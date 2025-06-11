«Галицкий своих не забывает». Был в «Краснодаре» и Европе, но лишь к 30 дошёл до РПЛ

«Балтика» второй раз за три года выходит в РПЛ. Одной из ключевых фигур команды Талалаева в этом сезоне был Илья Петров, человек с непростой футбольной судьбой. Ещё в 19 лет он дебютировал в Первой лиге, а следующий шаг наверх сделал только в преддверии «тридцатки». Мы встретились и поговорили о его возможном дебюте, победе калининградцев в Первой лиге и извилистом карьерном пути.

«Город бурлил, все поддерживали нас после чемпионства в Первой лиге»

— «Балтика» в РПЛ. Какие эмоции?

— Эмоции потрясающие, ведь это первый в карьере выход в РПЛ. Вдвойне приятно, что чемпионство было добыто дома, при своих болельщиках и семье. Гулял весь город! Незабываемые ощущения.

— Что именно происходило в Калининграде?

— Город бурлил, мы все отмечали. После матча шли на теплоходе на остров Канта. Вдоль реки стояли наши болельщики — хлопали, жгли файеры, поддерживали нас. Уже когда прибыли на острове была подготовлена сцена. Губернатор вручил благодарственные письма. Болельщиков собралось очень много, все с шарфами и флагами. Всё это завершилось салютом, и прямо на собор вывели чемпионские фотографии. Было очень красиво!

— Произошло некое сближение с болельщиками?

— Мы и так близки — все открыты к людям. У нас собрался такой коллектив, что нет равнодушных — мы постоянно благодарим болельщиков. Даже в социальных сетях иногда общаемся и отвечаем на их вопросы. Ни в одном другом клубе такого единения не встречал.

«Хочу быть готовым к новому этапу в жизни, поэтому не полетел в отпуск»

— У тебя больше 300 матчей в Первой лиге и скоро возможен дебют в РПЛ. Осознаёшь это?

— Верится в это. Уже началась подготовка, и я хочу быть готовым к новому этапу в жизни. Я даже не полетел в отпуск, остался в Калининграде. Конечно, чуть отдохнул, но продолжаю тренироваться и набирать форму, чтобы быть конкурентоспособным.

— Обычно у клубов, выходящих в РПЛ, происходят большие изменения в составе. Не боишься остаться вне команды?

— Не боюсь. Если бы в меня не верили, со мной не переподписали бы зимой контракт на два года. У нас уже тогда была уверенность, что «Балтика» выйдет в РПЛ. Конкуренции не боюсь — наоборот, хочу развиваться как можно больше. Я ещё совсем не старый, хотя с такой медициной и восстановлением возраст большой роли не играет, как раньше. Если в команду приедут сильные футболисты, будем конкурировать и прогрессировать.

«Балтика» — чемпион Первой лиги Фото: Пресс-служба «Балтики»

— Исполнится мечта, когда дебютируешь в РПЛ?

— Да. Всегда мечтал сыграть в РПЛ. Надеюсь, что это удастся сделать уже в этом году. Как раз у меня будет юбилей — исполнится 30 лет. Все друзья смеются и говорят: «Наконец-то на юбилей тебе сделают подарок».

— Есть понимание, почему так долго добирался до Премьер-Лиги?

— Начиналась-то карьера довольно удачно. Уже в 18-19 лет я играл за «Волгу НН» в Первой лиге. Я был единственным 1995 года рождения в ФНЛ. Даже в РПЛ никого такого возраста не было. Может, только Миранчуки и всё. Может, не складывалось, потому что результаты были не очень высокие. Сначала «Волга» закрылась, а потом с «Мордовией» вылетели во Вторую лигу, хотя я выдал результативный сезон — набрал девять баллов в 21 год. Но до успеха никак не добирался.

— Ты перешёл в «Балтику» прошлым летом. Почему старт команды получился не таким, как многие ожидали?

