«Я не заслужил такого отношения». Подробности скандала с Левандовским в сборной Польши

В сборной Польши вспыхнул громкий скандал. Тренер национальной команды Михал Пробеж лишил главную звезду — Роберта Левандовского — капитанской повязки. А футболист выдвинул ультиматум.

Левандовски попросил не вызывать его в сборную. Сослался на усталость после клубного сезона

Перенесёмся на несколько недель назад. Во второй половине мая Левандовски заявил, что пропустит предстоящий сбор национальной команды. По словам звёздного нападающего, ему нужен был отдых после довольно напряжённого сезона. Ещё раз: никаких травм, просто возникла потребность в том, чтобы перевести дух.

6 июня поляков ждал товарищеский матч с Молдавией. Игра должна была стать последней в составе сборной для Камила Гросицкого. Он объявил об уходе ещё после Евро-2024, и вот появилась возможность организовать прощальный матч. А 10 июня Польша должна провести гостевую встречу отбора ЧМ-2026 с Финляндией.

Несколько польских экспертов и журналистов раскритиковали Левандовского. Мол, как это так, что капитан не приедет в сборную, если здоров. Гросицки же несколько раз уходил от ответов на вопросы прессы об отсутствии Роберта. У них были хорошие отношения в сборной, и Камил рассчитывал, что капитан приедет на его прощальный матч. Но потом Гросицки всё-таки высказался по теме с Левандовским: «Если вам интересно моё мнение, то даже если бы я устал, то сделал бы всё, чтобы приехать в сборную. Это самая большая гордость. Даже когда я был травмирован, то делал всё, чтобы приехать в сборную. Это моя позиция».

Камил Гросицки Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

И Роберт приехал на последний матч Камила. Левандовски изначально планировал сделать это, но держал всё в секрете. Он приехал на игру, однако не принимал участия во встрече. Роберт прервал отпуск и прилетел с Мальорки на арендованном самолёте. Футболка с надписью «Гросицки» на груди, джинсы — в таком виде бомбардир предстал перед публикой на стадионе. До этого он посетил студию телеканала TVP и подтвердил, что пропускает сбор из-за усталости. Роберт подчеркнул, что восстановление и адекватная подготовка будут иметь решающее значение для дальнейшей карьеры и выступления в сборной Польши.

Как в Польше отреагировали на поступок Роберта

Мнения в стране разделились. Они поддерживали решение Левандовского, другие откровенно его разносили.

«Это большой сюрприз для «всегда эмоционального Камила» — внезапно прилететь и привлечь к себе внимание. Может быть, никто не понимает этот «продукт» или не знает, что за ним стоит, но мало кто, вероятно, его купит», — написал Михал Заходны из TVP Sport.

«Леви приходится нелегко в этом составе. Он играет хуже. Зачем приезжать, если он не хочет. Без него лучше. Пусть Роберт откажется от капитанской повязки и делает всё, что хочет», — комментарий Мацея Турского из Kanal Sport.

«Сегодня Роберт многое теряет в глазах своих товарищей по команде. Конечно, он может быть уставшим от сезона, может быть, он действительно восстанавливается после травмы. Впрочем, это не отменяет того факта, что он посылает чёткий сигнал: я ухожу из этого состава», — заявил бывший футболист сборной Польши Мацей Столярчик.

Роберт Левандовски (в центре) на прощальном матче Камила Гросицкого Фото: Marcin Golba/Getty Images

«Люди, не придирайтесь к Роберту за то, что он пропустил июньский тренировочный лагерь. Ему почти 37 лет, и он имеет на это полное право. Радуйтесь, что он всё ещё хочет играть в этой сборной. Если мы боимся играть без Роберта против Финляндии, это нехорошо», — сказал Давид Цельт, бывший польский теннисист.

«Роберт в последние годы жил без нормальных отпусков. У него было мало времени на детей. Представляю, как это тяжело, а ведь я не играю каждые три дня, как он. Думаю, парень показал, что у него есть яйца. Знаете, что я сделал бы на его месте? Схватился бы за бедро на 88-й минуте последнего матча в сезоне, попросил бы замену, а потом сообщил бы, что у меня травма. Но Роберт не играет в такие игры. Он сказал всё, как есть. А сейчас просто наслаждается свободным временем», — слова польского защитника «Вероны» Павла Давидовича.

