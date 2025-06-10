Форварду «Динамо» понадобилось 33 минуты на три гола, а четыре за матч до этого забивали лишь двое! Но «на ноль» сыграть не вышло.

Таких хет-триков у России не было! А потом Гладышев забил Беларуси ещё — и вошёл в историю

Сборная России продлила беспроигрышную серию под руководством Валерия Карпина до 17 встреч. Наша команда одержала очередную крупную победу. Как и год назад, разгромила Беларусь в Минске.

Карпин поменял всех игроков стартового состава из матча с Нигерией. В Минске в основе появились три представителя «Локомотива» (Сильянов, Баринов, Пиняев), по два футболиста из ЦСКА (Абдулкадыров, Кисляк) и московского «Динамо» (Лунёв, Гладышев), по одному из «Зенита» (Горшков), «Ахмата» (Адамов), «Спартака» (Пруцев) и «Крыльев Советов» (Сергеев). Но схема была стандартной для Карпина – 4-3-3.

Беларусь играла 3-4-2-1. И наши подстраивались под тактику хозяев. При позиционной обороне пятым в линию защитников сборной России садился Кисляк. При владении тот же Кисляк или Баринов опускались к центрбекам, чтобы начинать атаки команды Карпина. Крайние защитники создавали ширину, а Гладышев с Пиняевым смещались с флангов на позиции инсайдов и поддерживали центрфорварда Сергеева. Россияне с первых минут завладели преимуществом, но белорусы при счёте 0:0 провели несколько быстрых ответных атак на пространстве. 18-летний нападающий «Порту» Мельниченко опасно открывался. Были опасения по поводу того, как справится в обороне наш молодой дебютант Абдулкадыров, у которого всего четыре матча во взрослом футболе. В целом Джамалутдин держал уровень, впрочем, запомнился и эпизод, когда его один в один переиграл форвард сборной Беларуси – команда Карлоса Алоса создала момент, тем не менее не довела дело до удара.

А начиная с середины первого тайма сборная России выдала мощный отрезок, забив трижды в течение 12 минут. Гладышев оформил хет-трик! Теперь у Ярослава голов за национальную команду в два раза больше, чем встреч. Сначала динамовец завершил комбинацию, которую сам же организовал переводом налево. Горшков сделал пас в штрафную, а Сергеев тонко пропустил мяч на Гладышева. Ярослав хладнокровно решил эпизод – не спешил с ударом, перекинул вратаря после паузы.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Когда сборная России забивала второй гол, снова классно сыграл Сергеев. Иван грамотно открылся в глубине, увидев, что в опорной зоне соперника образовалась дыра, и зарядил издали. Голкипер Лапоухов неудачно отбил перед собой непростой мяч, а Гладышев доработал на добивании. Он опять ушёл от защитника «Сокола» Забелина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В эти минуты игра легко давалась команде Карпина. Сборная Беларуси как будто растерялась. Хотя Мельниченко забил при счёте 0:2, но из офсайда. Его грамотно поймал остававшийся последним в линии защитников Абдулкадыров. Третий гол россияне соорудили после перехвата Кисляка. Пиняев вскрыл оборону хозяев фирменным проходом и вырезал передачу в центр штрафной, куда уже бежал Гладышев, чтобы завершить атаку ударом в касание. Красота!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Между прочим, этот хет-трик Гладышева – рекордный для сборной России. Так быстро три гола не забивал никто. Ярослав превзошёл достижение Владимира Бесчастных, который 24 года назад уложился в 38 минут в матче со Швейцарией. После перерыва Карпин решил дать сыграть целый тайм и другому молодому центральному защитнику – Ибишеву из «Ахмата», поменявшему Абдулкадырова. А сборная Беларуси после сделанных Алосом перестановок перешла на игру в четыре защитника, потому что держать сзади пять человек уже не имело никакого смысла.

У Беларуси стало больше игроков в группе атаки, однако ещё меньше закрытых зон в обороне. И уже на 52-й минуте Гладышев сотворил покер! Все мячи в этот вечер летели к динамовцу. Гол российской сборной подарил прессинг на левом фланге. Ошибся свежий Бочеров – покатил мяч в свою штрафную прямо на Сергеева. Иван увидел Ярослава и отдал ему на пустые ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ранее четыре и более мячей в одной встрече у сборной России забивали только двое – Олег Саленко, оформивший пента-трик на ЧМ-1994, и Артём Дзюба (дважды). Команда Карпина повторяла результат игры с Беларусью годичной давности, но усиление атаки всё же принесло хозяевам гол. Наши не разобрались в моменте на 54-й минуте, да и экс-хавбек «Арсенала» и «Торпедо» Громыко здорово придумал пас пяткой на Пигаса. Защитник минского «Динамо» точно пробил из-под Горшкова.

Игроки сборной России, ведя с крупным счётом, конечно, чуть-чуть расслабились, стали терять концентрацию. Отсюда брак в тех ситуациях, когда его можно было избежать. Беларусь серией атак зажгла трибуны нового стадиона в Минске. Тем временем Карпин позволил сыграть за национальную команду ещё одному дебютанту – Щетинину. Гладышев же до пента-трика не дотянул. Возможно, динамовец и повторил бы рекорд Саленко, если бы Карпин не отправил героя матча на скамейку на 79-й минуте.