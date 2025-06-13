Больше всего проблем с «балластом» — у «МЮ». А про Осимхена можно снимать сериал.

Проблемные звёзды возвращаются в топ-клубы. А что с ними будет дальше?

В начале июля 2025 года сразу несколько топ-футболистов вернутся в расположение своих клубов из аренд. Однако большинство из них вряд ли останется в команде. А пока что игроки находятся в подвешенном состоянии. Какие варианты продолжения карьеры есть у этих звёзд? Изучаем.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Джейдон Санчо Фото: Warren Little/Getty Images

Джейдон Санчо точно не начнёт сезон-2025/2026 в «Манчестер Юнайтед». Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что ни игрок, ни клуб не хотят продолжения сотрудничества. Осенью 2024-го Санчо арендовал «Челси», однако лондонцы решили не выкупать игрока. Поэтому Джейдона ждёт новый этап, хотя пока он официально вернулся в клуб.

При этом не исключён камбэк в дортмундскую «Боруссию». Ранее Санчо выступал за клуб с 2017 по 2021 год, а в 2024-м возвращался в Германию на правах аренды. По информации Sky Sports, дортмундцы запросили у «Манчестер Юнайтед» информацию о ситуации с англичанином. «Боруссия» входит в число клубов, проявляющих интерес к вингеру. Но в списке есть и английские команды.

Антони («Манчестер Юнайтед»)

Антони Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Антони всего за полгода превратился из мема в лидера «Бетиса» и игрока сборной Бразилии. Аренда в чемпионат Испании положительно сказалась на вингере. А сам он в недавнем интервью признался, что «в «МЮ» пережил трудные времена, а переход в «Бетис» всё изменил».

Высказывание Антони недвусмысленно намекает, что его история с «Манчестер Юнайтед» подошла к концу. Однако и новая аренда бразильца в «Бетис» маловероятна. Антони уже попрощался с командой, а издание UOL сообщает, что вингер вряд ли вернётся в Испанию. Хотя по некоторым сообщениям аренда ещё возможно – но только в случае обязательного выкупа за немалые для клуба € 35-40 млн.

Неожиданно, но главным претендентом на игрока является… «Байер»! Kicker сообщает, что в клубе обсуждают возможность сделки. Ранее леверкузенцев возглавил Эрик тен Хаг, до этого работавший с Антони в «Аяксе» и «МЮ». Также UOL отмечает, что в сделке по бразильцу заинтересован «Ювентус».

Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)

Маркус Рашфорд Фото: Dan Istitene/Getty Images

Вингер «Манчестер Юнайтед» зимой 2025-го перебрался в аренду в «Астон Виллу». Переезд в Бирмингем позволил Рашфорду чаще выходить на поле, однако зажечь у Маркуса не вышло. Да и Рубен Аморим вряд ли даст футболисту ещё один шанс ворваться в основу «МЮ». Но и ситуация с окончательным уходом Рашфорда остаётся непростой. Журналист ESPN Роб Доусон отметил: «Манчестер Юнайтед» не исключает, что Маркус проведёт ещё один сезон в аренде. Проблема остаётся в большой зарплате игрока (£ 15,5 млн).

Ещё более вероятной новую аренду делает круг претендентов на полноценный трансфер Рашфорда. Англичанином интересуется «Барселона», испытывающая проблемы с финансами. «МЮ» требует за игрока чуть более € 40 млн, которые каталонцам найти не так просто. Хотя, по информации журналиста Луиса Рохо, Рашфорд ради трансфера в «Барсу» согласен на существенное сокращение зарплаты. А инсайдер Герман Бона отмечает, что в гонке за Маркусом также находится миланский «Интер» (клуб, в основном берущий игроков в статусе свободных агентов).

Что насчёт «Астон Виллы»? Из-за непопадания в Лигу чемпионов бирмингемцы недосчитались солидной суммы на балансе. Поэтому руководство не думает про опцию выкупа в £ 40 млн, которая прописана в арендном соглашении.

Рахим Стерлинг («Челси»)

Рахим Стерлинг Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Перед стартом сезона-2024/2025 Стерлинг перешёл из «Челси» в «Арсенала» на правах аренды. Однако в команде Микеля Артеты вингер так и не стал важным игроком: за 28 матчей он забил всего один мяч и оформил пять ассистов. Стерлинг не убедил «Арсенал» в своей необходимости – Рахим вернулся в «Челси».

Но и Энцо Мареска не рассчитывает на игрока. Стерлинг не отправился с «Челси» на клубный чемпионат мира. В планы лондонцев входит расставание с вингером. Пока что претендентов на 30-летнего футболиста нет. Но вероятен расклад, при котором мы увидим Стерлинга в условных «Кристал Пэлас» или «Борнмуте».