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира Гжегож Лято присоединился к тем, что критикует Левандовского.

«Помню тренировочный лагерь перед чемпионатом мира в 1982 году. Я должен был приехать в субботу, как и вся команда, в тот день у моего сына было первое причастие — важнейшее религиозное событие в жизни любого польского ребёнка. Я позвонил тренеру и спросил, могу ли приехать в воскресенье. Ответ был таким: «Либо приезжаешь вместе со всеми, либо не приезжай вообще». В итоге я пропустил первое причастие сына, но мы вернулись с чемпионата мира с бронзовой медалью.

Давайте посмотрим на Месси и Роналду. Они всё ещё «крутятся» в своих сборных, несмотря на возраст. В случае с Робертом должно быть так. Не может быть так, что все остальные ребята приезжают, а он выбирает матчи, которые может пропустить, потому что его зовут Роберт Левандовски. Если он не хочет выступать в определённых встречах, пусть примет мужественное решение и закончит карьеру в сборной. Ему организуют прощальный матч, он этого заслуживает».

Роберт Левандовски бьёт пенальти в матче Евро-2024 с Францией Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Тренер лишил нападающего капитанской повязки. А тот больше не хочет играть за сборную, пока там есть Пробеж

Спустя пару дней появилась громкая новость — главный тренер сборной Польши Пробеж лишил Роберта капитанской повязки. «По решению тренера Михала Пробежа новым капитаном сборной Польши стал Пётр Зелиньски. Тренер лично проинформировал Роберта Левандовского, всю команду и тренерский состав о своём решении», — сообщила Польская футбольная ассоциация.

Ответ Левандовского был таким, какие принято переводить в категорию «молния»:

Роберт Левандовски Нападающий сборной Польши «Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру, я решил уйти из сборной Польши. Не буду там выступать, пока Пробеж возглавляет команду. Надеюсь, что я всё ещё смогу играть для лучших болельщиков в мире».

А далее Przegląd Sportowy сообщил, что футболисты сборной Польши с радостью приняли новость о лишении Левандовского капитанской повязки. И якобы Пробеж принял такое решение после беседы с несколькими футболистами, которых нарекли «советом сборной Польши». Игроки были разочарованы такой информацией и попросили тренера сообщить, что они здесь ни при чём.

Михал Пробеж Фото: Rafal Oleksiewicz/Getty Images

В итоге пресс-службе Польской футбольной ассоциации пришлось выпускать новое заявление: «В связи с появившейся в СМИ информацией, что совет сборной Польши был инициатором смены игрока, исполняющего обязанности капитана национальной команды, Польская футбольная ассоциация решительно опровергает эти сообщения. Никакой встречи тренера Михала Пробежа с советом команды не было, и решение принимал единолично тренер».

Польские СМИ даже обратились к Лукашу Каче, эксперту в области коммуникации и анализу языка тела. И вот что он сказал: «В переговорах символы обладают огромным объёмом. Когда Пробеж забрал повязку у Левандовского без предварительного уведомления, он сделал больше, чем просто сменил капитана. Он, по сути, положил конец эпохе. Для Роберта это удар по авторитету, для тренера — манифест силы. Это не просто смена капитана, это конфликт амбиций, интересов и стилей лидерства».

Левандовски заявил, что тренер предал его доверие. Футболист недоволен тем, как ему сообщили о лишении повязки

Сам Левандовски дал большое интервью польскому изданию Sportowe fakty.

«У меня сложилось впечатление, что тренер поддался давлению со стороны СМИ. Он нарушил наши договорённости, поэтому я удивлён его отношением. Мне неожиданно позвонил тренер Пробеж и сообщил, что решил снять с меня повязку. Я был к этому совершенно не готов, поскольку укладывал детей спать. Разговор длился несколько минут. У меня даже не было времени сообщить семье, потому что через несколько мгновений на сайте федерации появилось сообщение. Удивило то, как мне сообщили об этом.