— Думаю, что сказался вылет из РПЛ в Первую лигу. Люди думали, что мы лучше всех и будем всех обыгрывать. Но в ФНЛ такого нет — все борются и конкурируют. Поэтому и смазали начало сезона, не могли победить. У Грищенко футбол больше подходил для РПЛ. В Первой лиге он не работал. ФНЛ — специфическая лига: много силовой борьбы и единоборств. А мы хотели играть в хороший футбол, но они не приносил таких результатов, которых от нас ждали. Поэтому по владению мячом мы были одними из лучших в лиге, но голы и результаты давались с трудом.

— Ты уже давно в Первой лиге. Что ещё можешь выделить в ней?

— Первая лига отличается от РПЛ большими перелётами, часовыми поясами и борьбой — каждая команда может обыграть каждую. Мы встречались с клубами из РПЛ в Кубке России и на сборах. Я не вижу колоссальной разницы — со всеми можно играть и бороться. Мы не боимся нового вызова.

«Талалаев — один из самых жёстких тренеров в российском футболе»

— Что поменял Талалаев, раз у команды пошли победы?

— У него была уверенность, что мы выйдем в РПЛ. С первого дня и собрания он начал говорить, что знает эту лигу и как в ней нужно играть. Он говорил: «Если вы готовы, будем работать и всё будет хорошо». Так и получилось: кто к его требованиям подстроился, тот и стал играть. Поменялись люди в стартовом составе, пришло несколько новичков, были проведены большие изменения — и пошли победы.

— Наверняка он ещё и психологически подействовал на команду?

— Да, он очень требовательный и строгий тренер. У Талалаева дисциплина на первом месте. Слабину нельзя давать на тренировках — нужно только выгрызать место в составе. У нас очень большая конкуренция. Мы надели щитки — каждая тренировка в них, в борьбе и единоборствах. Никто никого не жалел. Только через такие тренировки пошли победы.

— Можно ли назвать Талалаева одним из самых жёстких тренеров в карьере?

— Думаю, да. Не только в карьере, а в целом во всём российском футболе. У него большой опыт. Нельзя на 19-летнего пацана только кричать. Он может уйти в себя и просто закончить с футболом. А Талалаев использует, повторюсь и кнут, и пряник. Поэтому всем тяжело, но комфортно.

— Первое время в «Балтике» давалось тяжело, учитывая, что ты перешёл из «СКА-Хабаровска»?

— Нет. Там то стадион чинили, то поле меняли, поэтому много домашних матчей провели вне Хабаровска. Мы часто играли в Сочи, в Санкт-Петербурге. Уже когда переходил в «Балтику», у нас был отпуск месяц, поэтому был адаптирован к другому часовому поясу — всё было нормально. Грищенко ставил плюс-минус такой же футбол, какой был в Хабаровске. Я с первого дня понял, чего он хочет. Не было долгого вливания в команду — все меня быстро приняли. Со многими уже играл, практически всех знал, поэтому адаптация прошла легко.

— Как тебе Калининград?

— Сумасшедший город, очень нравится. Жена уже все уши прожужжала, чтобы тут остаться жить и купить квартиру. Задумываемся на тем, чтобы стать калининградцами. Здесь есть всё для хорошей жизни. Но пока снимаем квартиру.

— Удивили болельщики «Балтики»?

— Да, у меня нигде такого не было, чтобы столько народу ходило на стадион. На матч с «Торпедо» пришло 30 тысяч! Помню, когда в ковидный сезон играли против «Ротора», у них собралось столько же. Такая домашняя поддержка — непередаваемые эмоции. 100 процентов с таким стадионом и болельщиками «Балтика» заслуживает играть только в РПЛ.

— Второй заход будет лучше первого?

— Думаю, да. Проделана работа над ошибками. Клубное руководство знает всю специфику и не допустит того, что было раньше.

«Как только отец уехал, я ему позвонил и сказал: «Забирай меня отсюда»

— А как твоя карьера начиналась?

— В 1990-е годы мой отец играл в футбол, но из-за травм высоко не пробился. Когда я только начал ходить, мне начали давать мяч — это была моя любимая игрушка. С шести лет дедушка и отец водили меня в футбольную секцию. Ещё раньше играл в садике, и очень хорошо получалось. Мы даже становились чемпионами города по детсадам! Я всегда забивал, был лучшим бомбардиром. У меня дома больше 50 медалей и кубков хранится. С детства привили футбол, и это любимое дело до сих пор.

