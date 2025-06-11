«В первый же год выиграл чемпионат». У кандидата в тренеры ЦСКА есть важная фишка Николича

После того как из ЦСКА внезапно ушёл Марко Николич, руководство московского клуба вынуждено в срочном порядке искать нового тренера. Один из главных кандидатов – аргентинец Матиас Алмейда. Что интересно, предшественник Николича в греческом АЕКе. Кандидатура, прямо скажем, неожиданная. Новость о возможном назначении этого 51-летнего специалиста в ЦСКА, безусловно, хороший повод познакомиться с известным в прошлом игроком как с тренером и понять, какой футбол под его руководством могут показывать армейцы.

Те, кто следит за мировым футболом, должны помнить Алмейду. Это бывший полузащитник сборной Аргентины, сыгравший за национальную команду в период с 1996 по 2003 год ровно 40 матчей. Матиас выступал в составе «альбиселесте» на двух чемпионатах мира. Аргентинцы с Алмейдой дошли до четвертьфинала на ЧМ-1998 (именно на том турнире состоялся вошедший в русский фольклор матч с Ямайкой – 5:0), где полузащитник появлялся на поле с первых минут во всех пяти встречах. А на ЧМ-2002 один из фаворитов турнира не вылез даже из группы. Матиас провёл одну игру.

В клубном футболе Алмейда сделал себе имя в Италии, где выступал за «Лацио», «Парму» и «Интер». Выиграл с «Лацио» Кубок УЕФА в сезоне-1998/1999 и чемпионский титул Серии А на следующий год, кроме того, взял два Кубка страны и Суперкубок УЕФА. Интересно, что многие из того «Лацио» стали заметными тренерами – Деян Станкович, Синиша Михайлович, Роберто Манчини, Симоне Индзаги, Диего Симеоне, Сержиу Консейсау, Алессандро Неста. Тот же путь выбрал и Матиас, когда пришло время вешать бутсы на гвоздь. Под занавес карьеры аргентинца занесло даже в Норвегию, где он попылил за «Люн», однако закончил Алмейда всё-таки на родине – в 2011-м в «Ривер Плейт».

В те годы начинающий тренер сделал смелое заявление о своём будущем:

«Когда я начал тренерскую карьеру, моей мечтой было тренировать «Лацио». Уверен, что в один прекрасный день вернусь в Рим, возглавлю команду и выиграю с ней скудетто. «Лацио» навсегда остался в моём сердце – это мой второй дом».

В Аргентине молодому тренеру без опыта сразу дали возглавить большую команду. Случилось это благодаря стечению обстоятельств. «Ривер Плейт» пережил настоящий кошмар, впервые в истории вылетев из элиты. Алмейда за сезон вернул легендарный клуб в Примеру, выиграв турнир во втором дивизионе. Тем не менее в ноябре 2012-го Матиаса отправили в отставку уже после 17 туров чемпионата. «Ривер Плейт» занимал девятое место.

Это решение клуба возмутило Диего Марадону. Комментируя случившееся, легенда аргентинского и мирового футбола заявил:

«То, как они уволили Алмейду в среду, а уже в воскресенье назначили Рамона Диаса, вызывает у меня отвращение. Уже спустя три дня был представлен новый тренер. Я не хочу возвращаться в такое дерьмо и работать в аргентинском футболе!»

Матиас Алмейда в «Банфилде» Фото: Gabriel Rossi/ Getty Images

Впрочем, сам Алмейда не был столь категоричен и в апреле 2013-го принял предложение «Банфилда». Перед Матиасом стояла та же задача – вернуть популярную команду в элиту. Молодой тренер сделал это, подняв «Банфилд» с четвёртого места во втором дивизионе на первое по итогам сезона-2013/2014. В Примере в следующем коротком чемпионате, который продлился с августа по декабрь 2014-го, «Банфилд» находился среди аутсайдеров – занял 17-е место. Ниже оказались лишь три клуба, но, к счастью, никто не вылетал. А полноценный сезон-2015 Алмейда до конца не доработал. В августе после 21-го тура он ушёл, когда команда располагалась на 12-м месте.

Уже через две недели аргентинец принял мексиканскую «Гвадалахару». На момент его назначения по ходу чемпионата первой части сезона (Апертуры) «Гвадалахара» свалилась на 15-е место. Возглавив 11-кратного чемпиона Мексики, Алмейда заявил, что хочет «разбудить гиганта». Начал Матиас бодро – с пяти побед подряд в разных турнирах. И уже в ноябре выиграл свой первый тренерский трофей, взяв с «Гвадалахарой» Кубок мексиканской Апертуры. В финале победили «Леон» – 1:0.

