«Боруссия» изящным жестом перехватила брата Беллингема! Джоб — не менее уникальный игрок

На мажорной ноте решил пойти по стопам брата. От их шуток друг над другом действительно смешно, а чего добился Джоб и каков он на поле?

Не так часто встречаются ситуации, когда несколько братьев играют на высочайшем уровне европейского футбола. Ситуация Джуда и Джоба Беллингемов — как раз из таких. Любовь к футболу им привил отец, который играл в Нон-лиге и забил там аж 700 голов.

После этого оба сына проявили себя в академии «Бирмингема». В честь Джуда даже вывели номер из обращения. Джоб пошёл более трудным путём, но всё равно добился успехов. А сейчас решил попытаться повторить путь брата — и переезжает в Дортмунд.

Джуд и Джоб Беллингемы Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Джоб Беллингем осознанно выбрал более долгий путь, но ушёл на мажорной ноте

Джоб Беллингем попал в заявку «Бирмингема» в августе 2021-го, когда ему ещё не было 16 лет. Дебютировал через полгода и стал вторым самым молодым игроком клуба — моложе был только Джуд.

Следующим шагом стал «Сандерленд». Интересно, что связь между братьями проявилась и здесь: об этом переходе объявили в тот же день, когда Джуд стал игроком «Реала». Выбор был сделан осознанно.

Джоб стал частью проекта клуба по омоложению. На один из матчей «Сандерленд» выпустил состав со средним возрастом в 21 год 3 дня — самый молодой за всю историю клуба.

Беллингем-младший сразу же стал одним из лидеров команды, которая пережила несколько смен тренеров и закончила сезон на 16-м месте. 47 встреч, семь голов и один ассист — таким выдался этот сезон для юного полузащитника. Он успел отыграть на пяти позициях, но был не против.

Джоб Беллингем игрок «Сандерленда» «Мне не так важно, где играть, пока я представляю эту футболку».



В конце сезона Джоба защищал Майк Доддс, временный тренер: «Слишком много внимания уделяется Джобу, если он играет плохо. Это несправедливо, потому что он просто слишком молод. Семь голов в его возрасте — удивительно! Он ещё мог играть в молодёжных командах». Знакомый Беллингему ещё по детским командам «Бирмингема» Доддс был уверен, что второй сезон у Джоба будет более удачным. А второй сезон, по заветам Ангелоса Постекоглу, получился более драматичным. Команду возглавил Режис Ле Брис — автор симпатичного «Лорьяна». Он прекрасно подходил под вектор развития «Сандерленда».

Команда после неудачного сезона с ходу забралась на вершину турнирной таблицы и с переменным успехом возглавляла её до 15-го тура. Позиция Джоба стабилизировалась, но он очень долго не мог найти свою игру. На хайлайты впервые попал в октябре, когда забил красивейший гол дальним ударом в ворота «Дерби Каунти».

В итоге путём долгого и неровного сезона «Сандерленд» сумел остаться в зоне плей-офф и выйти в АПЛ, переиграв крепкий «Шеффилд Юнайтед» в финале. Джоб сыграл важнейшую роль: собрался после слабого первого тайма и приложил руку к волевой победе. И со спокойной душой решился на следующий шаг.

В Германию Джоб переезжает в статусе лучшего молодого игрока Чемпионшипа — точно такая же ситуация была у Джуда. Кроме того, среди всех игроков U21 совершил больше всего отборов и ключевых передач.

Статистика показывает, что Беллингем, как и брат, вырос в техничного игрока. Он перестроился с завершения атак на их конструирование и вовлечён в командный прессинг. Но это не мешает добавлять ему непредсказуемости в действия. По проценту успешных обводок он уступает лишь Манору Соломону и Джордану Кларку — 51%.

«Боруссия» уже несколько лет следит за Джобом и сумела выиграть борьбу у других немецких топов

Первые слухи об интересе Дортмунда к Джобу появились в 2021 году. «Боруссия» мониторила его прогресс и хотела заполучить полузащитника в свою команду U19.

