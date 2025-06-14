Модрич, Де Брёйне или Мюллер? Выбираем самый грустный уход из клуба или футбола в сезоне

Июнь — время прощания в футболе. Кто-то меняет команду, кто-то — заканчивает насовсем. Явления абсолютно нормальные, и всё же по кому-то мы будем скучать особенно сильно. Например, если игрок посвятил одному клубу значительную часть карьеры. Предлагаем выяснить, чей уход расстраивает вас больше всего.
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Джейми Варди — больше не футболист «Лестера»
Если бы существовал термин «футбольная золушка», его амбассадором стал бы Варди. Джейми работал столяром и вкалывал на заводе, постоянно нарушал режим, был осуждён за драку возле бара и не мог из-за этого проводить матчи вдалеке от родного Шеффилда, скитался по футбольному подземелью. Пока его не рискнул подписать «Лестер», чтобы выиграть с ним АПЛ на второй год после подъёма из Чемпионшипа. Чемпионов Англии тогда разбирали только в путь. Варди же, несмотря на сильный интерес «Арсенала», остался верен команде и покинул её только сейчас, отметив два юбилея: ровно 500 встреч и 200 голов за «Лестер».
Карьера Джейми — лучшее доказательство, что успеха способен достичь каждый. К титулу АПЛ он прибавил победы в Кубке и Суперкубке Англии. На этом его футбольная история не заканчивается. В СМИ ходят слухи про его переход в «Валенсию», «Кристал Пэлас» или «Вулверхэмптон». «Футбол — сумасшедший мир. Никогда не знаешь, что может случиться. Я буду продолжать, пока ноги не скажут мне, что нужно остановиться. С ногами у меня всё в порядке», — иронично подмечал нападающий. И всё же как его будет не хватать именно в «Лестере»! Даже на уровне Чемпионшипа.
Томас Мюллер — больше не футболист «Баварии»
Говоришь «Бавария» — подразумеваешь Томаса Мюллера. С этого лета фраза больше неактуальна. Хавбек был сердцем и душой мюнхенцев, посвятив им все 18 лет взрослой карьеры. И ещё семь — на юношеском уровне. Не менять команду со школы и до финала карьеры — таких футболистов единицы. В топ-лигах нет никого, кто взял бы больше чемпионств (13). Наравне — только Райан Гиггз. В ротационной роли этот универсал точно не утратил полезности, однако договориться о продлении не получилось. Хотя Мюллер готов был ужаться по зарплате.
Безумно жаль, потому что в нынешней «Баварии» осталось слишком мало личностей, за которых хочется переживать нейтральным болельщикам. Мюллер — абсолютный рекордсмен по проведённым за мюнхенцев матчам (751) и голевым передачам (274). По голам — третий (248) после однофамильца Герда и Роберта Левандовского. Живая легенда. Если верить слухам, 35-летний Томас отправится доигрывать в МЛС. А в родной команде он закончил в своём стиле — рассказанным в сторону трибун анекдотом: «Искал шутку, которая позволила бы мне сказать прощайте, но не мог найти подходящую. Одна всё-таки понравилась. Отец умирает дома. Рядом у его кровати стоят трое детей. Внезапно он слышит доносящийся с кухни запах любимого пирога, который готовит мама. И говорит: «Сын, пожалуйста, принеси мне последний кусочек моего любимого пирога. Это будет моё последнее желание». Сын уходит и возвращается без пирога. Отец вопрошает: «Что произошло?» «Ну, мама сказала, что это на поминальный стол».
Лука Модрич — больше не футболист «Реала» (ну почти)
Хорватский гений перебрался в «Реал» летом 2012-го. Просто для понимания давности – тогда там играли Икер Касильяс, Рикарду Карвалью, Сами Хедира, Хаби Алонсо, Месут Озил, Кака и Анхель Ди Мария. Кажется, будто это было в прошлой жизни. Адаптация Модрича подзатянулась. Читатели Marca называли его покупку худшей в том году. Как же сейчас смешно слышать такое! Жозе Моуринью говорил: «Всё, о чем я прошу вас, мадридисты, — это дать Модричу время и набраться терпения. Он настолько хорош, что «Сантьяго Бернабеу» влюбится в него». Не обманул!
