Новый тренер «Интера» — Кристиан Киву. Что?!

«Интер» и ЦСКА вряд ли об этом задумывались, но прямо сейчас они собратья по несчастью. И те, и другие потеряли тренеров, причём в самый неожиданный момент. Оба клуба не были готовы к такому повороту событий.

У ЦСКА уже скоро стартуют сборы. У «Интера» впереди клубный чемпионат мира, а после него – новый сезон Серии А. Времени на поиск замены Симоне Индзаги и Марко Николичу очень мало. Армейцы пока не назначили нового тренера. А «нерадзурри» уже успели. В клуб вернулся Кристиан Киву. Когда-то он успешно играл в чёрно-синей части Милана. Теперь румын – главный тренер «Интера».

На самом деле, Киву уже тренировал миланцев. Он работал с командами разных возрастов, выступал с юными «интеристами» в Юношеской лиге УЕФА и выигрывал чемпионат Италии среди Примавер. Первую «взрослую» команду Киву получил только в этом сезоне. В феврале 2025-го он подхватил «Парму».

Кристиан Киву Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

До Киву команду тренировал Фабио Пеккья, и под его руководством «Парма» была одной из самых бесшабашных и ярких команд Серии А. Это было, пожалуй, самое интересное и увлекательное явление Серии А за пределами «топ»-сегмента. Но яркость яркостью, а стабильно набирать очки у «Пармы» не получалось.

Пришёл Киву, и команда вмиг стала более строгой. Но не перестала быть интересной. Киву был дисциплинированным игроком – и вот в «Парме» он добавил дисциплины уже в качестве тренера. Команда перестроилась на схему с тремя центральными защитниками и до конца сезона успела потрепать нервы почти всем топам.

«Парма» лихо добавила интриги и без того крутой чемпионской гонке. Сначала вырвали ничью у «Интера»: «горели» 0:2, однако отыгрались и в концовке даже имели шансы выиграть. А в предпоследнем туре устроили жесточайшую схватку с «Наполи». Смотреть матч было тяжело, он был очень вязким, с огромным количеством борьбы и с минимумом моментов. Итог – 0:0. «Наполи» не пропустил «Интер» вперёд, а «Парма» набрала важное очко, которое впоследствии помогло сохранить место в Серии А.

Помимо «Интера» и «Наполи», команда Киву покусала и «Ювентус» (1:0), и «Лацио» (2:2), и победителя Кубка Италии «Болонью» (2:0). В последнем туре, чтобы не зависеть от конкурентов, «Парме» нужно было в гостях выиграть у «Аталанты». И она это сделала! Причём с ярким камбэком: перевернули 0:2 на 3:2. Дважды спастись против чёрно-синих – «Аталанты» и «Интера» – Киву смог. А теперь ему предстоит спасать уже самих чёрно-синих – тех, что из Милана.

Киву отлично показал себя в «Парме». Но всё же 13 матчей в Серии А, даже очень хороших – не слишком убедительный аргумент, чтобы пригласить тренера в «Интер», который только что играл в финале Лиги чемпионов. Однако так вышло, что на рынке нет ни одного явного «большого» кандидата. Антонио Конте решил остаться в «Наполи». Юрген Клопп, которого многие конспирологи уже определили в «Рому», пока не собирается возвращаться к тренерству, он сам об этом сказал.

«Интер» пытался зазвать Сеска Фабрегаса, отлично работающего в «Комо». Но, во-первых, испанец не рвался уходить. Во-вторых, у «Комо» очень богатые и амбициозные владельцы. Они сразу сказали, что никуда не отпустят своего тренера. Плюс, даже если бы Сеск оказался в «Интере», это всё равно был бы серьёзный риск. В качестве тренера он провёл куда больше 13 матчей на взрослом уровне. Но всё же в топ-командах ещё не работал, такого опыта у него пока нет.

Роберто Де Дзерби, Сеск Фабрегас, Тьяго Мотта Фото: Getty Images

Были разговоры про Роберто Де Дзерби. Он опытный специалист, работал в разных командах и в разных лигах. У него есть авторский стиль, он ставит яркий и узнаваемый футбол. Но при этом Де Дзерби – истерик. Он постоянно с кем-то конфликтует, у него регулярно возникают проблемы и в отношениях с игроками, и в отношениях с руководителями. Плюс Де Дзерби так же, как Сеск или Киву, не работал в топ-клубах. «Сассуоло», «Шахтёр», «Брайтон» и «Марсель» – очень уважаемые команды. Но современный «Интер» – это совершенно другой масштаб. На рынке по-прежнему свободен Тьяго Мотта. Однако его опыт в «Ювентусе» вызывает большие вопросы. И это касается не только результата. Во-первых, Мотта не дал стиля. А это была одна из причин, по которой его звали в Турин. Безусловно, Тьяго не единственный виновник бед «Юве». Но часть ответственности совершенно точно на нём.

