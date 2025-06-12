До старта клубного ЧМ — несколько дней! Главное о турнире: участники, календарь, деньги

Почему Месси и Мбаппе сыграют на турнире, а Роналду — нет.

15 июня в США стартует клубный чемпионат мира — первый в новом формате. В стартовом матче «Интер Майами» (там играют Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба) встретится с египетским «Аль-Ахли». Рассказываем самое главное о турнире.

Сроки проведения и формат клубного чемпионата мира

Как мы уже и говорили, первый матч состоится 15 июня. В турнире принимают участие 32 клуба со всех футбольных континентов. Система такая же, как до недавнего времени использовалась на чемпионатах мира среди сборных. 32 команды разбили на восемь квартетов. В плей-офф выйдут по два лучших клуба из каждой группы. Каждая команда сыграет с каждым соперником по группе один раз.

В случае равенства очков у двух команд обращаем внимание на личные встречи, а потом — на общую разницу мячей, общее количество забитых мячей и рейтинг фэйр-плей. Жёлтая карточка — одно очко, непрямая красная карточка — три очка, прямая красная карточка — четыре очка, жёлтая карточка + прямая красная — пять очков. Естественно, команде нужно набрать как можно меньше очков в рейтинге фэйр-плей.

Групповой этап завершится 27 июня. Матчи 1/8 финала стартуют 28-го числа и продлятся до 2 июля. Четвертьфиналы запланированы на 4 и 5 июля, полуфиналы — на 8 и 9 июля. Финал пройдёт 13 июля. Матч за третье место не предусмотрен.

Какие клубы сыграют на турнире?

Самое большое представительство у Европы — 12 клубов. Места на клубном чемпионате мира автоматически получили победители четырёх розыгрышей Лиги чемпионов с сезона-2020/2021 по сезон-2023/2024. Но поскольку «Реал» дважды побеждал в турнире на указанном отрезке, то автоматически на чемпионат мира квалифицировались три клуба. Остальных добрали по рейтингу коэффициентов УЕФА за четыре сезона. Важный нюанс — не больше двух клубов из одной страны. Исключение, если три или четыре клуба из одной страны выигрывают Лигу чемпионов.

«Челси» (Англия) — победитель ЛЧ в сезоне-2020/2021

«Реал» Мадрид (Испания) — победитель ЛЧ в сезоне-2021/2022 и сезоне-2023/2024

«Манчестер Сити» (Англия) — победитель ЛЧ в сезоне-2022/2023

«Бавария» (Германия) — попала по рейтингу

«ПСЖ» (Франция) — попал по рейтингу

«Интер» (Италия) — попал по рейтингу

«Порту» (Португалия) — попал по рейтингу

«Бенфика» (Португалия) — попала по рейтингу

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — попала по рейтингу

«Ювентус» (Италия) — попал по рейтингу

«Атлетико» (Испания) — попал по рейтингу

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — попал по рейтингу.

«Зальцбург» — главная неожиданность в списке европейских клубов Фото: Angel Martinez/Getty Images

Шесть клубов представляют КОНМЕБОЛ — четыре континентальных чемпиона и две лучшие из оставшихся команд по рейтингу.

«Палмейрас» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2021

«Фламенго» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2022

«Флуминенсе» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2023

«Ботафого» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2024

«Ривер Плейт» (Аргентина) — попал по рейтингу

«Бока Хуниорс» (Аргентина) — попал по рейтингу.

«Ботафого» поедет на клубный ЧМ как победитель Кубка Либертадорес Фото: Buda Mendes/Getty Images

Пять клубов представляют КОНКАКАФ. Важный момент — мексиканский «Леон» стал победителем местной Лиги чемпионов, однако не попал на турнир. Причина — у клуба один владелец с «Пачукой». В итоге провели стыковой матч между американским «Лос-Анджелесом» (он проиграл «Леону» в финале ЛЧ) и мексиканской «Америкой» (первое место в рейтинге КОНКАКАФ за четыре года). «Лос-Анджелес» победил со счётом 2:1.