В марте 2013-го Лука вышел на замену на «Олд Траффорд», казнил «Манчестер Юнайтед» дальним ударом и перевернул ход встречи. С тех пор его статус в команде сменился на долгие годы. 591 матч за «Реал» — девятое место в клубной истории. 27 трофеев — больше нет ни у кого из мадридцев! Четыре победы в Ла Лиге и шесть — в ЛЧ, два Кубка и пять Суперкубков Испании, по пять Суперкубков Европы и титулов клубного чемпионата мира. Ну и «Золотой мяч» в 2018-м — первый за десятилетие не у Роналду и Месси. В сентябре Модричу исполнится 40 лет, но он и не думает заканчивать! Напоследок с «Реалом» съездит на клубный ЧМ. А дальше, судя по слухам, полузащитник перейдёт в «Милан» — отличный повод почаще смотреть Серию А.
Кевин Де Брёйне — больше не футболист «Манчестер Сити»
С этого лета Де Брёйне останется в Манчестере лишь в виде памятника возле «Этихад Стэдиум». Впрочем, за 10-летие в «Сити» он заслуживает их даже несколько. В ноябре 2024-го портал Goal.com назвал Кевина лучшим футболистом клуба в XXI веке. Серхио Агуэро, Давид Сильва и Венсан Компани, простите, но этот игрочище реально заслужил. В каждом из 10 сезонов, за исключением разве что последнего, бельгиец был лидером «Манчестер Сити», вёл игру и раздавал немыслимые по красоте передачи. 177 ассистов — с отрывом клубный рекорд. Больше сотни-то оформили только КДБ и тот же Сильва (136).
Трофеев у Кевина тоже набралось с избытком: шесть раз он выигрывал АПЛ, пять — Кубок английской лиги, по два — Кубок и Суперкубок Англии, ну и вишенка на торте — успешная кампания в ЛЧ-2022/2023. Кстати, а помните, какие деньги выложил за него «Сити» «Вольфсбургу»? € 75 млн в 2015-м будоражили сознание многих. Мануэль Пеллегрини обещал: «Уверен, в конце сезона никто не будет помнить, за сколько мы купили Де Брёйне». И действительно, если знать вклад бельгийца, та сумма давно не кажется переплатой. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже анонсировал переход Кевина, так что за его магией на высшем уровне мы ещё понаблюдаем.
Пепе Рейна — завершил карьеру
Что-то модно. Что-то — вышло из моды. Что-то — вечно. Как карьера Рейны. В августе испанскому вратарю исполнится 43 года, и впервые за 37 лет (начинал в 1988-м в школе команды «Мадрид Оэсте») он встретит день рождения в статусе бывшего футболиста. Его взрослая карьера стартовала в 2000-м — матчем с «Сельтой» Валерия Карпина и Александра Мостового. Вскоре Пепе дважды получил от болельщика по спине во время «класико» на «Сантьяго Бернабеу» — по дублю тогда оформили Рауль и Ривалдо. Заканчивался XX век. Кто б мог подумать, что Рейна проведёт на поле четверть следующего.
Чтобы описать все яркие моменты с участием Пепе, точно понадобится отдельный огромный текст. Главный, разумеется, — великая серия пенальти за «Ливерпуль» в финале ЛЧ-2004/2005 с «Миланом». Он нахватал трофеев в сборной Испании, пусть даже и оставаясь на вторых ролях. Был основным в «Наполи» и «Лацио». Заезжал в «Баварию» и «Милан». Помог не вылететь из АПЛ «Астон Вилле». Напоследок зажёг в «Вильярреале», за который выступал ещё в первой половине нулевых, и «Комо». Красиво попрощавшись, получив красную в последнем матче. Многие, кто читает эти строчки, и не видел футбола без Рейны. С недавних пор Пепе возглавил «Вильярреал» U19.
