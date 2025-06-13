Николич и ещё 11 самых внезапных отставок в РПЛ. Какая удивила вас больше всех?

Уход Марко Николича из ЦСКА – главная тема последней недели в российском футболе. Серб 1 июня взял с клубом Кубок России, а в раздевалке после встречи настраивал игроков на победу в следующем сезоне РПЛ. Но через несколько дней появилась информация о решении Марко перебраться в греческий АЕК. Ни сам Николич, ни ЦСКА не назвали точной причины ухода. Тем загадочнее и неожиданнее всё это выглядит.
«Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, он не в деньгах и не в трансферах, о чём пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их — эти процессы есть в любой работе, и в профессии тренера в том числе. Благодарен руководству за честность и помощь с самого первого дня. Надеюсь, наши отношения, которые я очень ценю и считаю чем-то большим, чем просто профессиональные, сохранятся и дальше. Но при выборе работы мы всегда учитываем множество факторов — это и личные вопросы, и вопросы семьи, и амбиции. Работа тренера не исключение, поэтому мы приходим и уходим, так устроено».
Однако история с Николичем – не единственная в российском футболе, когда тренер неожиданно уходит из клуба. Вспоминаем главные кейсы и выбираем самый главный для вас.
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Владимир Ивич («Краснодар», 2023 год)
«Краснодар» в сезоне-2023/2024 впервые в истории серьёзно претендовал на победу в РПЛ. Команда под руководством Владимира Ивича вернулась с зимней паузы в статусе лидера. Но в стартовых весенних турах «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и уступил «Ростову» (1:2). А затем вылетел из Кубка России от «Химок» (0:2).
Уже на следующий день, 13 марта 2024 года, южане объявили об увольнении Ивича. Шок! Клуб по-прежнему оставался одним из главных претендентов на золото. Однако босс «Краснодара» Сергей Галицкий принял серьёзное решение и вернул на пост тренера Мурада Мусаева. Из-за чего клуб расстался с Ивичем? Основная причина – Галицкому не нравился стиль команды при сербе. «Краснодар» играл прагматично, часто действуя по результату, жертвуя атакующим футболом. Также у Ивича и руководства возникли разногласия из-за трансферов. Владимир ждал зимой 2024-го топ-вингера, а «Краснодар» купил Виктора Са за € 1,5 млн (сделку не согласовали с тренером).
История показала, что Галицкий был прав: Мусаев принёс клубу первое золото в истории. А тот же Са стал одним из лидеров в чемпионском сезоне. Правда, возможно, если бы Ивича тогда не уволили, то «Краснодар» стал бы чемпионом на год раньше.
Юрий Сёмин («Локомотив», 2020 год)
В 2020 году «Локомотив» расстался с одним из главных людей в истории клуба. На совете директоров в конце мая было принято решение не продлевать контракт с Юрием Сёминым. Концовку сезона-2019/2020 вместе с клубом провёл уже Марко Николич. Хотя серьёзных поводов расставаться с тренером не было: «Локо» занимал второе место в таблице и даже сохранял шансы на золото.
Вероятная причина ухода – плохие отношения с гендиректором клуба Василием Кикнадзе. «Совет директоров, учитывая, что мы выходим на новый, четырёхлетний цикл, для которого разработана определённая стратегия и видение, принял решение, что под этот цикл имеет смысл вести разговор с новым главным тренером. Это первое. Второе – я бы хотел сказать, что дискуссия вокруг продления/непродления/продолжения работы велась с Нового года. Основаниями для этого послужило не слишком удачное завершение осеннего цикла. Эта дискуссия вылилась в нынешнее решение совета директоров», – именно так объяснял функционер причины расставания с Сёминым.
«Локомотив» под руководством Николича завершил сезон-2019/2020 на втором месте. А Кикнадзе покинул клуб в декабре 2020-го.
Юрий Красножан («Локомотив», 2011 год)
После 10 туров переходного сезона РПЛ-2011/2012 «Локомотив» занимал второе место. Тренер Юрий Красножан проделал хорошую работу: клуб рассчитывал на борьбу за золото. Однако в 11-м туре «Локо» уступил дома «Анжи» (1:2). И после этого Красножана неожиданно уволили. За заседанием совета директоров «Локомотива» тогда наблюдали пристальнее, чем за выбором нового Папы Римского. Все пребывали в шоке: почему москвичи убирают тренера?
Президент «Локомотива» Ольга Смородская до заседания заявила, что Красножан допустил «преднамеренные ошибки при определении состава» перед игрой с «Анжи». В итоге совет директоров «Локомотива» отправил тренера в отставку с формулировкой «за допущенные упущения в работе». Сам Красножан объяснил свою отставку желанием некоторых людей «поживиться на предполагаемых приобретениях клуба».
