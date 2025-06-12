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Клубный чемпионат мира — 2025: даты проведения, когда начнётся, участники, где пройдёт, регламент, стадионы

До старта клубного ЧМ — несколько дней! Главное о турнире: участники, календарь, деньги
Кирилл Закатченко
Клубный чемпионат мира — 2025
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Почему Месси и Мбаппе сыграют на турнире, а Роналду — нет.

15 июня в США стартует клубный чемпионат мира — первый в новом формате. В стартовом матче «Интер Майами» (там играют Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба) встретится с египетским «Аль-Ахли». Рассказываем самое главное о турнире.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сроки проведения и формат клубного чемпионата мира

Как мы уже и говорили, первый матч состоится 15 июня. В турнире принимают участие 32 клуба со всех футбольных континентов. Система такая же, как до недавнего времени использовалась на чемпионатах мира среди сборных. 32 команды разбили на восемь квартетов. В плей-офф выйдут по два лучших клуба из каждой группы. Каждая команда сыграет с каждым соперником по группе один раз.

В случае равенства очков у двух команд обращаем внимание на личные встречи, а потом — на общую разницу мячей, общее количество забитых мячей и рейтинг фэйр-плей. Жёлтая карточка — одно очко, непрямая красная карточка — три очка, прямая красная карточка — четыре очка, жёлтая карточка + прямая красная — пять очков. Естественно, команде нужно набрать как можно меньше очков в рейтинге фэйр-плей.

Групповой этап завершится 27 июня. Матчи 1/8 финала стартуют 28-го числа и продлятся до 2 июля. Четвертьфиналы запланированы на 4 и 5 июля, полуфиналы — на 8 и 9 июля. Финал пройдёт 13 июля. Матч за третье место не предусмотрен.

Календарь матчей клубного чемпионата мира

Какие клубы сыграют на турнире?

Самое большое представительство у Европы — 12 клубов. Места на клубном чемпионате мира автоматически получили победители четырёх розыгрышей Лиги чемпионов с сезона-2020/2021 по сезон-2023/2024. Но поскольку «Реал» дважды побеждал в турнире на указанном отрезке, то автоматически на чемпионат мира квалифицировались три клуба. Остальных добрали по рейтингу коэффициентов УЕФА за четыре сезона. Важный нюанс — не больше двух клубов из одной страны. Исключение, если три или четыре клуба из одной страны выигрывают Лигу чемпионов.

  • «Челси» (Англия) — победитель ЛЧ в сезоне-2020/2021
  • «Реал» Мадрид (Испания) — победитель ЛЧ в сезоне-2021/2022 и сезоне-2023/2024
  • «Манчестер Сити» (Англия) — победитель ЛЧ в сезоне-2022/2023
  • «Бавария» (Германия) — попала по рейтингу
  • «ПСЖ» (Франция) — попал по рейтингу
  • «Интер» (Италия) — попал по рейтингу
  • «Порту» (Португалия) — попал по рейтингу
  • «Бенфика» (Португалия) — попала по рейтингу
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия) — попала по рейтингу
  • «Ювентус» (Италия) — попал по рейтингу
  • «Атлетико» (Испания) — попал по рейтингу
  • «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — попал по рейтингу.
«Зальцбург» — главная неожиданность в списке европейских клубов

«Зальцбург» — главная неожиданность в списке европейских клубов

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Шесть клубов представляют КОНМЕБОЛ — четыре континентальных чемпиона и две лучшие из оставшихся команд по рейтингу.

  • «Палмейрас» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2021
  • «Фламенго» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2022
  • «Флуминенсе» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2023
  • «Ботафого» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2024
  • «Ривер Плейт» (Аргентина) — попал по рейтингу
  • «Бока Хуниорс» (Аргентина) — попал по рейтингу.
«Ботафого» поедет на клубный ЧМ как победитель Кубка Либертадорес

«Ботафого» поедет на клубный ЧМ как победитель Кубка Либертадорес

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Пять клубов представляют КОНКАКАФ. Важный момент — мексиканский «Леон» стал победителем местной Лиги чемпионов, однако не попал на турнир. Причина — у клуба один владелец с «Пачукой». В итоге провели стыковой матч между американским «Лос-Анджелесом» (он проиграл «Леону» в финале ЛЧ) и мексиканской «Америкой» (первое место в рейтинге КОНКАКАФ за четыре года). «Лос-Анджелес» победил со счётом 2:1.

