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Регина Ханова — о 20-летии Чемпионата: как работала редакция, истории со съёмок, Легенды Чемпионата

Бышовец с шариками, геккон, договорняки и Великий Ти. Как в 17 лет креативить на «Чемпе»
Регина Ханова
Регина Ханова — о 20-летии «Чемпионата»
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Регина Башкина (Ханова) вспоминает, в каких условиях работали сотрудники в начале эры «Чемпионата».
Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.
20 лет «Чемпионату» Подробнее

Работа занимает большую часть нашего времени, а любимая — буквально становится образом жизни. Так было у меня. Без малого три года я жила «Чемпионатом», любила его и обожала. Там начался мой путь, и, не оставляю надежды, новая точка пересечения ещё впереди! А пока — пятиминутка ностальгии.

Что вообще началось

Весна 2008 года. Я распрощалась со школой, поступала на журфак МГУ им. М. В. Ломоносова, гоняла за «Локомотив», снимала на простенькую зеркалку, мечтала стать футбольным пресс-атташе и заводила первые знакомства в мире спортивной журналистики. Так подвернулось, что заглянула в гости в редакцию «Чемпионата» на Смоленской — позвали выручить, отснять визит Вячеслава Быкова и заодно пообщаться. Я и не подозревала, что «пообщаться» будет собеседованием.

Меня спросили, готова ли я вот так периодически что-то снимать, а заодно приглядывать за разделом «Блоги». Сказала, что само собой. Перечисленное действительно было очень интересно: спорт мне близок, а «Живой Журнал» обожала. Думала: на матчи похожу, что-то полезное поделаю, проживу свою лучшую жизнь. А оказалось, это уже работа! Самая настоящая, как у взрослых.

Оформление в 17 лет — это когда даже закон велит тебе брать больше отпускных дней и пораньше уходить с работы. Но что радость для зумера, то горе для работящего миллениала — я воспринимала такие привилегии как личное оскорбление. Вообще долго не понимала: аккредитации, возможность общаться с крутыми спортсменами, посещение грандиозных мероприятий — это что, это и есть трудовые будни? И за это не ты должен доплачивать? Конечно, я старалась проводить в редакции и на выездах как можно больше времени.

Регина Башкина (Ханова)

Регина Башкина (Ханова)

Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

«Нельзя» бывает только у тех, кто спрашивает

Анализируя тот период спустя годы, стыдливо хватаюсь за голову и недоумеваю — как только меня терпели коллеги? Я была хуже той пакостной героини из мультфильма «Маша и Медведь». Но как Мишка её так не прибил, так и здесь соседи по офисному пространству только снисходительно улыбались. Ну и частенько кучковались поблизости, потому что только рядом с моим рабочим местом можно было:

  • встретить геккона — я завела рядом с компьютером террариум;
  • потискать блохастого котёнка — никогда нельзя пройти мимо, даже если ты идёшь на работу;
  • скормить бумагу для записей роботу Плео;
  • одолжить золотой маркер или разжиться куском пластилина — нужно быть готовым ко всему.

Мышка-лягушка (компьютерная), цветастые кружки, распечатанные мемы, гербарии и куча других артефактов отличали пространство вокруг меня, но наблюдательности совершенно не хватало, чтобы понять: больше так никто не делает. Можно ли было так делать вообще? Просто не догадалась спросить, опыта не хватило.

Новый сотрудник «Чемпионата»

Новый сотрудник «Чемпионата»

Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

Я могла в офисе встречать Анатолия Бышовца с шариками. На корпоративных выездах как хороший тамада заставлять всех участвовать в бесподобных конкурсах. Если начинала болеть спина от затянувшегося сидения на месте, вполне могла сесть под стол, потому что там положение удобнее. Кстати, у меня и фотография есть под столом — и не просто, а с Кубком УЕФА и трофеем Суперкубка! В руках-то держать – понятно, а такой вот кто может похвастаться?

Трофеи «Зенита» и Премия Рунета

Трофеи «Зенита» и Премия Рунета

Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

Я не знала, как правильно, поэтому делала, как чувствовала. То же касалось и работы. Помню, снимали для «Чемпионат.ТВ» Игоря Акинфеева — эксклюзивный комментарий в преддверии важного матча. А тогда на всех форумах только и разговоров, что о подкупах (ГВК, мол). Ну и что, я после стандартных «как настроение, как готовность» прямо в лоб интересуюсь: «С «Рубином» договорной матч, поговаривают. М?» Игорь в лице изменился, позже в лице изменился и главный редактор Михаил Сёмин, а потом и сам Дмитрий Сергеев. Но в итоге только от души посмеялись и в целом остались довольны. Дерзко, сказали, классно. А я искренне не понимала, чего такого-то.

