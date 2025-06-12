«Он родился, чтобы быть «десяткой». «Зенит» подписывает реальную звезду из Бразилии

«Зенит» закрывает свой первый трансфер в межсезонье. Вероятно, это будет главная сделка летнего окна в РПЛ. Петербургский клуб выкупает у «Фламенго» его капитана и действующего полузащитника сборной Бразилии Жерсона. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в € 25 млн – это второй по стоимости футболист местной Серии А после 18-летнего уникума Эстевао Виллиана, которого уже подписал «Челси». Рассказываем о Жерсоне и деталях его трансфера.

Бразильские журналисты рассказывали о переговорах «Зенита» по Жерсону ещё в зимнее окно. Тогда руководство «Фламенго» отказалось продавать своего капитана, так как хотело, чтобы полузащитник помог команде на стартующем на днях клубном чемпионате мира. В результате в апреле Жерсон продлил контракт с клубом из Рио-де-Жанейро, в котором прописали отступные в размере тех самых € 25 млн. Как сообщает инсайдер Вене Касагранде, теперь «Зенит» просто воспользуется этой опцией в договоре игрока с «Фламенго» и заберёт его, заплатив нужную сумму. Причём по просьбе самого Жерсона переход состоится после КЧМ-2025.

По информации Касагранде, «Зенит» подпишет с полузащитником сборной Бразилии пятилетний контракт. Зарплата Жерсона в топ-клубе РПЛ составит порядка € 6 млн в год. Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы за различные достижения. Финансовые условия оказались настолько выгодными для игрока, что он в какой-то степени рискует карьерой в национальной команде, отправляясь в Россию за год до ЧМ-2026. Впрочем, новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти пообещал следить за Жерсоном и в РПЛ.

Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии «Мы обсуждали эту тему. Я поговорил с ним. Очевидно, это личный выбор, не влияющий на решения, которые мы будем принимать перед началом чемпионата мира. Конечно, есть лиги с более высокими требованиями по сравнению с другими, но мы оценим состояние игроков перед ЧМ-2026 независимо от этого. Если это будет Россия — значит, будем анализировать чемпионат России».

Жерсона можно считать заменой Клаудиньо, а можно – Вендела. И та, и другая версия имеют право на жизнь. Последний хоть и вернулся неожиданно из «Ботафого», разорвав контракт с бразильским клубом, однако не факт, что останется в Санкт-Петербурге. Жерсон из той же породы игроков, что Клаудиньо с Венделом. Они могут отличаться позициями, некоторыми игровыми характеристиками и физическими данными. Но суть одна – это невероятно техничные, креативные и умеющие решать эпизод за счёт индивидуальных действий футболисты. Жерсон способен сыграть практически на любом месте в центре поля и группе атаки. Он везде будет «делать разницу». И, что ещё очень ценно, будущий новичок «Зенита» – адаптированная к Европе звезда чемпионата Бразилии.

Жерсон едет в европейский футбол уже в третий раз. Впервые он отправился за границу, будучи совсем молодым 19-летним игроком. Воспитанника «Флуминенсе» выкупила в июле 2016-го за € 18,5 млн «Рома». Однако для чемпионата Италии бразильский полузащитник был тогда ещё сыроват. Он принадлежал римскому клубу три года, тем не менее на сезон-2018/2019 уходил в аренду в «Фиорентину». В Серии А Жерсон сыграл 64 матча (с первых минут – 37), забил пять мячей и сделал три голевые передачи. Забавно, что, выступая за «Рому», оформил дубль в ворота «Фиорентины», а уже в качестве игрока «фиалок» поразил ворота римлян.

Летом 2019-го Жерсон вернулся в Бразилию – «Фламенго» выкупил его за € 13 млн. Следующие два года хавбек феерил в Южной Америке, а в июле 2021-го его захотел видеть в «Марселе» аргентинский тренер Хорхе Сампаоли. Французский клуб согласился заплатить за Жерсона € 20,5 млн.