— Ты из Нижнего Новгорода, но первой командой был «Сатурн» из Егорьевска. Как так получилось?

— В Нижнем ещё тогда не было футбольных школ и команды РПЛ. Когда появилась возможность поехать на просмотр в «Мастер-Сатурн» из Егорьевска, я поехал. Было тяжело, там такая школа — закалка. Чего только не было за два года там! В этом переезде мне помог мой детский тренер из Нижнего Новгорода Михаил Вилков. В то время он работал в футбольной команде «Искра», а уже потом стал судьёй. Он договорился с тренерами, чтобы меня посмотрели. Мы с отцом поехали и после просмотра меня взяли в команду.

— Ты жил в интернате?

— Да. Как только отец уехал, я ему позвонил через час и сказал: «Забирай меня отсюда». Отец ответил: «Нет, оставайся». Я ему благодарен за то, что дал возможность вырасти мужчиной. А в 13 лет я ещё не был взрослым. Не осознавал, что нужно самостоятельно просыпаться, идти в школу, а потом на тренировки. После дома это всё было ново. Но быстро привык и закалился.

— В том возрасте ещё ничего не платили?

— Что-то платили, но деньги были чисто символические. Первая зарплата — 4 600 или 5 500 рублей в месяц. «Мастер-Сатурн» и сейчас существует, но основная команда тогда закрылась: обанкротились, задолжав 800 с чем-то миллионов рублей. После этого мы уже не видели смысла оставаться в академии.

«Галицкому нужно ставить памятник в Краснодаре, он фанат своего дела»

— Как появился вариант с академией «Краснодара»?

— После банкротства «Сатурна» нужно было как-то продолжать карьеру и переходить в академию клуба РПЛ, чтобы развиваться. Я всегда много играл и забивал, а команда выигрывала турниры по своему году, заняла второе место на Кубке России. Были предложения из Москвы, но в том возрасте нам не давали интернат. Поэтому решили ехать в академию «Краснодара», которая только начинала свой путь.

— Контраст с «Мастер-Сатурном» сразу прочувствовал?

— Не сказал бы, что уровень был совершенно другой, потому что «Краснодар» тогда только появился. У академии не было даже базы — мы жили в коттеджах. Два коттеджа на один год, также с нами жили нянечки и воспитатели. Каждое утро нас забирал автобус, который отвозил в школу, а потом на тренировки. Только через год открылась база, и мы стали жить на ней. Думаю, в «Сатурне» на то время команда была даже сильнее, поскольку в «Краснодаре» всё только зарождалось.

— Что больше всего запомнилось?

— Выпуск, база, стадион и походы на матчи основной команды. Мы ездили на дерби с «Кубанью», когда ещё весь Краснодар за неё болел. Нам чуть не поджигали маленькие детские автобусы — болельщики кидали файеры, картонки и всё подряд жгли. Но смотреть такое дерби было классно.

Илья Петров в «Краснодаре» Фото: Пресс-служба «Краснодара»

— Почему дорос только до молодёжной команды «Краснодара»?

— Когда играл за молодёжку, в основной команде тренером был серб. Они же залезли в академию. При Александре Марьяновиче нас не подпускали к основному составу, хотя у нас был самый молодой дубль, который выступал нормально. Я не видел в «Краснодаре» дальнейшего развития — с теми тренерами молодому футболисту было тяжело пробиться в основную команду. Поэтому решил уехать в дубль «Волги», где ребята были старше. При этом основная команда выступала в РПЛ, и я надеялся попасть туда.

— Как думаешь, почему тогда в «Краснодаре» так относились к своим воспитанникам?

— Сербы часто брали своих в основной состав. В основной команде мало играло русских. Даже если кого-то покупали, обычно спускали к нам в дубль. Так было с Ерохиным и другими ребятами. В основу было тяжело попасть. Из ребят, с которыми вместе играл, в РПЛ сейчас только Комличенко. Из моего года в РПЛ больше никого нет.