Сергей Юран («Химки», 2020 и 2022 год)
Сергей Юран трижды возглавлял «Химки» (2008, 2020 и 2022 год). И во втором и третьем случаях тренер уходил из клуба неожиданно и со скандалом. В 2020-м Юрана уволили после выхода «Химок» в РПЛ и финал Кубка России, в котором команда уступила «Зениту» (0:1). «Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили», — сказал Юран в интервью Sport24 в июле 2022 года.
Интересно, что тренер высказался о ситуации в момент, когда возглавлял «Химки» — уже в третий раз (с февраля 2022-го). Но снова Юрана уволили неожиданно и без весомой причины (в начале августа). На этот раз СМИ приводили несколько вариантов, почему «Химки» расстались с тренером:
- отказ Юрана выпустить на поле Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова в матче с «Ростовом» (информация журналиста Сергея Ильёва);
- связь Юрана со странным судейством «Химок» во встрече с «Крыльями Советов» (4:1) в сезоне-2021/2022 (информация телеграм-канала «Мутко против»);
- смена спонсора «Химок» (информация Константина Генича);
- предложение Юрана сыграть договорной матч с «Ростовом» в 2022 году (информация Ивана Карпова);
- это было краткосрочное сотрудничество (слова одного из тогдашних руководителей «Химок» Романа Терюшкова).
Но ни руководство «Химок», ни Юран в итоге так и не назвали реальную причину расставания.
Виктор Гончаренко («Кубань», 2014 год)
«Кубань» под руководством Виктора Гончаренко занимала пятое место в РПЛ-2014/2015 с 24 очками после 13 туров. Однако боссы краснодарцев приняли решение неожиданно уволить белоруса. «Уровень дисциплины, допущенный тренером, крайне низкий», – заявил генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьёв, объясняя увольнение Гончаренко. Хотя ещё за день до этого босс клуба утверждал, что тренер продолжит работать и нет предпосылок к его уходу. Их действительно не было. «Кубань» выиграла последний матч (1:0 с «Уралом», встреча проходила в Екатеринбурге).
Интересно, что незадолго до увольнения в СМИ появился инсайд (со ссылкой на источник в «Кубани»), что Гончаренко – «слишком мягкий человек, и его не уважают футболисты». Однако после увольнения тренера его открыто поддержали игроки. Защитник Игорь Армаш заявил, что с дисциплиной всё было нормально. А Максим Жавнерчик сказал, что атмосфера оставалась нормальной и команда с уважением относилась к тренеру.
Болельщики «Кубани» также остались в недоумении от увольнения тренера. Около 200 фанатов команды встретились с Гончаренко в Краснодаре через пару дней после отставки. А группировка болельщиков «Трибуна ЮГ» обратилась к руководству за разъяснением причин решения. Но так их и не дождалась.
Олег Романцев («Спартак», 1995 год)
В 1995 году «Спартак» неожиданно финишировал лишь третьим в чемпионате России, пропустив вперёд «Спартак-Аланию» и московский «Локомотив». Тренер Олег Романцев обвинял судей в поражениях и заявил о ведении «целенаправленной работы» против команды. Однако никто не ожидал, что он решится на уход из «Спартака».
Но в конце 1995-го Романцев оставил пост тренера, оставшись только на должности президента. Специалист сконцентрировался на работе со сборной России. А «Спартак» возглавил Георгий Ярцев, который привёл команду к золоту в 1996 году.
Славолюб Муслин («Локомотив», 2006 год)
В 2006 году «Локомотив» боролся за золото РПЛ вместе с ЦСКА. А в конце октября команда Славолюба Муслина даже вышла на первое место. Однако руководство «Локо» уволило тренера после поражения в матче 22-го тура РПЛ от «Москвы» (0:1). Неужели одна неудача оказалась настолько болезненной? Нет, до этого «Локо» неожиданно «сгорел» в первом раунде Кубка УЕФА скромному бельгийскому «Зюльте-Варегему» (2:1, 0:2). Президент москвичей Валерий Филатов не простил Муслину провал в еврокубках и уволил серба.
Однако неожиданный уход тренера сделал только хуже. Вместо Муслина «Локомотив» возглавил Олег Долматов. Вместе с ним москвичи быстро самоустранились из гонки за золото РПЛ, одержав всего три победы в семи финальных турах, с трудом заняв третье место.
Павел Садырин («Зенит», 1996 год)
Легендарный для «Зенита» футболист и тренер покинул клуб в 1996 году. Тогда Садырин бился за влияние в клубе с президентом Виталием Мутко. «Зенит» испытывал финансовые проблемы, занял 10-е место в сезоне РПЛ, но болельщики всё равно обожали тренера. Однако Садырин уступил битву Мутко.