Плюс и в «Ювентусе», и перед этим в «Болонье» у Мотты возникали проблемы в отношениях с игроками, он терял раздевалку. Вот и получается, что в Италии бешеный тренерский движ, многие команды были или остаются в поиске – а Мотта всё ещё за бортом. Во всяком случае пока. Он по-прежнему интересный тренер, наверняка ещё получит шанс. Однако на данный момент этого не произошло.

Каким будет «Интер» Кристиана Киву, сказать сложно. Во-первых, потому что пока неясно, что за тренер Киву. 13 матчей в «Парме» и работы в примавере «Интера» недостаточно, чтобы чётко это понять. Во-вторых, команда изменится кадрово. Уже пришли Луис Энрике из «Марселя» и Петар Сучич из загребского «Динамо». Уходит Марко Арнаутович. И это только начало. Впереди длинное трансферное окно, и «Интер» наверняка оформит ещё не одну сделку как на вход, так и на выход.

Нельзя исключать, что в «Интере» появится кто-то из игроков «Пармы» – из тех, с кем успел поработать Киву. Например, ещё до того, как возникли слухи об уходе Симоне Индзаги, в СМИ писали, что миланцы интересуются нападающим Анж-Йоаном Бонни. Ему 21 год. Он мощный, но при этом быстрый, хорошо двигается. В своем первом и пока единственном сезоне в Серии А забил за «Парму» шесть голов и отдал четыре голевых паса. Арнаутович уже покинул «Интер», за ним может последовать Мехди Тареми. Лаутаро Мартинесу и Маркусу Тюраму нужна подмена. Бонни – один из вариантов.

Анж-Йоан Бонни Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Если «Интер» решит омолодить вратарскую позицию (Яну Зоммеру в этом году 36), можно взять из «Пармы» Дзиона Судзуки. Ему всего 22, и он провёл очень приличный сезон. Также в «Парме» есть перспективный защитник Джованни Леони, которым интересуются все итальянские топы. Есть талантливый игрок центра поля Адриан Бернабе, прошедший систему подготовки «Барселоны» и «Манчестер Сити».

«Интеру» нужно обновляться. И, возможно, Киву привезут кого-то из знакомых по «Парме». Разумеется, не только потому, что он их знает. Самое главное, что все вышеперечисленные игроки очень интересные. И тот факт, что Киву успел с ними поработать, может сыграть свою роль.

А ещё может сыграть роль опыт работы Кристиана в молодёжных и юношеских командах «Интера». Он хорошо знает многих воспитанников. Они, можно сказать, вместе росли. Так что, вполне вероятно, Киву подтянет кого-то из бывших или нынешних «примаверцев».

К примеру, есть талантливый 19-летний нападающий Франческо Пио Эспозито. В сезоне-2022/2023 под руководством Киву он забил в Примавере 16 мячей. А прошлый сезон отыграл в «Специи» на правах аренды. Команда была в шаге от возвращения в Серию А, лишь в финале плей-офф уступила «Кремонезе». В 40 матчах за «Специю» Эспозито забил 19 голов. Чем не кандидат под Лаутаро и Тюрама?

Есть ещё один Эспозито – Себастьяно, старший брат Франческо Пио. Ему 22, он уже ездил по арендам в Италии, плюс был в «Базеле» и «Андерлехте». В прошлом сезоне оформил 10+2 за «Эмполи». Команда вылетела из Серии А, но Себастьяно выглядел здорово. Ещё один кандидат для Киву. Правда, с ним Кристиан на молодёжном уровне поработать не успел.

Франческо Пио Эспозито и Себастьяно Эспозито Фото: Getty Images

Вообще, воспитанники – больная тема для «Интера». Со времён работы Антонио Конте, когда клуб вернулся на вершину, в основе закрепился только один выпускник академии – Федерико Димарко. И то, прежде чем получить шанс, ему пришлось пройти несколько кругов арендного ада. Может быть, при Киву воспитанников будут привлекать к основе активнее.

Когда-то Джузеппе Маротта дал первую большую работу Антонио Конте. Он пригласил его тренировать «Ювентус». Годы спустя, уже в «Интере», на замену всё тому же Конте Маротта выцепил из «Лацио» Симоне Индзаги. Тогда это был интересный и перспективный тренер. В Милане же он стал настоящим монстром и топом, которого теперь осыпали деньгами в Саудовской Аравии.

У Маротты невероятные менеджерский класс, опыт и чуйка. Он неоднократно подтверждал это делами. Но назначение Киву сейчас – это суперсмело даже по меркам мастера Джузеппе. Да, это происходит в экстремальных обстоятельствах, «Интер» в серьёзном цейтноте. Однако факт остаётся фактом: миланцы идут на огромный риск.

Если у Киву не получится, это не сильно удивит. Ещё раз: 13 матчей на взрослом уровне. И тут – сразу в «Интер»! Карьерный прыжок очень серьёзный, далеко не всем удаётся такое выдержать.

Но если Киву всё-таки справится, Маротту точно надо будет канонизировать. Он, пожалуй, уже это заслужил. А если выстрелит его идея с Киву, канонизация станет строго обязательной.