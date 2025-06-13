Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы, лето-2025: ситуация с игроками топ-клубов, вернувшимися из аренды, Антони, Санчо, Стерлинг, Осимхен, Рашфорд, Асенсио

Проблемные звёзды возвращаются в топ-клубы. А что с ними будет дальше?
Никита Паглазов
Проблемные звёзды возвращаются в топ-клубы
Аудио-версия:
Комментарии
Больше всего проблем с «балластом» — у «МЮ». А про Осимхена можно снимать сериал.

В начале июля 2025 года сразу несколько топ-футболистов вернутся в расположение своих клубов из аренд. Однако большинство из них вряд ли останется в команде. А пока что игроки находятся в подвешенном состоянии. Какие варианты продолжения карьеры есть у этих звёзд? Изучаем.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Джейдон Санчо

Джейдон Санчо

Фото: Warren Little/Getty Images

Джейдон Санчо точно не начнёт сезон-2025/2026 в «Манчестер Юнайтед». Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что ни игрок, ни клуб не хотят продолжения сотрудничества. Осенью 2024-го Санчо арендовал «Челси», однако лондонцы решили не выкупать игрока. Поэтому Джейдона ждёт новый этап, хотя пока он официально вернулся в клуб.

При этом не исключён камбэк в дортмундскую «Боруссию». Ранее Санчо выступал за клуб с 2017 по 2021 год, а в 2024-м возвращался в Германию на правах аренды. По информации Sky Sports, дортмундцы запросили у «Манчестер Юнайтед» информацию о ситуации с англичанином. «Боруссия» входит в число клубов, проявляющих интерес к вингеру. Но в списке есть и английские команды.

«МЮ» уже провернул один топ-трансфер:
«Реал» взял уже двух, а ещё усилились «Челси», «Ливерпуль» и «Бавария». Трансферы Европы
«Реал» взял уже двух, а ещё усилились «Челси», «Ливерпуль» и «Бавария». Трансферы Европы

Антони («Манчестер Юнайтед»)

Антони

Антони

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Антони всего за полгода превратился из мема в лидера «Бетиса» и игрока сборной Бразилии. Аренда в чемпионат Испании положительно сказалась на вингере. А сам он в недавнем интервью признался, что «в «МЮ» пережил трудные времена, а переход в «Бетис» всё изменил».

Высказывание Антони недвусмысленно намекает, что его история с «Манчестер Юнайтед» подошла к концу. Однако и новая аренда бразильца в «Бетис» маловероятна. Антони уже попрощался с командой, а издание UOL сообщает, что вингер вряд ли вернётся в Испанию. Хотя по некоторым сообщениям аренда ещё возможно – но только в случае обязательного выкупа за немалые для клуба € 35-40 млн.

Неожиданно, но главным претендентом на игрока является… «Байер»! Kicker сообщает, что в клубе обсуждают возможность сделки. Ранее леверкузенцев возглавил Эрик тен Хаг, до этого работавший с Антони в «Аяксе» и «МЮ». Также UOL отмечает, что в сделке по бразильцу заинтересован «Ювентус».

Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Вингер «Манчестер Юнайтед» зимой 2025-го перебрался в аренду в «Астон Виллу». Переезд в Бирмингем позволил Рашфорду чаще выходить на поле, однако зажечь у Маркуса не вышло. Да и Рубен Аморим вряд ли даст футболисту ещё один шанс ворваться в основу «МЮ». Но и ситуация с окончательным уходом Рашфорда остаётся непростой. Журналист ESPN Роб Доусон отметил: «Манчестер Юнайтед» не исключает, что Маркус проведёт ещё один сезон в аренде. Проблема остаётся в большой зарплате игрока (£ 15,5 млн).

Ещё более вероятной новую аренду делает круг претендентов на полноценный трансфер Рашфорда. Англичанином интересуется «Барселона», испытывающая проблемы с финансами. «МЮ» требует за игрока чуть более € 40 млн, которые каталонцам найти не так просто. Хотя, по информации журналиста Луиса Рохо, Рашфорд ради трансфера в «Барсу» согласен на существенное сокращение зарплаты. А инсайдер Герман Бона отмечает, что в гонке за Маркусом также находится миланский «Интер» (клуб, в основном берущий игроков в статусе свободных агентов).

Что насчёт «Астон Виллы»? Из-за непопадания в Лигу чемпионов бирмингемцы недосчитались солидной суммы на балансе. Поэтому руководство не думает про опцию выкупа в £ 40 млн, которая прописана в арендном соглашении.

Неужели «МЮ» попрощается со своим лучшим игроком?
Вокруг куча новостей об уходе Бруну Фернандеша из «МЮ». Что там вообще происходит?
Вокруг куча новостей об уходе Бруну Фернандеша из «МЮ». Что там вообще происходит?

Рахим Стерлинг («Челси»)

Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Перед стартом сезона-2024/2025 Стерлинг перешёл из «Челси» в «Арсенала» на правах аренды. Однако в команде Микеля Артеты вингер так и не стал важным игроком: за 28 матчей он забил всего один мяч и оформил пять ассистов. Стерлинг не убедил «Арсенал» в своей необходимости – Рахим вернулся в «Челси».

Но и Энцо Мареска не рассчитывает на игрока. Стерлинг не отправился с «Челси» на клубный чемпионат мира. В планы лондонцев входит расставание с вингером. Пока что претендентов на 30-летнего футболиста нет. Но вероятен расклад, при котором мы увидим Стерлинга в условных «Кристал Пэлас» или «Борнмуте».

