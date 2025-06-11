Матч с Россией вернул надежду. Беларуси стоит гордиться вторым таймом на новом стадионе

Как вы думаете, что случилось, когда сборная России только развела мяч с центра поля? Я подскажу: пугающая тишина. Кажется, когда игру начинают во дворе, атмосфера и то более футбольная. Хотя бы за счёт шума с дорог. Я не понимал. У целой страны – историческое событие, ведь, по сути, именно с этого матча открылся свеженький 30-тысячник (была игра молодёжки, но скорее тестовая). Где заряды, вакханалия и крупные торжества? Даже подумал – будь такое в России (причём в любом городе), мы увидели бы огромные флаги, баннер, полные трибуны и передающееся всем вокруг ощущение счастья. Здесь такого не было. Отношение к футболу в стране вообще специфическое. Больше любят хоккей. Хотя соседи.

Вы же знаете, что все самые интересные разговоры происходят в такси? Неоспоримый факт. Приезжая в любую страну или город, плюхаюсь на заднее кресло и спрашиваю главное: что у вас по футболу? В этот раз меня вёз милый мужчина. И знаете – он вообще был не в курсе, что в Минск в этот момент летела сборная России. Другой парадоксальный факт – на стадионе он уже был: «У меня сын занимается футболом. Нам сказали – в субботу открытие стадиона, играем с Китаем. Приходите!»

Вот и сыграли. Правда, молодёжка. Но память об этом матче жила до последнего. Только в день игры китайские флаги убрали с арены. Зато символично было наблюдать за тренировкой нашей сборной: внизу российские футболисты, наверху – государственные символы Беларуси и Китая. Три страны, теперь объединённые и футболом.

Флаги Китая и Беларуси на стадионе Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

Однако возвращаемся к России. Хорошо помню, как приехал в Беларусь в прошлом году. И офигел. Ведь на стареньком стадионе «Динамо», казалось, больше болели за команду Карпина, нежели за своих. При том что их сборная к тому моменту не играла в Минске с 2021-го. Да, интерес пропадает. Но сейчас-то есть повод прийти и поддержать? Ведь построили новый стадион.

Уютное расположение – недалеко от центра. Стильный национальный окрас. И главное – возведён в короткие сроки. Свидетели говорят, что ещё пару лет назад всё было тоскливо (а строить начали аж в 2019-м). Однако потом поставили дедлайн – 2025-й – и не годом позже. Китайские мастера знают своё дело. Соорудили классическую коробку, которых сейчас много в России и других странах. А матч с командой Карпина должен был стать настоящим открытием.

Новый стадион в Минске Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

Что делали бы везде? Трубили бы об этом на каждом шагу. За день до матча я включил канал «Беларусь 5» – одна не самая запоминающаяся реклама в час. Прогулялся по городу – две неприметные афиши. Может, поэтому кто-то и думал, что открытие пройдёт с Китаем? Я тревожился из-за худшего – полупустого стадиона и безразличного разгрома одной команды. Но — счастье – ничего этого не случилось.

Когда гулял вокруг стадиона перед началом матча поймал себя на мысли: место новое, однако порядки старые. Да, глупо делать выводы по одной фотографии, но посмотрите на это.

Зрители с пивом около стадиона Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

Приятные мужчины взяли пиво, нашли столик прямо у стадиона – и устроили мини-пикник. Кстати, фан-факт: цена напитка около 180 рублей. Алкогольного. Вот чего нам точно не хватает. А здесь очень не хватало активностей. Локального концерта, уличного футбола, что у нас ещё в моде? Вообще, вокруг чаши было всего несколько зон: одна — букмекерская, вторая – вроде бы какого-то банка. Немного внимания этот движ забирал, но больше – еда и напитки.

Да, если вы ещё не поняли – в Беларуси разрешена продажа алкоголя на спортивных мероприятиях. Правда, когда на 60-й минуте диктор попросил не проносить его на трибуны, стало беспокойно. Впрочем, вроде бы обошлось без эксцессов. По крайней мере, милиции не наблюдалась. Поделился этим наблюдением с товарищем, который давно живёт в стране. Он убедил: все знают и понимают правила игры. В том числе когда это касается общественного порядка. Любое грубое нарушение – не поможет никто. И только штрафом можно не отделаться.

Может, это и правда отражается на людях? Ведь даже стадионный заряд «Беларусь! Беларусь!» в первом тайме звучала как-то не по-настоящему. Чуть напряжно. Наших оказалось слышно куда лучше. В отличие от соперника, ведь у нас был организованный шумный сектор. Справедливости ради и футбола в исполнении белорусов в первом тайме особо не было. Какая игра – такое и боление.

Но вот – сильный диссонанс. В какой-то момент я осознал – футбол способен вернуть надежду. Беларусь наконец-то заиграла в него, показав, почему у неё в этом году три победы подряд. И это магически передалось народу. Появилась эмоция – злости, разочарования, восторга (после гола) – и всё это трансформировалось в связь. Люди почувствовали: если эти парни могут противостоять более статусному сопернику, то они должны быть с ними. Должны громче, ярче и главное – вместе. А не в стороне.

После перерыва команда правда могла забить не единожды. В том числе благодаря трибунам, которые по официальной статистике заполнились на 27 000 (при вместимости в 31 тысячу), а визуально – всё-таки поменьше. И маркетинг надо подтянуть.

Да, формально матч так или иначе стал историческим и летописным, как его в предматчевой программке анонсировал один из чиновников федерации. Но, возможно, сделал кое-что более важное: заставил этот милый народ поверить – за сборную нужно болеть. А ещё – начинать гордиться.

И точно не смотреть на других.