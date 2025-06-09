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Расписание спортивных матчей 10 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Беларусь — Россия, битва за Кубок Стэнли и квалификация к ЧМ-2026
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 июня 2025 года
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Яркое 10 июня: «Флорида» — «Эдмонтон» в финале плей-офф НХЛ, Нидерланды и Австралия в отборе к чемпионату мира, а ещё Суперлига по футзалу!

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, финал, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Первые две встречи этих команд в Эдмонтоне подарили всем болельщикам целое море эмоций – исход обоих матчей решался в дополнительное время, при этом вторая игра и вовсе дошла до второго овертайма. По разу победы праздновали и «Ойлерз», и «Пантерз». Теперь же серия переезжает на арену действующих чемпионов – кто окажется сильнее там?

Статистика плей-офф НХЛ
Чем обусловлены последние успехи «Флориды»?
Во Флориде всегда солнечно. Налоги — не единственный фактор успеха южных команд в НХЛ
Во Флориде всегда солнечно. Налоги — не единственный фактор успеха южных команд в НХЛ

🏆 ⚽️ 19:30: «Ухта» — «Газпром-Югра», Суперлига, финал, первый матч

Суперлига . Финал
10 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
Ухта
Ухта
Не начался
Газпром-Югра
Югорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Ухта» реванш за прошлогоднее поражение?

«Газпром-Югра» и «Ухта» встречаются между собой в финале Суперлиги второй год подряд. В 2024-м в драматичной серии, где в трёх матчах всё решалось в серии пенальти, победу одержали югорчане. У ухтинцев явно есть желание взять реванш. Тем более пока у лидера нашего чемпионата ни одного трофея в этом сезоне!

Статистика Суперлиги
Какой была серия между «Газпромом-Югра» и «Ухтой» в прошлом году:
«Газпром-Югра» вырвал титул в матче-триллере. Всё вновь решилось в серии пенальти!
«Газпром-Югра» вырвал титул в матче-триллере. Всё вновь решилось в серии пенальти!

⚽️ 19:30: «КПРФ» — «Тюмень», Суперлига, серия за третье место, второй матч

Суперлига . За 3-е место
10 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Не начался
Тюмень
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «КПРФ» взять ещё одну награду в сезоне?

В этом сезоне «КПРФ» впервые в истории завоевал Кубок России. В финале «коммунисты» одолели «Норильский никель» (7:2). Увы, взять ещё один титул в сезоне у команды уже не выйдет. Но как минимум у москвичей есть шанс выиграть бронзу Суперлиги. Правда, для этого сначала нужно победить серьёзного соперника в лице «Тюмени».

Статистика Суперлиги
Как «КПРФ» сотворил историю:
«Нам нужен был этот трофей!» «Коммунисты» сотворили историю на Кубке России по футзалу
«Нам нужен был этот трофей!» «Коммунисты» сотворили историю на Кубке России по футзалу

⚽️ 20:00: Беларусь — Россия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Россия продлит серию без поражений?

Сборная России продолжает играть в товарищеских матчах. После ничьей с Нигерией (1:1) команде Валерия Карпина предстоит встреча в Минске с Беларусью. В прошлом году сборные также сыграли между собой: тогда россияне одержали разгромную победу (4:0). Повторится ли история сейчас? Да и Россия давненько не уступает (с сентября 2023 года) — есть шанс продлить серию.

Реакция сборной России на ничью с Нигерией:
«В «ПСЖ» это просто не тренируют». Карпин, Сафонов и другие герои матча России с Нигерией
«В «ПСЖ» это просто не тренируют». Карпин, Сафонов и другие герои матча России с Нигерией

⚽️ 21:15: Саудовская Аравия — Австралия, ЧМ-2026, отбор — Азия, группа 3, 10-й тур

ЧМ-2026 — Азия . Группа 3. 10-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:15 МСК
Саудовская Аравия
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Австралия оформит выход на ЧМ-2026?

В Азии подходит к концу третий этап квалификации к чемпионату мира. Южная Корея, Япония, Узбекистан, Иордания и Иран уже обеспечили себе выход. Осталась всего одна интрига: кто займёт второе место в группе 3? За тур до финиша Австралия опережает Саудовскую Аравию на три очка. В очной встрече австралийцам достаточно ничьей, чтобы выйти на турнир. Впрочем, даже неудача для одной из команд не станет приговором. По две команды с третьего и четвёртого мест из трёх групп сыграют между собой в дополнительном плей-офф. Так что шанс выйти на ЧМ будет даже в случае поражения.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Азия
Узбекистан сотворил историю:
История для Узбекистана! Как сборная без фамилий на форме добилась чемпионата мира
История для Узбекистана! Как сборная без фамилий на форме добилась чемпионата мира

⚽️ 21:45: Нидерланды — Мальта, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Мальта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Нидерланды продолжают путь до ЧМ-2026

Сборная Нидерландов сыграла пока что всего раз в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команда Рональда Кумана одолела в гостях Финляндию (2:0). Но финны (четыре очка) и Польша (шесть) пока что расположились выше Нидерландов. Правда, первые провели на две встречи больше, поляки — на одну. Так что нидерландцы до сих пор остаются главными фаворитами в борьбе за первое место. Приблизиться к нему команда может по итогам матча со скромной Мальтой. Вряд ли Нидерланды испытают большие проблемы. Важно победить уверенно.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Предстоящий турнир не очень нравится тренеру Нидерландов:
Куман: клубный чемпионат мира — это абсурд!
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