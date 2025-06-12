Сколько в среднем клубы РПЛ дают поработать своим тренерам? Место «Спартаке» – посередине

Рубить тренерские головы – любимая забава в российском футболе. Если что-то идёт не так, журналисты, эксперты, болельщики, а вместе с ними и руководители клубов быстро находят виновного в лице коуча. Результаты определяют, а иногда и ломают судьбы тренеров. В иных командах на скамейках лица сменяются почти так же быстро, как в переходе метро. В лучшем случае кто-то задержится немного, чтобы «сыграть» что-нибудь приятное для публики.

Вот и в это межсезонье тренеры, судя по всему, сменятся сразу в трети команд РПЛ. А сколько в среднем они работают в чемпионате России? Чтобы ответить на этот вопрос, мы взяли последние семь лет (либо чуть больше) и подсчитали. Выбрали такой срок, потому что именно с лета 2018-го на одном месте трудится без паузы главный тренер-«долгожитель»: Сергей Семак – уникальное исключение из правила. Для изучения взяты 20 клубов – 16 участников элиты в прошедшем сезоне, а также четыре представителя Первой лиги, вышедших в РПЛ или попавших в стыки.

«Зенит»: один тренер – семь лет (в среднем в команде)

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Семак потихоньку превращается для «Зенита» в своего Алекса Фергюсона. Он уже семь лет возглавляет команду, и даже отсутствие трофеев в юбилейный для клуба год не пошатнуло статус экс-полузащитника сине-бело-голубых и сборной России в петербургском клубе. «Неприкосновенность» ему гарантировали шесть чемпионских титулов в первые шесть сезонов в «Зените». Семак заработал право на ошибку. У него, кстати, длительный действующий контракт – ещё на пять лет. А ведь в период с 2016-го по 2018-й петербургский клуб каждый год менял тренера!

«Крылья Советов»: четыре тренера – два года

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На втором месте по среднему сроку работы тренера за изучаемый нами отрезок времени находятся «Крылья Советов». Всё это благодаря Игорю Осинькину, отдавшему клубу пять лет карьеры. Он возглавил самарцев в 2020 году, вернул их РПЛ и вывел в финал Кубка России. Только теперь Осинькина поменяли на Магомеда Адиева. Когда Семак принял «Зенит», в «Крыльях Советов» был ещё Андрей Тихонов – он трудился в Самаре с июня 2017-го по октябрь 2018-го. Затем командой год и девять месяцев управлял Миодраг Божович. После черногорца в волжский город на месяц заглянул Андрей Талалаев.

«Локомотив»: пять тренеров – год и девять месяцев

Юрий Сёмин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Локомотива» высокая «продолжительность жизни» тренера за счёт Юрия Сёмина. Он тоже застал Семака в «Зените», а команду возглавлял в свой последний приход с августа 2016-го до мая 2020-го. Потом коучи у железнодорожников менялись часто: Николич отработал год и четыре месяца, Маркус Гисдоль – около пяти месяцев, а не имевший лицензии Pro Марвин Комппер – семь месяцев (при этом номинально главными назначались Заур Хапов и Йозеф Циннбауэр). Был ещё в роли исполняющего обязанности Андрей Фёдоров, но временщиков мы не учитываем. А сейчас уже 2,5 года во главе «Локо» находится Михаил Галактионов.

ЦСКА: пять тренеров – год и восемь месяцев

Виктор Гончаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В ЦСКА на момент появления экс-армейца Семака в «Зените» уже довольно долго трудился Виктор Гончаренко. Белорусский тренер возглавил армейцев в декабре 2016-го, а ушёл в отставку в марте 2021-го. Столько с тех пор никто не продержался. Правда, Владимир Федотов тоже выполнил «норму» – провёл в ЦСКА два сезона. Последний до сегодняшнего дня тренер команды Марко Николич, как и его ассистент Алексей Березуцкий, «оттрубили в армии» только по году. Хотя серба никто из ЦСКА не гнал. Сильно подпортило статистику увольнение Ивицы Олича спустя 84 дня после назначения.