— При этом «Краснодар» впервые стал чемпионом России. Для тебя это что-то значит?

— Да, мы радовались чемпионству. По дороге с гостевого матча с тульским «Арсеналом» смотрели игру. Я поддерживал и переживал за «Краснодар». Хотелось, чтобы команда стала чемпионом ещё в прошлом году, но не сложилось. Поздравляю весь Краснодар и Сергея Николаевича Галицкого с чемпионством. Он заслужил этот трофей и наконец-то добился его.

— Многие считают, что Галицкому надо ставить памятник.

— 100 процентов! Это потрясающий человек! Когда я ещё был в «Краснодаре», он приезжал к нам на тренировки и со всеми общался, хотя мы были ещё детьми. Чуть ли не каждый день он посещал академию и наблюдал, как тренируются все года. Когда я приезжал с молодёжкой «Волги НН» играть с «Краснодаром», Галицкий подходил и спрашивал: «Как дела?» Своих он не забывает! Он фанат своего дела. Ему реально нужно ставить памятник в Краснодаре! Таких людей и частных клубов не хватает российскому футболу. Классно, когда команда развивает свой проект и не зависит от государства.

— Гегемония «Зенита» прервана. Что это значит для российского футбола?

— Это пойдёт на пользу, потому что перед началом сезона практически все говорили, что «Зенит» станет чемпионом, ведь у них юбилей. Но получилось так, что команда не выиграла ни чемпионат, ни Кубок. Чемпионство «Краснодара» неожиданное, но реально заслуженное.

«Нижний Новгород сейчас — это хоккейный город»

Илья Петров в «Волге» Фото: Пресс-служба «Волги»

— Кроме «Волги», были ли ещё какие-то варианты по будущему после «Краснодара»?

— Я хотел именно в Нижний, чтобы попасть поближе к основе. У нас тренером был Магомед Адиев, хороший специалист. Мы занимали пятое место и очень прилично выглядели, поэтому был шанс попасть в основу, что и случилось. К сожалению, «Волга» вылетела в Первую лигу, и дебютировал я за основную команду только там.

— Что для тебя значил этот дебют?

— Раньше составы команд были очень взрослые — многим ребятам по 30 лет. У меня случился дебют в домашнем матче с «Анжи», который тоже только вылетел из РПЛ. На игру пришли все друзья и родители. К сожалению, мы проиграли.

— Сейчас в Нижнем Новгороде «Пари НН». Что скажешь об этой команде?

— С таким городом и стадионом клуб должен быть в Премьер-Лиге. Но я разделяю мнение, что Нижний Новгород сейчас — это хоккейный город. Практически все поддерживают «Торпедо», а футболу уделяют меньше внимания. У «Пари НН» сейчас есть все потрясающие условия: база, стадион. Остаётся только играть в футбол.

«Ни разу не приезжал на тренировку «Динамо», даже с тренером не общался»

— Как произошёл переход в московское «Динамо»?

— Зимой мы с молодёжной сборной России выиграли Кубок Содружества. Я слышал об интересе «Зенита-2» и «Рубина». Но меня не отпустили — сказали, что нужен команде. А через полгода «Волга» закрылась. Я единственный из ФНЛ, кто ездил в молодёжку, а там были такие пацаны, как Зобнин, Баринов, Миранчуки. Была надежда, что летом перейду в хорошую команду и буду играть.

Московское «Динамо» тогда вылетело из РПЛ, и мне поступило предложение от клуба. Также позвонил Дмитрий Черышев, который возглавлял «Мордовию». Он только приехал из Севильи и позвал к себе. В итоге договорились, что я подписываю контракт с «Динамо», а потом ухожу в аренду в «Мордовию». Мне говорили, что «Динамо» нужно вернуться в РПЛ, а я ещё молод. Я даже на базе и с тренером ни разу не общался, то есть золотой медали за победу в Первой лиге тоже нет. Только подписал контракт в офисе и уехал. В следующий раз приехал туда, чтобы разрывать контракт. Можно сказать, что в «Динамо» я так и не был.

