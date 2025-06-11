Главные трансферы в специальное окно перед КЧМ. «Реал», «Сити» и «Челси» мощно закупились!

«Манчестер Юнайтед» лидирует по стоимости сделки, «Ливерпуль» заменил Трента, у «Баварии» теперь – звезда «Байера». Но это далеко не всё.

С 1 по 10 июня ФИФА открывала специальное трансферное – из-за клубного чемпионата мира. Поэтому мы увидим на турнире новичков в командах-участницах. Но и другие клубы активно проворачивают сделки (там увидеть новеньких сможем в товарищеских играх). Какие переходы случились на старте лета? Много, очень много любопытных трансферов!

Трент Александер-Арнольд: «Ливерпуль» → «Реал» Мадрид (€ 10 млн) — увидим на КЧМ

Трент Александер-Арнольд Фото: Michael Regan/Getty Images

Английский защитник перебрался из родного «Ливерпуля» в «Реал» в статусе свободного агента. Этот переход не был неожиданным примерно с начала весны. Однако мадридцы решили не ждать 1 июля, когда истечёт срок действия контракта Трента с его родным клубом. «Реал» заплатил «Ливерпулю» € 10 млн, чтобы Александер-Арнольд сыграл за команду на клубном чемпионате мира. А 26-летний англичанин заключил контракт с «Реалом» сроком на шесть лет.

Жонатан Та: «Байер» → «Бавария» (€ 800 тыс.) – увидим на КЧМ

Жонатан Та Фото: fcbayern.com

Жонатан Та покинул «Байер» по истечении срока контракта. Немец выбирал между несколькими вариантами («Реал», «Барселона», «Бавария»), но остановился на мюнхенцах. «Бавария» заплатила € 800 тыс. «Байеру» в качестве компенсации за досрочный переход Та. Сумма может увеличиться до € 1 млн в зависимости от результатов мюнхенцев на клубном чемпионате мира. 29-летний футболист подписал контракт с «Баварией» до июня 2029 года.

Матеус Кунья: «Вулверхэмптон» → «Манчестер Юнайтед» (€ 74,2 млн)

Матеус Кунья Фото: David Rogers/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» не попал в еврокубки, однако всё равно проворачивает топ-трансферы. Сила бренда работает до сих пор. «МЮ» заплатил € 74,2 млн «Вулверхэмптону» за переход бразильского форварда Матеуса Куньи. Манкунианцы будут выплачивать сумму трансфера в течение нескольких лет. А сам 26-летний игрок подписал контракт сроком на пять лет. Поможет ли Кунья вернуть «МЮ» в еврокубки?

Райан Шерки: «Лион» → «Манчестер Сити» (€ 36,5 млн) – увидим на КЧМ

Райан Шерки Фото: mancity.com

«Манчестер Сити» забрал одного из самых талантливых атакующих полузащитников Европы. Райан Шерки обошёлся клубу всего в € 36,5 млн. Не самая большая сумма за потенциально суперзвёздного игрока. 21-летний француз в прошедшем сезоне провёл 44 матча за «Лион», в которых забил 12 мячей и отдал 20 результативных передач. Шерки выступал за клуб с 2020 года, впереди – этап в АПЛ.

Мамаду Сарр: «Страсбург» → «Челси» (€ 14 млн) – увидим на КЧМ

Мамаду Сарр Фото: chelseafc.com

Ещё один молодой талант в «Челси». Лондонцы надеются, что 19-летний защитник Мамаду Сарр усилит центр обороны команды. Ранее футболист выступал за французский «Страсбург», имеющий общих владельцев с «Челси». Сарр пошёл на повышение и сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Француз подписал контракт с клубом сроком на восемь лет! Долгоиграющая инвестиция.

Дин Хёйсен: «Борнмут» → «Реал» Мадрид (€ 59,5 млн) – увидим на КЧМ

Дин Хёйсен Фото: realmadrid.com

За 20-летним центральным защитником стояла очередь из топ-клубов. Но, как часто бывает, гонку выиграл мадридский «Реал». Хёйсен и сам мечтал играть за испанского гранда. Поэтому договориться о контракте не составило труда. Хёйсен подписал соглашение с «Реалом» сроком на пять лет. А «Борнмут» получил за Дина почти € 60 млн. Теперь Хёйсену предстоит стать для «Реала» новым Серхио Рамосом. Именно его испанец назвал своим детским кумиром.