Матс Хуммельс — завершил карьеру
В «Роме» 36-летний центральный защитник играл не так много — в его активе только 1352 минуты на поле. Иван Юрич его не замечал. Клаудио Раньери поднял в основу, однако тот не смог конкурировать с Зеки Челиком в оборонительной тройке, что уже говорит о многом. Хуммельс действительно сдал. Тем не менее в прайме был иконой. Помните его легендарную связку с Невеном Суботичем в «Боруссии» Юргена Клоппа? Это была железобетонная стена, во многом благодаря которой дортмундцы два года подряд царили в Бундеслиге и добрались до финала ЛЧ.
А как Матс зажёг на ЧМ-2014 — вообще отдельная песня. Шесть матчей из семи, включая 120-минутный в финале с Аргентиной, голы в ворота Португалии и Франции — настоящее величие. Чуть смазал карьеру Хуммельса не самый удачный переход в «Баварию», тем не менее после возвращения в Дортмунд до важных трофеев ему не хватило самую малость. Лидировали в Бундеслиге, но слили преимущество в последний момент. Перешагнули «Атлетико» с «ПСЖ», причём защитник сдержал Килиана Мбаппе и забил парижанам, однако в финале уступили «Реалу». Всё равно Хуммельс оставил большое наследие. «Конец. Какое путешествие! Спасибо», — написал он, объявив о завершении. Это было увлекательно, Матс!
Трент Александер-Арнольд — больше не футболист «Ливерпуля»
Единственный из списка находящийся в прайме футболист. «Реал» заплатил «Ливерпулю» за одного из его самых талантливых воспитанников всего € 10 млн — чтобы тот покинул мерсисайдцев раньше на месяц и поучаствовал в клубном чемпионате мира. Трент отказался продлевать контракт, за что подвергся дичайшей ненависти со стороны болельщиков. Финал этой истории явно должен был стать другим. «Услышал свист, 10 секунд пытался это осознать и выключил ТВ. Я разочарован — мы не такие, 100%. Не забывайте, что он сделал для «Ливерпуля», — оправдывал Александер-Арнольда Юрген Клопп.
На прощание «Энфилд» всё же одарил воспитанника овациями. А тот не сдержал эмоций, поцеловал клубную эмблему и зарыдал. «От всего сердца надеюсь, что однажды болельщики признают мой вклад. С тех пор как мне исполнилось шесть лет, не было ни минуты, когда бы я не думал о «Ливерпуле», — признавался Трент. Два чемпионства, три финала Лиги чемпионов (один успешный), шесть других трофеев — это действительно на века. Международный центр спортивных исследований назвал Александер-Арнольда самым влияющим на игру команды правым защитником мира — круче Ашрафа Хакими. Посмотрим, останется ли он таким же в «Реале».
Кто-то другой
Каждый из этих футболистов по легендарности не тянет на отдельный пункт, но упоминания точно заслуживает. В конце июля завершается контракт Шеймуса Коулмана с «Эвертоном»: их союз длился 15 лет. Последние пару сезонов ирландец играл нечасто, но на статус местного супергероя он с 428 матчами за «ирисок» точно наработал. «Реал» прощается с Лукасом Васкесом, которому пришлось закрывать дыру на правом фланге обороны. У мадридского воспитанника набралось ровно 400 выходов на поле — отменный показатель.
Подошёл к концу 13-летний период Джоэла Уорда в «Кристал Пэлас» (364 встречи). Напоследок клуб завоевал Кубок Англии, так что момент для прощания настал идеальный. Аарон Крессуэлл помахал рукой «Вест Хэму», где провёл 11 лет (369 матчей). Джо Аллен отбегал в этом сезоне Чемпионшипа 25 встреч за «Суонси» и в 35 лет понял, что пора завязывать. Закончили с футболом и бывшие защитники «Тоттенхэма» — Ян Вертонген (38 лет, «Андерлехт») с Тоби «Кошмаром Геннадия Орлова» Алдервейрелдом (36 лет, «Антверпен»).