Старейший итальянский клуб идёт по пути «Химок». Раньше там играли Баджо и Гвардиола

Печальная новость пришла из Италии. На этот раз серьёзные проблемы появились у «Брешии», которая потеряла профессиональный статус. Клуб со 114-летней историей рискует стать банкротом. Он может пойти по пути «Химок».

У «Брешии» странный владелец. Он регулярно меняет тренеров и не любит число 17

Главная проблема «Брешии» — её владелец Массимо Челлино. Есть несколько пунктов, которые дадут представление об этом человеке. За 22 года его правления в «Кальяри» клуб менял тренера 36 раз. Как вам такое? В результате Челлино даже получил прозвище Пожиратель тренеров. Правда, был и позитивный момент. Массимо сыграл немаловажную роль в строительстве нового спортивного центра для «Кальяри».

С 2014 по 2017 год итальянец был владельцем английского «Лидса». Клуб выступал в Чемпионшипе, и Челлино рассчитывал на повышение в классе. Что в итоге? Команда так и осталась во втором по силе дивизионе английского футбола, а Массимо вернулся на родину. Но интересно другое. Итальянец рассказал, что случайно уволил одного из тренеров «Лидса» в 2014 году. Причина — плохой английский язык владельца.

«В ложе стадиона «Элланд Роуд» стоял бархатный диван, — вспоминал Челлино. — Он был фиолетового цвета. Я сказал: «Поменяйте чёртов диван, больше не хочу его видеть!» Но у меня было ужасное произношение. Я сказал диван (couch), а они уволили тренера (coach). Потом меня спросили: «Кто завтра будет руководить командой?» Я удивился: «У нас разве нет тренера?» Ответ: «Вы его уволили». На стадионе были люди, которые хотели меня убить. Меня спрятали, а потом вывезли на полицейском автомобиле. Чёртов фиолетовый диван!»

Ещё Челлино боится цифры 17. Когда он был в «Лидсе», то убрал из заявки вратаря, который родился 17 мая. Помимо этого, владелец снял с места на стадионе номер 17 и заменил его на 16b. Сам клуб не покупал игроков, которые родились 17-го числа. «Это число приносит несчастье. Не могу рисковать. Это болезнь, я ненормальный», — говорил итальянец.

После отъезда из Англии Челлино купил «Брешию», которая находилась в Серии В. Это произошло в 2017 году. Дальше следим за хронологией сезона-2017/2018 и как владелец полностью оправдывает своё прозвище.

3 июня 2017 год Челлино назначил Роберто Боскалью главным тренером.

12 октября новым тренером «Брешии» становится Паскуале Марино.

16 января 2018 года Челлино возвращает Боскалью.

29 апреля владелец снова увольняет Боскалью и ставит на его место Иво Пульгу.

Три смены тренера за сезон — хороший темп для синьора Челлино. С другой стороны, в течение года владелец собрал приличный состав и отремонтировал стадион «Марио Ригамонти». По итогам сезона-2018/2019 «Брешия» поднялась в Серию А благодаря тому, что заняла первое место во втором дивизионе. Отличный результат! Правда, «Брешия» продержалась в элите всего один сезон. А Челлино занялся тем, что у него прекрасно получается. По ходу сезона командой руководили Эудженио Корини (дважды), Фабио Гроссо и Диего Лопес. Итог: 19-е место и вылет в Серию В.

Массимо Челлино регулярно менял тренеров Фото: Getty Images

Сезон-2020/2021 — вообще кошмар. «Брешией» руководили пять разных тренеров, а Лопес делал это дважды. С другой стороны, Даниэле Гастальделло продержался всего три дня в статусе и. о., после чего назначили нового коуча. Кстати, в «Брешии» эпохи Челлино работал Пеп Клотет. Испанец трижды возглавлял команду, а потом перебрался в московское «Торпедо».

По итогам сезона-2024/2025 «Брешия» вылетела в Серию С. Этого бы не произошло, не появись административные нарушения. Из-за них Федерации футбола Италии сняла с клуба четыре очка. Приятная новость для «Сампдории», которая благодаря такому сценарию сохранила шансы на то, чтобы остаться в Серии В.

