Кого привезли сборные? Какие топ-матчи стоит посмотреть? Рассказываем о турнире, который нельзя пропускать.

Много звёзд на молодёжном Евро! Франция, Англия и Испания – фавориты, а Грузия удивит?

В этом году Евро U21 во второй раз в истории принимает Словакия. Впервые хозяйкой страна была в 2000 году — тогда на Евро U21 в первый раз провели групповой этап. Словаки заняли четвёртое место, а следующего участия ждали аж до 2017-го. Ажиотаж вокруг турнира огромный: УЕФА сообщает о рекордных продажах билетов.

Участие примут и те, кому на момент начала уже исполнилось 23 года. Всё дело в регламенте: УЕФА допускает к игре тех, кому на старте квалификации ещё был 21 год. Это позволило Испании вызвать Херарда Мартина, немцам — Ансгара Кнауффа, а нидерландцам — Яна Матсена и Кеннета Тейлора.

Все участники турнира

Чемпионат пройдет с 11 по 28 июня. Отобрались 16 команд: Словакия, Чехия, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания и Украина. Они поделены на четыре группы, по две лучшие команды из каждой выходят в плей-офф. На групповом этапе самыми интересными будут следующие встречи:

группа С, 1-й тур, Португалия — Франция;

группа C, 1-й тур, Польша — Грузия;

группа D, 2-й тур, Финляндия — Украина;

группа D, 2-й тур, Нидерланды — Дания;

группа A, 3-й тур, Испания — Италия;

группа B, 3-й тур, Англия — Германия.

Очевидного фаворита в этом году определить сложно. Защищать трофей приехала Англия, но рекордсмены по количеству трофеев в лице Испании и Италии навяжут борьбу. Германия, Португалия, Нидерланды и Франция тоже привезли главных звёзд и готовы побороться за трофей.

Молодёжная сборная Англии Фото: Alex Livesey/Getty Images

По классике молодёжных турниров открытием может стать любая сборная. Здесь готовы удивить хозяева — Словакия, а Дания и Украина уже закрепили за собой звание тёмных лошадок. Какие сюрпризы несёт Евро U21 и за кем следить — рассказываем в этом материале.

Испанцы под руководством Санти Дении вновь привезли сбалансированный состав

Количество титулов — 5, последний — в 2019 году.

Самые дорогие игроки: Микель Хаурехисар, Хесус Родригес, Кристьян Москера — € 30 млн.

Лучший бомбардир в отборе — Самуэль Агехова (6 голов).

Испанцы драматично упустили титул в 2023 году, когда Джеймс Траффорд из Англии потащил пенальти в концовке финала. Но Санти Дения подобрал новое поколение и довёл его до золота Олимпийских игр. Но гештальт с Евро U21 всё ещё не закрыт.

Отборочную группу Испания прошла с девятью победами и одной ничьей с Бельгией. В 10 матчах забила 28 голов и пропустила всего пять. Ставка – по испанской классике – на полный контроль мяча и агрессивный прессинг.

Сборная Испании U21 на фотосессии Фото: Tullio Puglia/Getty Images

На турнир приехали сильнейшие: Рафа Марин из «Наполи», Хави Герра из «Валенсии», Пабло Торре и Херард Мартин из «Барселоны», Беньят Туррьентес из «Реала Сосьедад», Микель Хаурехисар из «Атлетика» и Альберто Молейро из «Лас-Пальмаса». Не досчитаются, правда, Пау Кубарси и Фермина Лопеса — им решили предоставить отдых из-за участия в Олимпиаде прошлым летом.

Самая дорогая сборная турнира — Англия. Ей же и предстоит защита титула

Количество титулов — 3, последний — в 2023 году.

Самый дорогой игрок: Итан Нванери — € 55 млн.

Лучший бомбардир в отборе — Харви Эллиотт (7 голов).

Англия приступает к защите титула. Ли Карсли успел побывать во главе основной сборной, но с приходом Томаса Тухеля вернулся в молодёжку. Теперь под его руководством самая дорогая команда Евро U21 — € 412 млн. Больше давления.

В квалификации Англия заняла первое место в группе. В 10 матчах упустила очки в двух: проиграла Украине и сыграла вничью с Северной Ирландией. Зато забила по семь голов Азербайджану и Люксембургу, а Сербия получила в свои ворота аж девять. В итоге англичане завершили отбор с 41 забитым голом.

Алекс Скотт и Арчи Грей Фото: Jack Thomas/Getty Images

На турнир привезли Тино Ливраменто, Джарелла Куансу, Джеймса Макэйти, Арчи Грея и Итана Нванери — самого дорогого игрока Евро по оценке Transfermarkt. Джоб Беллингем и Лиам Делап — единственные, но очень существенные потери. Оба перешли в новые клубы и поедут на клубный ЧМ.

