«Я возглавил «Динамо»? Откуда вы знаете?» Карпин — перед Беларусью

Завтра сборная России сыграет с Беларусью. Последний матч, который отправит всех в отпуск. Это ремейк – год назад было то же самое. Сборная приехала к соседям завершать сезон. Настроение тоже повторялось, за одним исключением: тогда Валерия Карпина окружали инсайды о назначении в «Динамо».

И локация – чуть другая. То был стадион «Динамо», а сейчас новенькая национальная арена в Минске. Классическая большая коробка, сделанная китайскими мастерами. В субботу там сыграли именно с молодёжкой этой страны – провели тестовое открытие. А завтра – официальное. Внутри чаши создано всё для атмосферы, которую должны настраивать болельщики. Газон – в порядке. Как минимум Дмитрию Баринову понравилось.

Он пришёл на пресс-конференцию с Валерием Карпиным. Казалось, был настроен поговорить. Но вопросов к нему было не так много.

«Для нас сейчас каждый соперник интересен, – начал повторять мантру капитан. – Команда хорошая, нас ждёт интересная игра. Каких-то особенных ожиданий нет. Спокойно готовимся».

Но дальше пришлось чуть позлиться. Ведь вспомнили про Нигерию. С акцентом, что прервалась серия побед без пропущенных голов. Но и то – это был не агрессивный выпад. Скорее напоминание – что о каких-то рекордах говорить нелепо.

Потом Дмитрий чуть смягчился. Ведь Андрей Панков сравнил последние 25 минут игры с Нигерией с драйвом до отстранения. Мол, бежали и очень хотели победить.

«Какого-то особого драйва не было, мы хотели выиграть. Играли не на ничью. Имели хорошие моменты в конце, но не вышло», – отметил футболист.

Дмитрий Баринов Фото: Михаил Шапаев, РФС

А в конце исполнил Сергея Ташуева. Помните, он говорил про желание творить после увольнения из «Ахмата»? Здесь также: «Стадион мне понравился. Газон – тоже. Завтра будем творить», – закончил Баринов.

Потом расположился в пресс-центре и стал слушать босса. Жалко, что не решился что-то спросить. Было бы интересно.

Заходить к Карпину начали предсказуемо. С вопроса – насколько интересно играть с такими командами, а не с более статусными. Но Валерий Георгиевич не застопил свой ответ двумя предложениями. Настроение было лёгким. Можно и расширить.

«Ещё раз: нам интересны все поединки. Понятно, что и Беларуси хотелось больше сыграть с Францией, а не Россией. Любому тренеру этого хочется. Если бы существовала возможность сыграть с Бразилией или Аргентиной – это было бы интереснее. Посмотреть на наш уровень на их фоне. И наоборот», – сказал Карпин.

Но коллега не унимался. Дальше вытаскивал уже хоть какие-то ассоциации про Беларусь: «Когда я играл в сборной, то не помню результатов матчей. Единственное, что запомнил – работу с игроками. Прошлогодний матч помню, но завтра будет другая игра. Со стороны Беларуси точно. С нашей надеюсь она будет такой же. Хоть и состав сильно отличается и от прошлогоднего матча и от недавнего. Нам, конечно, хочется выиграть. Но кровь из носу сделать это – нет. Задача посмотреть на тех, кто не играл с Нигерией и как они выполняют установку. Ребята приехали можно сказать из отпуска, надо дать возможность сыграть всем. Как премию.

С точки зрения футбола мы не обращаем внимание ни на сборную Нигерии. Ни Беларуси. Поэтому я сейчас не называю фамилий. Отталкиваемся от себя».

Валерий Карпин Фото: Михаил Шапаев, РФС

Но всё это мы и так знали. После перешли к конкретным фамилиями. Особенно коллег интересовали Матвей Сафонов и Дуглас Сантос. Хоть и ответ заранее читался. Карпин подтвердил, что первый уехал потому что всё равно не играл бы завтра. Но вспомнил любопытную деталь. Ведь Матвей отказался от приза лучшему игроку матча с Нигерией.

«Сделал один сейв, один привоз. Вышел в ноль. Не знаю, кто давал ему приз лучшему игроку. Не понимаю. Слава богу отказался. Он адекватный, всё понимает», – резюмировал тренер. А после услышал вопрос, как оценит слова Сафонова о том, что тот не считает себя первым номером сборной? «А я считаю», – коротко и понятно.

Про Дугласа – тоже предсказуемо.

– Рассчитываете ли вы на Дугласа Сантоса?

– Посмотрим. Ему вроде бы 31 год. Его уровень понятен. У нас есть более молодые ребята с перспективой, на которую мы можем смотреть дальше. Так что сейчас лучше проверить их, чем того же Дугласа Сантоса. А вопрос, кому его натурализация выгоднее, – не ко мне.

Потом ответ, что за год сборная точно не стала хуже и появились новые фамилии. И наконец-то самое забавное. Великий диалог Карпина и журналистов про медиалигу и неожиданно появившееся «Динамо». Приводим его с небольшими правками.

– В последнее время популярна медиалига. Реально ли игрокам оттуда попасть в сборную?

– Хорошо, что не про лубубу спросили. Вы сами себе задайте вопрос. Сколько футболистов оттуда попало в премьер-лигу какой-нибудь страны?

– Один играет в «Смаргони».

– А что это такое?

– Клуб Беларуси.

– Здорово. А в России есть? Из ФНЛ? Вот и ответ.

– Вы же возглавили московское «Динамо». И дебютируете в матче с медиакомандой.

– Откуда вы знаете, что я возглавил?

– В интернете написано.

– Где именно? На заборе много что написано.

– Но может ли медиакоманда дать бой клубу из РПЛ?

– Бой может дать. Бруней нам тоже дал бой. Не в плане того, что это медиалига. А дать бой может.

– Правильно ли я понимаю, что вы вообще не следите за медиафутболом?

– Правильно.

– Говорят, Дани Алвес может приехать в медиалигу. Включите вы матч с его участием?

– Ему сколько лет? Что вы хотите, чтобы я сказал. Лучше на Онопко посмотрю. Я что не видел Алвеса?

Все посмеялись. Хотя в моменте с ответом про «Динамо», возможно, зря.