«Позавтракал, поиграл в PlayStation, выиграли Кубок России». Самый быстрый в ЦСКА

Молодёжью в ЦСКА уже никого не удивить — «выстрелил» Матвей Кисляк, Тороп спокойно заменяет Акинфеева, в центре обороны против «Зенита» в основе выходит Абдулкадыров. Кирилл Глебов — ещё одна восходящая звёздочка армейцев. После победы армейцев в Кубке России Кирилл в интервью «Чемпионату» подвёл итог сезона ЦСКА, рассказал, как смотрел финал ЛЧ вместе с Кисляком, объяснил, почему хочет быть похожим на Доку из «Ман Сити», и поделился мнением о «Тракторе» в Кубке Гагарина из родного Челябинска.

«Проснулся, позавтракал, поиграл в PlayStation, а вечером выиграли Кубок России»

— Два дня прошло после финала Кубка России (разговор состоялся 3 июня. — Прим. «Чемпионата»). Как себя ощущаешь?

— Во-первых, конечно, приятно выигрывать Кубок во второй раз, тем более за три года. К тому же в прошлый раз я сыграл буквально пять минут, а в этом розыгрыше уже достаточно много и на групповом этапе, и в плей-офф. Поэтому сейчас эмоций побольше, да и вклад в эту победу ощущаю немного больше.

— Вы уже на следующий день были в Новогорске. Получается, и отпраздновать нормально не удалось?

— Да, но всё равно успели. Собрались с командой, отметили. Было отлично, потому что у нас сейчас молодой коллектив, который более-менее на одной волне, даже иностранцы. Мы все хорошо друг с другом ладим, отлично общаемся. Нет такого, что, допустим, взрослый не будет общаться со мной, молодым. Все спокойно могут пошутить, посмеяться друг с другом.

Матвей Кисляк и Кирилл Глебов Фото: pfc-cska.com

— Матвей Кисляк сказал, что посмотрел «Спокойной ночи, малыши» и лёг спать. Тебе во сколько удалось заснуть?

— Матвей, конечно, чуть-чуть приукрашивает (смеётся). Но да, он поехал домой немного пораньше. Эмоций было много, уснул не сразу, однако сон всё равно какой-то был.

— Как провёл день финала? Как Пирло – позавтракал, поиграл в PlayStation, а вечером стал чемпионом мира?

— Если честно, да, так и было (смеётся). Проснулся, позавтракал, поиграл в PlayStation, а вечером мы выиграли Кубок.

— Пересматривал хайлайты матча?

— Только то, что попадалось, но больше то, как мы праздновали победу. Весь матч не пересматривал, только серию пенальти и момент триумфа.

— Каким ты увидел отменённый гол Облякова дальним ударом с правой ноги?

— Мы все начали радоваться, побежали, потому что со скамейки не было понятно, что там может быть какой-то офсайд. Для нас это была просто подача, мяч выбили, а Ваня его забил. Мы не ожидали, что его могут отменить. Из-за неполадок с VAR всё затянулось минут на 10, мы ничего не понимали, никто ничего не мог объяснить. Всё было сумбурно, а когда уже отменили, стало грустновато.

— Кафанов объяснил ошибку Ятимова тем, что к новым мячам ещё не привыкли. С ними правда что-то не то?

— Да, наверное, самое тяжёлое было к ним привыкнуть, потому что времени для этого оказалось мало — буквально три-четыре дня. Но, как говорится, мяч круглый, поляна зелёная, поэтому нет смысла к чему-то придираться. Однако летит он необычно, это точно. Даже Слава Тороп говорил: «Просто бейте по воротам, вратарям тяжело такое отбить». Он лёгкий, виляет. Слава сказал, что похож на Jabulani с чемпионата мира в 2010 году. Даже в моменте с голом Вани — он просто ударил, а мяч завилял, закрутился, может быть, поэтому так тяжело было вратарю.

— Если бы серия пенальти затянулась, каким по счёту ты бы пошел бить?

— Я был шестым по списку. Если бы потребовался ещё удар, пошёл бы я.

Кирилл Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Нервы шалили?

— Конечно, переживал. Но изначально выбрал угол, в который собирался бить. На предыгровой тренировке два из двух забил. Марко сказал, чтобы я так же уверенно и спокойно пробил.

— А кто определяет бьющих? Сами?

— Нет, нам назвали список. Марко с Березуцким подошли, назвали с первого по седьмого, а дальше — по ситуации.

«К следующему трофею ЦСКА постараюсь выучить «Атомную бомбу»

— Снова «Лужники», серия пенальти, Акинфеев отбивает удар. У тебя остались слова, как описать игру Игоря?