  • «Монтеррей» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2021
  • «Сиэтл Саундерс» (США) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2022
  • «Пачука» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2024
  • «Лос-Анджелес» (США) — победитель стыкового матча
  • «Интер Майами» (США) — победитель регулярного чемпионата МЛС сезона-2024 (США получили ещё одно место как хозяева турнира).
«Интер Майами» примет участие в первом матче клубного ЧМ

«Интер Майами» примет участие в первом матче клубного ЧМ

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Африку представляют четыре клуба. Два из них — в статусе континентальных чемпионов.

  • «Аль-Ахли» (Египет) — победитель Лиги чемпионов КАФ в сезоне-2020/2021, сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024
  • «Видад» (Марокко) — победитель Лиги чемпионов КАФ в сезоне-2021/2022
  • «Эсперанс» (Тунис) — прошёл по рейтингу
  • «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — прошёл по рейтингу.

Четыре команды представляют Азию.

  • «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — победитель Лиги чемпионов АФК — 2021
  • «Урава Ред Даймондс» (Япония) — победитель Лиги чемпионов АФК — 2022
  • «Аль-Айн» (ОАЭ) — победитель Лиги чемпионов АФК – 2023/2024
  • «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея) — прошёл по рейтингу.
«Аль-Хиляль», в отличие от «Аль-Насра», приедет на клубный ЧМ

«Аль-Хиляль», в отличие от «Аль-Насра», приедет на клубный ЧМ

Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

ОФК представлена одним клубом. Им стал новозеландский «Окленд», выигравший все розыгрыши Лиги чемпионов на данном отрезке.

Таблица клубного чемпионата мира

Почему не сыграют топовые клубы вроде «Ливерпуля» или «Барселоны»?

Помним о правиле — не больше двух клубов от одной страны. Следовательно, «Ливерпуль» мог отобраться на чемпионат мира только в случае победы в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022 или сезоне-2023/2024. Ведь у Англии уже есть два клуба — «Челси» и «Манчестер Сити». «Арсенал» тоже мог поехать на турнир только в случае победы в Лиге чемпионов в период с 2021 по 2024 год.

С «Барселоной» ситуация немного иная. «Реал» гарантировал себе поездку в Штаты после победы в Лиге чемпионов. За второе испанское место боролись «Атлетико» и «Барселона». Мадридский клуб оказался выше в рейтинге за четыре года. «Барсе» дорого обошлись два невыхода из группы ЛЧ. «Наполи» и «Милан» не сыграют на клубном ЧМ, поскольку рейтинг у «Интера» и «Ювентуса» выше. «Аль-Наср» тоже не приедет, поскольку ни разу за четыре года не выиграл азиатскую ЛЧ и не был лучшим клубом региона по рейтингу. То же самое касается «Аль-Иттихада».

Криштиану Роналду не сыграет на клубном ЧМ

Криштиану Роналду не сыграет на клубном ЧМ

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Города и стадионы клубного ЧМ

12 стадионов в 11 городах США. Орландо представлен сразу двумя аренами. Важная деталь — все стадионы сохранят свои права на название. На других крупных турнирах ФИФА запрещены коммерческие названия арен. Первый матч клубного чемпионата мира пройдёт на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами, финал — на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-йоркская агломерация). Самой большой стадион — «Роуз Боул» в Пасадене (пригород Лос-Анджелеса). Его вместимость составляет 88 500 зрителей. Самый маленький — «Ауди Филд» в Вашингтоне (20 тысяч человек). Пять стадионов через год примут матчи ЧМ-2026. Это арены в Ист-Ратерфорде, Атланте, Филадельфии, Сиэтле и Майами.

Список стадионов клубного ЧМ

Сколько денег заработают клубы

Призовой фонд клубного ЧМ составляет $ 1 млрд. Победитель заработает до $ 125 млн. На групповом этапе за каждую победу клуб получает $ 2 млн, за ничью — $ 1 млн. Выход в 1/8 финала принесёт $ 7,5 млн, в четвертьфинал — $ 13,125 млн, в полуфинал — $ 21 млн, в финал — $ 30 млн. Победитель финала получит ещё $ 40 млн.

Каждый европейский клуб гарантированно заработает от $ 12,81 млн до $ 38,19 млн в зависимости от спортивных и коммерческих критериев. Каждая команда Южной Америки гарантированно получит $ 15,21 млн, Северной и Центральной Америки — $ 9,55 млн, Африки — $ 9,55 млн, Океании — $ 3,58 млн.

Статистика игроков клубного ЧМ (данные появятся со стартом турнира).

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