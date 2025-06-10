В чём были сложности в ходе переговоров со звездой «Локо» и мог ли Алексей уйти в «Зенит»? Наши инсайды.

Зарплата — больше чем в два раза, а что с отступными? Детали нового контракта Батракова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков получил прекрасный подарок на день рождения. 9 июня футболисту исполнилось 20 лет – и он подписал новый контракт с московским клубом. Рассказываем, какие сложности возникли в ходе переговоров и как сильно увеличилась зарплата игрока.

Стороны долго не могли решить вопрос с отступными

Продление контракта с Батраковым — логичное решение со стороны руководителей «Локомотива». 20-летний футболист провёл прорывной сезон и стал одним из главных открытий РПЛ. Естественно, боссы московского клуба хотели увеличить срок контракта, чтобы обезопасить себя от возможного ухода футболиста в обозримом будущем. Ну а сам Батраков получил достойную награду после фееричного сезона.

Алексей Батраков продлил контракт со значительным повышением зарплаты Фото: РИА Новости

Стороны вели долгие переговоры по поводу отступных. По нашим данным, сторона футболиста хотела, чтобы сумма была меньше, а клуб, соответственно, рассчитывал, что она станет выше. Из-за этого пункта переговоры и затянулись. По всем остальным основным параметрам (срок контракта, зарплата) стороны договорились довольно быстро.

Вот что сказал «Чемпионату» агент футболиста Владимир Кузьмичёв: «Вопрос отступных в контракте Батракова точно обсуждался, и мы нашли правильное решение, которое устроило и клуб, и сторону игрока. Мы учли все важные моменты, клуб во многом пошёл навстречу. Если Алексей продолжит выступать на таком высоком уровне, а я в этом уверен, его переход в европейский клуб будет возможен».

Сколько теперь будет зарабатывать Батраков

Новый договор рассчитан до 2029 года. Зарплата игрока, по нашим данным, заметно увеличилась — более чем в два раза. Алексей получал 3,5 млн рублей в месяц по старому контракту, а по новому договору он будет зарабатывать в районе восьми. Что с отступными? € 20 млн для европейских клубов. Но есть один нюанс. По сообщениям источников «Чемпионата», 20% от этой суммы (€ 4 млн) получит сторона футболиста. Впрочем, она может отказаться от этого пункта, так что фактически отступные составляют € 16 млн. Со следующего года контракта эта сумма сократится до € 15 млн.

Какие клубы интересовались Алексеем

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зимой «Вольфсбург» предлагал за Батракова € 15 млн с учётом бонусов. «Локомотив» отказался от продажи талантливого полузащитника. Летом пока предложений не было. «Зенит», о котором писали в СМИ, мониторил ситуацию, однако Батраков чётко дал понять, что не намерен переходить в клуб из Санкт-Петербурга.

Батраков стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в прошедшем сезоне Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как Батраков провёл минувший сезон

Важность Алексея для «Локомотива» наглядно подтверждается цифрами. Это лидер команды по игровому времени в прошедшем сезоне РПЛ (2541 минута) и по количеству матчей в стартовом составе (29). Лучший футболист «Локомотива» по голам (14) и очкам по системе «гол+пас» (21). А ещё он делит лидерство в команде по результативным передачам с Сергеем Пиняевым — по семь. Алексей уже входит в десятку самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt. А Андрей Аршавин включил Алексея в топ-3 лучших российских игроков прямо сейчас.

На яркую игру Батракова обратили внимание и члены тренерского штаба сборной России. Алексей дебютировал за национальную команду в конце 2024 года. С того момента он провёл пять встреч и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Пусть даже в соперниках в основном были достаточно посредственные сборные. Интересно, сыграет ли Батраков на таком же уровне в новом сезоне?