— Да, таких слов сказано уже немало. Тем более для меня как воспитанника он номер один во всей России. Он пример, с самого начала до конца в одном клубе. А что касается пенальти, я ещё не видел вратаря, который был бы так спокоен. Даже если он не берёт, то угадывает. И забить можно только с отскоком от штанги или в самую «девять», откуда уже невозможно взять.

— За последние годы Игорь поменялся: стал общительнее, ведёт телеграм-канал, уже даже премию в качестве блогера выиграл.

— Это, наверное, заслуга нашей медиакоманды. Они ему это всё показывают, говорят, что сейчас это нужно, модно. Он первое время, кажется, отталкивал это, но потом понял, что для него это тоже важно, потому что карьера не вечная. А то, кем ты будешь после неё, тоже важно.

— Как в команде к нему обращаются молодые? До сих пор на вы?

— Например, мы с Кисляком на вы. Но он спокойно может пошутить или прикольнуться над нами. У нас так во всей команде.

— Слава Тороп не расстроился, что не сыграл в финале?

— Думаю, Слава всё прекрасно понимает. Это финальный матч, где нет я или ты, а есть команда. И если она побеждает, то всё сделано правильно. Слава сыграет ещё не один финал, где будет главным вратарём команды.

Кирилл Глебов в победной раздевалке ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В раздевалке по традиции зарядили «Атомную бомбу». Твоя уже любимая кричалка?

— Если честно, её невозможно запомнить, она такая длинная. Мне очень нравится, когда начинается второй тайм, болельщики начинают раздеваться, садятся, а потом резко выкрикивают: «Мама, мы — ЦСКА». Наверное, это любимое, потому что каждый раз до мурашек. А «Атомная бомба» — наша удача, которая всегда рядом с нами. Дима, который её исполняет, нас всегда поддерживает, всех любит, а мы любим его, потому что он наш талисман.

— Нет всё-таки желания её полностью выучить?

— К следующему трофею постараюсь, чтобы в следующий раз вместе с Димой кричать.

«Есть ощущение, что именно этот ЦСКА способен выиграть чемпионство»

— Но в раздевалке были и более важные слова после матча. Говорилось о чемпионстве в следующем сезоне. Что думаешь насчёт этого?

— Мы всегда в начале каждого сезона верим в эти слова, просто сейчас сложилась такая ситуация, что поверили в свои силы. Если в начале сезона это было целью, потому что для ЦСКА нет других мест, то весной начали понимать, что способны на это. Весной мы первые по набранным очкам, поэтому, если этим составом провести осень и весну на одном хорошем уровне, можем спокойно взять чемпионство. Есть ощущение, что именно этот ЦСКА на это способен.

— На твой взгляд, в чём у ЦСКА есть преимущество перед «Краснодаром», «Зенитом» и другими конкурентами?

— В том, что у ЦСКА костяк состоит из россиян. Да, есть иностранцы, но основополагающие игроки — Ваня Обляков, Игорь Дивеев, Игорь Акинфеев. И, повторюсь, у нас нет разделения на молодых и старых, все на одной волне и вносят вклад. Думаю, это самое важное в команде.

Игорь Дивеев и Кирилл Глебов Фото: pfc-cska.com

— Как оценишь сезон для ЦСКА? Третье место и Кубок, весенняя часть РПЛ без поражений.

— Оценка выше среднего. Однако всё-таки не отлично, потому что первое место не так далеко, но и не так близко, как хотелось бы.

— А личный итог какой? Доволен?

— Что-то похожее с общим, потому что осень провёл не так, как весну. Даже можно сказать, что за проведённое время у меня маловато действий в РПЛ — 1+1. Хочется большего, с каждым сезоном увеличивать и увеличивать статистику.

«Если сыграем со сборной Германии U21, мы не будем хуже»

— У молодёжки в июне матчи с Узбекистаном. Что скажешь об этой сборной?

— Два года назад играли с ними — 3:3 и победили 2:0. Были тяжёлые матчи, потому что у Узбекистана сейчас тоже хорошее поколение. Тот же Аббос, да и вся команда, которая заняла достойное место на Олимпиаде. Этот выезд будет очень нелёгким. Аббос пожелал нам удачи.

— Ты же успел поиграть на международной арене за U17. Остались воспоминания о матчах с Германией, Румынией? С Сан-Марино ты хет-трик оформил.