Какие проблемы возникли у клуба

У Челлино была возможность спасти профессиональный статус «Брешии». Для этого одиозному владельцу нужно было покрыть долг по налогам и зарплате в размере € 3 млн. Челлино не сделал этого, а клуб сообщил, что готовится к процедуре банкротства. У Массимо очень напряжённые отношения с фанатами «Брешии». Они устали от слабых результатов команды и безумных поступков владельца. В итоге однажды даже проникли на стадион вне футбольного времени и нанесли несколько оскорбительных надписей в адрес Массимо.

В 17-м туре Серии В фанаты пришли на арену только на 17-й минуте. Всё — из-за фобии Челлино. Массимо психанул из-за постоянных трений с болельщиками по окончании сезона и отказался гасить долг. Хотя потенциальное банкротство для него менее выгодно, нежели продажа клуба или футболистов. Во втором случае он мог бы заработать деньги.

Болельщики «Брешии» невзлюбили президента Челлино Фото: Getty Images

«Уверен только в одном: никогда не вернусь в Брешию. Даже чтобы выпить чашку кофе. Я стал бывшим владельцем. Пусть шаги делает тот, кто захочет купить клуб», — кипел от негодования Челлино.

Формально «Брешия» ещё не стала банкротом. Но очень близка к этому. Вопрос решится в конце июня, команду уже исключили из профессиональных соревнований. Почему же Челлино не погасил долг? Вот его слова: «Кражи и мошенничество не дали мне возможности противостоять жестокой несправедливости, учинённой федерацией против нас. Я оказался один против всех, а болельщики были враждебны в течение последних трёх сезонов. Сегодня для меня печальный день. Всегда легко считать деньги в чужих карманах, но каждый знает свои экономические возможности, а я знаю свои. Это трагический эпилог, однако нельзя винить только меня».

«Мне сложно подобрать слова. Я в ярости. Челлино уже не раз показал, кто он такой. Массимо не заслуживает ни единого доброго слова в свой адрес. Более того, я не верю ни одному его слову», — заявил уроженец Брешии и нынешний тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби раскритиковал Челлино Фото: ANP via Getty Images

«Челлино намеренно убил «Брешию», — утверждает издание Gazzetta dello Sport. — Решение, о котором он твердил в порыве привычной вспышки гнева, воплотилось в реальность. Массимо утверждал, что стал жертвой мошенничества, когда клуб наказали четырьмя очками за невыплату долгов. Правда, этого нельзя исключать. Челлино мог бы заплатить € 3 млн, продать часть игроков на контрактах, а потом найти решение на будущее. Но нет, он хотел уничтожить клуб».

«Челлино сознательно вычеркнул «Брешию» из профессионального футбола в отместку городу. Всё можно было бы решить за € 3 млн», — пишет издание Brescia Oggi.

«114 лет истории клуба были растоптаны. Но «Брешия» — это мы, а не Челлино. Она никогда не умрёт. Уверен, что команда снова поднимется», — написал в социальных сетях капитан Димитри Бизоли.

Чем известна «Брешия»

Команда никогда не выигрывала значимых трофеев, но за неё выступали известные футболисты. Загибаем пальцы. В разное время в «Брешии» играли такие футболисты, как Роберто Баджо, Георге Хаджи, Хосеп Гвардиола, Лука Тони, Андреа Пирло, Сандро Тонали, Марио Балотелли. С 1991 по 1995 год пост главного тренера клуба занимал Мирча Луческу.

Андреа Пирло (справа) играл за «Брешию» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В 2001-м команда заняла восьмое место и попала в Кубок Интертото. Там она дошла до финала, где уступила «ПСЖ» (0:0, 1:1) по правилу выездного гола. За французский клуб тогда выступали Маурисио Почеттино, Габриэль Хайнце, Николя Анелька. Ещё в 2020 году «Брешия» играла в Серии А, а теперь близка к банкротству.