— Каким был период в «Мордовии»?

— В финансовом плане тогда в клубе всё было нормально. Всем футболистам сделали хорошие условия после вылета из РПЛ. Ближе к весне начались задержки по зарплатам на месяц-два, но всем всё выплачивалось и было нормально. Мы даже на Дальний Восток на выезды летали чартерами, а на базе было всё. Но, к сожалению, команда не сохранила прописку и вылетела во Вторую лигу. Я же ушёл в другую аренду — в курский «Авангард» на полгода.

— Даже после аренды в «Мордовии» тебя в «Динамо» не рассматривали?

— Вопрос об аренде решался с агентом по телефону. Я даже ни разу не тренировался в «Динамо».

— Что говорили в «Динамо»? Просто не нужен?

— Наверное, так. Я уже не вспомню. Мне не давали шанса, но при этом никаких обид на клуб нет. Я был молодой и такое было время. Мне сказали, что я могу играть и тренироваться с «Динамо-2», но я ответил, что не вижу смысла играть во Второй лиге, имея хорошие варианты в ФНЛ. Так и получилось.

— Почему у тебя в отличие от тех же Баринова, Зобнина, Миранчуков или Караваева прогресс в карьере застопорился?

— Сам не знаю. Ответа на эту загадку у меня до сих пор нет. Вроде бы единственного вызывали в молодёжку из ФНЛ, но ни единого шанса сыграть в РПЛ не представлялось.

«После «Мордовии» в Португалии были достаточно маленькие зарплаты — € 1000-1200 в месяц»

Илья Петров (слева) в «Лейрии» Фото: Пресс-служба «Лейрии»

— Как потом оказался в португальской «Лейрии»?

— Я разорвал контракт с «Динамо» и уехал в Португалию. Там был наш президент Толстиков, четыре российских футболиста в основе и двое в молодёжке — Егор Голенков и Богдан Овсянников. Захотелось посмотреть на Европу и как там играют в футбол. Не жалею, что туда съездил. Я сыграл два матча во Второй лиге Португалии: с «Бенфикой Б» и ещё с кем-то. У нашей команды был хороший стадион после чемпионата Европы 2004 года. Болельщики ходили, даже ездили на гостевые матчи — было прикольно. Единственный минус — лимит на легионеров. Из-за этого мы не особо много играли.

— Каким нашёл уровень второго дивизиона Португалии?

— Хороший уровень — там все играют в футбол. Все футболисты очень техничные, маленькие, быстрые и резкие. Тренировки длятся по два часа. Когда-то они интенсивные, а когда-то играют в квадрате и вдруг летит самолёт, и все остановились и смотрят на него. Там свой мир, где всё совсем по-другому.

— Португальский начинал учить?

— Да, с репетиром начал учить. Но потом понял, что летом вернусь в Россию, потому что мне надо было сдавать экзамены в институте. При этом «Лейрия» не вышла в Высшую лигу, где отменился бы лимит на легионеров. Поэтому не видел смысла оставаться в команде. Ещё один минус заключался в том, что там было очень много русских, поэтому не было надобности учить португальский. Другие ребята в клубе находились давно, поэтому помогали с переводом от тренера или партнёров.

— Но что-то же ты там приобрёл?

— В «Лейрии» все тренировки был с мячом. По ощущениям, в Россию я вернулся более техничным.

— Какая у тебя там была зарплата?

— По сравнению с «Мордовией» достаточно маленькие зарплаты — 1000-1200 евро в месяц. Клуб снимал нам квартиру, но только на коммунальные услуги уходило около 200-300 евро. Для меня это была значительная сумма.

— А чем запомнилась Лейрия?

— Классный город. Мы арендовали машину и ездили на океан, там было всё рядом, горы в том числе. Плюс стадион остался после чемпионата Европы. Было чем заняться. У португальцев размеренный ритм жизни — весь день сидят в кофейнях, пьют кофе и читают газеты. Это было непривычным. Жена всё удивлялась, как они никуда не спешат.

— После Португалии только из России были варианты?