Я не был капитаном год или два. Играю за сборную 17 лет, ношу повязку 11. Мне казалось, что подобные вопросы нужно решать по-другому. Такие вещи не стоит обсуждать по телефону. Я не заслужил такого отношения. Тренер предал моё доверие. Однако хочу подчеркнуть: я не обиделся на сборную. На протяжении многих лет выкладывался на поле без остатка, когда надевал форму национальной команды. В то же время я очень расстроен тем, что произошло. Дело не в самом решении, а в том, как мне сообщили об этом. Тренер сказал, что видел моё последнее интервью об отдыхе, и решил отдать повязку другому футболисту, чтобы мне легче было работать. Он предположил, что такое решение снимет с меня давление. Я верю в Петра Зелиньского и держу за него кулаки. Сложилось ощущение, что тренер поддался давлению со стороны СМИ. Он нарушил нашу договорённость, поэтому меня очень удивило его отношение.

Решение о том, что я не приеду на сбор национальной команды, было принято совместно с тренером. Я позвонил Пробежу перед заключительной встречей Примеры с «Атлетиком». Он сказал, что поддерживает моё решение. Я планировал приехать на прощальный матч Гросицкого, чтобы сделать сюрприз Камилу. Об этом знал только Пробеж. Несмотря на это, информация просочилась в СМИ.

Я всегда поддерживал Камила, много раз помогал ему в трудных ситуациях. Будь то в сборной или за её пределами. Мы хорошо знаем друг друга. Не виню его за то, что он так высказался. Камил подошёл к этому вопросу немного эмоционально. Если бы он знал о моём приезде, то, вероятно, не отреагировал бы подобным образом.

В пятницу мы встретились с тренером, нормально поговорили. Не было никаких намёков на возможное лишение повязки. Вероятно, на решение тренера повлиял информационный фон в СМИ. Считаю себя человеком, с которым можно найти взаимопонимание, даже если у меня есть другое мнение. Я не тот, кто обижается. Доверие в футболе — очень важный фактор. Если хотите добиться успеха, нужно двигаться в одном направлении. Иногда вы можете не соглашаться с кем-то, и это нормально. Однако есть вещи, которые будет трудно забыть.

Говорили, что после матча с Мальтой я раскритиковал игру команды, что не понравилось товарищам по сборной? После игры я подошёл к тренерскому штабу. Высказал своё мнение и предложил, что нужно изменить. Я ничего не требовал. Было ощущение, что мои наблюдения помогут тренеру. Сообщил об этом двум-трём людям, больше там никого не было. У меня неоднократно были такие разговоры с другими тренерами. Удивлён, как всё это преподнесли в СМИ. Мы часто говорили с Клоппом, Гвардиолой, Фликом. Анализировали, что можно улучшить. Это нормальная практика.

Роберт Левандовски (слева) в матче с Португалией Фото: Rafal Oleksiewicz/Getty Images

Польские футболисты довольны тем, что меня оставили без повязки? Вчера я разговаривал с несколькими игроками сборной. Они сразу же позвонили мне и были в шоке. Спросили, не передумаю ли я. Они даже сказали, что, может быть, когда я посплю, то посмотрю на всё это под другим углом. Было приятно, что ребята сделали такой жест. В сборной — примерно 25 футболистов. Конечно, нельзя сказать, что всех связывают максимально дружеские отношения. Но в сборной никогда не было проблем с тем, что я говорил. Сейчас будет множество догадок и теорий. Этого следовало ожидать.

Хочу сесть и спокойно всё обдумать. Мне нужно отдышаться. Тогда я смогу больше рассказать о том, что будет дальше. Сегодня есть сожаление и гнев. Я всегда очень заботился о сборной. В этом отношении ничего не изменилось».

Каким был ответ Пробежа

Тренер отреагировал на пресс-конференции перед матчем с Финляндией: «У меня не было возможности поговорить с Робертом иначе. По прибытии в Финляндию я встретился с Петром Зелиньским и обсудил с ним вопрос о капитанской повязке. В 21:16 мы созвонились с Робертом. Я сообщил, что на сегодняшний день лучше, чтобы капитаном был Пётр. Позже из СМИ стало известно, что Роберт отказался от игры за сборную. В футболе нельзя обижаться. Он сам принял такое решение, но мне трудно сказать, чем он руководствовался».

Чтобы понять важность Роберта для сборной, достаточно взглянуть на цифры. Польские СМИ пишут, что Левандовски забил за национальную команду 85 мячей. Это больше, чем все футболисты, вызванные на матчи с Молдавией и Финляндией, вместе взятые (84).