Жереми Фримпонг: «Байер» → «Ливерпуль» (€ 40 млн)

Жереми Фримпонг Фото: Nikki Dyer/Getty Images

Первый официальный трансфер «Ливерпуля» в летнее окно. Клуб увидел в Жереми Фримпонге замену ушедшему в «Реал» Тренту Александер-Арнольду. Это уже пятый нидерландец в «Ливерпуле» после Вирджила ван Дейка, Коди Гакпо, Райана Гравенберха и тренера Арне Слота. Фримпонг – полная противоположность Тренту в плане стиля. Жереми обожает носиться по флангу, тогда как Александр-Арнольд любит смещаться ближе к центру. Интересно, как Слот интегрирует Фримпонга в систему «Ливерпуля».

Лиам Делап: «Ипсвич» → «Челси» (€ 35,5 млн) – увидим на КЧМ

Лиам Делап Фото: chelseafc.com

«Ипсвич» покинул АПЛ. Но форвард Лиам Делап остался в элитном дивизионе. 22-летний форвард подписал контракт с «Челси» сроком на шесть лет. За воспитанника «Манчестер Сити» лондонцы заплатили € 35,5 млн. В 2023 году «Челси» взял (успешно) другого игрока из системы манчестерцев – Коула Палмера. Теперь в Лондоне надеются, что Делап станет тем самым результативным форвардом, который так нужен команде. И создаст яркий дуэт с другим воспитанником «Сити» – но уже в «Челси».

Райан Аит-Нури: «Вулверхэмптон» → «Манчестер Сити» (€ 36,8 млн) – увидим на КЧМ

Райан Аит-Нури Фото: mancity.com

«Вулверхэмптон» летом 2025 года ждёт серьёзная перестройка. Клуб потерял не только Кунью, но Райана Аит-Нури. Правда, за двух игроков «волки» в совокупности получили более € 100 млн. Из них € 36,8 млн заплатил «Манчестер Сити». Аит-Нури подписал контракт с командой Пепа Гвардиолы сроком на пять лет. Основная позиция 24-летнего алжирца – левый защитник. Однако, зная Гвардиолу, мы вполне можем увидеть Райана в необычной роли в следующем сезоне.

Джоб Беллингем: «Сандерленд» → «Боруссия» Дортмунд (€ 30,5 млн) – увидим на КЧМ

Джоб Беллингем Фото: bvb.de

Беллингем, трансфер из Англии в «Боруссию»… Знакомо? В Дортмунде решили провернуть трюк во второй раз. На этот раз немцы взяли Джоба, младшего брата Джуда Беллингема. 19-летний полузащитник помог «Сандерленду» вернуться в АПЛ. А затем отправился в «Боруссию» за € 30,5 млн. Теперь через пару лет ждём Джоба в «Реале».

Луис Энрике: «Марсель» → «Интер» (€ 23 млн) – увидим на КЧМ

Луис Энрике Фото: inter.it

Луис Энрике – в «Интере». Нет, не тренер «ПСЖ» и не футболист «Зенита». Миланцы забрали одного из лидеров «Марселя». 23-летний вингер в прошлом сезоне забил девять мячей и оформил 10 ассистов в 35 матчах. Обычно Энрике играет на флангах атаки: позиция, которой не было в схеме экс-тренера «Интера» Симоне Индзаги. Но, вероятно, у возглавившего миланцев Кристиана Киву другие планы на команду и тактику. Станет ли 23-летний бразилец одним из лидеров «Интера»?

Кивин Келлехер: «Ливерпуль» → «Брентфорд» (€ 14,8 млн)

Кивин Келлехер Фото: brentfordfc.com

Кивин Келлехер – отличный голкипер. Однако стать основным вратарём «Ливерпуля» при здоровом Алисоне ему было нереально. Поэтому 26-летний ирландец решил найти для себя новый вызов. Келлехер отправился в середняк АПЛ – «Брентфорд». «Ливерпуль» получил за игрока € 14,8 млн, а Кивин – шанс стать основным в классной команде.

Петар Сучич: «Динамо» Загреб → «Интер» (€ 14 млн) – увидим на КЧМ

Петар Сучич Фото: inter.it

«Интер» вспомнил, что выиграть Лигу чемпионов без хорвата в составе трудно. Поэтому клуб забрал из загребского «Динамо» полузащитника Петара Сучича. Миланцы заплатили за 21-летнего игрока € 14 млн. Хорватский клуб также может получить процент от суммы перепродажи Сучича. Петар подписал контракт с «Интером» сроком на пять лет. Впереди – конкуренция за место в основе с Хаканом Чалханоглу, Генрихом Мхитаряном, Николо Бареллой и Давиде Фраттези.