— Если честно, на тот момент не было понимания, что это что-то особенное — буднично воспринималось. Просто другая организация, на матчи запускали только с аккредитацией. А вот если взять игру с Германией, наверное, это один из самых запоминающихся матчей. Мы пропустили на последней минуте, проиграли, но выглядели точно не хуже. Там и удаление, и чего только не было. К тому же у немцев были игроки, которые сейчас находятся в лучших клубах мира. Отличные воспоминания.

— А в целом разница в уровне в том возрасте есть?

— Не сказал бы, что она какая-то грандиозная. Даже если посмотреть на результат — 0:1. Мы до конца пытались выиграть, забили, но гол отменили. Мы именно играли, а не отбивались все 90 минут. В 17-18 лет нет такой разницы. Да даже сейчас, если будет шанс сыграть с немцами, но в U21, мы не будем хуже.

Кирилл Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В идеальном мире сейчас ЦСКА точно попал бы в Лигу Европы. Чувствуешь, что этого не хватает для ещё большего прогресса?

— Конечно! Лига Европы, Лига чемпионов — это плюс матчи, плюс мотивация. Любой футболист на свете мечтает услышать гимн Лиги чемпионов. Тем более если ты воспитанник клуба, начал в нём играть в футбол, продолжаешь, доходишь до еврокубков, уже сам начинаешь к этому готовиться, хочется сыграть там и послушать гимн.

— Где планируешь отдохнуть после сборной?

— Устал больше морально — всё-таки было много эмоциональных матчей, как с «Зенитом», финал. А физически — не очень, потому что не так много играл. Думаю, после сезона никуда не полечу, спокойно проведу две недели дома с родителями и поеду на сборы.

«Финал Лиги чемпионов смотрели с Кисляком. Он наблюдал за Витиньей, я — за Дуэ»

— Ты как-то сказал, что тебе было бы интересно поработать скаутом. Представь, что ты сейчас выбираешь новое усиление — топ-3 молодых игрока в Европе в прошедшем сезоне?

— Конечно, очевидно, что это Ламин Ямаль, тот же Дезире Дуэ, который сейчас творил в Лиге чемпионов. А третьим назову Жоау Невеша из «ПСЖ». Он такой молодой, но уже опытный, провёл не один сезон в большой лиге. Своей физической формой он показывает, что готов претендовать на большие места в Европе — вот выиграл Лигу чемпионов.

— Кстати, финал ЛЧ был накануне вашего матча с «Ростовом». Удалось посмотреть?

— Да, мы вместе с Матвеем Кисляком сидели, смотрели, обсуждали. Ему тоже нравится наблюдать. Например, он симпатизирует Витинье, а я больше наблюдал за Дуэ — по позициям. Обсуждали, что Дуэ может любого обыграть, а Витинья — выдать передачу. Так и получилось, что один отдал голевой пас, а другой с него забил. Порадовались друг за друга, что игроки, которые нам нравятся, сделали этот гол.

— Топ-3 игроков в РПЛ в этом сезоне?

— Если смотреть на весь сезон, 100% хотел бы отметить Матвея Кисляка благодаря его вкладу в то, что мы сделали весной. Он точно один из двух или трёх самых значимых игроков команды. Конечно, Лёха Батраков, который набрал какую-то сумасшедшую статистику для своего возраста. А третий — Даку. Без него «Рубин» не сделал бы то, что смог.

«Матвей Кисляк — самый скромный человек, которого я знаю»

— Возвращаясь к скаутингу, подписал бы Матвея Кисляка в свой клуб?

— Конечно. Ему всего 19 лет, а он, как и Жоау Невеш, играет спокойно, на опыте, как будто не один сезон за спиной. А на самом деле это его первая весна, которую он проводит на стабильном и хорошем уровне. И забивает он тогда, когда это нужно. С «Локомотивом» сравнял, «Зениту» первый гол забил, «Краснодару».

Матвей Кисляк и Кирилл Глебов Фото: Из личного архива Кирилла Глебова

— Вас можно назвать лучшими друзьями?

— Точно да.

— И какой он друг?

— Если честно, это один из самых скромных людей, которых я знаю. Это даже Марко отмечал. Помню, сыграли с «Локомотивом» 2:2. Шёл сильный дождь, кто-то поехал с командой на автобусе, а он говорит, что ему быстрее на метро будет. Пошёл в дождь до метро, хотя может вызвать себе такси в любое время. Он не зазнаётся, несмотря на все похвалы. Даже недавно выложили момент, где его называют лучшим игроком сезона, он говорит: «Да не прикалывайтесь». Это и есть показатель, какой он человек.

— Кого ещё из ЦСКА можно встретить в метро?

