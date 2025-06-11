«Анчелотти меняет лицо сборной Бразилии». Легендарный тренер вывел новую команду на ЧМ!

Теперь в стране его хвалят – и не только за результат. А победу Карло принёс Винисиус, переигравший защитника «Динамо».

Так получилось, что сборная Бразилии квалифицировалась на ЧМ-2026, одержав всего лишь одну победу при Карло Анчелотти. Для этого пятикратным чемпионам мира хватило одного гола.

Несколько дней назад бразильцы дебютировали под руководством итальянского тренера. Получилось не слишком удачно — нулевая ничья на выезде с Эквадором. На этот раз Бразилия играла дома, в Сан-Паулу, а соперником была крепкая сборная Парагвая. Команда, которая пропустила всего девять мячей в 15 встречах квалификации ЧМ. Это третий показатель в южноамериканском отборе.

Тем не менее хозяева разок всё-таки взломали оборону гостей. Есть что-то символичное в том, что автором гола стал Винисиус Жуниор. Он неоднократно забивал за «Реал» при Анчелотти. На этот раз форвард мадридского клуба замкнул прострела новичка «Манчестер Юнайтед» Матеуса Куньи. Есть первый гол сборной Бразилии при Анчелотти. История! Ещё один любопытный нюанс — Винисиус опередил защитника московского «Динамо» Хуана Касереса. Того самого, что «сожрал» бразильца в матче первого круга.

Анчелотти после гола выглядел совершенно невозмутимо. Словно знал, что его команда забьёт прямо перед перерывом. По привычке активно работал челюстями, пережёвывая жвачку. Бразильцы удержали победный результат и отобрались на чемпионат мира. К слову, они остаются единственной сборной в истории, которая квалифицировались на все подобные турниры.

Кстати, Винисиус покинул после на 78-й минуте в результате мышечного повреждения. Неприятная новость для фанатов «Реала» перед клубным чемпионатом мира. После игры бразилец с улыбкой заявил, что сейчас нужно отпраздновать выход на чемпионат мира. Судя по всему, ближайшие дни станут определяющими в плане понимания степени серьёзности повреждения.

Бразильцы празднуют выход на чемпионат мира Фото: Wagner Meier/Getty Images

AS: «Анчелотти меняет лицо сборной Бразилии»

«Бразилия одержала первую победу в эпоху Карло Анчелотти, – пишут журналисты AS, – Винисиус Жуниор забил первый и пока единственный мяч команды при итальянском тренере. Превосходство домашней сборной было очевидным. Анчелотти внёс несколько изменений как в схему, так и в состав. С первых минут стало очевидно улучшение в сравнении с первым матчем. Вини играл в центре нападения, а Рафинья и Мартинелли поддерживали его по флангам. Бразилия доминировала на протяжении всего матча, хотя ей было трудно создавать явные голевые моменты. Тем не менее гол казался вопросом времени. Парагвай сделал ставку на опыт и железную оборону. В начале второго тайма Бразилия укрепила контроль, который и без того был достаточно приличным. Её нападающие по-прежнему действовали мобильно.

Билет на чемпионат мира получен. Команда растёт, а Анчелотти стал архитектором. Футболисты преданы делу как с мячом, так и без него. Цифры говорят сами за себя. Бразильцы ни разу не пропустили в двух встречах и прервали длительную серию Парагвая без поражений».

UOL: «Поздравляем, Карлето, вы изменили настрой сборной»

В UOL тоже отмечают большие перемены: «Бразильская команда доминировала в первой половине и вполне могла вести с преимуществом в три мяча, реализуй Вини и Кунья свои шансы. Сборная одержала победу и убедила игрой. Винисиус действовал в центре, Мартинелли — слева. Но самое главное, что сборная излучала уверенность с первой минуты на поле. Футболисты боролись за мяч с таким спортивным голодом, которого не было уже давно. Преимущество в один гол не изменило настроя команды после перерыва. Она не заботилась о сохранении результата, а стремилась его улучшить.

Алисон сделал первый сейв только на 60-й минуте. И то потому, что Алекс Сандро совершил большую ошибку. Анчелотти гнал футболистов вперёд, чтобы они мешали парагвайцам начинать атаки. Борьба за мяч была похожа на борьбу за еду, никто не хотел уступать. Фанаты на трибунах заслужили второй гол, чтобы лечь спать ещё более счастливыми. Однако победы со счётом 1:0 хватило для попадания на чемпионат мира. Команда показала хороший футбол и заслужила высоких оценок за игру».

Globo: «Хорошая отправная точка для Анчелотти в сборной»

А в Globo говорят о самом важном для болельщиков – атаке: «Сборная Бразилии раскрыла атакующую идею, которую Анчелотти намерен реализовать в команде. Во вторник вечером Кунья, Вини и Рафинья играли близко друг к другу в центральной зоне. При этом Матеус чаще других перемещался в зоне плеймейкера. Анчелотти всегда старался адаптировать игру команды на основе лучших характеристик своих ведущих футболистов. Мы не знаем, продолжит ли Кунья играть в стартовом составе, но он доказал, что способен хорошо взаимодействовать с Рафиньей и Винисиусом.

Бразилии предстоит многое исправить. Команда снова оказалась в затруднительном положении, когда её прессинговали при перемещении мяча. Во втором тайме произошёл большой спад игрового ритма. Однако матч с парагвайцами оставил ощущение, которого не было в последние месяцы. Есть чёткое представление, с чего хотят начать футболисты. Невозможно предсказать, каким будет исход этого путешествия, но первый шаг, пусть и хромой и запоздалый, на долгом пути к шестому титулу был сделан».

Marca: «Винисиус порадовал Анчелотти и заставил Алонсо волноваться»

Ну а в Marca, конечно, выделяют звезду «Реала»: «Винисиус дарит Анчелотти очень ценную победу в первых матчах тренера в Бразилии. Этот успех позволил команде отобраться на чемпионат мира. Бывший тренер «Реала» проделал большую работу. Винисиус был очень вовлечён в процесс. Просил мяч и появлялся во всех зонах атаки. После перерыва команда пыталась забить второй гол, действуя с высоким уровнем интенсивности.

Первый успешный вечер для Анчелотти в статусе тренера сборной Бразилии. Правда, Винисиус в концовке получил повреждение. В этот момент в Мадриде прозвучал сигнал тревоги. Потерять бразильца за несколько дней до старта клубного чемпионата мира — серьёзное неудобство для Хаби Алонсо».