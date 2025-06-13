Николич и ещё 11 самых внезапных отставок в РПЛ. Какая удивила вас больше всех?

Уход Марко Николича из ЦСКА – главная тема последней недели в российском футболе. Серб 1 июня взял с клубом Кубок России, а в раздевалке после встречи настраивал игроков на победу в следующем сезоне РПЛ. Но через несколько дней появилась информация о решении Марко перебраться в греческий АЕК. Ни сам Николич, ни ЦСКА не назвали точной причины ухода. Тем загадочнее и неожиданнее всё это выглядит.

Марко Николич экс-тренер ЦСКА «Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, он не в деньгах и не в трансферах, о чём пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их — эти процессы есть в любой работе, и в профессии тренера в том числе. Благодарен руководству за честность и помощь с самого первого дня. Надеюсь, наши отношения, которые я очень ценю и считаю чем-то большим, чем просто профессиональные, сохранятся и дальше. Но при выборе работы мы всегда учитываем множество факторов — это и личные вопросы, и вопросы семьи, и амбиции. Работа тренера не исключение, поэтому мы приходим и уходим, так устроено».



Однако история с Николичем – не единственная в российском футболе, когда тренер неожиданно уходит из клуба. Вспоминаем главные кейсы и выбираем самый главный для вас.

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