Италия готова побороться за титул после смены тренера

Количество титулов — 5, последний — в 2004 году.

Самый дорогой игрок: Вильфред Ньонто — € 22 млн.

Лучший бомбардир в отборе — Франческо Пио Эспозито (6 голов).

Италия провалила прошлый турнир — вылетела ещё на групповом этапе, хотя в сборной был даже Сандро Тонали. Сразу же сменила тренера: команду возглавил Кармине Нунциата. С ним Италия добиралась до финала ЧМ U20, а уже с новым составом он дошёл до третьего места на престижном тулонском турнире.

Сборная Италии U21 Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Квалификацию итальянцы прошли без поражений, но четыре раза сыграли вничью. В итоге опередили Норвегию и Ирландию на три очка. Забили 27 голов и пропустили всего четыре.

На этот турнир приехали герои последнего молодёжного ЧМ: вратарь Себастьяно Депланш, Томмазо Бальданци, Маттео Прати, Чезаре Казадей. Дополнили их Вильфредом Ньонто из «Лидса», Лукой Колеошо из «Бёрнли» и Диего Копполой из «Вероны». Из расширенной заявки исключили Себастьяно Эспозито, Симоне Пафунди и Марко Палестру — все в прошлом сезоне появлялись в Серии А.

Португальцы идут за треблом из трофеев сборных

Лучший результат — второе место.

Самый дорогой игрок: Жеовани Кенда — € 45 млн.

Лучший бомбардир в отборе — Фабиу Силва (8 голов).

Португальцы ни разу в истории не выигрывали Евро U21. Но после триумфа молодёжки на Евро U17 и победы основной сборной в Лиге наций есть шанс оформить за лето «требл».

Вратари сборной Португалии U21 на фотосессии Фото: Boris Streubel/Getty Images

В отборе португальцы лишь единожды потеряли очки — проиграли Греции. Набрали 27 очков, забили 33 гола и пропустили шесть. В 6 из 10 игр португальцы забивали три и больше мячей. В матче с прямым конкурентом, Хорватией, Португалия забила четырежды в первые 25 минут игры.

Португальцы привезли мощнейшую линию нападения: Жеовани Кенда, Рожер Фернандеш, Карлос Боргес и Энрике Араужу. Из потерь — Фабиу Силва. Форвард мог поставить рекорд по количеству голов на молодёжных Евро, но пропускает турнир из-за травмы. В составе Португалии аж шесть игроков с корнями из Гвинеи-Бисау.

Германия готова реабилитироваться за провал на прошлом турнире

Количество титулов — 3, последний — в 2021 году.

Самый дорогой игрок: Ник Вольтемаде — € 30 млн.

Лучший бомбардир в отборе — Юссуфа Мукоко (6 голов).

Немцы, как и итальянцы, провалили прошлый турнир: сыграли вничью с Израилем и заняли последнее место в группе. Тем не менее главного тренера не уволили — дали ещё один шанс. Антонио Ди Сальво в качестве ассистента уже выигрывал Евро U21 в 2017-м и 2021-м.

Квалификацию Германия провела без поражений: восемь побед, две ничьих, 35 забитых, 10 пропущенных. В среднем за игру у команды было 70% владения и 21 удар в сторону ворот соперника — полное доминирование. Показательны и товарищеские матчи в рамках подготовки к турниру: немцы обыграли Испанию, Данию и Словакию, а с Францией сыграли вничью.

В заявку попали звёзды «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф, Ннамди Коллинз и Натаниэль Браун. Атаку возглавят Ник Вольтемаде из «Штутгарта» и Браян Груда из «Брайтона».

Ннамди Коллинз Фото: Pau Barrena/Getty Images

Франция — один из главных фаворитов турнира

Количество титулов — 1, последний — в 1988 году.

Самый дорогой игрок: Кастелло Люкеба — € 40 млн.

Лучший бомбардир в отборе — Арно Калимуэндо (4 гола).

Вторая самая дорогая сборная турнира и один из главных фаворитов. Жерар Батикль был ассистентом Тьерри Анри и даже побывал в основной сборной, но после ухода легенды «Арсенала» возглавил молодёжку.

Квалификацию французы завершили на втором месте, уступив Словении. В восьми матчах добыли пять побед и ничью и дважды проиграли. Команда набрала реальный ход уже во время товарищеских матчей: ничьи с Италией и Германией, победа над Англией.

