матчей (в основе – пять) и забил один гол.

Антон Миранчук («Сьон», Швейцария)

Антон Миранчук Фото: Getty Images

Первый сезон Миранчука в «Сьоне» получился неоднозначным. Президент швейцарского клуба Кристиан Константин фактически в каждом интервью расхваливал российского полузащитника, сравнивая его то с Зиданом, то с Бергкампом и ван Бастеном, но в реальности статистика Антона в швейцарском клубе далека от топовой. Миранчук сыграл 24 матча за «Сьон», забил лишь два гола и сделал три голевые передачи. До февраля у нашего легионера вообще не было результативных действий! По итогам чемпионата россиянин стал пятым в команде по количеству ударов (33) и обводок (18), четвёртым – по попаданиям в створ (11) и пасам под удар (29). Он не тащил «Сьон», который боролся за выживание и финишировал девятым.

Фёдор Чалов (ПАОК, Греция)

Фёдор Чалов Фото: Getty Images

Чалов уже играл в Европе, однако в Греции он провёл свой дебютный сезон после отъезда из РПЛ летом 2024-го. Бомбардир ЦСКА должен был помочь клубу российского бизнесмена Ивана Саввиди защитить чемпионский титул и пробиться через квалификацию в Лигу чемпионов. Однако по итогам года есть если не разочарование, то как минимум расстройство. Из ЛЧ греки вылетели ещё в отборочном раунде, а в Суперлиге сыграли на сей раз не супер. ПАОК финишировал на третьем месте, уступив титул «Олимпиакосу». У Фёдора 40 матчей, но только 16 — в основе. Нападающий забил пять мячей и отдал семь голевых передач. Очевидно, это не то, на что рассчитывал даже сам Чалов – адаптация затянулась.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев Фото: Getty Images

А вот роль Оздоева как была довольно значимой в ПАОКе, так и осталась. Иногда и российский полузащитник не попадал в стартовый состав, но это можно объяснить ротацией, которую активно использует Рэзван Луческу. У Магомеда 41 матч в нынешнем сезоне, в основе – 34. Он забил два мяча и отдал две голевые передачи. Какими-то другими статистическими достижениями экс-хавбек «Зенита» не отметился, однако достаточно того, что румынский тренер доверяет немолодому уже 32-летнему легионеру, несмотря на пережитый командой спад. В следующем сезоне ПАОК Оздоева и Чалова стартует в еврокубках сразу в Лиге Европы.

Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция)

Юрий Лодыгин Фото: Getty Images

Бывший голкипер сборной России кажется смирился с ролью дублёра в «Панатинаикосе». В этом сезоне 35-летний Лодыгин тоже играл мало. У Юрия 11 матчей во всех турнирах: по четыре — в Суперлиге и Кубке Греции, три – в Лиге конференций. Пропустил он всего 10 мячей, то есть в среднем менее гола за игру. Выдал три «сухаря». Первым номером у «Панатинаикоса» был поляк Бартломей Дронговски. Команда экс-тренера «Спартака» Руя Витории, получившего назначение в афинский клуб в конце октября, заняла второе место. Это значит, что Лодыгин может сыграть в Лиге чемпионов. Вице-чемпион Греции начнёт со второго раунда квалификации.

Денис Черышев («Паниониос», Греция)

Денис Черышев (слева) Фото: panioniosfc.gr

Вторые дивизионы вне топ-5 лиг Европы не представляют особого интереса, но героя ЧМ-2018 нельзя не упомянуть. Нынешний сезон Черышев провёл в афинском «Паниониосе», который финишировал на третьем месте в своей группе и не смог подняться в Суперлигу. Российский вингер играл больше, чем до этого в «Венеции», однако тоже не всегда выходил в стартовом составе. У Дениса 24 матча в чемпионате и Кубке страны (в основе – 15), он забил пять мячей и отдал пять голевых передач. Лучшей для Черышева стала кубковая игра в декабре с «Пансерраикосом», в которой он оформил хет-трик. По окончании сезона стало известно, что Денис уходит из «Паниониоса». Стороны решили не продлевать контракт.