«Рубин»: пять тренеров – год и семь месяцев

Рашид Рахимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казанский клуб относительно стабилен с точки зрения доверия тренерам. Семь лет назад команду возглавлял Курбан Бердыев, проработавший в свой второй приход с лета 2017-го до лета 2019-го. Почти три года продержался в «Рубине» и Леонид Слуцкий, которого не убрали даже после вылета из РПЛ. На данный момент уже более двух сезонов казанцев тренирует Рашид Рахимов. Поводов для отставки не даёт – вернул «Рубин» в элиту и дважды финишировал в топ-8. Быстро из клуба уходили лишь Роман Шаронов (через полгода) и Юрий Уткульбаев (спустя пять месяцев).

«Динамо» Москва: пять тренеров – год и шесть месяцев

Дмитрий Хохлов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В московском «Динамо» тренеры в среднем работают полтора года с октября 2017-го, когда команду доверили Дмитрию Хохлову. Он, правда, задержался на два. Затем бело-голубыми год руководил Кирилл Новиков, а после него 18 месяцев — Сандро Шварц. Ещё один иностранный специалист Славиша Йоканович получил в «Динамо» всего сезон. И только Марцел Личка стал первым после Хохлова, кто тренировал столичную команду на протяжении практически двух лет. Но и чех не избежал отставки в 2025-м, несмотря на то что едва не добыл с «Динамо» золото.

«Ростов»: пять тренеров – год и шесть месяцев

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Ростове» бо́льшую часть этого периода отработал Валерий Карпин. Он возглавлял команду с декабря 2017-го по август 2021-го до ухода в сборную России и с марта 2022-го по февраль 2025-го после возвращения. А вот тренировавшие «Ростов» между двумя «эпохами Карпина» Юрий Сёмин и Виталий Кафанов находились у руля совсем недолго – 52 и 134 дня соответственно. Последние три с половиной месяца ростовчане играют под руководством Джонатана Альбы. Интересно, дотянет ли испанец до рубежа в полтора года?

«Спартак»: семь тренеров – год и три месяца

Массимо Каррера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Спартаке» достаточно часто для топ-клуба РПЛ меняют тренеров. В среднем с 2018-го выходит показатель в год и три месяца, если не учитывать исполнявших обязанности (в том числе испанского временщика Рауля Рианчо). Массимо Каррере перестали доверять через 24 месяца после назначения, несмотря на то что итальянец принёс последнее на данный момент чемпионство. Он возглавлял команду с августа 2016-го. Олег Кононов получил в «Спартаке» около года. Доменико Тедеско – 20 месяцев. Руй Витория – всего семь месяцев. Паоло Ваноли сам покинул Россию спустя полгода. Гильермо Абаскаль был главным в «Спартаке» почти два сезона, а у Деяна Станковича уже есть один.

«Краснодар»: шесть тренеров – год и два месяца

Мурад Мусаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В клубе Сергея Галицкого нашли своего тренера в лице Мурада Мусаева, хотя потеряли его весной 2021-го после того, как молодой дебютант отработал с «Краснодаром» ровно три года. Впервые Мусаев возглавил «быков» в апреле 2018-го. Затем команду девять месяцев тренировал Гончаренко. После него был Даниэль Фарке, который ухудшил статистику быстрым отъездом – спустя 48 дней. Немца сменил Александр Сторожук – на 10 месяцев. Серб Владимир Ивич получил от Галицкого 14 месяцев. А в марте 2024-го в «Краснодар» вернулся Мусаев. Пишем про шесть тренеров, учитывая отдельно каждый срок работы Мурада.

«Акрон»: шесть тренеров – год и два месяца

Заур Тедеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Акрон» – совсем молодой клуб, в 2018-м он был только основан и начал свой мощный подъём с низших лиг. Из тренеров дольше всех в команде продержался её первый главный – Дмитрий Емельянов (два года и три месяца). Евгений Калешин руководил тольяттинцами почти 16 месяцев, Игорь Пикущак – 13. Ещё полгода в «Акроне» провёл Виталий Панов. Совсем не сложилось сотрудничество лишь с Рамоном Трибульечем, который появился в клубе в декабре 2021-го и покинул его уже в марте 2022-го. Испанец просто уехал и отказался возвращаться в Россию. А с декабря 2023-го «Акрон» тренирует Заур Тедеев.