Жоау Феликс («Челси»)

Жоау Феликс Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Новая попытка – новая неудача. Феликс перебрался в «Милан» из «Челси» на правах аренды в феврале 2025 года. Однако португалец снова был нестабилен. А за 21 встречу забил всего три мяча: на пять плохих игр приходилась всего одна хорошая. Печаль. Феликс до сих пор не может найти клуб, в котором раскрыл бы свой потенциал.

Но всё же в карьере Жоау был период, когда он выделялся – в «Бенфике». Именно оттуда его и забрал «Атлетико» за € 127 млн. И лиссабонцы не против вернуть воспитанника. По информации Caught Offside, клуб ведёт переговоры с «Челси». Но «Бенфика» желает арендовать Феликса, тогда как лондонцы хотят полноценного трансфера. Transfermarkt оценивает Жоау всего в € 25 млн, а «Челси» взял его из «Атлетико» летом 2024 года за € 52 млн. Вероятно, сумма в € 30-35 млн устроит лондонцев.

Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

Кайл Уокер Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Кайл Уокер покинул «Манчестер Сити» зимой 2025 года. Англичанин на правах аренды перебрался в «Милан». Однако регресс 35-летнего защитника продолжился и в Италии. Слабая игра и проблемы со здоровьем не убедили «Милан» выкупить Уокера. Хотя для полноценного трансфера клубу пришлось бы заплатить всего € 5 млн.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Уокер не сыграет за команду на клубном чемпионате мира — 2025. Так и случилось – в списке на турнир англичанина не оказалось. А инсайдер Фабрицио Романо ещё в апреле сообщил, что Кайл покинет Манчестер при любых обстоятельствах. Пока что претендентов на Уокера нет. Вероятно, что в скором времени мы увидим Кайла в Саудовской Аравии, МЛС или в менее статусных европейских клубах.

Марко Асенсио («ПСЖ»)

Марко Асенсио Фото: Michael Steele/Getty Images

Первую часть сезона-2024/2025 Асенсио провёл в «ПСЖ». Однако Луис Энрике не сильно доверял соотечественнику, поэтому аренда в «Астон Виллу» стала логичным шагом. И в Англии Марко сверкнул! В 21 матче забил восемь мячей, отдал один голевой пас и быстро влюбил в себя болельщиков «Астон Виллы».

В соглашении с «ПСЖ» у бирмингемцев не было опции выкупа. Однако не исключено, что «Астон Вилла» либо попробует взять Асенсио в аренду снова, либо договорится о покупке со скидкой. 29-летний испанец вряд ли пригодится взявшему требл «ПСЖ». А вот в Бирмингеме он способен зажигать и дальше. Но пока что переговоры между клубами не ведутся.

Рандаль Коло Муани («ПСЖ»)

Рандаль Коло Муани Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«ПСЖ» покупал Рандаля Коло Муани у «Айнтрахта» за € 95 млн с надеждой, что он станет основным центрфорвардом. Однако в Париже у француза совсем не получилось. Он проиграл конкуренцию и зимой 2025 года отправился в аренду в «Ювентус». И в Италии у Рандаля дела пошли куда лучше: восемь мячей в 19 играх убедили боссов туринцев, что форварда нужно выкупать.

Но ситуация с Коло Муани остаётся неопределённой. Игрок подтвердил, что в составе «Ювентуса» едет на клубный чемпионат мира. И только после начнутся переговоры с «ПСЖ» о полноценном трансфере. Сам футболист хотел бы остаться в Турине. «Я счастлив в «Ювентусе», надеюсь продолжить там играть, тут хорошо меня приняли, мне это нравится», — сказал Коло Муани после победы Франции над Германией в Лиге наций.

Виктор Осимхен («Наполи»)

Виктор Осимхен Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Второе лето подряд трансфер Виктора Осимхена – одна из центральных историй межсезонья. В 2024 году нигериец не нашёл новый постоянный клуб и отправился в аренду в «Галатасарай». Теперь же разгоняется второй эпизод сериала с уходом Осимхена из «Наполи».

Журналист Бен Джейкобс информировал, что неаполитанцы договорились с саудовским «Аль-Хилялем» по сделке о переходе Виктора. «Наполи» получил бы за игрока € 75 млн, а самому Осимхену предлагали зарплату в размере € 40+5 млн в год. А затем всё тот же Джейкобс сообщил, что Виктор отказался от сделки! По его информации, форвард хочет остаться в европейских лигах.

Различные инсайдеры сообщают, что «Галатасарай» был бы не против сохранить Осимхена. Также в нападающем заинтересован «Ювентус», а ранее интерес к форварду приписывали «Арсеналу» и «Ливерпулю», сейчас появились слухи о «МЮ». История с будущим нигерийца только набирает обороты – запасаемся попкорном.