Бышовец с шариками, геккон, договорняки и Великий Ти. Как в 17 лет креативить на «Чемпе»

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Работа занимает большую часть нашего времени, а любимая — буквально становится образом жизни. Так было у меня. Без малого три года я жила «Чемпионатом», любила его и обожала. Там начался мой путь, и, не оставляю надежды, новая точка пересечения ещё впереди! А пока — пятиминутка ностальгии.

Что вообще началось

Весна 2008 года. Я распрощалась со школой, поступала на журфак МГУ им. М. В. Ломоносова, гоняла за «Локомотив», снимала на простенькую зеркалку, мечтала стать футбольным пресс-атташе и заводила первые знакомства в мире спортивной журналистики. Так подвернулось, что заглянула в гости в редакцию «Чемпионата» на Смоленской — позвали выручить, отснять визит Вячеслава Быкова и заодно пообщаться. Я и не подозревала, что «пообщаться» будет собеседованием.

Меня спросили, готова ли я вот так периодически что-то снимать, а заодно приглядывать за разделом «Блоги». Сказала, что само собой. Перечисленное действительно было очень интересно: спорт мне близок, а «Живой Журнал» обожала. Думала: на матчи похожу, что-то полезное поделаю, проживу свою лучшую жизнь. А оказалось, это уже работа! Самая настоящая, как у взрослых.

Оформление в 17 лет — это когда даже закон велит тебе брать больше отпускных дней и пораньше уходить с работы. Но что радость для зумера, то горе для работящего миллениала — я воспринимала такие привилегии как личное оскорбление. Вообще долго не понимала: аккредитации, возможность общаться с крутыми спортсменами, посещение грандиозных мероприятий — это что, это и есть трудовые будни? И за это не ты должен доплачивать? Конечно, я старалась проводить в редакции и на выездах как можно больше времени.

Регина Башкина (Ханова) Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

«Нельзя» бывает только у тех, кто спрашивает

Анализируя тот период спустя годы, стыдливо хватаюсь за голову и недоумеваю — как только меня терпели коллеги? Я была хуже той пакостной героини из мультфильма «Маша и Медведь». Но как Мишка её так не прибил, так и здесь соседи по офисному пространству только снисходительно улыбались. Ну и частенько кучковались поблизости, потому что только рядом с моим рабочим местом можно было:

встретить геккона — я завела рядом с компьютером террариум;

потискать блохастого котёнка — никогда нельзя пройти мимо, даже если ты идёшь на работу;

скормить бумагу для записей роботу Плео;

одолжить золотой маркер или разжиться куском пластилина — нужно быть готовым ко всему.

Мышка-лягушка (компьютерная), цветастые кружки, распечатанные мемы, гербарии и куча других артефактов отличали пространство вокруг меня, но наблюдательности совершенно не хватало, чтобы понять: больше так никто не делает. Можно ли было так делать вообще? Просто не догадалась спросить, опыта не хватило.

Новый сотрудник «Чемпионата» Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

Я могла в офисе встречать Анатолия Бышовца с шариками. На корпоративных выездах как хороший тамада заставлять всех участвовать в бесподобных конкурсах. Если начинала болеть спина от затянувшегося сидения на месте, вполне могла сесть под стол, потому что там положение удобнее. Кстати, у меня и фотография есть под столом — и не просто, а с Кубком УЕФА и трофеем Суперкубка! В руках-то держать – понятно, а такой вот кто может похвастаться?

Трофеи «Зенита» и Премия Рунета Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

Я не знала, как правильно, поэтому делала, как чувствовала. То же касалось и работы. Помню, снимали для «Чемпионат.ТВ» Игоря Акинфеева — эксклюзивный комментарий в преддверии важного матча. А тогда на всех форумах только и разговоров, что о подкупах (ГВК, мол). Ну и что, я после стандартных «как настроение, как готовность» прямо в лоб интересуюсь: «С «Рубином» договорной матч, поговаривают. М?» Игорь в лице изменился, позже в лице изменился и главный редактор Михаил Сёмин, а потом и сам Дмитрий Сергеев. Но в итоге только от души посмеялись и в целом остались довольны. Дерзко, сказали, классно. А я искренне не понимала, чего такого-то.

