Главный тренер российской команды отбивался от вопросов про «Динамо». А Гладышев рассказал о словах Валерия Георгиевича перед игрой.

«Хорошо, если все игроки сборной будут в одной команде». Карпин и игроки — после разгрома

Сборная России разгромила Беларусь. 4:1. После такого футболистам уходить в отпуск точно приятнее. Но часть сборников, та, что из «Динамо», встретится с Валерием Карпиным гораздо раньше следующей игры сборной. Так что не удивляйтесь, что большинство вопросов после матча было посвящено этой теме.

— Будет ли объявлено о вашем назначении в московское «Динамо»? Тимур Гурцкая заявлял, что это будет после матчей сборных, — вопрос Валерию Карпину.

— Спросите у Тимура Гурцкая.

— Какие у вас планы на отпуск? И будет ли в этот период посещение офиса «Динамо»?

— По поводу московского «Динамо» вы всё узнаете. Что ещё сказать? Если это будет, то вы узнаете. В планах вернуться в Москву, посещение «Что? Где? Когда?», а дальше запланирована поездка с семьёй.

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Высказался о возможном назначении Карпина в «Динамо» и вратарь клуба Андрей Лунёв.

— У нас чемпионат начинается раньше, поэтому не так много времени на подготовку. Не знаю, кто будет главным тренером «Динамо» — официально об этом ещё не объявлено. Будут свои требования к команде, чтобы мы с 1-го тура показывали то, что хочет тренер. С этим связан ранний вызов.

— Было бы интересно поработать под руководством Карпина в «Динамо»?

— Давайте дождёмся официальной информации, а потом всё скажем по факту. Если пофантазировать – поработал бы и с Гвардиолой, и с Клоппом.

— Есть ощущение, что Карпин – сильнейший тренер в России?

— Богданыч выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки. Наверное, это очевидно, нет? Есть ощущение, если логически размышлять?

— Если мысли на уровне трофеев.

— А какой показатель и критерий тренера?

— Карпин работал в «Ростове», а Семак — в «Зените».

— Мне нечего добавить. Подумайте,

Но Карпина спрашивали не только о «Динамо».

— Когда Ярослав Гладышев забил четвёртый мяч, то на пальцах вы показали семь. Вы считаете, что Беларусь так слаба?

— Это я к тому, что он семь дней потренировался в сборной и четыре забил.

— Насколько была неожиданной такая результативность Гладышева?

— А что, кто-то ожидает, что кто-то забьёт голы? Окей, забил, молодец. Он выполнял установку. Пытался. Его прогресс я оценил вызовом в сборную. Весеннюю часть он провёл неплохо. Поэтому в сборной.

— Станет ли он главным конкурентом Дзюбы по рекорду?

— Не знаю.

— Было ли хорошо, если бы Гладышев и Сергеев оказались в одном клубе?

— Не ко мне вопрос. Хорошо, если все игроки сборной будут играть в одной команде. Тогда тренировать сборную было бы одно удовольствие.

— Насколько Беларусь сможет реально претендовать в отборе на выход на чемпионат мира?

— Шансы, думаю, есть.

— Какие отличия в игре сборной Беларуси от прошлогодней?

— Спасибо огромное за приглашение от федерации. Радушный приём. Нам понравилось. Я не особо следил за сборной Беларуси, но бросилось в глаза то, что прибавили в скорости. Было непросто.

— Вы догнали Романцева по количеству матчей без поражений. Вы счастливы?

— Я не знал, что это за рекорд. Вообще без понятия. Главное, что выиграли. В течение большого количества времени делали то, что нужно.

В этой встрече за сборную дебютировало сразу несколько человек. Один из них — Джамалутдин Абдулкадыров. Правда, об уходе Марко Николича из ЦСКА защитник говорить отказался.

— Как встретили Гладышева после матча?

— Аплодисментами на скамейке. Потрясающий матч. Четыре гола — поздравляю его с этим. Потрясающие атмосфера и стадион. Большое спасибо болельщикам, что приехали поддержать нас. Много болельщиков из Беларуси тоже поддерживают нас.

— Мог месяц назад представить, что будешь выходить в старте сборной России?

— Была цель попасть в сборную, но тяжело было это представить. Родители и близкие поздравили с дебютом, написали после матча.

Высказался и главный герой — Ярослав Гладышев, который оформил покер.

— Как ты прокомментируешь покер?

— Просто так получилось, мне кажется. Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнёры выкатили. Карпин подошёл перед игрой и говорит: «Мне не нужны голы, а нужно твоё отношение». А получилось по‑другому.