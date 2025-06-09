Роналду одним ударом заставил арену петь своё имя! А Испания отдала финал в серии пенальти

Португалия остановила мощную Испанию Луиса де ла Фуэнте. Роналду и его команда – победители Лиги наций! В финале португальцы переиграли чемпионов Европы и действующих обладателей трофея в серии пенальти.

Про дуэль 40-летнего Роналду с 17-летним Ямалем в этом финале быстро напомнил сам Криштиану, который уже на третьей минуте опустился на свою половину и обокрал Ламина. Вот это был сюрприз от капитана! Команда испанского тренера Роберто Мартинеса (спевшего, что забавно, гимн Португалии перед стартовым свистком) тут же организовала контратаку, заработала угловой и создала первый голевой момент. Жоау Невеш едва не забил, впрочем, гол, скорее всего, отменили бы, так как Бернарду Силва сфолил в чужой штрафной.

Ямаль поначалу был совсем незаметен, а сборная Португалии — даже поинтереснее. Команда Луиса де ле Фуэнте активнее задействовала левый фланг Уильямса при развитии атак. Возможно, акцент на него сделали из-за того, что правый край обороны португальцев закрывал штатный опорный полузащитник Невеш. Рассчитывали, что игрок «ПСЖ» будет допускать ошибки в менее привычной роли. В общем-то, так и происходило, когда Испания перехватила инициативу. Чемпионы Европы соорудили два голевых момента с участием Уильямса. Хотя и Ямаль мог забить на исходе четверти часа. Теперь уже ошибся Роналду, потеряв мяч на собственной половине. В итоге Ламин заработал опасный штрафной, который сам же исполнил. Но мюнхенские ворота оказались узковаты для вингера «Барсы».

В середине первого тайма, когда преимущество испанцев становилось всё более очевидным, команда де ла Фуэнте повела. Оборону португальцев вскрыли по центру благодаря тончайшему пасу пяткой от Оярсабаля – пошедший за ним Инасиу оказался отыгран, появилась свободная зона. Затем Ямаль забросил мяч в штрафную, и испанцам повезло с парой отскоков от защитников соперника. Субименди забивал практически в пустые ворота.

Тем не менее команда Мартинеса неожиданно быстро отыгралась, хотя ничто вроде бы не предвещало гола в ворота Симона. Португальцы закрепились слева у штрафной противника, а рывок из глубины Мендеша стал неприятной неожиданностью для обороны сборной Испании. Ямаль за ним не пошёл, и никто не перехватил Нуну. Вдобавок Мингеса слишком легко поддался на обманное движение левого защитника. Мендеш мощно зарядил в дальний нижний угол. В голевой комбинации поучаствовал и Роналду, избежавший офсайда из-за того, что Хёйсен создал глубину.

К перерыву счёт по ударам в створ был 2:1 в пользу Испании. И по голам – тоже! Отменная реализация. На 45-й минуте команда де ла Фуэнте убежала в контратаку «пять в четыре» после единоборства, которое оспаривали португальцы, утверждая, что Ле Норман сфолил на Бернарду Силве. Педри сделал разрезающую передачу на влетевшего в штрафную Оярсабаля, а тот покатил низом мимо вратаря. Судья Сандро Шерер засчитал гол, ассистенты поддержали его решение.

Уже первые минуты второго тайма навели на мысль, что забьют в этот вечер ещё не раз. Сборная Португалии быстро отыгралась. Однако гол, автором которого стал Фернандеш, отменили из-за офсайда у партнёра. Испания пыталась успокоить игру за счёт владения, заставляя соперника побегать за мячом. Тем не менее по истечении часа матча команда Мартинеса сделала счёт 2:2. А именно – Роналду! Впечатляло, как Мендеш несколько раз разбирался с Ямалем, вот и в голевом эпизоде он ушёл от Ламина на фланге, как от стоячего. Мингеса завис, не подстраховал. После кросса и рикошета Криштиану выиграл позицию у Кукурельи и заставил трибуны скандировать своё имя.

Криштиану Роналду Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

После перерыва игра шла по сценарию Мартинеса. Португальцы перекусывали испанцев в центре поля, поэтому ничего из своего владения чемпионы Европы не получали. Да и на правом фланге обороны стало поспокойнее. Его по-прежнему закрывал Невеш. Но уже Рубен – из «Аль-Хиляля». Стремясь отыскать пропавшие голевые моменты, де ла Фуэнте бросил в бой Иско. Креативный полузащитник вернулся в сборную спустя шесть с лишним лет. Поменял бы тренер испанцев наверняка и Ямаля по такой игре, если бы фамилия Ламина была Нету или Консейсау. Вот только тренер понимал – пацан из «Барсы» может сотворить волшебство даже в плохой для себя день.

Мотивированный, как в молодости, Иско мог забить победный гол за 10 минут до конца, когда круто выстрелил издали – Диогу Кошта сделал выдающийся сейв, потащив мяч из девятки. А потом Португалия осталась без Роналду. Криштиану, судя по всему, получил мышечное повреждение. Лёг на газон, уже зная, что на замену ему выходит Рамуш. В компенсированное время без своей главной звезды команда Мартинеса заработала штрафной, с которого едва не забил Фернандеш. Однако двух таймов для определения победителя испанцам с португальцами не хватило. Праздник футбола затянулся ещё на полчаса.

В экстра-таймах чувствовалось, что все устали. Все, кроме одного человека – Мендеша. Защитник «ПСЖ» просто машина! Нуну пёр вперёд, словно на первых минутах встречи. Соорудил голевой момент для Семеду, а ещё мог заработать пенальти. Судьи посчитали, что левый защитник сам искал фол. Наверное, так и было. Вместо 11-метрового Мендеш получил жёлтую карточку за стычку с Баэной. В конце концов де ла Фуэнте всё же убрал игравшего против него Ямаля. Финал Лиги наций точно не приблизил Ламина к «Золотому мячу».

Если кто и наиграл на гол в дополнительное время, то Португалия. Но на последних минутах испанцев простил Жота. Так что, как и в прошлом финале, победителя определила серия пенальти (тогда героем стал Симон, отразивший два мяча). Сегодня команды били без промаха до восьмого удара, который ужасно исполнил Мората. Диогу Кошта выиграл дуэль у нападающего испанцев. А когда Рубен Невеш реализовал последнюю попытку, счастливый Роналду начал рыдать. Криштиану долго ждал очередного трофея после отъезда в Саудовскую Аравию. И точно заслужил его своей работой не меньше остальных.