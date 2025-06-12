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Брешия потеряла профессиональный статус и рискует стать банкротом, причины, подробности, Челлино

Старейший итальянский клуб идёт по пути «Химок». Раньше там играли Баджо и Гвардиола
Кирилл Закатченко
«Брешия» потеряла профессиональный статус
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«Брешия» потеряла профессиональный статус, а совсем скоро может стать банкротом.

Печальная новость пришла из Италии. На этот раз серьёзные проблемы появились у «Брешии», которая потеряла профессиональный статус. Клуб со 114-летней историей рискует стать банкротом. Он может пойти по пути «Химок».

У «Брешии» странный владелец. Он регулярно меняет тренеров и не любит число 17

Главная проблема «Брешии» — её владелец Массимо Челлино. Есть несколько пунктов, которые дадут представление об этом человеке. За 22 года его правления в «Кальяри» клуб менял тренера 36 раз. Как вам такое? В результате Челлино даже получил прозвище Пожиратель тренеров. Правда, был и позитивный момент. Массимо сыграл немаловажную роль в строительстве нового спортивного центра для «Кальяри».

С 2014 по 2017 год итальянец был владельцем английского «Лидса». Клуб выступал в Чемпионшипе, и Челлино рассчитывал на повышение в классе. Что в итоге? Команда так и осталась во втором по силе дивизионе английского футбола, а Массимо вернулся на родину. Но интересно другое. Итальянец рассказал, что случайно уволил одного из тренеров «Лидса» в 2014 году. Причина — плохой английский язык владельца.

«В ложе стадиона «Элланд Роуд» стоял бархатный диван, — вспоминал Челлино. — Он был фиолетового цвета. Я сказал: «Поменяйте чёртов диван, больше не хочу его видеть!» Но у меня было ужасное произношение. Я сказал диван (couch), а они уволили тренера (coach). Потом меня спросили: «Кто завтра будет руководить командой?» Я удивился: «У нас разве нет тренера?» Ответ: «Вы его уволили». На стадионе были люди, которые хотели меня убить. Меня спрятали, а потом вывезли на полицейском автомобиле. Чёртов фиолетовый диван!»

Вспоминаем, что творил Челлино в «Лидсе»:
Человек, который топит «Лидс». Массимо Челлино и его странности
Человек, который топит «Лидс». Массимо Челлино и его странности

Ещё Челлино боится цифры 17. Когда он был в «Лидсе», то убрал из заявки вратаря, который родился 17 мая. Помимо этого, владелец снял с места на стадионе номер 17 и заменил его на 16b. Сам клуб не покупал игроков, которые родились 17-го числа. «Это число приносит несчастье. Не могу рисковать. Это болезнь, я ненормальный», — говорил итальянец.

После отъезда из Англии Челлино купил «Брешию», которая находилась в Серии В. Это произошло в 2017 году. Дальше следим за хронологией сезона-2017/2018 и как владелец полностью оправдывает своё прозвище.

  • 3 июня 2017 год Челлино назначил Роберто Боскалью главным тренером.
  • 12 октября новым тренером «Брешии» становится Паскуале Марино.
  • 16 января 2018 года Челлино возвращает Боскалью.
  • 29 апреля владелец снова увольняет Боскалью и ставит на его место Иво Пульгу.

Три смены тренера за сезон — хороший темп для синьора Челлино. С другой стороны, в течение года владелец собрал приличный состав и отремонтировал стадион «Марио Ригамонти». По итогам сезона-2018/2019 «Брешия» поднялась в Серию А благодаря тому, что заняла первое место во втором дивизионе. Отличный результат! Правда, «Брешия» продержалась в элите всего один сезон. А Челлино занялся тем, что у него прекрасно получается. По ходу сезона командой руководили Эудженио Корини (дважды), Фабио Гроссо и Диего Лопес. Итог: 19-е место и вылет в Серию В.

Массимо Челлино регулярно менял тренеров

Массимо Челлино регулярно менял тренеров

Фото: Getty Images

Сезон-2020/2021 — вообще кошмар. «Брешией» руководили пять разных тренеров, а Лопес делал это дважды. С другой стороны, Даниэле Гастальделло продержался всего три дня в статусе и. о., после чего назначили нового коуча. Кстати, в «Брешии» эпохи Челлино работал Пеп Клотет. Испанец трижды возглавлял команду, а потом перебрался в московское «Торпедо».