«Балтика»: шесть тренеров – год и два месяца

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Балтики» во второй половине 2018-го сменилось два тренера. Валерий Непомнящий провёл в команде всего три с половиной месяца, а Игорь Ледяхов – два с половиной. Но затем в калининградском клубе стали трепетнее относиться к специалистам. Евгений Калешин и Сергей Игнашевич возглавляли «Балтику» фактически одинаковое количество времени. По два года и восемь месяцев. А вот молодой Александр Грищенко на старте прошедшего сезона отработал только 80 дней. Когда его отправили в отставку, был назначен Талалаев. Спустя менее чем девять месяцев он вернул Калининград в РПЛ.

«Урал»: шесть тренеров – год и два месяца

Дмитрий Парфёнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С «Уралом» за семь лет тоже поработали шесть человек. С мая 2018-го по июль 2020-го команду возглавлял Дмитрий Парфёнов. Он протянул даже дольше, чем отведено в среднем тренерам «шмелей». Следующим шанс получил Юрий Матвеев. Был уволен через год и один месяц. Почти столько же – ровно один год – с екатеринбуржцами проработал Игорь Шалимов. Больше руководители «Урала» доверяли Гончаренко, который продержался в клубе 21 месяц. После вылета из РПЛ командой около полугода рулил Евгений Аверьянов. А с ноября 2024-го по июнь 2025-го – тренер-дебютант Олег Шатов. Пусть даже весной он формально не был главным из-за отсутствия нужной лицензии.

«Оренбург»: семь тренеров – год и один месяц

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На момент назначения Семака в «Зенит» оренбуржцами руководил Владимир Федотов. Казалось бы, как давно это было! Он тренировал команду с августа 2017-го по декабрь 2019-го. После его ухода «Оренбург» полгода возглавлял Константин Емельянов и три месяца – Ильшат Айткулов. Но только следующий тренер задержался надолго – Личка проработал в клубе почти два года. Его сменил соотечественник Иржи Ярошик, которого отправили в отставку уже через пару месяцев. Пришёл испанец Давид Деограсия: на классический срок – год и месяц. А с октября 2024-го в «Оренбурге» Владимир Слишкович.

«Динамо» Махачкала: четыре тренера – один год

Хасанби Биджиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Махачкалинское «Динамо» было воссоздано летом 2021-го, с того времени и будем отслеживать тренерскую историю клуба. Сначала с командой отработал полгода Рабадан-Гаджи Магомедов. В январе следующего года его сменил серб Горан Алексич. Он возглавлял южан полтора сезона и освободил своё кресло для Бердыева в июне 2023-го. Двукратный чемпион России трудился в Махачкале семь месяцев, после чего ушёл из клуба, боровшегося за выход в РПЛ. Тогда в «Динамо» решили сделать ставку на Хасанби Биджиева. И не ошиблись – этот специалист уже полтора сезона в команде.

«Торпедо»: восемь тренеров – один год

Олег Кононов Фото: РИА Новости

В московском клубе за это время успели «засветиться» восемь тренеров, начиная с Игоря Колыванова, который возглавлял команду с июня 2017-го по июнь 2019-го. Достаточно долго был в «Торпедо» и Игнашевич – 21 месяц. За ним пришёл Александр Бородюк – на год и пять месяцев. Но потом карусель отставок завертелась быстрее. Николай Ковардаев поработал с чёрно-белыми два месяца, Талалаев и испанец Пеп Клотет – по полгода, Артём Горлов – три с половиной месяца. Олег Кононов в команде полтора сезона и вернул её в РПЛ на фоне слухов о своей отставке.

«Сочи»: семь тренеров – 11 месяцев

Роберт Морено Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После того как южный клуб превратился в «Сочи» из петербургского «Динамо» в 2018-м, с командой поработали семь тренеров. Александр Точилин был главным год и пять месяцев. Перебравшийся из «Оренбурга» Федотов – два с половиной сезона. А вот затем фигуры двигались на скамейке южан достаточно часто. Вадиму Гаранину перестали доверять спустя пять месяцев после назначения. С Бердыевым расстались уже через полгода. Хохлов тоже ушёл со своего поста после пяти месяцев тренерской деятельности. Вернули Точилина, но только на 77 дней. В этой ситуации даже удивительно, что столько времени в «Сочи» провёл Роберт Морено – уже полтора года. Впрочем, сейчас будущее испанца в тумане.