«Монтеррей» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2021

«Сиэтл Саундерс» (США) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2022

«Пачука» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2024

«Лос-Анджелес» (США) — победитель стыкового матча

«Интер Майами» (США) — победитель регулярного чемпионата МЛС сезона-2024 (США получили ещё одно место как хозяева турнира).

«Интер Майами» примет участие в первом матче клубного ЧМ Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Африку представляют четыре клуба. Два из них — в статусе континентальных чемпионов.

«Аль-Ахли» (Египет) — победитель Лиги чемпионов КАФ в сезоне-2020/2021, сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024

«Видад» (Марокко) — победитель Лиги чемпионов КАФ в сезоне-2021/2022

«Эсперанс» (Тунис) — прошёл по рейтингу

«Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — прошёл по рейтингу.

Четыре команды представляют Азию.

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — победитель Лиги чемпионов АФК — 2021

«Урава Ред Даймондс» (Япония) — победитель Лиги чемпионов АФК — 2022

«Аль-Айн» (ОАЭ) — победитель Лиги чемпионов АФК – 2023/2024

«Ульсан Хёндэ» (Южная Корея) — прошёл по рейтингу.

«Аль-Хиляль», в отличие от «Аль-Насра», приедет на клубный ЧМ Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

ОФК представлена одним клубом. Им стал новозеландский «Окленд», выигравший все розыгрыши Лиги чемпионов на данном отрезке.

Почему не сыграют топовые клубы вроде «Ливерпуля» или «Барселоны»?

Помним о правиле — не больше двух клубов от одной страны. Следовательно, «Ливерпуль» мог отобраться на чемпионат мира только в случае победы в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022 или сезоне-2023/2024. Ведь у Англии уже есть два клуба — «Челси» и «Манчестер Сити». «Арсенал» тоже мог поехать на турнир только в случае победы в Лиге чемпионов в период с 2021 по 2024 год.

С «Барселоной» ситуация немного иная. «Реал» гарантировал себе поездку в Штаты после победы в Лиге чемпионов. За второе испанское место боролись «Атлетико» и «Барселона». Мадридский клуб оказался выше в рейтинге за четыре года. «Барсе» дорого обошлись два невыхода из группы ЛЧ. «Наполи» и «Милан» не сыграют на клубном ЧМ, поскольку рейтинг у «Интера» и «Ювентуса» выше. «Аль-Наср» тоже не приедет, поскольку ни разу за четыре года не выиграл азиатскую ЛЧ и не был лучшим клубом региона по рейтингу. То же самое касается «Аль-Иттихада».

Криштиану Роналду не сыграет на клубном ЧМ Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Города и стадионы клубного ЧМ

12 стадионов в 11 городах США. Орландо представлен сразу двумя аренами. Важная деталь — все стадионы сохранят свои права на название. На других крупных турнирах ФИФА запрещены коммерческие названия арен. Первый матч клубного чемпионата мира пройдёт на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами, финал — на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-йоркская агломерация). Самой большой стадион — «Роуз Боул» в Пасадене (пригород Лос-Анджелеса). Его вместимость составляет 88 500 зрителей. Самый маленький — «Ауди Филд» в Вашингтоне (20 тысяч человек). Пять стадионов через год примут матчи ЧМ-2026. Это арены в Ист-Ратерфорде, Атланте, Филадельфии, Сиэтле и Майами.

Список стадионов клубного ЧМ

Сколько денег заработают клубы

Призовой фонд клубного ЧМ составляет $ 1 млрд. Победитель заработает до $ 125 млн. На групповом этапе за каждую победу клуб получает $ 2 млн, за ничью — $ 1 млн. Выход в 1/8 финала принесёт $ 7,5 млн, в четвертьфинал — $ 13,125 млн, в полуфинал — $ 21 млн, в финал — $ 30 млн. Победитель финала получит ещё $ 40 млн.

Каждый европейский клуб гарантированно заработает от $ 12,81 млн до $ 38,19 млн в зависимости от спортивных и коммерческих критериев. Каждая команда Южной Америки гарантированно получит $ 15,21 млн, Северной и Центральной Америки — $ 9,55 млн, Африки — $ 9,55 млн, Океании — $ 3,58 млн.

Статистика игроков клубного ЧМ (данные появятся со стартом турнира).