Команда Алмейды финишировала в той Апертуре на 12-м месте. А Клаусуру завершила уже пятой. «Спящий гигант» действительно проснулся благодаря аргентинскому тренеру. Ещё одним трофеем для Матиаса стал Суперкубок Мексики, в котором встретились победители кубковых турниров Апертуры и Клаусуры. «Гвадалахара» переиграла в суперфинале «Веракрус» (2:0).

В следующем сезоне команда Алмейды ещё чуть-чуть поднялась – заняла четвёртое место в Апертуре. Но в плей-офф за чемпионский титул второй раз подряд уступила «Америке» в четвертьфинале. В кубковом турнире Апертуры «Гвадалахара» снова долетела до финала, однако проиграла «Керетаро» (2:3).

Зато Клаусура сезона-2016/2017 стала звёздным часом Алмейды-тренера. В регулярном чемпионате команда сделала ещё шаг вперёд, финишировав третьей, после чего выиграла серии в четвертьфинале, полуфинале и финале (у «Тигреса» – 2:1 и 2:2). Завоевала 12-й чемпионский титул в истории. Вдобавок «Гвадалахара» победила в кубковом турнире Клаусуры, где разобралась в финальном матче с «Морелией» (3:1). Команда Алмейды стала первой, сделавшей «золотой» дубль в Мексике.

Но в сезоне-2017/2018 «Гвадалахара» пережила мощный спад. Заняла лишь 13-е место в Апертуре и предпоследнее, 17-е в Клаусуре. Дважды не попала в плей-офф. Что называется, перепраздновали. Уступила «Гвадалахара» также «Тигресу» в Суперкубке Мексики (0:1), не преуспела и в кубковом турнире. Тем не менее и тут Алмейда добился большого успеха. Во второй раз в своей истории и впервые за 56 лет «Гвадалахара» победила в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В двухматчевом финале чемпион Мексики одолел «Торонто» из МЛС. На выезде выиграл 2:1, дома уступил с тем же счётом, упустив преимущество два мяча, однако забрал серию пенальти.

Матиас Алмейда с трофеем Фото: Edurado Verdugo/AP/ТАСС

Спустя 11 дней Алмейда объявил об уходе из команды. У Матиаса возник конфликт с руководством. Аргентинец вспоминал, оценивая свой период в клубе:

«То, что мы пережили в Мексике, было довольно сложным, потому что мы пришли в клуб, где много страсти. «Гвадалахара» – это и есть Мексика. У неё 40 млн болельщиков. Но команда находилась на грани вылета. За два с половиной года нам удалось выйти в семь финалов и выиграть пять из них. А ушёл я из-за менеджера, который тогда руководил клубом. У нас были разногласия».

Алмейдой заинтересовались в Европе, но ещё не в «Лацио». Сообщалось, что он попал в шорт-лист лиссабонского «Спортинга». Кроме того, аргентинца называли фаворитом в гонке за место главного тренера сборной Мексики. А оказался он в итоге… в МЛС! В январе 2019-го Матиас принял «Сан-Хосе Эртквейкс», который в сезоне-2018 стал худшей командой лиги – занял 23-е место в общем зачёте. Довольно неожиданный поворот в карьере аргентинца. Видимо, более серьёзные клубы не приглашали, а работать хотелось сильнее, чем ждать у моря погоды.

Алмейда возглавлял «Сан-Хосе» три полных сезона. В дебютном поднял команду на восьмое место в Западной конференции и на 15-е в общем зачёте. Совсем чуть-чуть не хватило для выхода в плей-офф. Следующий год «Сан-Хосе» также завершил на восьмом месте в Западной конференции, а в общем зачёте стал 16-м. На сей раз команда Алмейды пробилась в плей-офф, где в первом раунде уступила по пенальти «Спортинг Канзас-Сити». В сезоне-2021 «Сан-Хосе» финишировал на 10-м месте в Западной конференции и на 21-м в общем зачёте – снова мимо плей-офф.

А вот в 2022-м Алмейда до конца чемпионата не доработал. Матиаса отправили в отставку уже после восьми туров. «Сан-Хосе» свалился на последнее, 14-е место в Западной конференции и был на тот момент худшим во всей МЛС. В какой-то мере повторилось то, что случилось в Мексике. После взлёта команда Алмейды вернулась туда, где находилась перед назначением аргентинца.

Несмотря на печальный финал работы в МЛС, Алмейда наконец нашёл себе клуб в Европе. Через три месяца, в июле 2022-го, он получил предложение от греческого АЕКа. Афинский клуб и аргентинский тренер удачно наткнулись друг на друга, вовремя встретились. Сезон-2021/2022 АЕК завершил лишь на пятом месте, пролетев мимо еврокубков, а с Матиасом вернулся на вершину.