«Пари НН»: восемь тренеров – 10 месяцев

Виктор Гончаренко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В «Пари НН» тоже не церемонятся с тренерами. С тех пор как летом 2018-го команду принял Дмитрий Черышев, в Нижнем Новгороде потрудилось уже восемь специалистов. Черышева отправили в отставку через 15 месяцев. Сменившего его Роберта Евдокимова – через 17. Александр Кержаков раскручивал свою карьеру в «Пари НН» только сезон. Михаил Галактионов ограничился пятью месяцами. А Горлов и вовсе тремя. Сергей Юран был главным в нижегородской команде ровно год. Саша Илич – пять месяцев. Нынешний тренер «Пари НН» Гончаренко, видимо, будет освобождён от своей должности спустя восемь месяцев.

«Ахмат»: восемь тренеров – 10 месяцев

Сергей Ташуев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Грозном тренерам тоже стало сложно оставаться надолго. За семь лет – восемь главных. Причём некоторые приходили по второму разу. С мая по сентябрь 2018-го «Ахматом» руководил Ледяхов. Затем ровно год южан возглавлял Рахимов. Чуть меньше проработал Шалимов – девять месяцев. Достаточно долго продержался лишь Талалаев, с которым расстались спустя два года и два месяца. Сергей Ташуев подхватил команду на 11 месяцев, но затем уступил своё место Мирославу Ромащенко. Тот тренировал грозненцев восемь месяцев. Новому коучу Магомеду Адиеву дали чуть менее полугода. А вернувшийся в «Ахмат» Ташуев ушёл в отставку в мае 2025-го спустя восемь месяцев.

«Химки»: 11 тренеров – семь месяцев

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Химках» тренеры в последние годы тоже успевали только знакомиться и прощаться с футболистами. С лета 2018-го приказавший долго жить клуб менял их 10 раз! Шалимов с начала того сезона возглавлял команду девять месяцев. Потом появился Талалаев – тоже на девять. Его сменил Юран, который ушёл через полгода. Новый тренер Дмитрий Гунько не протянул в «Химках» и двух месяцев. С сентября 2020-го по февраль 2022-го во главе подмосковной команды находился Игорь Черевченко, правда, и его на три недели увольняли, чтобы затем вернуть. После этого ещё на полгода позвали Юрана. Его, в свою очередь, сменил Николай Писарев – на три недели. Следующий главный Спартак Гогниев пробыл в клубе семь месяцев. Тогда «Химки» вернули Талалаева, чтобы попрощаться с ним через год и два месяца. Наконец, в нынешнем сезоне испанец Франк Артига отработал 10 месяцев, а Адиев – полтора.

«Факел»: 11 тренеров – семь месяцев

Дмитрий Пятибратов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Воронеже, исходя из статистики, руководители клуба тоже не уважают тренеров. Приезжая туда, можно не разбирать чемоданы. У «Факела», как и у «Химок», их было 11 за семь лет. Со старта сезона-2018/2019 команду почти год возглавлял Игорь Пывин. На финише чемпионата его на два месяца сменил Сергей Булатов. Следующие четыре месяца в Воронеже трудился Сергей Оборин, возобновивший карьеру спустя 10 лет. Потом около года в «Факеле» провёл Владимир Бесчастных. Но по-настоящему задержался в клубе только Олег Василенко – на два года. В сентябре 2022-го первый шанс получил Дмитрий Пятибратов, ушедший спустя семь месяцев. А вот Вадим Евсеев задержался и вовсе на четыре. После экс-игрока сборной России воронежский клуб назначил Ташуева – на семь месяцев. Когда же попрощались и с ним, позвали Черевченко. Эффект от назначения этого тренера закончился через три с половиной месяца. В августе 2024-го состоялось возвращение Пятибратова. Он опять проработал семь месяцев и оставил свой пост. Теперь – для Шалимова.