Жоау Феликс («Челси»)

Жоау Феликс

Жоау Феликс

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Новая попытка – новая неудача. Феликс перебрался в «Милан» из «Челси» на правах аренды в феврале 2025 года. Однако португалец снова был нестабилен. А за 21 встречу забил всего три мяча: на пять плохих игр приходилась всего одна хорошая. Печаль. Феликс до сих пор не может найти клуб, в котором раскрыл бы свой потенциал.

Но всё же в карьере Жоау был период, когда он выделялся – в «Бенфике». Именно оттуда его и забрал «Атлетико» за € 127 млн. И лиссабонцы не против вернуть воспитанника. По информации Caught Offside, клуб ведёт переговоры с «Челси». Но «Бенфика» желает арендовать Феликса, тогда как лондонцы хотят полноценного трансфера. Transfermarkt оценивает Жоау всего в € 25 млн, а «Челси» взял его из «Атлетико» летом 2024 года за € 52 млн. Вероятно, сумма в € 30-35 млн устроит лондонцев.

Боули снова разбил копилку:
«Челси» мощно закупается под ЛЧ. Но всё ещё непонятно, куда девать столько футболистов
«Челси» мощно закупается под ЛЧ. Но всё ещё непонятно, куда девать столько футболистов

Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

Кайл Уокер

Кайл Уокер

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Кайл Уокер покинул «Манчестер Сити» зимой 2025 года. Англичанин на правах аренды перебрался в «Милан». Однако регресс 35-летнего защитника продолжился и в Италии. Слабая игра и проблемы со здоровьем не убедили «Милан» выкупить Уокера. Хотя для полноценного трансфера клубу пришлось бы заплатить всего € 5 млн.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Уокер не сыграет за команду на клубном чемпионате мира — 2025. Так и случилось – в списке на турнир англичанина не оказалось. А инсайдер Фабрицио Романо ещё в апреле сообщил, что Кайл покинет Манчестер при любых обстоятельствах. Пока что претендентов на Уокера нет. Вероятно, что в скором времени мы увидим Кайла в Саудовской Аравии, МЛС или в менее статусных европейских клубах.

Уокер — не просто игрок, а легенда «Сити»:
Из «Сити» уходит эпоха. История Уокера — это ярчайшие хайлайты, кубки и скандалы
Из «Сити» уходит эпоха. История Уокера — это ярчайшие хайлайты, кубки и скандалы

Марко Асенсио («ПСЖ»)

Марко Асенсио

Марко Асенсио

Фото: Michael Steele/Getty Images

Первую часть сезона-2024/2025 Асенсио провёл в «ПСЖ». Однако Луис Энрике не сильно доверял соотечественнику, поэтому аренда в «Астон Виллу» стала логичным шагом. И в Англии Марко сверкнул! В 21 матче забил восемь мячей, отдал один голевой пас и быстро влюбил в себя болельщиков «Астон Виллы».

В соглашении с «ПСЖ» у бирмингемцев не было опции выкупа. Однако не исключено, что «Астон Вилла» либо попробует взять Асенсио в аренду снова, либо договорится о покупке со скидкой. 29-летний испанец вряд ли пригодится взявшему требл «ПСЖ». А вот в Бирмингеме он способен зажигать и дальше. Но пока что переговоры между клубами не ведутся.

В «Астон Вилле» к Марко нашли подход:
Эмери «воскресил» Асенсио. Вот почему Марко жаждет реванша с «ПСЖ»
Эмери «воскресил» Асенсио. Вот почему Марко жаждет реванша с «ПСЖ»

Рандаль Коло Муани («ПСЖ»)

Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«ПСЖ» покупал Рандаля Коло Муани у «Айнтрахта» за € 95 млн с надеждой, что он станет основным центрфорвардом. Однако в Париже у француза совсем не получилось. Он проиграл конкуренцию и зимой 2025 года отправился в аренду в «Ювентус». И в Италии у Рандаля дела пошли куда лучше: восемь мячей в 19 играх убедили боссов туринцев, что форварда нужно выкупать.

Но ситуация с Коло Муани остаётся неопределённой. Игрок подтвердил, что в составе «Ювентуса» едет на клубный чемпионат мира. И только после начнутся переговоры с «ПСЖ» о полноценном трансфере. Сам футболист хотел бы остаться в Турине. «Я счастлив в «Ювентусе», надеюсь продолжить там играть, тут хорошо меня приняли, мне это нравится», — сказал Коло Муани после победы Франции над Германией в Лиге наций.

Виктор Осимхен («Наполи»)

Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Второе лето подряд трансфер Виктора Осимхена – одна из центральных историй межсезонья. В 2024 году нигериец не нашёл новый постоянный клуб и отправился в аренду в «Галатасарай». Теперь же разгоняется второй эпизод сериала с уходом Осимхена из «Наполи».

Журналист Бен Джейкобс информировал, что неаполитанцы договорились с саудовским «Аль-Хилялем» по сделке о переходе Виктора. «Наполи» получил бы за игрока € 75 млн, а самому Осимхену предлагали зарплату в размере € 40+5 млн в год. А затем всё тот же Джейкобс сообщил, что Виктор отказался от сделки! По его информации, форвард хочет остаться в европейских лигах.

Различные инсайдеры сообщают, что «Галатасарай» был бы не против сохранить Осимхена. Также в нападающем заинтересован «Ювентус», а ранее интерес к форварду приписывали «Арсеналу» и «Ливерпулю», сейчас появились слухи о «МЮ». История с будущим нигерийца только набирает обороты – запасаемся попкорном.

«Наполи» стал чемпионом и без Осимхена:
Главного героя чемпионского «Наполи» считают самодуром. Но он снова заткнул критиков!
Главного героя чемпионского «Наполи» считают самодуром. Но он снова заткнул критиков!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android