Даниил Худяков («Штурм», Австрия)

Даниил Худяков Фото: Getty Images

Худяков, как и другие российские вратари за границей, был в своей команде запасным. Австрийская лига, конечно, далека от топовых, однако «Штурм» – чемпион страны и участник Лиги чемпионов нынешнего сезона. Так что для 21-летнего голкипера переход в клуб из Граца стал в какой-то мере шагом вперёд. Россиянин подменял нидерландца Кьелла Схерпена, когда тот лёг на операцию. Сыграл четыре матча, пропустил четыре мяча и выдал два «сухаря». Не пропустил в ЛЧ в домашней игре с «Жироной» (1:0), правда, и работы в тот день у Худякова было минимум. А вот «Лиллю» во Франции австрийцы с нашим вратарём проиграли (2:3). Ещё одно достижение Даниила – завоевание золотых медалей. «Штурм» защитил титул.

Герман Онугха («Копенгаген»/«Вайле», Дания)

Герман Онугха Фото: vejle-boldklub.dk

Нынешний сезон должен был стать прорывным в карьере Онугхи. В предыдущем российский нападающий завоевал звание лучшего бомбардира чемпионата Дании, наколотив 15 мячей за «Вайле». Посыпались предложения от серьёзных клубов, и Герман выбрал «Копенгаген». Заплатили за нашего снайпера € 1,5 млн. Однако в топ-клубе у Онугхи не пошло. За полгода он сыграл только семь матчей (пять – в основе) и не совершил результативных действий. В зимнее окно форвард вернулся в прежний клуб на правах аренды. И там снова преобразился. В «Вайле» в этом сезоне Онугха оформил 13+1 в 21 игре. Во многом благодаря ему аутсайдер чудом спасся от вылета, заняв 10-е место.

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

Роман Нойштедтер Фото: kvcwesterlo.be

Русский немец, поигравший за сборную России, и в 37 лет продолжает карьеру на достаточно высоком уровне. Нойштедтер – не последний игрок в крепком чемпионате Бельгии. В завершившемся сезоне Роман провёл 21 матч за «Вестерло» и забил один гол. Выводил команду на поле с капитанской повязкой, учил уму-разуму молодого партнёра по обороне и будущую звезду хорватского, а возможно, и всего европейского футбола Луку Вушковича, которого выкупил и отдал в аренду бельгийцам «Тоттенхэм». «Вестерло» финишировал восьмым – до еврокубков не дотянулся, но и на зону вылета не оглядывался. В общем, Нойштедтер может быть доволен.

Марк Мампасси («Кортрейк», Бельгия)

Марк Мампасси Фото: kvk.be

22-летний центральный защитник всё ещё принадлежит «Локомотиву», хотя последние два сезона отыграл за «Кортрейк». Уроженец Донецка перебрался в Россию в 2022-м и получил паспорт РФ. Однако провёл в составе железнодорожников всего год. Затем была короткая остановка в Турции, а следом – переезд в Бельгию. В «Кортрейке» Марк – основной защитник, вот только бо́льшую часть сезона пропустил из-за травм. Оставался вне игры в течение пяти с половиной месяцев. Всего за чемпионат сыграл 14 матчей, забил один мяч. Команда Мампасси заняла предпоследнее место и вылетела во второй дивизион. Теперь Марку будут искать новый клуб.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Александр Кокорин Фото: arisfc.com

«Плохой мальчик» российского футбола нашёл свою тихую гавань на Кипре. Там 34-летний Кокорин – звезда и топовый голеадор. Третий сезон в «Арисе» получился для нападающего даже лучше, чем второй. Александр сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал девять голевых передач. Правда, даже он не помог вернуть «Арису» чемпионский титул. Команда Алексея Шпилевского заняла второе место, отстав на семь очков от взявшего золото «Пафоса». Сам белорусский тренер после этого ушёл в отставку. А вот Кокорин должен остаться – его контракт продлён ещё на год. Наш легионер сыграет в Лиге конференций.

Даниил Лесовой (АЕЛ, Кипр)

Даниил Лесовой Фото: ael.com.cy

Другой российский футболист на Кипре – вингер Лесовой. Год назад АЕЛ арендовал игрока у московского «Динамо». Даниил очень результативно провёл первую часть сезона, однако в новом году у него почти не было голов и голевых передач. Всего в 30 матчах за команду из Лимасола экс-динамовец оформил 5+6. АЕЛ не попал в топ-6 лучших клубов, которые на втором этапе образовали «чемпионскую группу». Но хотя бы удалось избежать худшего сценария. АЕЛ финишировал девятым, в пяти очках от зоны вылета. Теперь российскому дриблёру надо определяться с будущим, которое, вероятно, решит новый главный тренер «Динамо».