Европейские клубы в карьере Жерсона Фото: Getty Images

«Я не понимаю, почему итальянцы позволили ему вернуться, – говорил португальский тренер «Фламенго» Жорже Жезуш. – Они не дали Жерсону второго шанса. Он наш джокер. Очень продвинут тактически. Где бы Жерсон ни находился на поле, он оказывает большое влияние на игру».

«Жерсон родился, чтобы быть «десяткой», – отмечал, в свою очередь, экс-игрок сборной Бразилии и «Фламенго» Мозер. – Когда он отправился в Италию, то научился важным вещам. Там Жерсон узнал, что даже классический плеймейкер должен хорошо играть в обороне, – если команда теряет мяч, он борется и помогает вернуть владение».

В «Марселе» в первый год точно не пожалели о потраченных деньгах. Бразилец набрал 9+7 в 35 встречах Лиги 1, помог провансальцам опередить «Монако» Александра Головина в борьбе за второе место и завоевать путёвку в Лигу чемпионов. Но, к сожалению для Жерсона, перед следующим сезоном «Марсель» возглавил нынешний тренер «Ювентуса» Игор Тудор.

Хорват ставит совсем другой футбол, нежели Сампаоли. Упор у Тудора — на физические качества, максимальную интенсивность и персонально-ориентированный прессинг. Душе художника было некомфортно в такой игре. Жерсон хорошо работает на поле, но всё же у него иные сильные стороны. Неудивительно, что в следующие полсезона бразилец сыграл только 10 матчей в Лиге 1 и набрал 2+0. С учётом того, что Сергей Семак умеет работать со звёздами и строить игру на их лучших качествах, Жерсон скорее найдёт в «Зените» своего Сампаоли, нежели Тудора.

В январе 2023-го Жерсон вернулся во «Фламенго», однако уже за меньшие деньги – € 15 млн. В сезоне-2023 (бразильская Серия А играется по системе «весна-осень») полузащитник набрал в чемпионате 5+8 за 32 встречи. А в прошедшем сезоне-2024 его результативность немного снизилась – 3+6 в 32 матчах. Но явно не уровень игры. Иначе он не выступал бы стабильно за сборную Бразилии в отборочном цикле ЧМ-2024, где поучаствовал с сентября по июнь почти во всех встречах. Пропустил лишь одну из-за повреждения подколенного сухожилия. За «селесао» у Жерсона 14 матчей (в стартовом составе – семь) и один гол в ворота Уругвая в этой квалификации.

По итогам сезона-2024 в чемпионате Бразилии Жерсон стал лучшим в составе «Фламенго» по количеству точных передач – как на половине поля соперника (825), так и на чужой трети (448), а кроме того, по пасам под удар (42). Вторым – по созданным голевым моментам (10), обводкам (36), выигранным единоборствам (186), заработанным на себе фолам (64) и отборам мяча (56). В нынешнем сезоне-2025 «Фламенго» с Жерсоном лидирует в чемпионате Бразилии, а сам капитан в девяти матчах сделал две голевые передачи.

Полузащитник уже завоёвывал значимые трофеи с «Фламенго». В его коллекции – два чемпионских титула, Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. А ещё – три Суперкубка страны, если учитывать последний, выигранный «Фламенго» в феврале 2025-го. Жерсон трижды включался в символическую сборную бразильской Серии А (2019, 2020 и 2024). В общем, этот трансфер – сильная заявка «Зенита» на возвращение чемпионского титула.

Правда, самому Жерсону, который проведёт за «Фламенго» клубный ЧМ, придётся нелегко. Фанаты клуба устроили акцию перед клубным автобусом, направляющимся в аэропорт – их целью был именно будущий новичок сине-бело-голубых. Болельщики оскорбляли Жерсона, называли предателем и наёмником. А также поместили его лицо на купюры номиналом в три реала – как бы в знак того, что в новом клубе футболист будет зарабатывать в три раза больше и что он вообще выбрал не футбол, а деньги.

Так ли это на самом деле, узнаем в следующем сезоне РПЛ.