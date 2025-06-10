Сборная России закрывает сезон! Гостевой матч с Беларусью в Минске! LIVE

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Сегодня, 10 июня, в Минске состоится товарищеский матч между сборными Беларуси и России. «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

Матчи российской и белорусской команды могут стать классикой во время международного бана. И в прошлом году встречались, и в этом. Занятно, что Россия всегда забивает этому сопернику четыре гола – так было в 2015-м (4:2) и в 2024-м (4:0). Неужели тренд продолжится?

Белорусы в июньском слоте тоже сыграли один раз. И неожиданно грохнули Казахстан (4:1), который ещё недавно считался командой-сенсацией, остановившейся в шаге от чемпионата Европы.