Григорий Морозов («Бейтар», Израиль)

Григорий Морозов Фото: beitarfc.co.il

В чемпионате Израиля тоже прижился бывший московский динамовец. Фланговый защитник Морозов завершил свой второй полный сезон в «Бейтаре». Григорий поучаствовал в 37 матчах, стал автором одного гола и пяти голевых передач. Особенно бурным получился для него старт чемпионата. В первой игре с «Ашдодом» Морозов умудрился забить два мяча в свои ворота (тем не менее его команда победила – 3:2), а ещё через два тура был удалён, заработав две жёлтые карточки в одном эпизоде. В конце мая россиянин дошёл с «Бейтаром» до финала Кубка Израиля, но там его команда потерпела поражение от «Хапоэля» из Беэр-Шевы (0:2).

Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия/«Целе», Словения)

Егор Пруцев Фото: nk-celje.si

Младший брат полузащитника «Спартака» – звезда словенского чемпионата. В прошлом сезоне, выступая на правах аренды из «Црвены Звезды», Пруцев помог «Целе» выиграть чемпионский титул и забил «золотой» гол. Летом российский вингер вернулся в Сербию, но через полгода его опять отправили в Словению. В основу белградцев Егор так и не пробился. В 13 матчах этого сезона отметился только двумя голевыми передачами. А в «Целе» после возвращения Пруцев оформил 6+2 в 14 матчах. Завоевал с командой Кубок Словении. Однако золото «Целе» уступил, завершив чемпионат лишь на четвёртом месте. Хотя в Лиге конференций пошумел и без Пруцева (россиянина не дозаявили на плей-офф) – дошёл до четвертьфинала еврокубка.

Никита Иосифов («Целе», Словения)

Никита Иосифов Фото: nk-celje.si

С лета 2024-го за словенский клуб выступает и ещё один пока не реализовавший себя российский талант – Иосифов. Атакующий полузащитник так и не заиграл в Испании, куда уезжал из «Локомотива» с мечтой об основе «Вильярреала». Возможно, Никита перезагрузит карьеру в «Целе». Он выдал неплохой сезон: забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач в 20 матчах. Правда, расцвёл только весной, а до этого несколько месяцев залечивал травму. Пропустил почти целиком Лигу конференций, сыграв лишь в первом четвертьфинале с «Фиорентиной». Зато Иосифов стал автором гола в финале Кубка Словении с «Копером» (4:0).

Иван Игнатьев («Кабилия», Алжир)

Иван Игнатьев Фото: JS Kabylie

Экс-нападающий «Краснодара» выбрал, безусловно, самое оригинальное для развития карьеры направление. В зимнее трансферное окно 26-летний россиянин подписал контракт с «Кабилией» из Алжира. Случилось это благодаря главному тренеру команды Йозефу Циннбауэру, который в своё время засветился в «Локомотиве» и помнил Игнатьева по РПЛ. Судя по всему, Иваном в алжирском клубе довольны. Поначалу россиянин набирал форму – его выпускали на замену. Потом закрепился в основе и стал забивать. Сейчас у форварда пять голов в 12 матчах. Но у «Кабилии» сезон ещё не завершён. До финиша чемпионата три тура – команда занимает второе место и отстаёт на четыре очка от лидера «МК Алжир».

Бонус. Как дела у тех, кто играет по системе «весна-осень»?

Пара слов и о тех, у кого сейчас разгар сезона. Хайкин, как обычно, основной вратарь «Будё-Глимт». В 10 матчах чемпионата и Кубка Норвегии пропустил 10 мячей и оформил пять «сухарей». У «Будё-Глимт» пока меньше матчей, чем у конкурентов, поэтому чемпион только пятый. Отстаёт на 13 очков от «Викинга» (при четырёх играх в запасе) и на семь – от «Бранна» (при трёх). А команды Алексея Миранчука и Сулейманова – среди аутсайдеров МЛС. «Атланта Юнайтед» неожиданно занимает 13-е место в Восточной конференции, «Спортинг Канзас-Сити» идёт 12-м на Западе. Миранчук оформил лишь 2+3 в 17 матчах, у Сулейманова – 1+5 в 16 матчах. Оба российских легионера в Америке рискуют пролететь мимо плей-офф.