У соперника сборной России взрывной прогресс. Белорусы проиграли один раз за год

Очередной товарищеский матч с участием сборной России пройдёт в Минске. Сегодня, 10 июня команда Валерия Карпина зарубится там с белорусскими футболистами. Как наш соперник выступает в последнее время, кто его тренирует, кто там играет из РПЛ?

Тренер

Белорусскую сборную тренирует иностранный специалист — испанец Карлос Алос Феррер. Он возглавил команду в августе 2023 года и пришёл на смену Георгию Кондратьеву. Кстати, это первый зарубежный тренер в сборной Беларуси с 2011 года. Тогда командой руководил немец Бернд Штанге, после чего с ней работали исключительно белорусы.

Алоса никак нельзя назвать именитым тренером, несмотря на то что в его карьере была юношеская команда «Барселоны» U19. Далее испанец работал с юношеской сборной Казахстана, «Кайратом», ездил в Марокко, Катар и на Кипр. До переезда в Беларусь он тренировал национальную команду Руанды. В целом достаточно скромный список. Правда, у Алоса есть один трофей — в 2017 году он взял Кубок Казахстана вместе с «Кайратом».

Беларусь при Алосе не проигрывала в восьми официальных матчах подряд Фото: team.abff.by

Первые матчи с новым тренером белорусы провели в квалификации Евро-2024. Команда, в отличие от России, выступает в международных турнирах. Правда, проводит, домашние встречи на нейтральной территории. Алос пришёл в тот момент, когда сборная потерпела три поражения в четырёх встречах. Старт с новым тренером получился тяжёлым — ни одного гола в трёх матчах. С другой стороны, Беларусь неплохо показала себя в концовке отбора. Победы в матчах с Андоррой (1:0) и Косовом (1:0), а также гостевая ничья со Швейцарией (3:3). Команда завершила цикл на четвёртой строчке в группе.

Весной и летом 2024 года Беларусь провела четыре товарищеских матча. Результаты были удручающими — одна ничья, три поражения, ни одного забитого мяча. Кстати, на этом отрезке белорусы встретились в Минске с Россией и проиграли с разгромным счётом — 0:4. Далее — дивизион С Лиги наций. Белорусы потерпели всего одно поражение в шести встречах, но заняли третье место в группе. Их обошли Северная Ирландия и Болгария, а вот Люксембург остался позади.

При Алосе сборная Беларуси не проигрывала в восьми официальных матчах подряд. Это рекордный показатель в истории национальной команды. В конце 2024 года тренер получил поощрение от Белорусской федерации футбола в виде нового контракта до ноября 2026 года. Он будет работать с командой в ходе нового розыгрыша Лиги наций и отбора на ЧМ-2026.

В этом году белорусы провели три товарищеских матча. Итог: три победы с общим счётом 11:1. Команда разгромила Таджикистан (5:0), справилась с Азербайджаном (2:0), а несколько дней назад уверенно победила Казахстан (4:1). Хотя два года назад не могла обыграть Андорру на выезде (0:0). 19 матчей, шесть побед, восемь ничьих, пять поражений — статистика сборной Беларуси под руководством Алоса. С 11 июня 2024 года команда потерпела всего одно поражение.

Сборная Беларуси разгромила Казахстан в предыдущем матче Фото: team.abff.by

Осенью белорусы стартуют в квалификации ЧМ-2026. У них достаточно сложные соперники — Дания, Греция и Шотландия. Только победитель группы напрямую отберётся на чемпионат мира, вторая команда получит возможность сыграть в стыках. Впрочем, отсутствие белорусов в финальной стадии ЧМ никого не удивит. А вот иной результат будет сенсацией.

Состав

В команду по-прежнему вызывают защитника Александра Мартыновича, которому уже 37 лет. Сейчас он представляет казахстанский «Кайрат», а до этого провёл 241 матч в РПЛ («Урал», «Краснодар», «Рубин»). Кстати, сейчас Александр занимает второе место в истории сборной Беларуси по количеству проведённых матчей (81). Он обошёл на одну игру Александра Глеба (80), впереди — только Александр Кульчий (101).

Если ориентироваться на заявку на товарищеские матчи, которую опубликовала Белорусская федерация футбола в конце мая, там есть несколько игроков из России. К примеру, Кирилл Печенин представляет «Крылья Советов», а Виталий Лисакович — «Балтику». В списке — сразу три футболиста, которые играли в сезоне-2024/2025 в Первой лиге. Дмитрий Прищепа выступает за «Ротор», Валерий Бочеров — за «Уфу», а Павел Забелин — за «Сокол». Правда, саратовский клуб вылетел во Вторую лигу. Валерий Громыко в своё время выступал за тульский «Арсенал» и московское «Торпедо», Сергей Карпович — за «Балтику», Сергей Политевич — за «Крылья Советов», Павел Седько — за то же «Торпедо».

Ещё один интересный персонаж — 18-летний нападающий Трофим Мельниченко. Он провёл четыре матча за сборную Беларуси и забил два мяча. Но интересно другое — футболист представляет вторую команду «Порту». В начале 2025 года португальский клуб купил парня у минского «Динамо» за € 380 тыс.

Максиму Кирееву 20 лет. Он прошёл систему «Андерлехта», а сейчас представляет клуб «Льерс», который выступает во втором дивизионе бельгийского футбола. В прошедшем сезоне Максим отыграл 17 матчей, забил три мяча, отдал пять голевых передач и заработал пять жёлтых карточек.

Как Беларусь раньше играла с Россией

Команды встречались друг с другом пять раз. Все матчи были товарищескими. В 1999 году соперники сыграли друг с другом дважды. Сначала они не выявили победителя — 1:1. В составе сборной России тогда отличился Александр Мостовой, у белорусов забил Игорь Тарловский. Позже россияне оказались сильнее соперника (2:0) благодаря голам Владимира Бесчастных и Александра Панова.

В 2002 году белорусы обыграли россиян в серии пенальти. Основное время завершилось со счётом 1:1. Валентин Белькевич вывел белорусов вперёд, но потом Андрей Соломатин реализовал пенальти. Летом 2015-го команды выдали достаточно результативную игру в Химках — Россия победила со счётом 4:2. У хозяев забивали Александр Кокорин, Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков, а у гостей дубль оформил Сергей Кисляк.

Прошлым летом сборная России разгромила соперника в Минске — 4:0. В первой половине голами отметились Иван Обляков и Константин Тюкавин, после перерыва дважды забил Фёдор Чалов. Любопытно, что никто из них не сыграет на этот раз. Тюкавин залечивает травму, Обляков приболел, а Чалова просто не вызвали.