— Ещё в Португалии жена забеременела, и я на месяц раньше отправил её в Россию. Написал тренеру «Мордовии», с которым уже работал: «Давайте, вернусь». Он положительно ответил.

«На базе «Мордовии» было всё для жизни: питание, стирка, зал, футбольное поле и даже бильярд»

— Каково жить в Саранске после Португалии?

— Саранск — хороший город. Я же из Нижнего Новгорода, а жена — из Казани. Всё недалеко от Саранска. Поэтому в любой выходной мы ездили домой к семье. Уже когда я вернулся из Португалии, у «Мордовии» был стадион ЧМ-2018 и тренировочные поля суперуровня.

— Успел столкнуться с финансовыми проблемами?

— Нет. Только на следующий год после моего ухода возникли проблемы — команда вылетела из Первой лиги и закрылась. При мне всё было нормально. Максимум — мелкие задержки. Но в то время только единицы команд из Первой лиги платили вовремя.

— Грустно, что с таким стадионом «Мордовия» просто прекратила своё существование?

— Да. Там потрясающий стадион. На базе всё было для жизни: питание, стирка, зал, футбольное поля и даже бильярд. После чемпионата мира остались прекрасные условия. Жаль, что клуб прекратил существование.

— Что было после «Мордовии»?

— «Нефтехимик», который был совсем рядом с Казанью, где я уже и жил. У меня там родился ребёнок. В Нижнекамске сложился очень классный коллектив, команда только вышла в Первую лигу из Второй. Поэтому произошли точечные усиления: пришли я и Вагиз Галиулин, который стал легендой Нижнекамска. У нас был хороший результат. Если не ошибаюсь, мы заняли пятое место в первый же сезон. Но единственный минус был в том, что все домашние матчи мы проводили в Казани на базе «Рубина».

— «Нефтехимик» много сезонов ходит рядом со стыками и выходом в РПЛ. Почему не получается подняться наверх?

— У клуба есть хорошая база с качественным полем и небольшой стадион. Команде всегда чуть-чуть не хватает. В РПЛ есть казанский «Рубин», а в Нижнекамске нет стадиона уровня Премьер-Лиги. У «КАМАЗа» тоже нет, поэтому эти команды и продолжают выступать в ФНЛ.

— Сейчас вот «Черноморец» из-за стадиона не смог сыграть в стыках.

— 100 процентов обидно за них. По игре и остальным компонентам у них был очень хороший сезон. Жаль, что команду из-за стадиона не допускают до стыковых матчей. Ни в Сочи, ни в Краснодаре им не дали арену. Для многих было удивление, что футболистам «Черноморца» в конце сезона сыпали большие премиальные и задача была попасть в стыки. Они её решили, но главная проблема Первой лиги — дефицит хороших стадионов. Та же «Алания» проводила сильные сезоны, имела хороший состав и показывала классный футбол, но им не давали выйти РПЛ из-за стадиона. А сейчас команда испытывает большие проблемы с деньгами, и всё пошло на упадок, хотя «Алания» могла играть в Премьер-Лиге.

— После «Нефтехимика» ты поиграл в «Кубани». Ностальгия по Краснодару накатила?

— Когда только приехал и увидел старые места, ностальгия нахлынула. Я даже сыграл в дерби «Кубань» — «Краснодар», хотя до этого только смотрел зрителем. Потрясающий получился матч, на который пришёл весь Краснодар. Мы тогда выиграли 3:0 в Кубке России, так что эмоции остались только положительные.

— Не так давно «Кубань» играла в РПЛ и даже участвовала в еврокубках, а теперь болтается между Первой и Второй лигами. Краснодару не нужна вторая команда?

— «Краснодар» — отдельный мир, и там есть Сергей Николаевич Галицкий, а «Кубань» поддерживается регионом. Команда как минимум должна играть в Первой лиге. У них есть прекрасная база, футбольные поля и стадион — все условия. Надо где-то добавить в финансовом плане.

Илья Петров в «СКА-Хабаровск» Фото: Пресс-служба «СКА-Хабаровска»

— Тяжело было с ребёнком решиться на переезд в «СКА-Хабаровск»?

