Модрич, Де Брёйне или Мюллер? Выбираем самый грустный уход из клуба или футбола в сезоне

Июнь — время прощания в футболе. Кто-то меняет команду, кто-то — заканчивает насовсем. Явления абсолютно нормальные, и всё же по кому-то мы будем скучать особенно сильно. Например, если игрок посвятил одному клубу значительную часть карьеры. Предлагаем выяснить, чей уход расстраивает вас больше всего.

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