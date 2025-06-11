Узбекистан и Иордания дебютируют на чемпионате мира, а Бразилии с Анчелотти хватило одного гола в двух играх. До старта турнира – ровно год!

Ещё 6 сборных попали на ЧМ-2026! Как проходит отбор в Азии и Южной Америке

Чемпионат мира – 2026 в США, Мексике и Канаде стартует ровно через год – 11 июня. На турнире впервые в истории сыграет 48 сборных. До июньских матчей в финальную часть уже отобрались (помимо хозяев): Япония, Новая Зеландия, Иран и Аргентина. А теперь в эту компанию добавилось ещё несколько сборных. Некоторые из них дебютируют на чемпионатах мира!

Азия

В Азии финишировал третий этап отбора к ЧМ-2026. 18 сборных были распределены в три группы по шесть участников. Две сильнейшие команды отправились на чемпионат мира, а занявшие третье и четвёртое места – в следующий (четвёртый) раунд отбора.

К попавшим на турнир ранее Японии и Ирану добавились ещё четыре сборные. Южная Корея ожидаемо финишировала первой в своей отборочной группе, в решающих матчах обыграв Ирак (2:0) и Кувейт (4:0).

Южнокорейцы сыграют на 11-м чемпионате мира подряд!

Второе же место в их группе заняла… Иордания! Команда с марокканским тренером Джамалом Селлами в 9-м туре разгромила прямого конкурента – Оман (3:0) – и гарантировала себе первое в истории попадание на ЧМ. Общая стоимость футболистов сборной Иордании – € 15,7 млн, а самый известный игрок – полузащитник «Ренна» Мусса Аль-Тамари (€ 6 млн).

Сборная Иордании Фото: Ameen Ahmed/Getty Images

В тот же день, 5 июня, квалифицировалась на чемпионат мира и сборная Узбекистана. Команде Тимура Кападзе было достаточно не уступить в гостях ОАЭ. Узбекистанцы успешно справились с задачей, скатав нулевую ничью в Абу-Даби. После матча футболисты сборной рыдали на поле, а президент страны Шавкат Мирзиёев присвоил игрокам и главному тренеру звание «Гордость Узбекистана». Команда станет всего третьим представителем экс-СССР на чемпионатах мира (после России и Украины). История.

Шестым участником ЧМ-2026 от Азии стала Австралия. В последнем туре третьего этапа команда Тони Поповича обыграла Саудовскую Аравию (2:1). Австралийцам было достаточно не уступить в гостях с крупным счётом, но они перевыполнили задачу. И отправились уже на шестой чемпионат мира подряд.

Впереди в Азии – четвёртый этап. В нём участие примут: ОАЭ, Катар, Ирак, Оман, Саудовская Аравия и Индонезия. Команды поделятся на две группы по три команды (жеребьёвка состоится 17 июля). Занявшие первое место отправятся на ЧМ-2026, а две команды со вторых строчек сыграют между собой. Сильнейшая получит шанс заработать место на чемпионате мира через межконтинентальные стыковые встречи (состоятся в марте 2026-го). В итоге Азию в финальной части представят восемь или девять команд.

Южная Америка

В Южной Америке в компанию к отобравшейся на ЧМ-2026 Аргентине добавились ещё две команды. После 16 туров место там забронировали Эквадор и Бразилия. Команды сыграли между собой вничью 6 июня (0:0). Затем эквадорцы набрали одно очко с Перу (0:0), а бразильцы одержали первую победу вместе с Карло Анчелотти в матче с Парагваем (1:0). У Эквадора и Бразилии по 25 очков после 16 туров и гарантированное место в шестёрке сильнейших.

За два тура до финиша отбора в зоне выхода на ЧМ также находятся Уругвай, Парагвай и Колумбия. С вероятностью в 99% именно эти команды и дополнят окончательный топ-6. На седьмой строчке – Венесуэла, которая всего на одно очко опережает Боливию. Отметим, что команда с седьмого места южноамериканского отбора сыграет в межконтинентальных стыках.

Как дела в других конфедерациях?

В Океании отборочные матчи уже завершились. Новая Зеландия заработала место на чемпионате мира, обыграв в решающей встрече Новую Каледонию (3:0), которая, в свою очередь, примет участие в межконтинентальной квалификации с пятью командами из других конфедераций.

Новая Зеландия Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

А вот в Африке, Европе и КОНКАКАФ отборы продолжаются. В африканской зоне и в Северной и Центральной Америке квалификация завершится в ноябре 2025 года, в европейской – в марте 2026-го. От Европы на ЧМ-2026 точно сыграют 16 сборных, от Африки – девять (а также одна поучаствует в межконтинентальных стыках), от КОНКАКАФ – ещё три (и две в стыках).