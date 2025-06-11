Удивительные коэффициенты на победителя «Золотого мяча». Кто в итоге лучший игрок сезона?

Кто получит «Золотой мяч» за сезон-2024/2025? Официально победителя объявят 22 сентября, но все ключевые турниры уже завершились. А потому уже можно прикинуть, какими могут быть результаты. Для оценки футболистов учитывается период с 1 августа 2024 года до 31 июля 2025 года. Так что ещё есть клубный ЧМ, однако едва ли он будет иметь ключевое значение. Даже если Килиан Мбаппе сделает хет-трик в финале, а «Реал» заберёт этот трофей, то всё равно вряд ли француз обойдёт конкурентов.

«Золотой мяч» Фото: Manu Reino/Getty Images

Среди главных претендентов на «Золотой мяч» сейчас называют Усмана Дембеле, Рафинью, Ламина Ямаля, Мбаппе, Мохамеда Салаха, Джанлуиджи Доннарумму, Педри и Гарри Кейна. Традиционно на первом плане игроки атаки. Победа опорного полузащитника Родри в прошлом сезоне была, скорее, исключением из правил.

Хотя и в нынешнем сезоне хочется выделить опорника – Витинью из «ПСЖ». Лидер команды по передачам. Он определял игру команды и с мячом, и без него. И тут не получится ссылаться на уровень чемпионата Франции. Его статистика и в Лиге чемпионов впечатляет не меньше. 17 матчей: 38 отборов и перехватов, но при этом лишь четыре фола и 0 жёлтых. Космические цифры, которые помогают объяснить, почему у такого мощного «Ливерпуля» игра не складывалась настолько, что у «ПСЖ» шла атака за атакой. Витинья – мотор команды, за счёт которого творили нападающие. И всё же очевидно: португалец точно не возьмёт «Золотой мяч». По крайней мере, не по итогам нынешнего сезона.

Витинья Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Споры вокруг претендентов, по сути, сводятся к критериям. Официально они звучат так:

Индивидуальные выступления, решительный и впечатляющий характер; Командные выступления и достижения; Класс и честная игра.

Хотя часто вопрос ставится иначе: кто лучший футболист в команде, которая забрала главный трофей. Как правило, особый вес имеют чемпионаты мира и Лига чемпионов. 13 из последних 18 обладателей «Золотого мяча» в том же году выигрывали минимум один из этих двух турниров.

Лионель Месси Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Если следовать этой логике, приз должен забирать Дембеле – главная звезда «ПСЖ». Тем более что Париж взял все возможные трофеи – Лигу 1, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Франции. Вторым претендентом от «ПСЖ» называют вратаря Доннарумму. Если бы приз вручали только за плей-офф ЛЧ, то именно итальянцу следовало бы его отдать. Фантастические сейвы на этом этапе сделали результат уж точно не меньше, чем голы и передачи Дембеле.

Однако именно в этом сезоне чемпионата Франции у Доннаруммы дела сложились не лучшим образом. И дело даже не в том, что он эпизодически проигрывал конкуренцию Матвею Сафонову. Важнее, что Доннарумма пропустил 25 мячей при 21,7 ожидаемого гола – один из худших показателей среди всех вратарей в нынешнем сезоне Лиги 1.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Julian Finney/Getty Images

Если взглянуть на линии букмекеров, фаворитами остаются Дембеле и Ямаль. Хотя тут ещё большой вопрос, кто должен быть основным кандидатом от «Барселоны». Например, Гави и Ферран Торрес публично заявили, что «Золотой мяч» должен получить Педри. Есть и очевидный третий кандидат – Рафинья. Он выдал потрясающий сезон в ключевых турнирах. Стал лучшим игроком Лиги чемпионов, оформив 21 очко по «гол+пас». Больше за один сезон не набирал никто (столько же было у Криштиану Роналду). Если смотреть на эту же статистику в чемпионате Испании, то и здесь (10+18) он обошёл и Педри (4+5), и Ямаля (9+13). К этому можно добавить, что Рафинья больше помогает команде в игре без мяча по сравнению с Ямалем, который мало отрабатывает в обороне. И это ещё при том, что Рафинья весь сезон проводит не на своей привычной позиции, которая отдана как раз Ямалю.

По состоянию на сегодня Betfair даёт такие коэффициенты на получение «Золотого мяча»:

Усман Дембеле Фото: Angel Martinez/Getty Images

К этим коэффициентам следует относиться аккуратно сразу по ряду причин. Во-первых, разные букмекеры дают разные цифры (хотя везде прослеживается тенденция с фаворитом в лице Дембеле и главным преследователем в лице Ямаля). Во-вторых, до вручения премии ещё много времени – больше трёх месяцев. Значит, на линию поставили ещё не так много денег, а калибровка коэффициентов формируется как раз на основании сделанных ставок. Ну и, в-третьих, не стоит забывать, что в прошлом году на «Золотой мяч» Винисиуса даже за пару дней до церемонии давали коэффициент 1.22. То есть фактически без шансов для остальных.

А приз забрал Родри.