По итогам сезона-2024/2025 «Брешия» вылетела в Серию С. Этого бы не произошло, не появись административные нарушения. Из-за них Федерации футбола Италии сняла с клуба четыре очка. Приятная новость для «Сампдории», которая благодаря такому сценарию сохранила шансы на то, чтобы остаться в Серии В.

Какие проблемы возникли у клуба

У Челлино была возможность спасти профессиональный статус «Брешии». Для этого одиозному владельцу нужно было покрыть долг по налогам и зарплате в размере € 3 млн. Челлино не сделал этого, а клуб сообщил, что готовится к процедуре банкротства. У Массимо очень напряжённые отношения с фанатами «Брешии». Они устали от слабых результатов команды и безумных поступков владельца. В итоге однажды даже проникли на стадион вне футбольного времени и нанесли несколько оскорбительных надписей в адрес Массимо.

В 17-м туре Серии В фанаты пришли на арену только на 17-й минуте. Всё — из-за фобии Челлино. Массимо психанул из-за постоянных трений с болельщиками по окончании сезона и отказался гасить долг. Хотя потенциальное банкротство для него менее выгодно, нежели продажа клуба или футболистов. Во втором случае он мог бы заработать деньги.

Болельщики «Брешии» невзлюбили президента Челлино

Болельщики «Брешии» невзлюбили президента Челлино

Фото: Getty Images

«Уверен только в одном: никогда не вернусь в Брешию. Даже чтобы выпить чашку кофе. Я стал бывшим владельцем. Пусть шаги делает тот, кто захочет купить клуб», — кипел от негодования Челлино.

Формально «Брешия» ещё не стала банкротом. Но очень близка к этому. Вопрос решится в конце июня, команду уже исключили из профессиональных соревнований. Почему же Челлино не погасил долг? Вот его слова: «Кражи и мошенничество не дали мне возможности противостоять жестокой несправедливости, учинённой федерацией против нас. Я оказался один против всех, а болельщики были враждебны в течение последних трёх сезонов. Сегодня для меня печальный день. Всегда легко считать деньги в чужих карманах, но каждый знает свои экономические возможности, а я знаю свои. Это трагический эпилог, однако нельзя винить только меня».

«Мне сложно подобрать слова. Я в ярости. Челлино уже не раз показал, кто он такой. Массимо не заслуживает ни единого доброго слова в свой адрес. Более того, я не верю ни одному его слову», — заявил уроженец Брешии и нынешний тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби раскритиковал Челлино

Роберто Де Дзерби раскритиковал Челлино

Фото: ANP via Getty Images

«Челлино намеренно убил «Брешию», — утверждает издание Gazzetta dello Sport. — Решение, о котором он твердил в порыве привычной вспышки гнева, воплотилось в реальность. Массимо утверждал, что стал жертвой мошенничества, когда клуб наказали четырьмя очками за невыплату долгов. Правда, этого нельзя исключать. Челлино мог бы заплатить € 3 млн, продать часть игроков на контрактах, а потом найти решение на будущее. Но нет, он хотел уничтожить клуб».

«Челлино сознательно вычеркнул «Брешию» из профессионального футбола в отместку городу. Всё можно было бы решить за € 3 млн», — пишет издание Brescia Oggi.

«114 лет истории клуба были растоптаны. Но «Брешия» — это мы, а не Челлино. Она никогда не умрёт. Уверен, что команда снова поднимется», — написал в социальных сетях капитан Димитри Бизоли.

Чем известна «Брешия»

Команда никогда не выигрывала значимых трофеев, но за неё выступали известные футболисты. Загибаем пальцы. В разное время в «Брешии» играли такие футболисты, как Роберто Баджо, Георге Хаджи, Хосеп Гвардиола, Лука Тони, Андреа Пирло, Сандро Тонали, Марио Балотелли. С 1991 по 1995 год пост главного тренера клуба занимал Мирча Луческу.

Андреа Пирло (справа) играл за «Брешию»

Андреа Пирло (справа) играл за «Брешию»

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В 2001-м команда заняла восьмое место и попала в Кубок Интертото. Там она дошла до финала, где уступила «ПСЖ» (0:0, 1:1) по правилу выездного гола. За французский клуб тогда выступали Маурисио Почеттино, Габриэль Хайнце, Николя Анелька. Ещё в 2020 году «Брешия» играла в Серии А, а теперь близка к банкротству.

Помните, как Баджо и Гвардиола играли вместе?
Оказывается, эти футболисты играли вместе. Алонсо+Карпин, Роналду+Пике — много крутых пар
Оказывается, эти футболисты играли вместе. Алонсо+Карпин, Роналду+Пике — много крутых пар
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