Не срослось. Беллингем остался в «Бирмингеме», подписал с клубом первый профессиональный контракт и отклонил все предложения — также существовал интерес от «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

Джоб Беллингем Фото: George Wood/Getty Images

Через год Джоб выбрал «Сандерленд», с которым ещё через год продлил контракт до лета 2028-го. Хотя уже тогда за Джобом охотились клубы АПЛ. По ходу сезона-2024/2025 список претендентов только увеличился: «МЮ», «Лейпциг», «Айнтрахт», «Брайтон», «Челси», «Боруссия». Мадридский «Реал» не отставал и отправлял скаутов на его игры в молодёжной сборной.

К концу сезона Джоб остановился на варианте переезда в Германию — даже несмотря на выход «Сандерленда» в АПЛ. «Боруссия» настаивала на его подписании: спортивное руководство вместе с Нико Ковачем летали в мае в Сандерленд, чтобы лично поговорить с Беллингемом.

У парня были сомнения из-за сравнений с братом. Здесь включился «Айнтрахт», который пригласил Джоба с семьёй во Франкфурт, где им показали стадион и город. Но, по информации Ruhr Nachrichten, генеральный директор «Боруссии», Ханс-Йоахим Ватцке, ещё раз посетил и переубедил Беллингема. Всё благодаря красивому жесту: он привёз ему комплект формы для клубного ЧМ с седьмым номером и письмо от Нико Ковача, в котором тренер ещё раз объяснил, почему он хочет видеть Джоба в команде. Ещё один фактор — дортмундская жёлтая стена. Джоб находится под впечатлением от атмосферы на «Сигнал Идуна Парк» ещё со времён выступлений Джуда.

В итоге сделку закрыли, по словам Фабрицио Романо, на € 38 млн с бонусами, ещё 15% «Сандерленд» получит от перепродажи. Это самая дорогая продажа англичан в истории, а для «шмелей» — самый дорогой трансфер на вход.

Джоб Беллингем в «Боруссии» Дортмунд Фото: bvb.de

У Беллингемов особая связь вне поля. Они стараются не реагировать на сравнения

Братья отлично ладят, постоянно радуются успехам друг друга. Джоб не раз бывал на матчах «Реала», а Джуд на правах старшего брата гордится достижениями второго. В медийном поле оба хвалят друг друга, но не упускают и возможности пошутить. Например, мать Беллингемов сейчас живёт в Мадриде вместе с Джудом, отец — с Джобом в Сандерленде. Причину высмеивал младший.

Джоб Беллингем игрок «Сандерленда» «Возможно, если бы Джуд научился готовить и водить машину, мама могла бы вернуться и жить со мной, но нет, он абсолютно беспомощный».

Забавную историю рассказывал и Джуд: «Я помню, Джоб оформил дубль за «Сандерленд», после чего Анчелотти подошёл ко мне и сказал, что они купили не того Беллингема». Джуд насторожился и на всякий случай тем же вечером и сам забил «Альмерии» дважды.

Братья Беллингемы после финала ЛЧ Фото: Michael Regan/Getty Images

Постоянные сравнения всё же оказали влияние: Джоб носит на футболке имя вместо фамилии. Всё ради того, чтобы писать собственную историю — это цель полузащитника.

Тем не менее сходства в игровом плане между братьями есть. Оба одинаково пластичные, и даже по игровым нарезкам видны похожие телодвижения. Оба ментально сильны и всегда отдаются до конца: Джоб на последних минутах первого полуфинального матча плей-офф отверженно бросился под мяч и не дал сравнять счёт.

Теперь Джоб берёт на себя более тяжёлую задачу: показать себя в Дортмунде, где всё напоминает о Джуде. Но он уже пытался снизить давление на брата: «Люди судят о Джобе по моим достижениям. Это несправедливо, потому что он сам по себе потрясающий игрок. Он хочет создать своё собственное наследие, свой собственный путь, и, пока он счастлив, это всё, что меня волнует. Его счастье значит для меня больше, чем моё собственное».