В первый же год афиняне выиграли под руководством аргентинца и чемпионат Греции, и Кубок страны! В местной Суперлиге после двухкругового турнира команда Алмейды отставала на два очка от «Панатинаикоса», однако здорово провела оставшиеся 10 туров в чемпионской группе из шести команд и в итоге обошла конкурента на пять очков. Отличный сезон у Матиаса выдал нынешний нападающий «Спартака» Ливай Гарсия, ставший вторым бомбардиром лиги с 14 голами. В кубковом финале АЕК победил ПАОК – 2:0.

В Греции Алмейда использовал среди прочих схему 4-4-2 с «ромбом» в центре поля, которую успешно применял и Марко Николич в ЦСКА. Матиасу эта тактическая система также помогла взять трофеи в дебютном сезоне в Греции. Впрочем, стиль у Матиаса всё же другой. Футбольный агент Джамал Акаев рассказал для «Чемпионата» о принципах работы Алмейды:

«Алмейда имеет очень серьёзную прессу в Греции. Один из самых уважаемых тренеров в Суперлиге за последние годы. Ученик и последователь идей Марсело Бьельсы Алмейда проповедует высокий прессинг, интенсивный футбол на каждом участке поля. Отлично держит раздевалку. Многие игроки при нём вышли на свой пик. Считается, что этот тренер привнёс свежее дыхание в греческий футбол. В первый же год работы он выиграл чемпионат. На второй год также были близки к титулу. Но это тренер, который очень сильно зависит от доверия руководства».

Матиас Алмейда Фото: Yannis Halas/Imago/ТАСС

Перед сезоном-2023/2024 АЕК в меру возможностей укрепился под Лигу чемпионов. Потратил на трансферы € 15,1 млн, подписав в том числе экс-нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе. Аргентинец прижился, на пару с Гарсией они забили 28 голов (Понсе – 15, тринидадец – 13). Тем не менее АЕК на финише чемпионата уступил в борьбе за золото ПАОКу. Отстал от команды Магомеда Оздоева всего на два очка. За два тура до конца уступил в Салониках в ключевом матче – 2:3, хотя ещё за четверть часа до финального свистка вёл с преимуществом в один мяч. Помимо того, АЕК не сумел пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Хотя в третьем раунде греки выбили загребское «Динамо» (2:1 и 2:2), на следующем этапе потерпели поражение от бельгийского «Антверпена» (0:1 и 1:2). Команда Алмейды отправилась в Лигу Европы, где набрала только четыре очка в сильной группе с «Брайтоном», «Марселем» и «Аяксом» и заняла последнее место. Причём стартовали афиняне с победы в матче с «Брайтоном» (3:2) в Англии и ничьей с «Аяксом» (1:1) дома.

Тогда появилась информация, что Алмейда включён в шорт-лист «Марселя». Тем не менее приблизиться к мечте о тренерской работе в топ-лиге снова не получилось – Матиас остался в Греции и на нынешний сезон. Летом афиняне продали Понсе, а зимой — Гарсию за рекордные для себя деньги в «Спартак». Заработали за два трансферных окна € 27,7 млн, а потратили лишь € 8,4 млн. Из известных фигур подписали Эрика Ламелу и Антони Марсьяля. Экс-игроки «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» соответственно стали самыми результативными в этом чемпионате Греции у АЕКа, но набрали всего по восемь очков по системе «гол+пас».

АЕК быстро вылетел из еврокубков, сенсационно проиграл в квалификации Лиги конференций армянскому «Ноа» (1:3 в гостях и 0:1 дома). В первом матче пропустил даже от… вратаря Огньена Чанчаревича, забившего победный гол благодаря удачному выносу от ворот. Мяч срикошетил от земли и перелетел через голкипера АЕКа Томаса Стракошу. Алмейде оставалось только смеяться сквозь слёзы вместе со всеми остальными, кто увидел на стадионе этот курьёз.

В чемпионате Греции АЕК был вторым после двухкругового турнира из 26 туров – в семи очках от лидера «Олимпиакоса». Финишировал же четвёртым, заработав путевку лишь в Лигу конференций. Алмейда завершил сезон пятью поражениями подряд с общим счётом 2:9. Из Кубка Греции АЕК вылетел в полуфинале от чемпиона страны «Олимпиакоса», получив в первом матче 0:6. Возможно, на финише сезона Матиас уже работал без мотивации. Его отношения с новым руководством оставляли желать лучшего, и летом аргентинский тренер освободил место на скамейке для Николича.

«В футболе всё придумано, – говорил Алмейда, рассуждая о своих взглядах на игру. – Однако я могу делать какие-то новые вещи с точки зрения управления командой. Для меня как для тренера на первом месте коллектив. Затем идут система и стратегия. Это порядок, в который я верю».