— Жена с ребёнком поехали вместе со мной, они везде следовали за мной. Агент позвонил и сказал, что в Хабаровске собирается хороший проект: придёт хороший тренер со своим футбольным стилем. А перед клубом стояла задача выйти в РПЛ. Я долго думал, прежде чем согласиться. При этом первые месяцы сезона команда играла в Казани из-за проблем со стадионом, то есть я жил дома. Это было классно. Уже когда поехал в Хабаровск, очень запомнился город и коллектив. Все были сплочённые и делали одно дело. В первой части сезона мы шли на пятом месте, и у нас было одно очко до стыков. В Турции зимой готовились к весенней части и думали, что по-любому залезем в стыки, потому что есть хороший бюджет и всё хорошо. Однако мы провалили весну и остались за бортом.

— С чем это было связано?

— Мне кажется, потому что играли домашние матчи в Питере без своих болельщиков и поддержки. Хотя на сборах думали, что весной всё будет отлично.

— Как воспринимается игра на нейтральных стадионах?

— Это не очень хорошо. Такого не должно быть! В первую очередь мы играем для болельщиков. Они должны видеть свою команду в своём городе, чтобы ходить на стадион и смотреть футбол. Некоторые люди живут от недели к неделе, чтобы просто сходить на матч. А когда команда долгое время играет в других городах, да ещё и не добивается результатов, это минус всем.

— Как руководство «СКА-Хабаровска» объясняло сложившуюся ситуацию?

— За пару недель до возобновления чемпионата некоторые ребята уже начали снимать квартиры в Хабаровске. Но на местном стадионе полетела система подогрева, и мы поехали играть в Питер. Парням пришлось отменять аренду жилья. Это был удар для всех. Где-то месяц мы жили и тренировались в Питере.

«Из «Балтики» нужно делать топ-клуб России»

Илья Петров в «Балтике» Фото: Пресс-служба «Балтики»

— Как в итоге оказался в «Балтике»?

— Я провёл два результативных сезона в «СКА-Хабаровске». Команда находилась не на том месте, где должна, но я хорошо выступил индивидуально. Я планировал уходить из клуба, потому что многое менялось: ушли спортивный директор, главный тренер и часть футболистов. Хотелось уйти на повышение. Когда позвонили из «Балтики», через два дня прилетел в Калининград. Только рад этому решению.

— Ты в ФНЛ видел всё. Можно сказать, что прошёл полное очищение Первой лигой?

— Да, я прошёл через все этапы. Были вылеты, подъёмы, банкротства — много всего! Надеюсь, дальше будет только лучше — теперь надо наиграться в РПЛ.

— Какая цель стоит?

— Закрепиться с «Балтикой» в РПЛ и занять место как можно выше. У нас тренер — максималист.

— Сборная среди целей фигурирует?

— Очень хочется попасть, и чтобы открыли все въезды и выезды, чтобы поучаствовать на высоком уровне. Даже без официальных матчей хочется вызова в сборную. Это престиж, ведь это Россия! Это памятно. Когда поёшь гимн, мурашки по телу бегут.

— А о российском топ-клубе ещё мечтаешь?

— Мне кажется, из «Балтики» нужно делать топ-клуб России. Тут всё для этого есть: потрясающий город, стадион и болельщики. Не хватает только базы, чтобы полноценно готовиться. Сейчас тренируемся в Светлогорске, но это 40-60 минут езды от города. Хочется, чтобы сделали базу поближе, в черте города, с питанием и всем остальным.

— Мысли о Европе ещё остались?

— Если идти, то только в хорошую команду из Высшей лиги, а не как с «Лейрией» по молодости.

— Тебе 30 скоро лет. Мысли о будущем после карьеры ещё не посещают?

— Пока нет. Хочется играть как можно дольше, потому что это любимое дело и занятие. Есть чувство, что у меня сейчас всё только начинается. Если взять Роналду и Ибрагимовича, сколько они забивали после 30 лет? Есть и другие примеры. Не думаю, что после 30 лет начинается закат карьеры, как раньше. Я полон сил, желания и энергии. Хочется только играть!