Киран Тирни: «Арсенал» → «Селтик» (свободный агент)

Киран Тирни Фото: celticfc.com

Карьеру Тирни подпортили травмы. «Арсенал» покупал Тирни в 2019 году с надеждой, что шотландец станет основным левым защитником на долгое время. Однако нестабильность и проблемы со здоровьем не позволили Тирни закрепиться в составе. Не помогла ни аренда в «Реал Сосьедад», ни ещё один шанс от Микеля Артеты в сезоне-2024/2025. Контракт Кирана с «Арсеналом» завершился, и 28-летний игрок вернулся в «Селтик».

Жоржиньо: «Арсенал» → «Фламенго» (свободный агент) — увидим на КЧМ

Жоржиньо Фото: flamengo.com.br

Жоржиньо оказался не нужен Микелю Артете и отправился на родину. 33-летний полузащитник стал игроком «Фламенго» — одного из главных клубов Южной Америки. Жоржиньо подписал контракт с командой до лета 2028 года и будет выступать за неё под 21-м номером.

Эрик Дайер: «Бавария» → «Монако» (свободный агент)

Эрик Дайер Фото: asmonaco.com

Английский защитник был полезен для «Баварии» в моменты, когда оказывался на поле. Однако клуб решил не подписывать новый контракт с Дайером. Зато 31-летний футболист понадобился «Монако». Теперь мы увидим Эрика рядом с Александром Головиным. Дайер ранее выступал в чемпионатах Португалии, Англии и Германии. Новая страна – новый вызов.

Анхель Ди Мария: «Бенфика» → «Росарио Сентраль» (свободный агент)

Анхель Ди Мария Фото: rosariocentral.com

Ди Мария вернулся в родной клуб! Анхель покинул «Бенфику» и стал футболистом «Росарио Сентраль». «Для нашей общей истории предстоит написать ещё много страниц», — написала пресс-служба клуба в анонсе трансфера. Ранее Ди Мария выступал за «Росарио Сентраль» с 2006 по 2007 год. Интересно, что 37-летний аргентинец думал о возвращении ещё перед прошлым сезоном. Но тогда отказался от сделки по соображениям безопасности (игроку и его семье поступали угрозы).

Тейани Рейндерс: «Милан» → «Манчестер Сити» (€ 55 млн) – увидим на КЧМ

Тейани Рейндерс Фото: mancity.com

Остановите трансферную машину! «Манчестер Сити» после сезона без трофеев пустился в разгул. Клуб оформил уже третий трансфер на старте лета. Гвардиола получил в распоряжение полузащитника Тейани Рейндерса. По функционалу 26-летний нидерландец напоминает Илкая Гюндогана и способен сыграть в любой роли в центре поля. «Манчестер Сити» заплатил «Милану» € 55 млн за Рейндерса, а футболист заключил контракт сроком на пять лет. «Я в восторге от перехода в «Манчестер Сити». Это одна из крупнейших команд в мире, с лучшим тренером, игроками мирового класса и великолепной инфраструктурой. Выступать в Премьер-лиге — это тоже мечта, ставшая явью», — сказал Тейани на презентации.

Ранее оформленные трансферы/выкуп игроков после аренд:

Дариу Эсугу: «Спортинг»→ «Челси» (€ 22,2 млн);

Клеман Лангле: «Барселона» → «Атлетико» (свободный агент);

Эстевао Виллиан: «Палмейрас» → «Челси» (€ 34 млн);

Жан-Клер Тодибо: «Ницца» → «Вест Хэм» (€ 42 млн);

Кевин Дансо: «Ланс» → «Тоттенхэм» (€ 25 млн);

Том Бишоф: «Хоффенхайм» → «Бавария» (€ 300 тыс.);

Николас Гонсалес: «Фиорентина» → «Ювентус» (€ 28,1 млн);

Пьер Калюлю: «Милан» → «Ювентус» (€ 14,3 млн);

Ян Коуто: «Манчестер Сити» → «Боруссия» Дортмунд (€ 25 млн);

Пьер-Эмиль Хёйбьерг: «Тоттенхэм» → «Марсель» (€ 13,5 млн);

Микеле Ди Грегорио: «Монца» → «Ювентус» (€ 14,3 млн);

Ллойд Келли: «Ньюкасл» → «Ювентус» (€ 17,2 млн);

Лука Вушкович: «Хайдук» → «Тоттенхэм» (€ 11 млн);

Лазар Самарджич: «Удинезе» → «Аталанта» (€ 14,8 млн);

Артур Вермерен: «Атлетико» → «РБ Лейпциг» (€ 20 млн);

Нуну Тавареш: «Арсенал» → «Лацио» (€ 5 млн).

*в тексте используется стоимость футболистов, предоставленная сайтом Transfermarkt.