Роман Шишкин и Регина Башкина (Ханова) Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

Но пусть не складывается впечатление, что руководство держало неквалифицированного сотрудника, который только балбесничал. Я жила и горела редакционными заданиями, искренне старалась и трудилась на совесть.

Тогда же я только начала получать высшее образование, и мозг не был засорен шаблонами и нормами. Мне ещё не рассказали, как положено делать, и это оставляло живую наивность и нетривиальный взгляд. Видимо, они тоже нужны были общему делу.

Потому что «Чемпионат» не просто портал спортивных новостей. Это был настоящий бурлящий фонтан инициатив, идей, смелых решений и рисков. И тут я не могу не отметить невероятное мастерство и героизм топ-менеджмента — при довольно маленьком штате они успевали участвовать и вписываться буквально везде.

Дмитрий Сергеев Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

Условно, за одну неделю, помимо исполнения прямых обязанностей, я могла выступить в эфире «Радио Спорт» (помянем…), посетить премьеру фильма «Игра», поучаствовать в любительском турнире по футболу, съездить на встречу с новым брендом — заколлабиться и запустить тематический блог. Потому что «Чемпионат» успевал всё! Партнёриться, организовывать, инициировать, поддерживать. Создавать тренды, в конце концов! У большинства не дрогнет ни один мускул, а вот у единиц сейчас сведёт олдскулы. Готовы? Александр Тихоновецкий.

История его взлёта в 2008 году была поистине яркой. Сейчас это назвали бы хайпом, а тогда просто вспышка и последующий туман. В тот год Александр дебютировал за «Кубань» — вышел на замену и забил в первом же матче. Однако популярность пришла чуть позже, а трамплином стал именно «Чемпионат»: пользователи обратили внимание на интересный факт биографии футболиста — дисквалификацию за употребление марихуаны в 2006 году. Хиханьки-хаханьки, всё понятно, но потом случился заголовок «Тихоновецкий начал забивать за «Кубань». Шквал реакций в какой-то момент уже принимало на себя руководство — сыпались тысячи комментариев! А дальше блог, многочисленные интервью… про Александра даже песню сложили. Вот так «Чемпионат» меняет судьбы. Сначала я, потом Саша.

Александр Тихоновецкий расписывается для Регины Башкиной (Хановой) Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

А чего стоит одна только кампания «Спаси легенду, сохрани «Торпедо»! Колоссальная работа, титанический труд, безграничный энтузиазм и очень крутой результат. Восхищаюсь командой, которая буквально не дала пропасть великой истории.

Регина Башкина (Ханова) помогает спасать «Торпедо» Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

Фасад — красиво, но важнее, что внутри

Но, что говорить, смыслами наполняют всё происходящее люди. Поэтому мне сложно вспомнить конкретные материалы, сюжеты, галереи. Гораздо проще и приятнее освежить в памяти пусть и мимолётные, но переполненные эмоциями «бытовые» моменты. Как, например, простой эпизод: сидящий напротив литературного редактора Алексея Рабчинского Самвел случайно задевает его ногу, извиняется, а буквально через три минуты Алексей заказывает по телефону пилу. Совпадение, однако все буквально плакали.

Рабочие моменты на «Чемпионате» Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

А ещё знаете что? Однажды я положила в холодильник красный сладкий перец с прицелом на обед, а кто-то съел половинку. Вероломно взял чужое и не просто утащил, а надменно распополамил. Вероятно, это даже были коллеги из другого департамента, но факт один: я расстроилась несоизмеримо сильно — осадочек остался до сих пор. И сейчас я вижу в факте появления этого материала знак. Пора отпустить этот груз. Перцовый воришка, я прощаю тебя, на здоровье! Ты не со зла. Действительно сложно было устоять.

Фуф. До чего легко и хорошо стало.

Так же легко, как тяжело было уходить с «Чемпионата». К сожалению, это решение было продиктовано личными обстоятельствами. И если бы я вернулась в спортивную журналистику, то однозначно просилась бы обратно в штат любимого «Чемпионата». Уже зная, что такое работать как взрослый человек!

«Чёрно-оранжевый — это навсегда» — истина.