«Зенит» уже тогда постепенно переходил под влияние «Газпрома». Сергей Сердюков, глава компании «Лентрансгаз» (имела 30% акций клуба) поручил расстаться с Садыриным. Он заявил об этом, увидев финансовые данные «Зенита». В итоге тренера уволили на совете директоров сразу после матча 30-го тура со «Спартаком».
Садырин даже встречался с тогдашним мэром Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым, который обещал «решить вопрос» с возвращением специалиста в команду. Однако вопрос с тренером уже решался акционерами, которые назначили Анатолия Бышовца. Не помогла и демонстрация болельщиков «Зенита» на Дворцовой площади, которые требовали возвращения Садырина.
Ивица Олич (ЦСКА, 2021 год)
Олич неожиданно возглавил ЦСКА в марте 2021 года. Но уже в июне хорвата уволили: клуб провалил концовку сезона-2020/2021, занял шестое место и впервые за 20 лет остался без еврокубков. Звучит как логичный шаг, согласны? Однако нет, Ивицу уволили не сразу после финиша сезона. ЦСКА планировал продолжение сотрудничества, но «психанул» за пару дней до сборов.
По информации «Чемпионата», причин для резкого увольнения было три: конфликт с гендиректором Романом Бабаевым, отказ клуба от подписания в тренерский штаб Элвира Рахимича. И главная – Оличу обещали, что он отправится со сборной Хорватии на Евро-2021 на весь турнир. Однако позиция ЦСКА изменилась: клуб требовал, чтобы Ивица вернулся уже после первой игры национальной команды.
В 2023 году президент москвичей Евгений Гинер так объяснил причины увольнения Олича: «Он прекрасный человек. Очень любит ЦСКА. Но он одиночка. Вот я задавал вопрос: «Ивица, а зачем нам тренер по физподготовке, если ты всё знаешь? Мы вроде взяли хорошего и сильного. А зачем нам тактики?» Он никого не слушал. Хороший парень, старался и работал день и ночь. Всё бросил. И зарплата вообще ни о чём была. Но моё всё‑таки мнение: он бы завёл клуб в нехорошее русло».
Другой вариант
Возможно, вы помните более неожиданный и резкий уход тренера. Например, в конце 2010 года «Терек» (ныне – «Ахмат») возглавил испанец Виктор Муньос. Но уже в январе 2011-го он покинул клуб из-за контрактных проблем.
А в 2016 году тренер Вадим Скрипченко ушёл из «Урала», а уже через пару дней возглавил «Крылья Советов». Президент екатеринбуржцев Григорий Иванов тогда заявил, что ситуация «дурно пахнет», а переезд специалиста в Самару – «удар в спину».
В общем, это вариант для тех, кто вспомнит другую историю. Главное – делитесь ей в комментариях!
Андрей Талалаев («Ахмат», 2022 год)
Талалаев на протяжении двух лет неплохо работал с «Ахматом», заняв 11-е и седьмое места в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. Но чемпионат-2022/2023 клуб начал нестабильно: к 9-му туру грозненцы уступили трижды и ещё два раза сыграли вничью.
А к перерыву домашнего матча с «Пари НН» в 9-м туре «Ахмат» уступал со счётом 0:1. И, по информации «Чемпионата», в перерыве игры у одного из руководителей клуба состоялся жёсткий разговор с Талалаевым. По его итогам тренер «Ахмата» покинул команду. Диалог получился настолько жарким, что специалист покинул стадион, а во втором тайме грозненцами руководил уже не Талалаев.
Паоло Ваноли («Спартак», 2022 год)
Ваноли оказался в «Спартаке» в декабре 2021 года. Итальянец сменил в клубе Руя Виторию и принёс москвичам победу в Кубке России. «Спартак» в эпичном финале в «Лужниках» обыграл московское «Динамо» (2:1). Но в РПЛ команда под руководством Ваноли финишировала 10-й. Вопросы к итальянцу оставались, однако тогдашний босс «Спартака» Леонид Федун не планировал смену тренера.
А вот сам Ваноли принял неожиданное решение покинуть Москву. Почему? Агент специалиста Андреа Д’Амико тогда сообщил, что Паоло ушёл из «Спартака» по «личным причинам». Источники «Чемпионата» отметили факторы, повлиявшие на решение Ваноли: неопределённость с будущим руководством (действительно, уже в конце лета в «Спартаке» завершилась эпоха Федуна), сокращение финансирования, геополитическая ситуация и пик итальянца по результатам (он выиграл трофей и показал европейским клубам, что может быстро достигать результата).
«Спартак» в итоге назначил Гильермо Абаскаля вместо итальянца. Сам Ваноли в ноябре 2022-го возглавил «Венецию», а затем работал в «Торино» (2024/2025).