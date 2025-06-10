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Беларусь — Россия — 1:4, обзор матча, видео, голы: покер Гладышева, Пигас, 10 июня 2025 года, товарищеская игра

Таких хет-триков у России не было! А потом Гладышев забил Беларуси ещё — и вошёл в историю
Анатолий Романов
Отчёт Беларусь — Россия — 1:4
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Форварду «Динамо» понадобилось 33 минуты на три гола, а четыре за матч до этого забивали лишь двое! Но «на ноль» сыграть не вышло.

Сборная России продлила беспроигрышную серию под руководством Валерия Карпина до 17 встреч. Наша команда одержала очередную крупную победу. Как и год назад, разгромила Беларусь в Минске.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

Карпин поменял всех игроков стартового состава из матча с Нигерией. В Минске в основе появились три представителя «Локомотива» (Сильянов, Баринов, Пиняев), по два футболиста из ЦСКА (Абдулкадыров, Кисляк) и московского «Динамо» (Лунёв, Гладышев), по одному из «Зенита» (Горшков), «Ахмата» (Адамов), «Спартака» (Пруцев) и «Крыльев Советов» (Сергеев). Но схема была стандартной для Карпина – 4-3-3.

Беларусь играла 3-4-2-1. И наши подстраивались под тактику хозяев. При позиционной обороне пятым в линию защитников сборной России садился Кисляк. При владении тот же Кисляк или Баринов опускались к центрбекам, чтобы начинать атаки команды Карпина. Крайние защитники создавали ширину, а Гладышев с Пиняевым смещались с флангов на позиции инсайдов и поддерживали центрфорварда Сергеева. Россияне с первых минут завладели преимуществом, но белорусы при счёте 0:0 провели несколько быстрых ответных атак на пространстве. 18-летний нападающий «Порту» Мельниченко опасно открывался. Были опасения по поводу того, как справится в обороне наш молодой дебютант Абдулкадыров, у которого всего четыре матча во взрослом футболе. В целом Джамалутдин держал уровень, впрочем, запомнился и эпизод, когда его один в один переиграл форвард сборной Беларуси – команда Карлоса Алоса создала момент, тем не менее не довела дело до удара.

Что нужно знать о сборной Беларуси:
У соперника сборной России взрывной прогресс. Белорусы проиграли один раз за год
У соперника сборной России взрывной прогресс. Белорусы проиграли один раз за год

А начиная с середины первого тайма сборная России выдала мощный отрезок, забив трижды в течение 12 минут. Гладышев оформил хет-трик! Теперь у Ярослава голов за национальную команду в два раза больше, чем встреч. Сначала динамовец завершил комбинацию, которую сам же организовал переводом налево. Горшков сделал пас в штрафную, а Сергеев тонко пропустил мяч на Гладышева. Ярослав хладнокровно решил эпизод – не спешил с ударом, перекинул вратаря после паузы.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Когда сборная России забивала второй гол, снова классно сыграл Сергеев. Иван грамотно открылся в глубине, увидев, что в опорной зоне соперника образовалась дыра, и зарядил издали. Голкипер Лапоухов неудачно отбил перед собой непростой мяч, а Гладышев доработал на добивании. Он опять ушёл от защитника «Сокола» Забелина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В эти минуты игра легко давалась команде Карпина. Сборная Беларуси как будто растерялась. Хотя Мельниченко забил при счёте 0:2, но из офсайда. Его грамотно поймал остававшийся последним в линии защитников Абдулкадыров. Третий гол россияне соорудили после перехвата Кисляка. Пиняев вскрыл оборону хозяев фирменным проходом и вырезал передачу в центр штрафной, куда уже бежал Гладышев, чтобы завершить атаку ударом в касание. Красота!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Между прочим, этот хет-трик Гладышева – рекордный для сборной России. Так быстро три гола не забивал никто. Ярослав превзошёл достижение Владимира Бесчастных, который 24 года назад уложился в 38 минут в матче со Швейцарией. После перерыва Карпин решил дать сыграть целый тайм и другому молодому центральному защитнику – Ибишеву из «Ахмата», поменявшему Абдулкадырова. А сборная Беларуси после сделанных Алосом перестановок перешла на игру в четыре защитника, потому что держать сзади пять человек уже не имело никакого смысла.

У Беларуси стало больше игроков в группе атаки, однако ещё меньше закрытых зон в обороне. И уже на 52-й минуте Гладышев сотворил покер! Все мячи в этот вечер летели к динамовцу. Гол российской сборной подарил прессинг на левом фланге. Ошибся свежий Бочеров – покатил мяч в свою штрафную прямо на Сергеева. Иван увидел Ярослава и отдал ему на пустые ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ранее четыре и более мячей в одной встрече у сборной России забивали только двое – Олег Саленко, оформивший пента-трик на ЧМ-1994, и Артём Дзюба (дважды). Команда Карпина повторяла результат игры с Беларусью годичной давности, но усиление атаки всё же принесло хозяевам гол. Наши не разобрались в моменте на 54-й минуте, да и экс-хавбек «Арсенала» и «Торпедо» Громыко здорово придумал пас пяткой на Пигаса. Защитник минского «Динамо» точно пробил из-под Горшкова.

Игроки сборной России, ведя с крупным счётом, конечно, чуть-чуть расслабились, стали терять концентрацию. Отсюда брак в тех ситуациях, когда его можно было избежать. Беларусь серией атак зажгла трибуны нового стадиона в Минске. Тем временем Карпин позволил сыграть за национальную команду ещё одному дебютанту – Щетинину. Гладышев же до пента-трика не дотянул. Возможно, динамовец и повторил бы рекорд Саленко, если бы Карпин не отправил героя матча на скамейку на 79-й минуте.

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