Сборная Франции U21 Фото: Damjan Zibert/Getty Images

Французы славятся сбалансированным составом: звёзды есть в каждой линии. Приехали Кастелло Люкеба, Матис Тель, Вильсон Одобер, Саймон Буабре, Гийом Рест, Жан-Маттео Байоя.

Нидерланды идеально прошли квалификацию и могут удивить

Количество титулов — 2, последний — в 2007 году.

Самый дорогой игрок: Йоррел Хато — € 35 млн.

Лучший бомбардир в отборе — Ноа Огайо (7 голов).

Нидерландцы оступились на прошлом турнире, хотя даже ни разу не проиграли. Сборную сразу же после турнира возглавил Микаэль Райцигер — бывший игрок «Аякса» и «Барселоны».

Из всех фаворитов Нидерланды единственные провели идеальную квалификацию: 10 побед в 10 матчах. Забили 32 гола и пропустили всего три. В товарищеских матчах даже с двумя удалениями обыграли Италию.

Эрнест Поку Фото: Andre Weening/Getty Images

Нидерланды — сборная со звёздной защитой. Вызвали Йоррела Хато, Райана Фламинго, Яна Матсена и Девайна Ренша. В атаке сделают ставку на быстрые фланги: Эрнест Поку и Рубен ван Боммел из АЗ тоже вызваны.

Словакия надеется на домашний успех

Лучший результат — четвёртое место.

Самые дорогие игроки: Лео Сауэр, Нино Марцелли — € 5 млн.

Домашние стены всегда помогают хозяевам турнира. Грузия в прошлом розыгрыше вышла из «группы смерти» с первого места, а в плей-офф побила рекорд по посещаемости Евро U21.

У словаков подросло интересное поколение, которое может побороться с Испанией и Италией за выход в плей-офф. Лео Сауэр принадлежит ПСВ, но прошлый сезон провёл в «НАК Бреда» и спас команду от вылета из Эредивизии — семь голов и два ассиста, его брат Марио накануне турнира перебрался из «Жилины» в «Тулузу». Лидером будет Нино Марцелли из «Слована»: в 49 матчах он оформил 5+6.

Лео Сауэр Фото: Gabriel Calvino Alonso/Getty Images

Дания и Украина сразятся за путёвку в плей-офф в группе с Нидерландами

Лучший результат Дании — полуфинал, Украины — второе место.

Самый дорогой игрок Дании: Конрад Хардер — € 24 млн, Украины — Егор Ярмолюк — € 15 млн.

Лучшие бомбардиры Дании в отборе — Матиас Квистгорден, Оливер Сёренсен (по 3 гола), Украины — Назар Волошин (4 гола).

Датчане и украинцы в последние годы славятся своей молодёжью. Украина в прошлом розыгрыше дошла до полуфинала, по пути выбила Францию. Дания прошлый турнир пропускала из-за вылета в финале плей-офф отбора — уступила Хорватии.

Конрад Хардер Фото: Damjan Zibert/Getty Images

Сейчас же Украина заняла второе место в отборе позади Англии. Набрала 24 очка — на одно меньше, чем победители группы. Дания вышла после первого места в группе с Чехией.

Главные лица украинской сборной — Назар Волошин из киевского «Динамо» и Егор Ярмолюк из «Брентфорда». Основная часть команды уже сыграна за счёт выступлений на Олимпиаде, поэтому главная сила этой сборной — в командной игре. Дания привезла партнёра Дьёкереша Конрада Хардера и брата Расмуса Хойлунда — Оскара. На месте и главный бомбардир датчан в квалификации — Матиас Квистгорден.

Грузия за счёт костяка может повторить успех домашнего турнира

Лучший результат — четвертьфинал

Самый дорогой игрок: Ираклий Азаров — € 4 млн.

Лучший бомбардир в отборе — Нодар Ломинадзе (3 гола).

Грузия во второй раз сыграет на Евро U21, впервые страна попала на турнир через отбор. На домашнем чемпионате сумели удивить даже без Хвичи Кварацхелии и Жоржа Микаутадзе. Теперь готовы показать новые таланты.

В отборе Грузия попала в группу к Нидерландам, где заняла второе место. Обошла Швецию всего на два очка. В плей-офф попала на крепкую Хорватию — обыграла по пенальти — и добыла путёвку на турнир.

Грузия привезла в Словакию костяк успешной сборной образца 2023 года: Сабу Сазонова из «Эмполи», Луку Гагнидзе из «Крыльев» и Ираклия Азарова из «Шахтёра». Тогда же в заявку попал совсем юный Габриел Сигуа. Полузащитник перешёл в «Базель», набрался опыта и готов вести за собой команду.