Роман Шишкин и Регина Башкина (Ханова)

Роман Шишкин и Регина Башкина (Ханова)

Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

Но пусть не складывается впечатление, что руководство держало неквалифицированного сотрудника, который только балбесничал. Я жила и горела редакционными заданиями, искренне старалась и трудилась на совесть.

Тогда же я только начала получать высшее образование, и мозг не был засорен шаблонами и нормами. Мне ещё не рассказали, как положено делать, и это оставляло живую наивность и нетривиальный взгляд. Видимо, они тоже нужны были общему делу.

Потому что «Чемпионат» не просто портал спортивных новостей. Это был настоящий бурлящий фонтан инициатив, идей, смелых решений и рисков. И тут я не могу не отметить невероятное мастерство и героизм топ-менеджмента — при довольно маленьком штате они успевали участвовать и вписываться буквально везде.

Дмитрий Сергеев

Дмитрий Сергеев

Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

Условно, за одну неделю, помимо исполнения прямых обязанностей, я могла выступить в эфире «Радио Спорт» (помянем…), посетить премьеру фильма «Игра», поучаствовать в любительском турнире по футболу, съездить на встречу с новым брендом — заколлабиться и запустить тематический блог. Потому что «Чемпионат» успевал всё! Партнёриться, организовывать, инициировать, поддерживать. Создавать тренды, в конце концов! У большинства не дрогнет ни один мускул, а вот у единиц сейчас сведёт олдскулы. Готовы? Александр Тихоновецкий.

История его взлёта в 2008 году была поистине яркой. Сейчас это назвали бы хайпом, а тогда просто вспышка и последующий туман. В тот год Александр дебютировал за «Кубань» — вышел на замену и забил в первом же матче. Однако популярность пришла чуть позже, а трамплином стал именно «Чемпионат»: пользователи обратили внимание на интересный факт биографии футболиста — дисквалификацию за употребление марихуаны в 2006 году. Хиханьки-хаханьки, всё понятно, но потом случился заголовок «Тихоновецкий начал забивать за «Кубань». Шквал реакций в какой-то момент уже принимало на себя руководство — сыпались тысячи комментариев! А дальше блог, многочисленные интервью… про Александра даже песню сложили. Вот так «Чемпионат» меняет судьбы. Сначала я, потом Саша.

Александр Тихоновецкий расписывается для Регины Башкиной (Хановой)

Александр Тихоновецкий расписывается для Регины Башкиной (Хановой)

Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

А чего стоит одна только кампания «Спаси легенду, сохрани «Торпедо»! Колоссальная работа, титанический труд, безграничный энтузиазм и очень крутой результат. Восхищаюсь командой, которая буквально не дала пропасть великой истории.

Регина Башкина (Ханова) помогает спасать «Торпедо»

Регина Башкина (Ханова) помогает спасать «Торпедо»

Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

Фасад — красиво, но важнее, что внутри

Но, что говорить, смыслами наполняют всё происходящее люди. Поэтому мне сложно вспомнить конкретные материалы, сюжеты, галереи. Гораздо проще и приятнее освежить в памяти пусть и мимолётные, но переполненные эмоциями «бытовые» моменты. Как, например, простой эпизод: сидящий напротив литературного редактора Алексея Рабчинского Самвел случайно задевает его ногу, извиняется, а буквально через три минуты Алексей заказывает по телефону пилу. Совпадение, однако все буквально плакали.

Рабочие моменты на «Чемпионате»

Рабочие моменты на «Чемпионате»

Фото: Из личного архива Регины Башкиной (Хановой)

А ещё знаете что? Однажды я положила в холодильник красный сладкий перец с прицелом на обед, а кто-то съел половинку. Вероломно взял чужое и не просто утащил, а надменно распополамил. Вероятно, это даже были коллеги из другого департамента, но факт один: я расстроилась несоизмеримо сильно — осадочек остался до сих пор. И сейчас я вижу в факте появления этого материала знак. Пора отпустить этот груз. Перцовый воришка, я прощаю тебя, на здоровье! Ты не со зла. Действительно сложно было устоять.

Фуф. До чего легко и хорошо стало.

Так же легко, как тяжело было уходить с «Чемпионата». К сожалению, это решение было продиктовано личными обстоятельствами. И если бы я вернулась в спортивную журналистику, то однозначно просилась бы обратно в штат любимого «Чемпионата». Уже зная, что такое работать как взрослый человек!

«Чёрно-оранжевый — это навсегда» — истина.

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