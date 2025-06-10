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Расписание спортивных матчей 11 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: Аргентина и Бразилия в отборе к ЧМ-2026, Лига наций по волейболу и футзал
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 июня 2025 года
Аудио-версия:
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Лучший спорт 11 июня: «Ухта» — «Газпром-Югра» в финале Суперлиги и большой игровой день в южноамериканской квалификации к чемпионату мира!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Уругвай — Венесуэла, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 16-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 02:00 МСК
Уругвай
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли Уругвай долгожданную победу?

Если Уругвай обыграет Венесуэлу, то почти наверняка обеспечит себе место на чемпионате мира. Правда, в последнее время у команды большие проблемы. Серия сборной Уругвая без побед в отборе насчитывает уже четыре матча (две ничьих, два поражения). Более того, в этих встречах команда забила всего один мяч. Венесуэла одержала две победы подряд и оказалась на седьмой строчке в таблице. Если она останется там до конца отбора, то примет участие в стыках. Если поднимется выше, то квалифицируется на чемпионат мира напрямую.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Южная Америка
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⚽️ 3:00: Аргентина — Колумбия, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 16-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли Аргентина реванш за поражение в первом круге отбора?

Аргентина уже обеспечила себе поездку на чемпионат мира. Команда одержала четыре победы подряд и оторвалась от второго места на 10 очков. Это значит, что она завершит отборочный цикл на первой строчке в таблице. А вот Колумбия заметно сбавила в последнее время — серия из пяти матчей без побед (две ничьих, три поражения). В результате она откатилась уже на шестое место. Впрочем, этого пока достаточно, чтобы отобраться на ЧМ-2026 напрямую. Но если колумбийцы упадут на седьмую строчку, придётся играть в стыках. В первом круге отбора Аргентина уступила сопернику на выезде (1:2).

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Южная Америка
Аргентина отлично выступает в отборе:
Аргентина досрочно гарантировала себе первое место в отборе КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

⚽️ 3:45: Бразилия — Парагвай, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 16-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:45 МСК
Бразилия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли Бразилия первую победу при Анчелотти?

Бразилия проведёт второй матч под руководством Карло Анчелотти. В первом они сгоняли «нулёвку» с Эквадором. Пятикратные чемпионы мира одержали всего одну победу в пяти предыдущих встречах, однако занимают четвёртое место. В случае успеха в предстоящей игре бразильцы заметно приблизятся к поездке в Северную Америку летом 2026 года. Матчи с участием сборной Парагвая получаются «низовыми». Команда пропустила всего девять мячей в 15 встречах, но и забила только 13 (четыре — в двух предыдущих играх).

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Южная Америка
Вспоминаем дебют итальянского тренера в сборной Бразилии:
«Анчелотти не повлиял на главную проблему Бразилии». Как Карло дебютировал в отборе ЧМ
«Анчелотти не повлиял на главную проблему Бразилии». Как Карло дебютировал в отборе ЧМ

🏐 18:00: Болгария — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
11 июня 2025, среда. 18:00 МСК
Болгария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: новичок «Локомотива» против одной из сильнейших сборных мира

Сборная Болгарии проводит активную перестройку, и уже очевидно, что в ближайшие годы команда будет строиться вокруг братьев Николовых. Старший — Александр — уже звезда итальянской «Чивитановы», младший — Симеон —самый перспективный связующий мира. Следующий сезон он проведёт в России, в «Локомотиве». На старте Лиги наций у болгар непростой экзамен — итальянская сборная хоть и не привезла в Квебек всех лидеров, по именам очень сильна.

Статистика Лиги наций
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Главный вундеркинд мирового волейбола едет в Россию! «Локомотив» подписал уникума

🏆 ⚽️ 19:30: «Ухта» — «Газпром-Югра», Суперлига, финал, второй матч

Суперлига . Финал
11 июня 2025, среда. 19:30 МСК
Ухта
Ухта
Не начался
Газпром-Югра
Югорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сравняет ли «Ухта» счёт в серии?

«Ухта» и «Газпром-Югра» уже второй год подряд бьются за золото Суперлиги. В 2024-м в драматичной серии титул забрали югорчане. В этот раз преимущество вновь на стороне команды из Югорска. В первом матче подопечные Владимира Колесникова одержали уверенную победу — 4:2. Во второй игре «Ухте» придется приложить все усилия, чтобы сравнять счёт в серии. К счастью, ухтинцев серьёзно будут поддерживать родные трибуны.

Статистика Суперлиги
Вспоминаем прошлогоднюю серию финалистов:
«Газпром-Югра» вырвал титул в матче-триллере. Всё вновь решилось в серии пенальти!
«Газпром-Югра» вырвал титул в матче-триллере. Всё вновь решилось в серии пенальти!
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