— Да, думаю, любого, в зависимости от обстоятельств. Но Кислого точно можно встретить. Я ни разу не видел, чтобы он куда-то приехал на такси.

«Очень нравится Доку из «Ман Сити» — это то, как я хочу играть»

— Главные черты, которые ты бы в себе выделил?

— Очевидно, скорость. Говорят, если у тебя есть скорость, на 50% ты готовый футболист, потому что её нельзя развить, а всё остальное можно натренировать.

— То есть ты всегда был таким быстрым?

— Наверное, да, просто сейчас это переросло в полезные действия. Раньше мог просто бежать, а сейчас могу помогать команде.

— Ты знаешь, какую максимальную скорость можешь развить? Посмотрел статистику: максимум Бэйла — 36,9 км/ч, а у тебя только в последнем туре с «Пари НН» — 34,2.

— На тренировках мы иногда бегаем спринт, судя по датчикам, я разгонялся до 36,5 км/ч. Это мой максимум. Но понятно, что в игре такого нет, чтобы взять и просто пробежать 50 метров на максимальной скорости. В какой-то игре видел 35 с чем-то км/ч. Однако если работать в зале, прогрессировать, можно дойти и до 37, как Гарет Бэйл.

— В ЦСКА ты самый быстрый?

— По этим датчикам — да. Но есть Круговой, он тоже 36,4 бежит, Шуманский — 36,2. То есть большого отрыва нет.

— Какие моменты хочешь улучшить в своей игре?

— Точно с передачей есть проблемы, это все видят и понимают. Даже мой первый тренер Дмитрий Юрьевич, который работает в академии, мне всегда говорит: «Беги, но надо понимать, что делать дальше». Над этим надо работать. Плюс завершение — даже если взять матч с «Пари НН», там было три-четыре момента, где должен был забить, однако этого не сделал.

— Недавно понял, что не могу так сразу найти тебе аналогию среди российских игроков. Помоги с этим.

— Думаю, это Серёга Пиняев, с которым мы по антропометрическим данным схожи. Эти взрывные действия, когда обыгрываешь не за счёт финтов, а резкими движениями — кидаешь и бежишь. В этом, наверное, есть какая-то схожесть.

— Тамерлан Мусаев говорил про интерес к игре Дьёкереша. У тебя есть футболист, у которого что-то подсматриваешь?

— Мне очень нравится Доку из «Манчестер Сити». Это именно то, как я хочу играть. Он вроде не обыгрывает, но вроде и делает это. То есть он ничего не делает, однако всегда имеет преимущество над соперником. Ему не надо ничего лишнего исполнять — просто кидает мяч и убегает от всех, потому что знает, что умеет это.

О Челябинске, «Тракторе» и любимом хоккеисте

Кирилл Глебов с семьёй Фото: Из личного архива Кирилла Глебова

— Ты достаточно долго жил в Челябинске. Главные впечатления о городе?

— Просто рабочий город без каких-то тусовочных мест. Там ты просто спокойно живёшь свою жизнь от звонка до звонка, работа с утра до вечера. Конечно, сравнивать с Москвой нельзя, но он у меня в сердце. Я всегда приезжаю в отпуск туда — зимой, летом. Мне там нравится, потому что там больше спокойствия, расслабляешься, нет московской суеты. Челябинск — город для души.

— Тебе интересен хоккей? В этом году «Трактор» играл в финале Кубка Гагарина.

— Да, я все матчи финальной серии смотрел, болел. Надеялся, что серия затянется, может быть, как-нибудь на финал успею. Жаль, не получилось. Когда я только приехал в Челябинск в 2012 году, «Трактор» тоже был в финале Кубка Гагарина, с «Динамо» играли, но уступили. И спустя 13 лет снова финал. Это отличный результат для «Трактора», Челябинска. Как мне рассказывают друзья, родители, в городе происходило что-то невероятное. Болели все, плакатами завесили город. Если так говорить, то Челябинск всё-таки больше хоккейный город, хотя и футбольная команда претендует на выход в Первую Лигу.

— Есть любимый хоккеист из НХЛ или КХЛ?

— Нравится Кучеров, он отличный хоккеист. А сейчас в «Тракторе» выделяется Шабанов.

— Знаю, ты не любишь прогнозировать и загадывать, но как должен пройти следующий сезон, чтобы ты через год сказал: «Всё случилось так, как я и хотел»?

— Конечно, в идеале это будет чемпионство и Кубок. Но если мы выиграем чемпионство, уже будет хороший сезон. Скажу, что доволен.